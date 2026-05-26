Ubuntu 26.04 LTS: 9 Neuerungen im Check

Ubuntu 26.04 LTS ist kein Release für Menschen, die bei jedem Versionssprung Feuerwerk erwarten. Es ist die Ausgabe, die fünf Jahre halten soll: GNOME 50, Linux 7.0, Wayland-only, neue Standard-Apps, bessere Snap-Integration und ein paar Entscheidungen, über die Linux-Nutzende noch länger diskutieren werden. Genau deshalb lohnt der genaue Blick.

Ubuntu 26.04 LTS trägt den Codenamen „Resolute Raccoon“ und ist seit dem 23. April 2026 verfügbar. Canonical verspricht fünf Jahre Sicherheitsupdates und kritische Fehlerkorrekturen, mit Ubuntu Pro bis zu zehn Jahre. Das klingt trocken, ist aber der Kern einer LTS-Version: Sie soll nicht glänzen, sondern verlässlich altern. Ein Desktop, der heute installiert wird, muss auch in drei Jahren noch Updates bekommen, ohne dass man die halbe Arbeitsumgebung neu sortiert.

Die neue Version ist trotzdem mehr als ein Wartungsfenster mit frischem Hintergrundbild. Wer von Ubuntu 24.04 LTS kommt, bekommt zwei Jahre Desktop-Entwicklung auf einmal: GNOME 47 bis 50, neue Standardprogramme, bessere Wayland-Reife, ein anderer Terminal-Emulator, ein neuer Ressourcenmonitor, modernisierte Bild- und Dokumentenanzeige, Snap-Berechtigungen in den Systemeinstellungen und Linux Kernel 7.0. Das ist kein kleiner Sprung. Das ist eher der Moment, in dem man merkt, wie viel sich im Linux-Desktop leise bewegt hat.

Wir bei digital-magazin.de haben für diesen Artikel offizielle Release Notes, Canonicals Desktop-Roadmap, deutsche Tests und erste Erfahrungsberichte ausgewertet. Die nüchterne Kurzfassung: Ubuntu 26.04 LTS wirkt reifer, moderner und stellenweise mutiger als 24.04 LTS. Gleichzeitig ist es keine perfekte Wohlfühlversion für jede Hardware. Wayland-only, Snap-Suche, Telemetrie-Abfragen und höhere Desktop-Anforderungen sind Punkte, die man vor einem Upgrade kennen sollte.

Ubuntu 26.04 LTS: Release, Support und Systemanforderungen

Laut den offiziellen Ubuntu-26.04-LTS-Release-Notes erhält die Version bis April 2031 regulären Support. Mit Ubuntu Pro kommen zehn Jahre Expanded Security Maintenance hinzu. Für Unternehmen, Behörden, Schulen und alle, die nicht jedes Jahr einen Desktop anfassen möchten, ist das der eigentliche Verkaufspunkt. LTS heißt: weniger Bewegung, mehr Planbarkeit.

Interessant sind die offiziellen Desktop-Anforderungen. Canonical nennt für Ubuntu Desktop 26.04 LTS einen Dual-Core-Prozessor mit 2 GHz, mindestens 6 GB RAM und 25 GB freien Speicherplatz für eine komfortable Nutzung. Das ist eine spürbare Ansage. Ubuntu lässt sich zwar auf schwächerer Hardware installieren, aber Canonical empfiehlt dann ausdrücklich leichtere Flavours wie Xubuntu oder Lubuntu. Übersetzt: GNOME 50 plus moderne Desktop-Funktionen sind nichts mehr für jeden alten Büro-Laptop mit müder Festplatte.

Diese 6-GB-RAM-Empfehlung taucht auch in ersten Tests als Diskussionsthema auf. Im Fosstopia-Test lief Ubuntu 26.04 LTS nach eigener Aussage auch in virtuellen Maschinen mit 4 GB RAM brauchbar, die offizielle Vorgabe wirkt also eher wie ein komfortabler Puffer. Trotzdem ist die Richtung klar: Ubuntu Desktop will nicht mehr die leichteste Distribution sein. Wer alte Hardware retten möchte, greift besser zu einem schlankeren Desktop. Wer moderne Geräte nutzt, bekommt dafür mehr Komfort.

Das passt zu unserem vorherigen Linux-Guide: Wenn Sie noch grundsätzlich überlegen, ob Ubuntu, Mint oder Zorin besser passt, hilft der Artikel Windows zu Linux wechseln: 7 Distributionen im Check. Ubuntu 26.04 LTS ist stark, aber nicht automatisch die sanfteste erste Linux-Erfahrung für Windows-Wechsler.

GNOME 50: Der Desktop wird glatter, aber nicht klassischer

GNOME 50 ist die sichtbarste Neuerung in Ubuntu 26.04 LTS. Canonical übernimmt den modernen GNOME-Unterbau, ergänzt ihn aber wie gewohnt mit Ubuntu-Dock, Yaru-Theme und eigenen Voreinstellungen. Wer Ubuntu 24.04 LTS kennt, erkennt Ubuntu sofort wieder. Wer genauer hinschaut, merkt aber: Die Oberfläche ist reaktionsschneller, einige Dialoge sind runder, die Dateien-App ist zuverlässiger, und der Desktop fühlt sich auf moderner Hardware weniger zäh an.

Die offiziellen Release Notes listen eine ganze Reihe GNOME-Verbesserungen seit GNOME 46 auf: gruppierte Benachrichtigungen, bessere Performance in Kernkomponenten, Digital-Wellbeing-Funktionen, Batteriegesundheit, HDR-Ausgabe, verbesserte Barrierefreiheit, bessere Remote-Desktop-Funktionen, optimiertes Fractional Scaling, Variable Refresh Rate und eine flüssigere Mauszeiger-Darstellung auch dann, wenn Spiele oder Profi-Apps mit niedrigerer Bildrate laufen. Das sind keine Features, die auf einer Bühne besonders laut wirken. Im Alltag zählen sie trotzdem.

Besonders wichtig ist Fractional Scaling. Linux-Desktops hatten lange ein Verhältnis zu Zwischen-Skalierungen wie ein Drucker zu Montagmorgen: irgendwie möglich, selten angenehm. Ubuntu 26.04 LTS aktiviert Fractional Scaling standardmäßig und optimiert die Faktoren so, dass weniger Unschärfe entsteht. Für Notebooks mit hochauflösenden Displays ist das ein echter Fortschritt. 100 Prozent sind oft zu klein, 200 Prozent zu groß, und 125 oder 150 Prozent sollen endlich weniger nach Kompromiss aussehen.

GNOME 50 bringt außerdem bessere HDR- und Farbmanagement-Unterstützung unter Wayland. Für normale Office-Nutzung ist das kein Drama. Für Menschen mit Bild-, Video- oder Streaming-Workflows kann es aber relevant werden. Laut Ubuntu-Release-Notes lassen sich nun auch HDR-Inhalte aufnehmen oder per Screen-Sharing teilen. Genau solche Details zeigen, warum Wayland nicht mehr nur ein Zukunftsversprechen ist, sondern im Desktop-Alltag ankommt.

Wayland-only: Der endgültige Schnitt für den Ubuntu-Desktop

Ubuntu 26.04 LTS setzt die Entwicklung fort, die sich bereits bei Ubuntu 25.10 abgezeichnet hat: Die Ubuntu-Desktop-Session läuft nur noch auf Wayland. GNOME Shell kann laut Release Notes nicht mehr als X11-Session betrieben werden. X11-Anwendungen verschwinden dadurch nicht, sie laufen weiterhin über XWayland. Aber der klassische Fallback über den Login-Bildschirm ist für den Standard-Desktop weg.

Das ist technisch konsequent. Wayland ist die Basis für bessere Sicherheit, sauberes Scaling, moderne Farbverwaltung, VRR, HDR und stabilere Remote-Desktop-Funktionen. Es ist aber auch der Punkt, an dem manche Spezial-Setups knirschen. Alte Screenshot-Tools, exotische Eingabe-Hooks, einzelne Remote-Control-Werkzeuge oder proprietäre Workflows können anders reagieren als unter X11. Wer einen produktiven Arbeitsplatz aktualisiert, sollte genau diese Werkzeuge vorher testen.

Unser Artikel zu Ubuntu 25.10 und dem Abschied von X11 war im Rückblick fast die Generalprobe für diese LTS-Version. Damals war klar: Canonical nutzt Interim-Releases, um harte Desktop-Entscheidungen vor der nächsten LTS zu erproben. Jetzt landet dieser Schnitt im Langzeitsupport. Das ist gut für Klarheit, aber unbequem für Menschen, die X11 bisher als Sicherheitsnetz genutzt haben.

Erste Erfahrungsberichte fallen gemischt, aber nicht alarmistisch aus. Heise nennt Wayland-only als eine der sichtbaren Desktop-Neuerungen und verweist zugleich auf den neuen Video-Player und Dokumentenbetrachter. In Video-Reviews wird vor allem betont, dass Nvidia-Systeme spürbar besser laufen als in früheren Wayland-Zeiten. Meine Einordnung: Wer moderne Intel- oder AMD-Grafik nutzt, dürfte wenig Drama erleben. Wer ein spezielles Nvidia-Setup mit mehreren Monitoren, Capture-Tools oder alter Software betreibt, sollte nicht freitags um 17 Uhr upgraden. Das gilt übrigens für jedes Betriebssystem. Nur sagt es selten jemand vorher.

Linux 7.0: Neue Hardware, bessere Grafik, mehr Zukunft

Unter der Oberfläche arbeitet Ubuntu 26.04 LTS mit Linux Kernel 7.0. Das ist für LTS-Nutzende ein massiver Sprung gegenüber Ubuntu 24.04 LTS. Offizielle und externe Quellen nennen vor allem bessere Unterstützung für aktuelle und kommende Hardware, darunter moderne Intel- und AMD-Plattformen, Grafikverbesserungen und Fortschritte bei I/O-Leistung. Für Desktop-Nutzende heißt das meistens: neuere Notebooks starten sauberer, WLAN und Bluetooth sind wahrscheinlicher unproblematisch, Grafiktreiber werden weniger zur Geduldsprobe.

Heise erwähnt in der Leseprobe zum Test ausdrücklich Kompatibilität mit Intels Panther-Lake- und AMDs Zen-6-Prozessoren. PCGamesHardware hebt Linux 7.0 und GNOME 50 ebenfalls als zentrale Neuerungen hervor. Solche Hardware-Themen wirken abstrakt, bis man selbst vor einem neuen Laptop sitzt, dessen Touchpad, Energiesparprofil oder WLAN-Chip erst mit einem frischen Kernel richtig funktioniert. Dann ist der Kernel plötzlich nicht mehr egal.

Für Gaming und kreative Workflows ist die Kombination aus Kernel 7.0, Wayland-Reife, VRR, HDR und besserem Nvidia-Verhalten interessant. Ubuntu wird dadurch nicht automatisch zur besten Gaming-Distribution. SteamOS, Fedora, Nobara und Arch-basierte Systeme bleiben für manche Szenarien näher an der Kante. Aber Ubuntu 26.04 LTS rückt näher an den Punkt, an dem „LTS“ nicht mehr „alte Desktop-Technik“ bedeutet.

Für Server zählt ein anderer Teil der Gleichung. Ubuntu 26.04 LTS bringt aktualisierte Komponenten wie PHP 8.5, Samba 4.23, OpenLDAP 2.6.10, Chrony 4.8 und SSSD 2.12. Wer Desktop und Server vermischt betrachtet, verliert schnell den Überblick. Für diesen Artikel bleibt der Schwerpunkt auf Desktop und Workstation. Trotzdem ist wichtig: LTS-Versionen sind auch Grundlage für Container, Cloud-Images, Entwicklungsmaschinen und interne Plattformen. Der Desktop ist nur das Schaufenster.

Neue Standard-Apps: Resources, Showtime, Ptyxis, Papers und Loupe

Ubuntu 26.04 LTS räumt bei Standardprogrammen auf. Der bisherige Systemmonitor wird durch Resources ersetzt. Das klingt nach kleiner Kosmetik, ist aber praktisch: Resources gruppiert Prozesse nach Apps und zeigt CPU, Speicher, GPU, Netzwerk, Speichergeräte, Stromverbrauch und sogar NPU-Nutzung übersichtlicher an. Für moderne Notebooks mit dedizierter Grafik oder KI-Beschleunigern ist das sinnvoller als ein alter Prozesslisten-Blick, der nur halb erklärt, warum der Lüfter gerade beleidigt loslegt.

Der neue Standard-Videoplayer heißt Showtime und ersetzt Totem. Für Dokumente kommt Papers statt Evince zum Einsatz, für Bilder Loupe statt Eye of GNOME, und der Terminal-Emulator Ptyxis ersetzt GNOME Terminal. Ptyxis ist besonders für Container-Workflows interessant, weil es schnellen Zugriff auf Podman, Toolbox oder Distrobox bieten kann. Das passt zu einer Linux-Welt, in der Entwicklung, Testing und isolierte Umgebungen immer häufiger zum Alltag gehören.

Diese App-Wechsel sind nicht für alle angenehm. Wer über Jahre bestimmte Menüs gewohnt war, sucht erst einmal. Heise erwähnt neben Resources auch Ptyxis und weist darauf hin, dass die Google-Drive-Integration im Dateimanager nicht mehr funktioniert, weil eine dafür benötigte Bibliothek nicht mehr gepflegt wird. Das ist genau die Art von Detail, die in Feature-Listen gern untergeht, im Alltag aber weh tun kann.

Die Richtung ist trotzdem richtig. Ubuntu 26.04 LTS zieht den GNOME-Desktop näher an moderne GTK4/libadwaita-Anwendungen und Rust-Komponenten. Das macht die Oberfläche konsistenter, sicherer und langfristig wartbarer. Es macht sie aber auch weniger vertraut für Menschen, die seit Ubuntu 20.04 oder 22.04 kaum etwas verändert haben. LTS-Sprünge sind eben selten nur Sicherheitsupdates mit neuem Logo.

Ubuntu 26.04 LTS: Upgrade-Planung mit USB-Stick und Laptop (Symbolbild)

Snap, Suche und Berechtigungen: Besser integriert, nicht unumstritten

Snap bleibt Ubuntu. Wer gehofft hatte, Canonical würde bei der LTS-Version plötzlich Flatpak zur ersten Wahl machen, hat Canonical nicht beobachtet. Neu ist aber, dass Snap-Anwendungen über XDG Desktop Portals besser in den Desktop integriert werden. Laut Release Notes können Nutzende Berechtigungen für Snap-Apps natürlicher verwalten, etwa für Kamera, Benachrichtigungen, USB-Zugriff und Dateizugriffe außerhalb der Sandbox. Diese Portal-Reife ist wichtig, weil Container-Apps sonst schnell wie Gäste wirken, die den Haustürschlüssel vergessen haben.

Neu ist außerdem ein GNOME-Shell-Suchanbieter für Snap-Anwendungen. Die globale Suche kann also verfügbare Snap-Apps anzeigen, die zur Suchanfrage passen. Zusätzlich gibt es eine Websuche aus der GNOME-Übersicht heraus. Beide Funktionen lassen sich in den Sucheinstellungen deaktivieren. Das ist gut, denn hier beginnt die Reibung.

Fosstopia weist in seinem Test darauf hin, dass Suchfunktionen in Ubuntu bei manchen langjährigen Nutzenden alte Unity-Erinnerungen wecken. Damals hatte Canonical mit Online-Suchergebnissen und Amazon-Bezug viel Vertrauen verspielt. Ubuntu 26.04 LTS ist nicht dasselbe Szenario, und die Optionen sind abschaltbar. Aber der Reflex ist nachvollziehbar: Desktop-Suche ist ein sensibler Ort. Wer dort lokale Programme, Dateien und Einstellungen erwartet, will keine Überraschungen.

Auch Ubuntu Insights ist sichtbarer geworden. Die Telemetrie- und Diagnose-Einstellungen liegen nun unter Privacy & Security im Telemetry-Panel; nach einem Release-Upgrade kann eine Zustimmung erneut abgefragt werden, falls der Status unklar ist. Das ist transparenter als versteckte Defaults, aber es bleibt ein Punkt, den datensensible Nutzende prüfen sollten. Linux bedeutet nicht automatisch, dass keine Daten fließen. Es bedeutet eher: Man kann und sollte genauer hinschauen.

Sicherheit: TPM-Verschlüsselung, Fingerprint und sandboxed image loading

Ein wichtiger Teil von Ubuntu 26.04 LTS steckt in Sicherheitsdetails, die nicht nach Desktop-Feature klingen. Canonicals Roadmap hatte TPM-gestützte Vollverschlüsselung als Schwerpunkt genannt. Release- und Roadmap-Informationen beschreiben zudem Verbesserungen bei Fingerprint-Unterstützung, besonders über libfprint und Secure Device Connection Protocol für bestimmte Treiber. Für vorinstallierte Ubuntu-Notebooks ist das relevant: Biometrie soll weniger Bastelthema sein.

Spannend ist auch der Wechsel beim Bildladen. Viele Ubuntu-Anwendungen nutzen gdk-pixbuf, um Bilddateien zu öffnen. Ubuntu 26.04 LTS setzt dafür stärker auf Glycin, einen sandboxed Image Parser, der in Rust geschrieben ist und bestimmte Klassen von Speicherfehlern vermeiden soll. Das klingt tief im Maschinenraum, ist aber ein gutes Beispiel für moderne Desktop-Sicherheit: Nicht nur der Browser ist Angriffsfläche. Auch Bildvorschauen, Dateimanager und Viewer öffnen fremde Inhalte.

Wer unseren Bericht zur Linux-Schwachstelle Copy Fail und Root-Rechten gelesen hat, kennt den Punkt: Linux ist nicht magisch sicher. Sicherheitsarchitektur besteht aus vielen kleinen Schichten. Sandboxen, Portal-Berechtigungen, Wayland-Isolation, bessere Parser, aktualisierte Kernel und konsequente Updates ergeben zusammen einen Desktop, der weniger blind vertraut.

Für Unternehmen ist außerdem wichtig, dass Ubuntu 26.04 LTS nicht nur kosmetisch modernisiert wurde. Kerberos-Konfiguration, OpenLDAP mit AppArmor-Enforce-Modus, Samba-Änderungen und SSSD-Updates sind eher Admin-Futter, aber sie beeinflussen reale Umgebungen. Wer Ubuntu in Domänen, Hochschulen, Behörden oder Entwicklerflotten nutzt, sollte die Release Notes nicht nur überfliegen. Besonders bei Authentifizierung und Netzlaufwerken liegen die kleinen Stolpersteine gern in Fußnoten.

Erfahrungsberichte: Reifer Desktop, aber nicht ohne Kratzer

Die ersten Erfahrungsberichte zu Ubuntu 26.04 LTS zeichnen ein recht klares Bild. Fosstopia beschreibt Ubuntu 26.04 LTS als rundes Gesamtpaket, hebt GNOME 50, Kernel 7.0, moderne Standard-Apps und das stimmigere Yaru-Design hervor, kritisiert aber Snap-Fokus, Flatpak-Nachrang und die mögliche Irritation durch Web- und Snap-Suche. Heise betont GNOME 50, Wayland-only, neue Apps, Resources, Ptyxis und die fehlende Google-Drive-Integration im Dateimanager. PCGamesHardware stellt Linux 7.0, GNOME 50 und mögliche Vorteile für Nvidia/Gaming stärker in den Vordergrund.

Das deckt sich mit meiner Einschätzung: Ubuntu 26.04 LTS ist weniger „Wow, alles neu“ als „endlich sind viele lose Enden zusammengezogen“. Wayland fühlt sich weniger experimentell an, GNOME wirkt glatter, Resources ist moderner als der alte Systemmonitor, und Snap-Berechtigungen sind besser sichtbar. Gleichzeitig bleiben typische Ubuntu-Reibungen: Canonicals Snap-Strategie polarisiert, Telemetrie muss bewusst geprüft werden, und alte Workflows können an Wayland oder App-Wechseln hängen bleiben.

Für normale Desktop-Nutzende ist das kein Grund zur Panik. Browser, Office, Mail, Videokonferenzen, Medien und leichte Entwicklung laufen voraussichtlich stabiler als unter manchen Interim-Releases. Für Power-User gilt: Testen. Besonders wenn Sie Google Drive im Dateimanager nutzen, spezielle Screenshot-Tools brauchen, Remote-Desktop-Setups betreiben, Nvidia mit mehreren Monitoren fahren oder Flatpak als Hauptquelle verwenden. Das sind keine exotischen Fälle mehr.

Was mir gefällt: Ubuntu 26.04 LTS wirkt nicht wie ein LTS-Release, das aus Angst vor Bruch alles einfriert. Canonical setzt klare Schnitte und nimmt dafür Diskussionen in Kauf. Was mich stört: Einige dieser Schnitte werden besser kommuniziert, als sie sich für Bestandsnutzende anfühlen. Wer von 24.04 LTS kommt, sollte nicht erwarten, dass alles exakt dort liegt, wo es vorher war.

Upgrade-Pfade: Wer jetzt wechseln sollte und wer wartet

Wer Ubuntu 25.10 nutzt, kann deutlich früher auf 26.04 LTS wechseln als typische LTS-Nutzende. Wer produktiv auf Ubuntu 24.04 LTS arbeitet, sollte klassisch auf das erste Point Release warten, sofern kein dringender Grund für den direkten Sprung besteht. Das ist keine Feigheit, sondern Betriebsvernunft. Die ersten Wochen nach einem LTS-Release sind für mutige Desktops, Testgeräte und neugierige Menschen. Produktive Flotten mögen langweilige Zeitpläne.

Für private Nutzende hängt die Empfehlung von der Hardware ab. Neue Notebooks mit aktueller Intel-, AMD- oder Nvidia-Technik profitieren eher vom neuen Kernel und Wayland-Verbesserungen. Ältere Rechner mit 4 GB RAM, alter Nvidia-Grafik oder exotischen Peripheriegeräten sollten vorsichtig sein. Live-USB testen, Backup machen, wichtige Apps prüfen. Wer Google Drive im Dateimanager als Arbeitsmittel nutzt, sollte den Heise-Hinweis ernst nehmen und Alternativen vorbereiten.

Für Windows-Wechsler ist Ubuntu 26.04 LTS eine starke, aber nicht unbedingt weich gepolsterte Option. GNOME bleibt GNOME: modern, reduziert, anders als Windows. Wer Windows-ähnliche Bedienung sucht, ist mit Linux Mint Cinnamon oder Kubuntu oft schneller zuhause. Wer aber Ubuntu-Dokumentation, Herstellerunterstützung, Entwicklerwerkzeuge und LTS-Planbarkeit schätzt, bekommt mit 26.04 eine sehr solide Basis.

Für Entwicklerinnen und Entwickler ist Ptyxis spannend, Resources praktischer als der alte Systemmonitor, und der aktualisierte Stack angenehm. Für Admins sind Kerberos-, Samba-, SSSD- und OpenLDAP-Änderungen prüfpflichtig. Für Kreative sind HDR, Farbmanagement und Nvidia-Verbesserungen interessant, aber nicht automatisch ein Grund, sofort die Produktionsmaschine zu aktualisieren.

Die wichtigsten Ubuntu-Neuerungen im Überblick

Bereich Neuerung Einordnung Support 5 Jahre regulär, bis zu 10 Jahre mit Ubuntu Pro Wichtig für planbare Desktop- und Unternehmensumgebungen Desktop GNOME 50 Mehr Performance, bessere Barrierefreiheit, VRR, HDR, Fractional Scaling Kernel Linux 7.0 Bessere Unterstützung neuer Hardware und Grafikplattformen Display-Server Ubuntu Desktop läuft Wayland-only Modern und konsequent, aber vorher Spezial-Workflows testen Systemmonitor Resources ersetzt System Monitor Moderner Blick auf CPU, GPU, NPU, Speicher, Netzwerk und Energie Terminal Ptyxis ersetzt GNOME Terminal Interessant für Container-Workflows mit Podman, Toolbox, Distrobox Apps Showtime, Papers, Loupe Modernere Standardprogramme, teils mit Rust/GTK4-Unterbau Snap Bessere Portal-Integration und Suchanbieter Praktischer, aber politisch weiterhin Ubuntu-typisch umstritten Sicherheit TPM-Fokus, Fingerprint-Verbesserungen, Glycin Mehr Schutz in Bereichen, die Nutzende oft gar nicht sehen

Diese Liste zeigt auch, warum Ubuntu 26.04 LTS mehr ist als ein normales Update. Canonical modernisiert den Desktop-Unterbau, entfernt alte Ausweichpfade und bringt neue Standardprogramme in die LTS-Welt. Wer von 24.04 kommt, bekommt einen echten Plattformwechsel. Wer von 25.10 kommt, bekommt eher den Feinschliff plus Langzeitsupport.

Was nach dem Ubuntu-Upgrade bleibt

Ubuntu 26.04 LTS ist eine gute LTS-Version, weil sie nicht so tut, als könne man moderne Desktop-Technik ohne Bruch einführen. Wayland-only, GNOME 50, Linux 7.0, neue Apps, bessere Snap-Berechtigungen, sichtbare Telemetrie-Kontrollen und höhere RAM-Empfehlungen sind klare Signale: Ubuntu Desktop ist erwachsener geworden. Nicht unbedingt leichter. Aber runder.

Für neue Hardware, Entwickler-Workstations und Nutzende, die Ubuntu als Hauptsystem ernsthaft betreiben, ist 26.04 LTS ein starkes Fundament. Für alte Geräte, Snap-Skeptiker und Menschen mit empfindlichen X11-Workflows ist Vorsicht angebracht. Nicht aus Angst. Aus Respekt vor produktiven Rechnern.

Meine Empfehlung ist simpel: Auf Testgeräten sofort ausprobieren, auf produktiven LTS-Systemen mit Backup und etwas Geduld planen. Wenn Sie noch auf Ubuntu 24.04 LTS sitzen und alles funktioniert, müssen Sie nicht rennen. Wenn Sie neue Hardware haben oder die Wayland-/GNOME-Verbesserungen brauchen, lohnt der Blick. Ubuntu 26.04 LTS ist kein spektakulärer Waschbär. Eher einer, der die Kabel sortiert, den alten Systemmonitor wegwirft und dabei trocken murmelt: „War langsam mal nötig.“