Vollautomatisierte Prüfung von Auftragsbestätigungen mit OCC.KI von Perzeptron – in Sekunden statt Minuten

KI-gestützte AB-Kontrolle: zeitsparend und nahezu fehlerfrei.

Eschborn, 14. Januar 2026 – Die manuelle Prüfung eingehender Auftragsbestätigungen zählt zu den zeitintensivsten und fehleranfälligsten Aufgaben im Einkauf. Mit der Software OCC.KI (Order Confirmation Control) bietet Perzeptron eine Lösung, die Auftragsbestätigungen digital, vollautomatisch und KI-gestützt prüft. Eingehende Bestätigungen werden innerhalb weniger Sekunden mit der zugrunde liegenden Bestellung abgeglichen, Abweichungen zuverlässig erkannt und übereinstimmende Positionen direkt für die Weiterverarbeitung im ERP-System bereitgestellt. Unternehmen können so den manuellen Prüfaufwand erheblich reduzieren und Fehlerquellen minimieren.

Besonders bei großen Auftragsvolumina ist die systematische Prüfung von Auftragsbestätigungen essenziell. Hier stößt die manuelle Prüfung schnell an ihre Grenzen. Übersehene Abweichungen bei Preisen, Mengen oder Lieferterminen führen häufig zu Produktionsengpässen, falschen Liefermengen, unnötiger Kapitalbindung oder hohem Abstimmungsaufwand mit Lieferanten.

Vollautomatische Kontrolle und Datenvalidierung

OCC.KI verarbeitet eingehende Auftragsbestätigungen vollständig automatisiert. Die enthaltenen Informationen – darunter Artikelnummern, Mengen, Preise und Liefertermine – werden strukturiert ausgelesen, mit der jeweiligen Bestellung abgeglichen und validiert. Alle Positionen sind übersichtlich in einem browserbasierten Dashboard dargestellt. Abweichungen werden klar hervorgehoben und sind auf einen Blick erkennbar, sodass Mitarbeitende gezielt reagieren und notwendige Klärungen mit Lieferanten anstoßen können.

Übereinstimmende Positionen stellt OCC.KI als strukturierte, ERP-lesbare Datei zur Verfügung. Diese kann direkt in bestehende ERP-Systeme übernommen und weiterverarbeitet werden. Die Lösung lässt sich unabhängig vom eingesetzten ERP-System sowie vom Format der Auftragsbestätigungen nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren.

Prüfung in Sekunden und schnelle Lieferantenanbindung

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz reduziert OCC.KI die Bearbeitungszeit pro Auftragsbestätigung von mehreren Minuten auf wenige Sekunden. Manuelle Übertragungs- und Tippfehler werden vermieden, Abweichungen automatisch erkannt und transparent dokumentiert.

Auch die Anbindung von Lieferanten ist nur mit minimalem Aufwand verbunden: Neue Lieferanten können in der Regel innerhalb von fünf bis zehn Minuten angebunden werden – ohne aufwendige IT-Projekte oder Anpassungen auf Lieferantenseite.

Spürbare Entlastung im Einkauf

Die vollautomatisierte Prüfung von Auftragsbestätigungen mit OCC.KI steigert Effizienz und Prozessqualität nachhaltig und schafft gleichzeitig Transparenz über alle eingehenden Bestätigungen. Das Dashboard bietet jederzeit einen aktuellen Überblick über Status, Abweichungen und Bearbeitungsstände. Auch bei stark schwankenden oder steigenden Auftragsvolumina skaliert die Lösung zuverlässig – ohne zusätzliches Personal im Einkauf aufzubauen.

„Die manuelle Prüfung von Auftragsbestätigungen bindet wertvolle Ressourcen und ist gleichzeitig fehleranfällig“

, erklärt Andreas Koch, Geschäftsführer von Perzeptron.

„Mit OCC.KI prüfen Unternehmen Auftragsbestätigungen heute in Sekunden statt Minuten und schaffen Freiräume für strategische und wertschöpfende Aufgaben im Einkauf.“

OCC.KI kann als Standalone-Lösung eingesetzt oder mit weiteren Perzeptron-Lösungen wie der Software MiG zur Optimierung von Supply-Chain-Prozessen kombiniert werden.

Die 1999 gegründete Perzeptron GmbH ist Beratungsunternehmen, Softwareentwickler und Dienstleister, mit Fokus auf Supply-Chain-Optimierung. Perzeptron bietet die eigens entwickelte Software MiG, die als ERP-Ergänzungssoftware fungiert. Sie schließt die Lücken herkömmlicher ERP-Systeme. Auf Basis von MiG hat Perzeptron ein System entwickelt, das die Planungssicherheit von stücklistenbasierten Produktionsunternehmen messen und bewerten kann. Diese sogenannte Effizienzanalyse ist in der Lage, die Ursachen für suboptimale KPIs zu identifizieren. Sie dient dazu, Lieferperformance, Kapitalbindung und Auftragsdurchlaufzeiten zu optimieren und Unternehmen auf ein neues Effizienzniveau zu heben. www.perzeptron.de

Firmenkontakt

Perzeptron GmbH

Markus Renner

Mergenthalerallee 79–81

65760 Eschborn

+49 (0)6196-777579-0



http://www.perzeptron.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de