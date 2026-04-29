Qonto KI-Agenten: So delegieren 600.000 KMU jetzt ihre Finanzverwaltung per Chat

Acht Stunden pro Woche. So lange kämpfen sich viele Selbstständige und kleine Unternehmen durch Rechnungen, Überweisungen und Ausgabenreports. Qonto will das ändern – mit zwei neuen KI-Agenten, die Bankprozesse auf Zuruf erledigen. Was steckt dahinter, und taugt das wirklich für den Alltag?

Mal ehrlich: Wer hat beim Gründen seiner Firma davon geträumt, stundenlang Sammelüberweisungen anzulegen oder Ausgaben nach Kategorien zu sortieren? Vermutlich niemand. Und trotzdem ist genau das für Millionen europäischer KMU und Freiberufler nach wie vor Realität. Das europäische Fintech Qonto greift das jetzt direkt an – und tut es auf eine Weise, die ich beim ersten Lesen doppelt gecheckt habe, weil sie so konsequent klingt.

Am 27. April 2026 hat das Unternehmen zwei neue KI-Agenten vorgestellt: „The Operator“ und „The Analyst“. Kein Pilotprojekt für ausgewählte Kunden. Keine Beta-Warteliste. Für alle 600.000 Nutzer in acht europäischen Märkten.

The Operator: Banken per Sprachbefehl steuern

Der Name ist Programm. The Operator führt aus – und zwar die Dinge, die bislang bedeuteten: mehrere Bildschirme, manuelle Eingaben, Nachkontrolle. Konkret übernimmt der Agent vier Aufgabenbereiche.

Virtuelle und physische Karten lassen sich auf Anfrage anlegen, inklusive individueller Ausgabenlimits. Sammelzahlungen werden vereinfacht, indem bis zu 50 Lieferantenrechnungen hochgeladen werden – der Agent liest Zahlungsdetails aus und erstellt Überweisungsentwürfe zur Freigabe. Terminierte Zahlungen können per Chat beauftragt werden. Rechnungen erstellt und versendet der Agent ebenfalls direkt.

Ein Detail, das ich für zentral halte: Jede Transaktion braucht die aktive Bestätigung des Nutzers plus Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der Agent führt also nichts eigenmächtig aus. Das klingt nach einer Kleinigkeit, ist es aber nicht – denn es beantwortet die naheliegende Sicherheitsfrage gleich mit.

Was das in der Praxis bedeutet? Ein Handwerksbetrieb mit zehn Lieferanten schickt seine Rechnungsstapel einmal wöchentlich rein, tippt eine kurze Anweisung, prüft die Entwürfe und klickt auf Freigabe. Kein mühsames einzelnes Erfassen mehr.

The Analyst: Wenn der Kontoauszug plötzlich antwortet

Hier wird es fast noch interessanter. The Analyst verwandelt Transaktionsdaten in konkrete Antworten – ohne Reports, ohne Excel-Exporte, ohne Suchen in gefilterten Ansichten.

Die Idee dahinter ist simpel, aber effektiv: Statt durch Auswertungsmasken zu navigieren, stellt man einfach eine Frage. „Wie viel habe ich im letzten Quartal für Software ausgegeben?“ „Welche Lieferanten kosten mich am meisten?“ „Wie haben sich meine Marketingausgaben verändert?“

Der Agent schlüsselt Ausgaben nach Kategorien und Empfängern auf, zeigt Entwicklungen über frei wählbare Zeiträume und exportiert gefilterte Transaktionslisten. Das klingt nach dem, was CFO-Dashboards in großen Konzernen leisten – nur eben für Soloselbstständige und Betriebe ohne eigene Finanzabteilung.

Ich finde das den spannenden Teil der Ankündigung. Laut Gartner werden bis Ende 2025 rund 70 Prozent der Unternehmen KI-Lösungen im Finanzwesen einsetzen – aber der Großteil davon sind Konzerne mit Ressourcen für Implementierung und Schulung. Was Qonto hier beschreibt, zielt auf die andere Seite: die 26 Millionen europäischen KMU, die bisher schlicht keinen Zugang zu dieser Art von Finanzintelligenz hatten.

Qontos eigene KI-Transformation: Nicht nur für die Kunden

Was mich an dieser Pressemitteilung tatsächlich überrascht hat, ist der Blick hinter die Kulissen. Die beiden neuen Agenten sind nämlich kein aufgesetztes KI-Feature – sie sind das Ergebnis einer internen Transformation, die Qonto konsequent durchgezogen hat.

86 Prozent der Mitarbeitenden nutzen täglich KI-gestützte Tools. Abteilungsübergreifend, nicht nur in der Technik. Das ist eine Zahl, bei der ich kurz innegehalten habe. Zum Vergleich: In einer aktuellen Marktanalyse zur Konversations-KI sprechen Analysten noch von 40 Prozent bei Großunternehmen als Richtwert für intensive Nutzung.

Konkrete Beispiele aus der Pressemitteilung:

Kundenservice: Der KI-Bot „Moshi“ läuft seit 2024, ist rund um die Uhr in allen Sprachen verfügbar und bearbeitet heute 60 Prozent der gängigen Anfragen.

Der KI-Bot „Moshi“ läuft seit 2024, ist rund um die Uhr in allen Sprachen verfügbar und bearbeitet heute 60 Prozent der gängigen Anfragen. Compliance: Der Risikoagent „Germi“ analysiert seit 2025 Branchenklassifizierungen und kennzeichnet Fälle für manuelle Überprüfung.

Der Risikoagent „Germi“ analysiert seit 2025 Branchenklassifizierungen und kennzeichnet Fälle für manuelle Überprüfung. Lokalisierung: „Tolki“ reduziert Lokalisierungszeit um 70 Prozent – wichtig für ein Unternehmen, das in acht Märkten aktiv ist.

„Tolki“ reduziert Lokalisierungszeit um 70 Prozent – wichtig für ein Unternehmen, das in acht Märkten aktiv ist. Softwareentwicklung: Im März 2026 wurden 800 Codeänderungen autonom durch KI bearbeitet. Fehlerbehebungen, UX-Verbesserungen – reguläre Entwicklungsarbeit, nicht Spielwiese.

Qonto-Mitgründer Steve Anavi bringt es auf den Punkt:

„KI-Transformation lässt sich nicht glaubwürdig nach außen tragen, wenn man sie nicht selbst lebt. Bei Qonto ist jedes Team ein KI-Team – nicht als Slogan, sondern wörtlich gemeint.“

– Steve Anavi, Mitgründer und Präsident von Qonto

Das ist einer jener Sätze, die man leicht als Marketing abtut. Aber die Zahlen dahinter – 800 autonome Codeänderungen pro Monat, 60 Prozent automatisierter Support, 70 Prozent schnellere Lokalisierung – geben ihm Substanz.

Was das für europäische KMU bedeutet – und was noch fehlt

Ein Unternehmer delegiert seine KI Finanzverwaltung effizient per Chat an intelligente Qonto Agenten.

Wir bei digital-magazin.de schauen uns solche Ankündigungen gerne aus der Perspektive derjenigen an, die sie tatsächlich verwenden sollen. Und da gibt es sowohl Begeisterung als auch offene Fragen.

Die Begeisterung: KMU machen 99 Prozent aller Unternehmen in Europa aus, beschäftigen 90 Millionen Menschen – und haben strukturell keinen Zugang zu Finanzinfrastruktur, die über das Nötigste hinausgeht. Keine eigene CFO-Rolle, kein Controlling-Team, kein ERP mit intelligenter Auswertung. Acht Stunden Finanzverwaltung pro Woche sind da keine Übertreibung, sondern Alltag. Wenn ein KI-Agent diese Stunden auf zwei oder drei reduziert, ist das ein echter Wettbewerbsvorteil.

Die offenen Fragen: Wie gut versteht „The Operator“ komplexere natürlichsprachliche Anweisungen? Was passiert bei mehrdeutigen Rechnungsdaten? Wie wird die Anbindung an externe Buchhaltungssoftware gehandhabt? Das sind Dinge, die sich erst im Praxistest zeigen werden – und die wir uns bei Gelegenheit gerne genauer anschauen.

Dazu kommt ein breiterer Trend, den man nicht ignorieren sollte: Die E-Rechnungspflicht in Deutschland treibt ab 2027/2028 ohnehin eine Automatisierungswelle in die Finanzverwaltung kleinerer Betriebe. Wer bis dahin bereits mit KI-gestützten Prozessen vertraut ist, startet nicht bei null.

Häufige Fragen zu Qonto und den neuen KI-Agenten

Was können die neuen Qonto KI-Agenten konkret tun?

„The Operator“ führt Bankprozesse auf Text- oder Sprachbefehl aus: Kartenerstellung, Sammelüberweisungen, terminierte Zahlungen und Rechnungsversand – jeweils mit Nutzerbestätigung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. „The Analyst“ beantwortet Fragen zu Ausgaben, erstellt Kategorienauswertungen und exportiert gefilterte Transaktionsdaten.

Für wen ist Qonto gedacht?

Qonto richtet sich an KMU, Selbstständige und Freiberufler in acht europäischen Märkten – aktuell mit über 600.000 Kunden. Das Angebot vereint Geschäftskonto, Rechnungsstellung, Buchhaltung und Ausgabenmanagement in einer Plattform.

Sind die KI-Agenten bei Qonto sicher?

Ja – jede Finanztransaktion erfordert explizit die Bestätigung des Nutzers sowie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Agenten bereiten Transaktionen vor, führen sie aber erst nach aktiver Freigabe aus.

Was kostet Qonto?

Qonto bietet verschiedene Tarife für Selbstständige, Startups und KMU an. Die aktuellen Preise und Funktionsumfänge sind direkt auf qonto.com/de einsehbar.

Wie unterscheidet sich Qonto von klassischen Geschäftskonten?

Anders als klassische Banken integriert Qonto Buchhaltungs-, Rechnungs- und Ausgabenmanagement-Funktionen direkt in die Plattform – und baut jetzt gezielt KI-Automatisierung ein, die bei traditionellen Bankangeboten für KMU schlicht nicht existiert.

Und jetzt?

Der Schritt von Qonto ist konsequent – und meiner Einschätzung nach der richtige. Nicht weil KI-Agenten per se Wunder vollbringen, sondern weil die Zielgruppe hier eine ist, die tatsächlich unterversorgt ist. Konzerne haben Controlling-Abteilungen. KMU haben Qonto-Chats.

Ob das in der Breite funktioniert, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber die Richtung stimmt: Finanzinfrastruktur demokratisieren, repetitive Arbeit delegieren, Zeit für das eigentliche Geschäft zurückgewinnen. Das ist kein Slogan. Das ist, wenn es klappt, echter Mehrwert.

Mehr über den Stand von KI in der Finanzabteilung und wie Unternehmen diese Werkzeuge heute schon nutzen, haben wir bei digital-magazin.de ausführlich aufgeschrieben.