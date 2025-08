Souvera Workspace: Die M365-Alternative „Made in Germany“

Die souveräne und datenschutzfreundliche Lösung.

Frankfurt am Main, 31.07.2025 – Die Host-On Service Provider GmbH präsentiert gemeinsam mit der BasePeak GmbH und weiteren Partnern den neuen Souvera Workspace – die zukunftsorientierte, souveräne und hochsichere Alternative zu Microsoft 365, entwickelt und betrieben in Deutschland. Unternehmen und Organisationen können Souvera Workspace ab sofort unter https://www.souvera.eu vorbestellen.

Exklusive Vorbesteller-Vorteile

Bis zum 31.08.2025 erhalten Sie 50% Rabatt auf die ersten 6 Monate.

Ab dem offiziellen Start am 01.09.2025 gilt ein Einführungspreis mit 35% Rabatt – ebenfalls für 6 Monate.

Dieser Einführungspreis ist bis zum 01.11.2025 gültig. Danach gelten die regulären Preise.

Souveränität, Datenschutz und Innovation – Hosted in Germany

Souvera Workspace richtet sich an Unternehmen, Behörden und Organisationen, die Wert auf digitale Souveränität, maximale Datenhoheit, volle DSGVO-Konformität und höchste Sicherheitsstandards legen. Die Plattform wird ausschließlich in hochsicheren, ISO-zertifizierten Rechenzentren von Digital Realty in Deutschland betrieben – mit mehrfach redundanter Strom- und Netzanbindung, fortschrittlichen Zutrittskontrollen und Zertifizierungen wie ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22301. Für die Hardware sorgt Happyware Server Europe GmbH, ein Spezialist für Enterprise-Lösungen im Rechenzentrumsbereich.

Modular, sicher, souverän – der Souvera Workspace im Überblick

Souvera Workspace bietet alle Werkzeuge für modernes, effizientes und souveränes Arbeiten:

Souvera Central: Zentrale Dateiablage, E-Mail-Kommunikation und einfaches Login (OIDC) mit großzügigem Speicherplatz.

Datenschutzfreundliche Alternative zu Microsoft OneDrive und SharePoint.

Souvera Shield: Umfassender Schutz für Dateien und E-Mails durch mehrstufige Spam- und Virenfilter.

Souvera Desk: Online-Office-Lösung für Textverarbeitung, Tabellen und Präsentationen – direkt im Browser, ohne Kompromisse beim Datenschutz.

Datenschutzfreundliche Alternative zu Microsoft Word, Excel und PowerPoint.

Souvera Link: Sichere Plattform für Chat und Videokonferenzen.

Datenschutzfreundliche Alternative zu Microsoft Teams.

Open-Source als Fundament – gemeinsam entwickelt

Alle Module des Souvera Workspace basieren auf bewährter Open-Source-Software, die von der Host-On Service Provider GmbH und der BasePeak GmbH gemeinsam ausgewählt, weiterentwickelt und zu einer nahtlos integrierten Plattform verbunden wurden. Damit profitieren die Nutzer von maximaler Transparenz, kontinuierlicher Innovation, echter Unabhängigkeit von proprietären Anbietern und einem souveränen Umgang mit ihren Daten.

KI-Integration und moderne Technologie

Zu den geplanten Features von Souvera Workspace gehören auch moderne, lokal betriebene KI-Funktionen zur Steigerung der Produktivität. Die Integration datenschutzkonformer, KI-gestützter Tools ist bereits in Planung und wird nach dem offiziellen Start der Plattform als optionale Erweiterung verfügbar sein. Wie gewohnt werden alle Funktionen ausschließlich in Deutschland gehostet und höchsten Datenschutzanforderungen gerecht.

Transparenz und Service aus Deutschland

Entwicklung und Betrieb erfolgen durch das Team der Host-On Service Provider GmbH in Frankfurt am Main in Kooperation mit der BasePeak GmbH. Das Hosting wird von Host-On in den zertifizierten Digital Realty Rechenzentren übernommen. Für maximale Transparenz stehen ausführliche technische Dokumentationen, ein deutschsprachiges Support-Team und persönliche Ansprechpartner bereit.

Jetzt vorbestellen und bis zu 50% sparen

Sichere dir Souvera Workspace noch bis zum 31.08.2025 zum exklusiven Vorzugspreis von 50% Rabatt auf die monatlichen Gebühren in den ersten sechs Monaten. Ab dem 01.09.2025 erhalten Neukunden weiterhin 35% Rabatt für die ersten sechs Monate. Alle Informationen zur Vorbestellung und zum Produkt findest du unter https://Souvera.eu.

Über Host-On Service Provider GmbH

Host-On ist seit Jahren ein etablierter Anbieter für professionelle Hosting- und Cloud-Lösungen in Deutschland. Mit Souvera Workspace setzt das Unternehmen neue Maßstäbe für Datenschutz, digitale Souveränität und Zusammenarbeit in Europa.

Host-On.de ist ein junges, dynamisches IT-Unternehmen, beheimatet in der Lüneburger Heide und mit Kunden in ganz Deutschland, Europa und der Welt. Gegründet als Einzelunternehmen im Jahr 2010, verfügen wir über langjährige Erfahrung im Webhosting-Geschäft, die direkt unseren Kunden zugute kommt.

Kontakt

Host-On Service Provider GmbH

Felix Grassegger

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

0692474990



https://www.Host-On.de