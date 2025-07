Flintfox by Enable führt den Tariff Price Planner ein, mit dem Unternehmen proaktiv auf schwankende Zölle reagieren können

Das neue Tool modelliert die Auswirkungen von Zöllen in Echtzeit und führt umgehend Preisanpassungen durch, sodass Unternehmen schnell und gezielt auf laufende Änderungen von Zollsätzen reagieren können.

Der Tariff Price Planer ist die erste digitale Lösung, die eine detaillierte Kostenanalyse nach dem harmonisierten Zolltarifschema (HTS) mit dynamischer Preismodellierung kombiniert.

San Francisco, 22. Juli 2025 – Flintfox by Enable, Experte für Rebate- und Pricing-Management, hat heute den Tariff Price Planner vorgestellt. Das im Januar 2025 von Enable übernommene Unternehmen Flintfox bietet mit dieser neuen Anwendung Kunden die Möglichkeit die Kontrolle über ihre Preisgestaltung und Geschäftstätigkeit zurückzugewinnen – insbesondere in einer Welt, die von einer unvorhersehbaren und sich ständig ändernden globalen Handelspolitik geprägt ist.

Angesichts der wachsenden Dynamik bei Zolländerungen können Unternehmen mit diesem Tool die Auswirkungen von Zöllen auf ihre Produktkosten unmittelbar quantifizieren und mittels datenbasierter Preisstrategien ihre Margen schützen.

Mit dem Tariff Price Planner von Flintfox by Enable lassen sich die Auswirkungen unterschiedlichster Szenarien hinsichtlich globaler Zolltarife in Echtzeit simulieren. Damit werden Unsicherheiten reduziert, die durch ständig wechselnde Handelsbedingungen entstehen. Das Tool schafft vollständige Transparenz über die Einstandskosten (Landed Costs) und ermöglicht die strategische Planung verschiedener Preisszenarien. Unternehmen vermeiden so reaktive Entscheidungen und verspätete Anpassungen – und werden stattdessen in die Lage versetzt, ihre Preise effektiv zu steuern, um sofort auf Änderungen zu reagieren.

Der Tariff Price Planner wurde speziell für das heutige komplexe Marktumfeld entwickelt. Er ist die erste Lösung, die eine granulare Kostenanalyse basierend auf HTS-Codes, dem global gültigen Zolltarifschema, mit einer dynamischen Modellierung von Pricing-Szenarien vereint.

Anwender können ganz einfach ihre Preisdaten und HTS-Codes eingeben, um zu simulieren, wie sich verschiedene Strategien auf ihr Geschäftsergebnis auswirken. Indem sie Szenarien vor der Implementierung von Preisanpassungen auf deren Belastbarkeit prüfen, können Unternehmen ihre Margen effektiver schützen und kostspielige Pricing-Fehler vermeiden.

Die wesentlichen Funktionen im Überblick:

Zolltarif-Suche nach Land und HTS-Code

Darstellung der Produktkosten mit und ohne Zollbelastung

Aufschlüsselung verschiedener Zolltarifarten und ihrer Auswirkungen auf die Kosten

Simulation vollständiger oder partieller Strategien zur Kostenübernahme oder -weitergabe

Analyse der Auswirkungen auf Preise und Margen für SKUs, Regionen oder Kundensegmente

Planung der aktuellen und zukünftigen Einstandskosten und Kundenpreise über verschiedene Zeitintervalle hinweg

Der Tariff Price Planner lässt sich nahtlos mit jedem ERP-System verbinden. So können Preisanpassungen unternehmensweit und konsistent über den gesamten Produktkatalog hinweg umgesetzt werden. Diese umfassende Integration ermöglicht es Unternehmen, bei Bedarf unmittelbar auf die Änderungen von Zöllen zu reagieren, neue Szenarien in Echtzeit zu modellieren und Preisstrategien anzupassen – noch bevor Margenverluste entstehen.

Andrew Butt, Gründer und CEO von Enable, erklärt: „Die zunehmende Komplexität globaler Zollszenarien erschwert es Unternehmen erheblich, ihre Gesamtnettomarge zu ermitteln, insbesondere wenn mehrere Zolltarifebenen gleichzeitig greifen. Wir sind bestrebt, schnell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zu reagieren und Lösungen bereitzustellen, die in dieser herausfordernden Zeit einen unmittelbaren Mehrwert bieten. Mit einem klaren Überblick über die Auswirkungen von Zöllen und der Möglichkeit, passende Preisänderungen durchzuführen, können Unternehmen ihre Preisgestaltung strategisch nutzen, um Margen und Profitabilität zu sichern.“

Der Tariff Price Planner ist als eigenständige, cloudbasierte Anwendung verfügbar. Kunden, die schon heute die Plattform „Flintfox by Enable” nutzen, können Preisanpassungen nach ihrer Freigabe unmittelbar in sämtlichen Vertriebs- und Beschaffungskanälen implementieren. So realisieren sie einen hochgradig automatisierten und geschlossenen Pricing-Prozess.

Mehr Informationen unter: https://www.flintfox-pricing.de/loesungen/tariff-price-planner/

Wer sich bereits heute einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit des „Tariff Price Planners“ verschaffen möchte, kann sich eine detaillierte PDF-Analyse zu US-Einfuhrzöllen und deren Auswirkungen auf die Margen und Preiskalkulationen mithilfe des kostenlosen, browserbasierten “Tariff Calculator” generieren. Diese Analyse ist besonders hilfreich für international tätige Unternehmen mit Geschäftsbereichen in den USA, da sie es ermöglicht, die potenziellen Auswirkungen der Zölle auf Profitabilität und Preisgestaltung genauer zu verstehen. Unter https://www.enable.com/tariff-calculator sind sämtliche HTS-Codes hinterlegt und die gewünschteAbsorptionsrate kann flexibel angepasst werden. Damit ist der “Tariff Calculator“ auch ein wertvolles Tool für bevorstehende Vertragsverhandlungen mit US-Geschäftspartnern, da sich verschiedenste Szenarien durchspielen lassen.

Der „Tariff Calculator“ ist eine stark vereinfachte Version des umfassenden „Tariff Price Planner“ und bietet lediglich einen ersten Überblick über die komplexen Zusammenhänge.

Über Enable

Die KI-basierte Plattform für Rebate- und Pricing-Management von Enable hilft Herstellern, Distributoren und Einzelhändlern, ihre Profitabilität gezielt zu steigern. Die Lösung optimiert Incentives und optimiert die Monetarisierung von Handelsvereinbarungen. Gleichzeitig schafft sie präzise Margentransparenz und ermöglicht die blitzschnelle Umsetzung komplexer Preisstrategien. So verwandelt Enable Rebates und Pricing zu wirkungsvollen Instrumenten für nachhaltiges, profitables Wachstum.

Über Flintfox

Flintfox wurde im Januar 2025 von Enable übernommen und bietet Unternehmen einen intelligenteren Weg, komplexes Pricing mühelos zu verwalten, zu rationalisieren und zu automatisieren. Hinter Flintfox stehen drei Jahrzehnte an Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen weltweit.

Flintfox führt Preise, Rabatte, Rechnungen, Forderungen, Abzüge und andere Posten in einer automatisierten, präzisen und anwenderfreundlichen Lösung zusammen. Auf diese Weise unterstützt Flintfox Unternehmen, ihre Margen zu schützen und ihren Umsatz zu steigern.

Dank der leistungsstarken Pricing-Engine und der intuitiven Anwendung verarbeitet Flintfox große Datensätze in kürzester Zeit. Damit optimiert Flintfox bestehende ERP-Systeme und verwandelt den komplexen Prozess der Preisfindung in echte Wachstumschancen.

