Google testet Remy: Gemini-Agent soll selbstständig handeln

Google arbeitet intern an einem KI-Agenten mit dem Codenamen Remy – und der hat es in sich. Laut einem internen Dokument, über das Business Insider als Erstes berichtete, soll Remy nicht bloß Fragen beantworten, sondern eigenständig im Namen der Nutzer handeln. Er soll überwachen, antizipieren, lernen und agieren. Was dahintersteckt – und warum Google dazu schweigt.

Die KI-Welt dreht sich gerade schneller als je zuvor. Während OpenAI, Microsoft und Anthropic fast im Wochentakt neue Modelle und Produkte ankündigen, werkelt Google im Hintergrund an etwas, das deutlich mehr sein soll als ein weiterer Chatbot. Der Name: Remy. Die Mission: Selbstständig handeln, wo andere nur antworten.

Dass ausgerechnet jetzt Details über Remy an die Öffentlichkeit sickern, ist kein Zufall. Die Entwicklerkonferenz Google I/O steht kurz bevor – traditionell die wichtigste Bühne, auf der das Unternehmen neue Produkte und Visionen der Entwickler-Community vorstellt. KI-Agenten dürften dort ein zentrales Thema sein. Doch bisher hüllt sich Google in Schweigen: Ein Sprecher des Unternehmens lehnte gegenüber Business Insider ausdrücklich jede Stellungnahme ab.

Was wir über Remy wissen, stammt aus einem internen Dokument sowie aus Gesprächen mit zwei Personen, die laut Business Insider mit dem Projekt vertraut sind. Google selbst hat den Agenten weder bestätigt noch dementiert – und einen Zeitplan für eine öffentliche Einführung gibt es nicht. Das macht Remy zu einem der spannendsten, aber auch am wenigsten greifbaren KI-Projekte des Augenblicks. Ein Blick auf das, was bisher durchgesickert ist, lohnt sich trotzdem.

Was Remy ist – und was er sein soll

Dem internen Dokument zufolge wird Remy als „persönlicher Assistent rund um die Uhr für Arbeit und Alltag, unterstützt von Gemini“ beschrieben. Das klingt zunächst wenig spektakulär – schließlich gibt es bereits zahlreiche KI-Assistenten auf dem Markt. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Grundprinzip: Remy soll nicht nur auf Anfragen reagieren, sondern proaktiv und eigenständig Maßnahmen ergreifen.

Laut der internen Beschreibung soll Remy tief in das Google-Ökosystem integriert sein. Der Agent soll überwachen, was für den Nutzer wichtig ist, komplexe Aufgaben proaktiv erledigen und über die Zeit hinweg Präferenzen und Gewohnheiten kennenlernen. Statt immer wieder manuell aktiv werden zu müssen, soll Remy diese Arbeit im Hintergrund erledigen – ohne dass der Nutzer bei jedem Schritt eingreifen muss.

Aktuell läuft Remy in einer speziellen Version der Gemini-App, die ausschließlich für Google-Mitarbeiter zugänglich ist. Das Unternehmen setzt dabei auf das sogenannte Dogfooding: Mitarbeiter testen neue Produkte intern und geben Feedback, bevor diese an die breite Öffentlichkeit gelangen. Zwei mit Remy vertraute Personen bestätigten gegenüber Business Insider, dass das Tool auf genau diese Weise intern erprobt wird. Offizielle Zahlen, Funktionsdetails oder technische Spezifikationen hat Google nicht veröffentlicht – und wird das offenbar auch vorerst nicht tun.

Was man aus diesen wenigen Details ableiten kann: Remy ist kein eigenständiges neues Produkt, sondern eine Erweiterung der bestehenden Gemini-Plattform in Richtung echter Agentenlogik. Die offizielle Gemini-Produktfamilie bleibt die technische Grundlage – Remy setzt darauf auf und soll das liefern, was Googles KI-Assistenten bisher nicht können: dauerhaft und eigenständig für den Nutzer aktiv zu sein, ohne expliziten Anstoß von außen.

Handeln statt antworten – der Kern des Agentenmodells

Der fundamentale Unterschied zwischen einem klassischen KI-Assistenten und einem echten KI-Agenten lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Assistenten antworten, Agenten handeln. Remy soll nach allem, was aus den Insider-Berichten hervorgeht, klar auf der Agenten-Seite positioniert werden.

Was heißt das konkret? Statt darauf zu warten, dass ein Nutzer eine Frage stellt oder einen Befehl eingibt, soll Remy selbstständig relevante Informationen identifizieren, Aufgaben antizipieren und im Auftrag des Nutzers aktiv werden. Dabei geht es nicht um isolierte Einzelaufgaben, sondern um ein übergreifendes Verständnis des Kontexts – über Arbeit, Schule und Alltag hinweg, persistent und immer verfügbar.

Das erinnert an das, was viele Beobachter schon länger als Zukunft der Enterprise-KI-Agenten in der Arbeitswelt beschreiben – nur dass Remy noch einen Schritt weiter geht und sich ausdrücklich nicht auf den beruflichen Kontext beschränkt. Der Agent soll über das gesamte digitale Leben eines Nutzers hinweg agieren, Grenzen zwischen Beruf und Privatleben überbrücken und dabei stets lernen, was dem Nutzer wirklich wichtig ist.

Die Abgrenzung zu klassischen Chatbots ist dabei entscheidend: Ein Chatbot wartet. Ein Agent agiert. Remy soll, wenn er das halten kann, was die interne Beschreibung verspricht, mehr wie ein digitaler Mitarbeiter im Hintergrund funktionieren als wie ein Werkzeug, das man bei Bedarf aus der Tasche zieht. Ob das in der Praxis so reibungslos klappt wie beschrieben, wird sich erst zeigen, wenn der Agent über den internen Testkreis hinausgeht – falls das je passiert.

Remy und der Schatten von OpenClaw

Wer den Business-Insider-Artikel liest, stößt schnell auf einen anderen Namen: OpenClaw. Der Vergleich ist kein Zufall – er erzählt viel über die Dynamik im aktuellen KI-Markt und darüber, unter welchem Druck Google gerade steht.

OpenClaw ging Anfang dieses Jahres viral. Der Agent konnte eigenständig Nachrichten beantworten und Recherchen im Auftrag der Nutzer erledigen – auf eine Art, die viele als Vorgeschmack auf die nächste Generation von KI-Tools wahrnahmen. Der Hype war erheblich. Im Februar wurde dann bekannt, dass OpenAI den Entwickler hinter OpenClaw eingestellt hat. Die Technologie gehört damit nun zum Portfolio von Sam Altmans Unternehmen.

Google reagiert auf diese Entwicklung offenbar mit Remy. Ob das eine direkte Antwort auf OpenClaw ist oder ein ohnehin geplantes Produkt, das nun besondere Aufmerksamkeit bekommt, lässt sich von außen kaum beurteilen. Was klar ist: Die Zeitpunkte sind kein Zufall. Kurz vor Google I/O, mitten in einem intensiven Wettrennen um autonome KI-Agenten, taucht der Name Remy auf – und landet in den Tech-Medien.

Business Insider war das erste Medium, das über das interne Dokument berichtete – Autor Hugh Langley hat die Primärquelle ausgewertet, und sein Artikel ist die Grundlage für alles, was wir über Remy wissen. UC Today hat den Bericht zusätzlich ausgewertet und dabei besonders die Enterprise-Perspektive beleuchtet. Google hat sich zu beiden Berichten nicht geäußert.

Governance, Datenschutz, Kontrolle – die unbequemen Fragen

Ein Team diskutiert Kontrolle, Governance und Datenschutz beim Einsatz autonomer KI-Agenten. (Symbolbild)

Remy klingt verlockend. Aber wer einen Moment weiterdenkt, stößt auf Fragen, die die gesamte KI-Branche umtreiben: Was passiert, wenn ein Agent autonom handelt? Wer kontrolliert, was er tut? Und was passiert mit den Daten, auf die er zugreift?

UC Today beleuchtet genau diese Seite des Projekts: Autonome Agenten wie Remy werfen erhebliche Fragen zur Governance, zum Datenschutz und zur Nutzerkontrolle auf. Das gilt besonders im Enterprise-Kontext, wo Mitarbeiterdaten, Unternehmensinformationen und sensible Kommunikation im Spiel sind. Ein Agent, der „überwacht, was wichtig ist“ und „Präferenzen lernt“, hat per Definition Zugang zu einer Menge sehr persönlicher – und möglicherweise vertraulicher – Informationen.

Wie Google diese Fragen beantwortet, ist bislang vollkommen offen – schon allein deshalb, weil das Unternehmen den Agenten offiziell nicht bestätigt hat. Klar ist: Ohne transparente Antworten auf Fragen nach Datenzugriff, Speicherung, Löschung und Kontrolle wird Remy – egal wie leistungsfähig er sein mag – im Enterprise-Umfeld einen schweren Stand haben. Unser Artikel zur Gemini-Enterprise-Plattform ordnet die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen von Googles KI-Angeboten im Unternehmensumfeld ein.

Dass Google diese Themen kennt und ernstnimmt, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Die Frage ist, wie die konkreten Antworten aussehen werden – und ob Nutzer am Ende tatsächlich die Kontrolle behalten, die sie sich wünschen und die Regulatoren fordern.

Google I/O – die nächste Bühne

Vieles wird davon abhängen, was Google in den nächsten Wochen kommuniziert. Die Google I/O ist traditionell das wichtigste Event, auf dem das Unternehmen neue Produkte und Technologien vorstellt – und KI-Agenten werden dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zentrale Rolle spielen. Alle aktuellen Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der offiziellen Google I/O-Seite.

Ob Remy dort offiziell vorgestellt wird, ist unklar. Business Insider betont ausdrücklich, dass es keinen bekannten Zeitplan für eine öffentliche Einführung gibt. Es ist genauso gut möglich, dass Google den Agenten auf der I/O erstmals offiziell erwähnt, wie dass noch monatelange interne Tests folgen – oder dass der Codename Remy still beerdigt wird und das Projekt unter anderem Namen wieder auftaucht.

Was die I/O in jedem Fall zeigen wird: die Richtung, in die Google seinen KI-Stack entwickeln will. Und die Signale der letzten Monate deuten klar auf mehr Autonomie, mehr Proaktivität und eine tiefere Integration von Agenten in den digitalen Alltag hin. Remy ist in diesem Bild ein Puzzlestück – wenn auch eines, das noch nicht scharfgestellt ist.

Was das alles für uns bedeutet

Stellen wir uns kurz vor, Remy wäre morgen für alle verfügbar. Was würde sich ändern?

Ein KI-Agent, der im Hintergrund läuft, Aufgaben antizipiert und eigenständig handelt, würde die Art, wie wir mit Technologie interagieren, fundamental verändern. Kein ewiges Tippen von Prompts, kein manuelles Sortieren von Aufgaben, kein ständiges Wechseln zwischen Apps. Remy würde – dem Anspruch nach – das Chaos des digitalen Alltags sortieren, bevor wir es selbst bemerken.

Das ist verlockend. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen beunruhigend. Ein Agent, der Präferenzen lernt, proaktiv handelt und tief ins Google-Ökosystem eingebettet ist, weiß irgendwann mehr über unsere Gewohnheiten als wir selbst. Die Frage ist nicht mehr, ob solche Agenten kommen werden – das werden sie. Die Frage ist, wie viel Kontrolle wir dabei behalten wollen und können, und wer die Regeln dafür festlegt.

Unsere Analyse zu Google Antigravity und dem unsichtbaren Assistenten zeigt, dass die Ambitionen des Unternehmens in diesem Bereich eine längere Geschichte haben, als es auf den ersten Blick scheint.

Vorsicht Vorfreude – Remy bleibt vorerst Insider-Wissen

Remy klingt aufregend. Vielleicht sogar zu aufregend für das, was wir tatsächlich wissen. Denn was uns vorliegt, stammt aus einem einzigen internen Dokument und zwei Insider-Quellen. Google hat nichts bestätigt, keinen Launchtermin genannt, keine offiziellen technischen Details geteilt. Das Bild, das sich ergibt, ist faszinierend – aber es bleibt ein Bild hinter Milchglas.

Was wir mit Sicherheit sagen können: Google arbeitet daran, den Gemini-Assistenten von einem reaktiven Tool zu einem proaktiv handelnden Agenten weiterzuentwickeln. Remy ist offenbar ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ob und wann er für die breite Öffentlichkeit verfügbar sein wird, ist vollkommen offen.

Bis dahin bleibt eines klar: Die Richtung der KI-Entwicklung führt weg vom klassischen Chatbot und hin zu Agenten, die selbstständig handeln, lernen und agieren. Remy ist vielleicht erst der Anfang – aber er zeigt, wo die Reise hingeht.