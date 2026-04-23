Signal vs. Telegram: Datenschutz-Vergleich

Mal ehrlich: Die meisten Nutzerinnen und Nutzer von Telegram haben keine Ahnung, dass ihre Chats auf Servern in Dubai liegen – unverschlüsselt. Signal macht es anders. Viel anders. Wir haben beide Messenger genauer angeschaut.

Zwei Messenger, zwei Philosophien

Es gibt wenige Debatten in der Tech-Welt, die so viel Emotionen auslösen wie der Streit zwischen Signal und Telegram. Beide Dienste propagieren Datenschutz – aber die tatsächliche Architektur unterscheidet sich wie Tag und Nacht. Wer Messenger wie diese als gleichwertig betrachtet, irrt sich gewaltig.

Telegram mit seinen geschätzt über 700 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern weltweit ist ein Gigant. Der Dienst wurde 2013 von Pavel Durov gegründet, einem russischen Unternehmer, der sich mehrfach öffentlich mit staatlichen Zugriffsversuchen in seiner Heimat widersetzt hat. Das ist kein kleines Verdienst. Doch auf die technische Umsetzung bezogen, ist die Realität ernüchternd: Standardmäßig sind Chats auf Telegram nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Das gilt nur für sogenannte „Geheime Chats“, die aktiv aktiviert werden müssen – und selbst dann fehlen zentrale Funktionen wie Gruppenverschlüsselung.

Signal hingegen verschlüsselt alles. Jede Nachricht, jeder Anruf, jede Gruppenunterhaltung – standardmäßig, ohne dass Nutzende etwas konfigurieren müssen. Das Signal Protocol, das von der Signal Foundation entwickelt und gepflegt wird, gilt in der Kryptografie-Szene als Goldstandard. Open Source, auditiert, und seit Jahren das am häufigsten empfohlene Protokoll von Sicherheitsforschenden.

Wo Telegram seine Daten speichert – und was das bedeutet

Telegram betreibt seine Server an verschiedenen Standorten weltweit, darunter Dubai. Das allein wäre noch kein Problem – solange die Daten verschlüsselt wären. Sind sie aber nicht im Standardmodus. Die Chats liegen auf den Servern in lesbarer Form. Das bedeutet: theoretisch jeder, der Zugang zu diesen Servern bekommt – ob durch Hackerangriffe, behördliche Anfragen oder andere Wege – kann Gespräche mitlesen.

Hinzu kommt das Geschäftsmodell. Telegram finanziert sich über Premium-Abos und Spenden. Das ist transparenter als etwa das Werbemodell von Meta-Diensten, aber es bedeutet auch: Ohne Einnahmen durch Nutzerdaten bleibt die Finanzierung fragil. Durov sammelt gelegentlich Spenden, betreibt aber gleichzeitig eine aggressive Expansionsstrategie.

Was die Sache verschärft: Immer wieder tauchen Berichte darüber auf, dass Behörden Zugriffsversuche auf Telegram unternehmen – teils mit Erfolg. Allein im Jahr 2024 wurden in mehreren europäischen Ländern Gerichtsentscheidungen bekannt, die Herausgabe von Nutzerdaten an Strafverfolgungsbehörden betrafen.

Signal: Transparenz als Grundprinzip

Signal speichert grundsätzlich nur das, was absolut notwendig ist. Die Telefonnummer als Kontaktkennung – das war’s. Keine Gruppeninformationen auf den Servern, keine Nachrichtenprotokolle, keine Metadaten im großen Stil. Wer Signal nutzt, kann die App so konfigurieren, dass nicht einmal die eigene Telefonnummer für andere sichtbar ist.

Der Dienst wurde 2014 gegründet und hat sich seitdem eine Reputation aufgebaut, die in der Szene unerreicht ist. Die Nichtregierungsorganisation Open Whisper Systems entwickelte das Protokoll, das später auch von WhatsApp übernommen wurde – ein Detail, das oft unterschätzt wird. Die technische Dokumentation von Signal ist öffentlich einsehbar und wird regelmäßig von Sicherheitsforschenden auditiert.

Signal finanziert sich über Spenden und öffentliche Förderungen. Die US-amerikanische Nonprofit-Organisation hat keine Aktionäre, keinen Exit-Druck, keinen Anreiz, Nutzerdaten zu vermarkten. Das ist ein entscheidender Unterschied im Vergleich zu Diensten, die irgendwann von Investoren übernommen werden oder den Druck von Aktienkursen spüren.

Metadaten: Der unterschätzte Datenschatz

Eine Diskussion, die selten geführt wird, aber umso wichtiger ist: Selbst wenn der Inhalt einer Nachricht verschlüsselt ist, sagen Metadaten oft mehr als die Nachricht selbst. Wer mit wem kommuniziert, wie lange, wie oft – das ergibt ein detailliertes Profil. Und Profile sind das wirklich Wertvolle.

Telegram sammelt Metadaten in großem Umfang. Die Kontaktliste wird hochgeladen, Gruppenmitgliedschaften werden gespeichert, IP-Adressen unter Umständen geloggt. Selbst wenn der Chatinhalt theoretisch geschützt wäre, ergibt sich aus den Metadaten ein erstaunlich vollständiges Bild einer Person. Laut dem Data Breach Investigations Report von Verizon waren Metadaten-Angriffe in den letzten Jahren eine der häufigsten Angriffsvektoren.

Signal hat genau das erkannt und seine Architektur entsprechend gebaut. Das Konzept „Sealed Sender“ verschleiert sogar den Absender einer Nachricht – eine technische Raffinesse, die in der Praxis bedeutet, dass selbst Signal selbst nicht weiß, wer an wen Nachrichten schickt. Das ist ein Ansatz, den andere Dienste nicht einmal ansatzweise bieten.

Die Funktionen im Vergleich

Rein funktional hat Telegram klar die Nase vorn, wenn es um Alltagsnutzung geht. Kanäle mit Millionen Abonnenten, große Gruppen, ein riesiger Sticker- und GIF-Katalog, ein eigenes Geschwindigkeitslimit für Downloads – das Ökosystem ist gewaltig. Für viele Nutzende sind das die entscheidenden Argumente.

Signal hat lange Zeit als technisch spartanisch gegolten. Die App war funktional, aber optisch und feature-seitig deutlich hinter Telegram. In den letzten zwei Jahren hat sich das massiv geändert. Signal unterstützt mittlerweile Stories, Reaktionen, Gruppen mit Erweiterungen und vieles mehr. Der Funktionsumfang von Signal ist für die meisten Nutzungsszenarien mehr als ausreichend.

Was Telegram bei Features wettmacht, verliert es bei der Sicherheit. Wer eine große Community aufbauen möchte, ist bei Telegram besser bedient – keine Frage. Aber wer mit Kolleginnen und Kollegen vertraulich kommuniziert, politisch aktivistisch ist oder einfach sensible Themen bespricht, sollte sich fragen, ob der Komfortgewinn das Risiko wert ist.

Und was ist mit WhatsApp?

Die meisten Menschen nutzen gar nicht die Wahl zwischen Signal und Telegram – sie nutzen WhatsApp und bleiben dabei. Das ist verständlich, aber auch ein Problem. WhatsApp verschlüsselt zwar standardmäßig alle Chats (dank des Signal Protocol), gehört aber zu Meta. Das bedeutet: Metadaten fließen in das riesige Werbenetzwerk des Konzerns.

Die Diskussion um WhatsApp als Datenschutzoption wird oft vereinfacht. Ja, die Verschlüsselung ist gut. Aber die Geschäftsmodelle von Meta sind auf Daten ausgelegt – und ein Teil der Daten, die WhatsApp sammelt, landet dort, wo Werbegeschäftsmodelle sie haben wollen. Das muss nicht bedeuten, dass WhatsApp „böse“ ist – aber es bedeutet, dass die Kategorie „Ende-zu-Ende-verschlüsselt“ nicht gleichbedeutend mit „datenschutzfreundlich“ ist.

Messenger-Vergleich im Alltag: Was in der Praxis passiert

Wer beide Apps parallel nutzt – und das habe ich über mehrere Wochen gemacht –, merkt schnell: Die Nutzungserfahrung unterscheidet sich fundamental. Telegram fühlt sich an wie ein Schweizer Taschenmesser: Unzählige Funktionen, Sticker, Kanäle, Gruppen bis 200.000 Mitglieder. Signal fühlt sich an wie ein gut sortiertes Werkzeug: Weniger drum herum, aber das, was es tut, tut es zuverlässig.

Der erste Unterschied, der auffällt: Die Gruppen-Funktionalität. Auf Telegram habe ich in einer Gruppe mit 3.000 Mitgliedern Nachrichten verloren, weil der Server die Gruppe zwischenzeitlich nicht mehr geladen hat. Auf Signal waren meine Gruppen kleiner, aber sie funktionierten immer. Das ist der Punkt: Zuverlässigkeit schlägt Features, wenn es um Kommunikation geht, die wichtig ist.

Was mich persönlich überzeugt hat: Die Art, wie Signal mit neuen Kontakten umgeht. Anders als bei Telegram werden Telefonnummern nicht automatisch hochgeladen. Sie entscheiden, wen Sie hinzufügen. Das ist ein Detail, aber es ist ein Detail, das zeigt, dass das Team hinter Signal versteht, was Privatsphäre wirklich bedeutet – nicht nur Verschlüsselung, sondern auch Kontrolle über die eigenen Daten.

Der Knackpunkt: Sicherheit ist kein Feature

Sicherheit ist kein Feature, das man an- und ausschalten kann. Sie ist eine Architekturentscheidung. Bei Telegram ist sie optional und aufwendig; bei Signal ist sie Standard. Dieser Unterschied allein rechtfertigt für viele Nutzungsszenarien die Empfehlung, zumindest für vertrauliche Kommunikation auf Signal umzuschwenken.

Mal ehrlich: Wie viele Ihrer Telegram-Gruppen enthalten Informationen, die nicht für jedermann bestimmt wären? Wie oft schreiben Sie Dinge, die Sie nicht auf einer Litfaßsäule lesen möchten? Wenn die Antwort darauf mehr als „nie“ ist, dann ist das ein guter Grund, sich Signal genauer anzuschauen.

Die Privacy-Optionen, die beide Messenger bieten, sind auf unserer Themenseite für Datenschutz ausführlich verglichen. Es lohnt sich, die paar Minuten zu investieren und die Unterschiede selbst nachzuvollziehen. Denn am Ende des Tages ist die Sicherheit Ihrer Kommunikation nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette – und bei Telegram ist dieses Glied deutlich dünner, als die meisten annehmen.

Was Sie jetzt konkret tun können

Zunächst einmal: Wenn Sie bereits Telegram nutzen, müssen Sie den Dienst nicht sofort löschen. Für öffentliche Kanäle und unpersönliche Kommunikation ist er weiterhin geeignet. Der entscheidende Schritt ist, sich bewusst zu machen, welche Gespräche wirklich privat sind – und diese in einen sicheren Messenger zu verlagern.

Signal auf dem eigenen Smartphone einzurichten dauert fünf Minuten. Die Kontakte werden automatisch erkannt, wenn sie Signal ebenfalls nutzen. Gruppen lassen sich mit wenigen Fingertipps anlegen. Die App funktioniert auf Android und iOS, auf dem Desktop über einen Browser oder eine separate Installation.

Und für Unternehmen? Wer im beruflichen Kontext mit sensiblen Daten hantiert – und das gilt für Anwältinnen, Steuerberaterinnen, Journalistinnen und viele andere – sollte Signal als Standardkommunikationsmittel für alles in Betracht ziehen, das nicht öffentlich sein muss. Ein kurzer Blick auf die Einstellungen von Telegram zeigt schnell, wie viele Berechtigungen der Messenger hat – und das allein sollte zu denken geben. Die DSGVO-konforme Kommunikation im Unternehmen ist ein Thema, das wir auf digital-magazin.de regelmäßig aufgreifen.

Warum Telegram gerade bei deutschen Unternehmen beliebt ist

Telegram hat in Deutschland eine überraschend starke Verbreitung im Unternehmenskontext. Das liegt vor allem an zwei Faktoren: Erstens ist die App im Vergleich zu anderen Messenger-Diensten extrem einfach zu bedienen – keine Schulungen nötig, keine komplizierten Berechtigungsstrukturen. Zweitens bietet Telegram mit seinen Kanälen und Gruppen Funktionen, die für die interne Unternehmenskommunikation attraktiv sind.

Hinzu kommt: Viele Unternehmen haben nach der DSGVO-kritischen Diskussion um WhatsApp im Jahr 2021 nach Alternativen gesucht. Telegram war naheliegend, weil es bereits in vielen privaten Netzwerken genutzt wurde und die Hemmschwelle für eine Unternehmensnutzung niedrig schien. Die DSGVO-Konformität von Messengern ist ein Thema, das wir auf digital-magazin.de ausführlich beleuchten.

Was dabei übersehen wird: Die Popularität eines Dienstes macht ihn nicht automatisch sicherer. Im Gegenteil – gerade weil Telegram so weit verbreitet ist, ist es ein attraktives Ziel für Angreifer. Eine kompromittierte Telegram-Gruppe, in der vertrauliche Unternehmensinformationen geteilt werden, kann genauso schädlich sein wie ein kompromittiertes E-Mail-Konto.

Die Wahl des richtigen Messengers ist keine Glaubensfrage – es ist eine Sicherheitsentscheidung. Wer Signal für vertrauliche Kommunikation nutzt, hat die Gewissheit, dass standardmäßig alles verschlüsselt ist. Wer Telegram für dieselben Zwecke nutzt, muss aktiv Geheime Chats einrichten und hoffen, dass das Gegenüber das auch tut. Dieser Unterschied in der Standardeinstellung ist der entscheidende Punkt.