82% mehr Designjobs: KI-Kompetenz wird Pflicht

Ausgerechnet KI treibt die Nachfrage nach Designjobs in die Höhe — das ist das überraschende Kernergebnis der aktuellen Figma Design Hiring Study. 82 Prozent der befragten Hiring-Manager weltweit berichten von stabilem oder steigendem Personalbedarf im Design. Aber die KI-Kompetenz ist längst Pflichtanforderung im Arbeitsmarkt geworden, nicht mehr nur ein nettes Extra.

Das Paradox: KI schafft mehr Designjobs, nicht weniger

Die Schlagzeilen der letzten zwei Jahre haben das Gegenteil suggeriert. KI ersetzt Kreative, Bildbearbeitung wird automatisiert, UX-Positionen fallen weg. Wer diesem Narrativ gefolgt ist, sollte jetzt genau hinschauen: Figmas Design Hiring Study zeigt ein anderes Bild. Befragt wurden Design-Hiring-Manager aus verschiedenen Branchen und Regionen — und deren Einschätzung zum Arbeitsmarkt ist eindeutig.

82 Prozent sagen, der Bedarf an Designerinnen und Designern ist gestiegen oder gleichgeblieben. Knapp die Hälfte berichtet sogar von einem merklichen Anstieg, davon ein Viertel von über 25 Prozent. Design-Stellenanzeigen im Portfolio der VC-Firma Designer Fund lagen 2025 rund 60 Prozent höher als im Vorjahr — das sind keine Momentaufnahmen, das ist ein Trend.

Der Grund dahinter ist eigentlich logisch, sobald man ihn kennt: Digitale Produkte werden nicht einfacher, weil KI verfügbar ist. Sie werden komplexer. Jede neue KI-Funktion braucht ein Interface. Jeder Chatbot, jede Empfehlungsmaschine, jede automatisierte Entscheidungslogik muss für echte Menschen gestaltet werden. Wer denkt, ein Large Language Model gestalte seine eigene Nutzungsoberfläche, hat das Konzept von UX-Design noch nicht wirklich verstanden.

Daniel Wert, CEO der Personalvermittlung Wert&Co, fasst es so zusammen: „2024 war ein ruhigeres Jahr mit Entlassungswellen und Sparmaßnahmen. Viele Unternehmen haben gemerkt, dass sie übersteuert haben. 2025 haben wir eine Erholung gesehen.“ Interessant ist: Nur 20 Prozent der Hiring-Manager glauben, der Gesamtmarkt verbessert sich — aber 40 Prozent planen trotzdem, in den nächsten sechs Monaten neue Stellen zu öffnen. Das Bild auf der Mikro-Ebene einzelner Unternehmen sieht deutlich besser aus als das kollektive Stimmungsbild.

Zum Thema KI und Arbeitsmarkt haben wir bei digital-magazin.de schon früh eine kritische Analyse der KI-Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt veröffentlicht — die aktuellen Zahlen bestätigen, dass das Bild differenzierter ist als oft dargestellt.

Und es geht über Tech-Unternehmen hinaus. Die Studie zeigt, dass nicht-technische Unternehmen in Nordamerika besonders aktiv rekrutieren. Retailer, Verlagshäuser, Airlines — sie alle brauchen Designerinnen und Designer, die digitale Präsenzen stärken und Kundenerlebnisse gestalten. Design als strategische Funktion ist in der Breite der Wirtschaft angekommen.

KI-Kompetenz: Vom Bonus zur Bedingung

73 Prozent der Hiring-Manager erwarten laut Studie nachgewiesene Kenntnisse in KI-Tools. 79 Prozent setzen Erfahrung im Design KI-basierter Produkte voraus. Diese Zahlen beschreiben keine Wunschliste — sie sind Einstellungskriterien.

„Alle neuen Einstellungen basieren auf KI-Kenntnissen“, zitiert die Studie einen Hiring-Manager aus Australien. Ein britischer Pendant erklärt, sein Team stelle inzwischen ausschließlich Personen ein, die technische Kapazität, strategisches Denken und KI-Verständnis verbinden. Klingt nach Overengineering? Ist es nicht. Wer heute Designjobs besetzen will, die morgen noch relevant sind, kommt an dieser Anforderung nicht vorbei.

KI-Kompetenz im Designkontext bedeutet dabei mehr als das Ausprobieren von Tools. Hiring-Manager wollen sehen, dass Bewerberinnen und Bewerber verstehen, wie KI in einen strukturierten Designprozess eingebettet wird. Welche Entscheidungen übernimmt das Modell, welche trifft der Mensch? Wo korrektiv einzugreifen ist — und warum. Das ist eine andere Qualifikation als „kann Midjourney bedienen“.

Konkret nachgefragt werden laut Studie vor allem: Erfahrung mit KI-gestützten Prototyping-Tools, Verständnis für Prompt-Design im kreativen Kontext, und die Fähigkeit, KI-generierte Vorschläge kritisch zu bewerten und weiterzuentwickeln. Das letzte Punkt klingt trivial, ist es aber nicht — unkritische Übernahme von KI-Output ist ein bekanntes Problem in schnell arbeitenden Teams.

Die Geschwindigkeit, mit der sich KI-Modelle entwickeln, verstärkt die Anforderung zusätzlich. Zwischen zwei Modell-Releases vergehen inzwischen Wochen, nicht Jahre. Wer als Hiring-Manager auf jemanden wartet, der jede neue Entwicklung bereits kennt, wartet ewig. Gesucht werden deshalb Menschen, die lernbereit und adaptiv sind — die Grundprinzipien verstehen, nicht nur aktuelle Werkzeuge bedienen.

Wer wissen möchte, welche Rahmenbedingungen für KI-Kompetenzen in Unternehmen gelten, findet in unserem Vergleich der KI-Kompetenzmodelle einen strukturierten Überblick über Anforderungsprofile und Entwicklungsrahmen.

Wer heute Designjobs besetzen will, muss KI-Kompetenz im Anforderungsprofil führen.

Senior-Bias und das Einhorn-Problem

56 Prozent der befragten Hiring-Manager suchen vorrangig Senior-Designerinnen und -Designer. Nur 25 Prozent rekrutieren gezielt für Juniorpositionen. Das ist ein erheblicher Bias — und einer mit langfristigen Konsequenzen.

Daniel Wert, CEO der Personalvermittlung Wert&Co, nennt das „Einhorn-Denken“: Hiring-Manager suchen eine einzige Person, die alles kann — visuelle Exzellenz, Systemdenken, KI-Integration, Stakeholder-Management und Product Strategy in einem. Das funktioniert selten. „Die besten Teams haben Menschen auf verschiedenen Erfahrungsstufen mit komplementären Stärken — nicht einen einzigen Superhelden“, so Wert.

Sein Kommentar zu fehlenden Praktikumsprogrammen ist bemerkenswert direkt: Es erschüttert ihn, wie wenige davon noch existieren. Die Logik dahinter ist kurzsichtig: Wer nur auf erfahrene Fachkräfte setzt, baut keine lernende Organisation auf. Nachwuchs, der heute nicht reinkommt, fehlt in drei Jahren als Mid-Level. Das ist ein strukturelles Problem — und eines, das über den Designsektor hinausgeht.

Für Berufseinsteiger bedeutet das: Der Markt verlangt mehr, aber er ist nicht verschlossen. Wer ein Portfolio vorweist, das echte Designentscheidungen dokumentiert — nicht nur ästhetisch ansprechende Screens, sondern Prozess, Iteration und Begründung — hat realistische Chancen. Wer dann noch KI-Kompetenz sichtbar einbringt, ist in einer starken Position.

Interessant ist auch, wie Unternehmen selbst auf KI setzen: In unserem Artikel darüber, wo sich KI für Unternehmen wirklich lohnt, zeigt sich, dass strategischer Einsatz — nicht blinder Aktivismus — den Unterschied macht. Das gilt auch im Designkontext: Wer KI als Abkürzung für Qualität missversteht, wird scheitern. Wer sie als Hebel für mehr kreative Produktivität nutzt, hat einen echten Vorteil.

Was bleibt, wenn KI die Routine übernimmt

58 Prozent der Hiring-Manager nennen Visual Polish als eine der fünf wichtigsten Designfähigkeiten. Mehr als 45 Prozent nennen Kollaboration, Systems Thinking und Product Strategy. Das klingt wenig spektakulär — ist es aber, wenn man es in Relation zu KI betrachtet.

Genau diese Fähigkeiten lassen sich nicht automatisieren. Ein Generative-AI-Tool kann in Sekunden zwanzig Entwurfsvarianten produzieren. Es kann nicht entscheiden, welche davon den Unternehmenszielen entspricht, welche die Nutzenden wirklich versteht, und welche der Stakeholder nächste Woche im Meeting durchbringen wird. Das ist menschliches Urteilsvermögen — und das wird durch KI nicht überflüssig, sondern wertvoller.

„Ich stelle weiterhin für immer gültige Kompetenzen ein: qualitative und quantitative Forschung, Usability, UX und cross-funktionale Moderation“, sagt ein Designmanager in der Studie. Das ist kein Konservativismus — das ist Qualitätsbewusstsein. Forschungsmethoden, Interviewführung, Dateninterpretation — diese Fähigkeiten sind nicht automatisierbar, und sie entscheiden darüber, ob ein Produkt tatsächlich seinen Nutzenden entspricht oder nur gut aussieht.

Taste und Intuition gewinnen an Bedeutung, je mehr KI-Tools verfügbar werden. Wenn alle auf denselben Stapel von Generierungstools zurückgreifen können, wird das Urteil über Qualität zum echten Differenzierungsmerkmal. Wer weiß, was gutes Design ist — und warum — hat einen Vorteil, den kein Prompt ersetzen kann. Figmas Studie spricht von „State of the Designer“-Erhebungen, nach denen 58 Prozent der Designerinnen und Designer Visual Design als wichtigste Kompetenz ihrer Rolle nennen. Das ist keine Überraschung — aber es bestätigt, dass handwerkliche Stärke nicht hinter KI-Hype verschwindet.

Einen externen Blick auf diese Dynamik bietet der vollständige Datensatz der Figma Design Hiring Study, der tiefergehende Analysen zu regionalen Unterschieden und Branchentrends enthält.

Neue Fragen im Designprozess

Wer ein KI-basiertes Produkt gestaltet, stößt auf Designfragen, die vor drei Jahren kein Lehrbuch behandelt hat. Wie verhält sich ein Interface, wenn das KI-Modell unsicher ist? Wie kommuniziert man Fehlerwahrscheinlichkeiten visuell? Wann ist eine Empfehlung hilfreich, wann wirkt sie übergriffig? Wie gestaltet man Vertrauen in ein System, dessen Entscheidungen nicht vollständig erklärbar sind?

Das sind keine theoretischen Randprobleme. Das sind Designentscheidungen, die täglich in Produktteams weltweit getroffen werden. Und laut Figma-Studie erwarten 79 Prozent der Hiring-Manager, dass neue Mitarbeitende damit bereits Erfahrung haben. Der Arbeitsmarkt wartet also nicht auf Nachzügler — er sucht Menschen, die diese Fragen bereits durchdacht haben.

Prompt-Design gehört inzwischen zum Handwerkszeug — nicht als Selbstzweck, sondern weil die Qualität von KI-Outputs direkt davon abhängt, wie Designende ihre Anforderungen formulieren. Das ist eine neue Kompetenz, die sich mit bestehenden Designmethoden sinnvoll verbindet: Wer gelernt hat, Nutzeranforderungen präzise zu formulieren, hat oft einen natürlichen Vorteil beim Formulieren effektiver Prompts.

Hinzu kommt die Fähigkeit, Feedback-Schleifen zwischen Mensch und Maschine zu gestalten. KI-Assistenz im Designprozess ist kein einmaliger Aufruf — es ist ein iterativer Prozess, der gut strukturiert sein muss, damit Ergebnisse verwertbar sind. Designerinnen und Designer, die das verstanden haben, arbeiten schneller und mit besserem Output als solche, die KI sporadisch einsetzen und dann frustriert aufgeben.

Wer sich in den Bewerbungsprozess selbst einarbeiten möchte — und versteht, wie KI dort eine Rolle spielt —, findet in unserem Artikel über KI im Bewerbungsprozess konkrete Hinweise darauf, wie Algorithmen filtern und wie man strategisch damit umgeht.

Der Markt ist da — aber er hat neue Regeln

Die Figma Design Hiring Study liefert ein klares Bild: 82 Prozent stabiler oder steigender Bedarf, 73 Prozent mit KI-Pflichtanforderung, 79 Prozent wollen Erfahrung im KI-Produktdesign. 40 Prozent der Hiring-Manager planen in den nächsten sechs Monaten neue Stellen. Diese Zahlen beschreiben den Markt von heute — nicht von übermorgen.

Die Designbranche befindet sich in einer der dynamischsten Phasen ihrer Geschichte. Neue Tools, neue Produkte, neue Anforderungen — und ein Arbeitsmarkt, der trotz aller Diskussionen über KI-Automatisierung wächst. Für Unternehmen, die in schnell wachsenden Märkten unterwegs sind, ist Design inzwischen eine strategische Funktion: 46 Prozent der Hiring-Manager aus wachstumsstarken Unternehmen planen mehr Einstellungen, bei durchschnittlich wachsenden Firmen sind es 40 Prozent, bei langsameren 33 Prozent. Je schneller ein Unternehmen wächst, desto mehr setzt es auf Design.

Was das für Bewerbende konkret bedeutet: Portfolios müssen KI-Projekte zeigen — nicht weil das modisch ist, sondern weil Hiring-Manager gezielt danach schauen. Weiterbildung in KI-Tools ist kein Optional-Upgrade mehr. Und wer sich für Seniorpositionen bewirbt, sollte nachweisen können, wie strategisches Designdenken und KI-Kompetenz zusammenspielen — und wo die Grenzen von KI liegen.

Mal ehrlich: Das klingt nach viel. Ist es auch. Aber es ist auch eine Chance. Wer das Anforderungsprofil kennt und gezielt darauf hinarbeitet, trifft auf einen Markt, der aktiv sucht. Designjobs gibt es — und sie werden von Jahr zu Jahr anspruchsvoller und interessanter. Das ist eine bessere Nachricht als ihr Ruf.