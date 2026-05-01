Agentic AI als echte Mitarbeiter: Amazon & Google DeepMind zeigen, wie Enterprise Automation wirklich funktioniert

Agentic AI ist kein Hype mehr. Amazon trainiert autonome KI-Agenten in Simulationen, Google DeepMind baut Enterprise-Plattformen für selbstständige Workflows – und McKinsey-Analysen der Shift/CX-Konferenzwoche 2026 zeigen: Der Paradigmenwechsel von KI als Tool zu KI als planender Mitarbeiter ist real. Was das konkret bedeutet, welche Mythen dabei sterben müssen und warum Sie jetzt handeln sollten.

Der Mythos vom hilfreichen KI-Assistenten – Schluss damit

Klartext: Die meisten Unternehmen nutzen generative KI noch immer wie einen überteuerten Taschenrechner. Sie tippen Prompts ein, bekommen Texte zurück, klicken auf „Regenerate“ und nennen das dann Digitalisierung. Seien wir ehrlich – das ist kein Fortschritt. Das ist Beschäftigungstherapie für IT-Abteilungen.

Was sich gerade bei Amazon, Google DeepMind und einer wachsenden Gruppe von Enterprise-Playern abspielt, ist etwas fundamental anderes. Agentic AI – autonome KI-Agenten – übernehmen nicht nur einzelne Aufgaben auf Zuruf. Sie planen, passen sich an, vernetzen sich mit anderen Systemen und treffen Entscheidungen innerhalb definierter Grenzen vollkommen selbstständig. Der Unterschied zwischen einem ChatGPT-Prompt und einem echten autonomen KI-Agenten ist ungefähr so groß wie der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem Buchhalter.

Gut. Fangen wir an.

Die Shift/CX-Konferenzwoche im Mai 2026 hat das Thema auf die Hauptbühne gebracht: McKinsey-Analysen, konkrete Pilotprojekte, echte Implementierungen. Kein Zukunftsmuseum, sondern laufende Systeme. Enterprise Automation auf einem Level, das die meisten Entscheider noch nicht einmal auf dem Radar haben. Dieser Artikel räumt auf – mit den bequemen Halbwahrheiten, mit dem Vendor-Hype und mit der fatalen Untätigkeit.

Was Agentic AI wirklich bedeutet – und was nicht

Ein autonomer KI-Agent ist kein besseres Chatbot-Interface. Das ist die harte Wahrheit, die Anbieter ungern so direkt sagen, weil sie Chatbots ja ebenfalls verkaufen. Ein echter agentischer Agent besitzt drei Kernfähigkeiten, die ihn grundlegend von einem promptgesteuerten Sprachmodell unterscheiden.

Erstens: Planung. Der Agent bekommt ein Ziel, nicht einen einzelnen Befehl. Er zerlegt dieses Ziel eigenständig in Teilschritte, priorisiert und entscheidet, welche Werkzeuge er wann einsetzt. Zweitens: Adaption. Scheitert ein Teilschritt, justiert der Agent seine Strategie – ohne menschliche Eingriffe. Drittens: Vernetzung. Agenten kommunizieren mit anderen Agenten, rufen APIs auf, lesen Datenbanken, schreiben in Systeme zurück.

Multi-Agenten-Systeme – also Netzwerke solcher autonomen Einheiten – sind die nächste Eskalationsstufe. Ein Leit-Agent delegiert an Spezialagenten, die ihrerseits Teilaufgaben übernehmen. Das Ergebnis: Workflows, die sich selbst orchestrieren. Enterprise Automation in einem Ausmaß, das klassische RPA-Ansätze alt aussehen lässt.

Was Agentic AI nicht ist: vollständig autonom im Sinne von unkontrollierbar. Seriöse Implementierungen behalten menschliche Oversight-Mechanismen bei, setzen Berechtigungsgrenzen und definieren Eskalationspunkte. Wer das Gegenteil behauptet, verkauft Ihnen Science-Fiction als Produkt.

Amazon: KI-Agenten heilen Legacy-Systeme

Amazon hat einen Ansatz entwickelt, den die Forschungsabteilung Amazon Science am 16. März 2026 öffentlich beschrieben hat – und der ist cleverer, als die meisten Schlagzeilen vermuten lassen. Es geht nicht darum, Legacy-Systeme zu ersetzen. Es geht darum, sie mit Agentic AI zu ummanteln, bis sie sich verhalten, als wären sie modern.

Konkret: Amazon trainiert autonome KI-Agenten in sogenannten Reinforcement-Learning-Gyms. Das sind hochpräzise Simulationen von Legacy-Umgebungen – Behördenportale, Flugbuchungssysteme, Steuerabwicklungs-Backends. Systeme, die niemand anfassen will, weil jede Berührung potenziell alles zum Absturz bringt. Der Agent lernt in der Simulation alle Eigenheiten: zufällige Timeouts, inkonsequente Fehlercodes, inkonsistente UI-Zustände. Amazon Science beschreibt diesen Prozess als „Healing“ – das Legacy-System wird nicht ersetzt, sondern durch den Agenten heilbar gemacht.

Das Resultat ist eine synthetische API. Der Agent sitzt zwischen modernem System und altem Backend, übersetzt und handelt. Andere Systeme sehen eine saubere Schnittstelle. Das Legacy-Monster dahinter bleibt unangetastet. Für Unternehmen, die Millionen in Alt-Systeme investiert haben und keine Option auf einen Big-Bang-Relaunch sehen, ist das kein theoretisches Konzept – das ist Enterprise Automation, die sofort greift.

Die entscheidende Erkenntnis der Amazon-Forscher: Agentic AI eignet sich besonders gut für „tiefgehende, langsam veränderliche Architekturen“. Systeme also, die niemand anfasst, die niemand vollständig dokumentiert hat und die trotzdem unternehmenskritisch sind. Das klingt nach jedem zweiten deutschen Mittelständler. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Guide to Next 2026: Das große KI-Paradox der Unternehmen.

AWS Bedrock AgentCore: Die Plattformstrategie dahinter

Amazon baut nicht nur Agenten für den eigenen Betrieb. Mit Amazon Bedrock AgentCore stellt AWS eine Plattform bereit, die Unternehmen die Entwicklung, das Deployment und die Orchestrierung eigener autonomer KI-Agenten beschleunigen soll. Die Plattform richtet sich explizit an Enterprise-Kunden, die ihre eigenen Agentic-AI-Workflows aufbauen wollen, ohne bei null anfangen zu müssen.

Bedrock AgentCore bündelt Werkzeuge für Agent-Orchestrierung, Speicherverwaltung, Tool-Integration und Monitoring. Der Ansatz ist klar: AWS will der Infrastrukturanbieter für die Agentic-AI-Welle sein, so wie es bei Cloud-Compute der Fall war. Wer die Picks und Schaufeln im Goldrausch verkauft, braucht sich keine Sorgen zu machen, welche Mine erfolgreich wird.

Enterprise Automation über AWS bedeutet dabei konkret: Agenten, die Lieferketten überwachen, Anomalien erkennen, Bestellprozesse anstoßen und Lieferantenverhandlungen vorbereiten – alles innerhalb definierter Parameter, alles ohne menschliche Freigabe für jeden Einzelschritt. Meine Einschätzung: Wer glaubt, dass das in drei bis fünf Jahren Mainstream ist, unterschätzt die Geschwindigkeit dieser Entwicklung dramatisch. Die Welle kommt schneller.

Google DeepMind: Die Gemini Enterprise Agent Platform

Google spielt auf einer anderen Klaviatur. Während Amazon stark auf Legacy-Integration und RL-Training setzt, hat Google DeepMind im April 2026 die Gemini Enterprise Agent Platform für agentische Enterprise-Automatisierung positioniert – eingebettet in Google Workspace Intelligence. SiliconANGLE berichtete im April 2026 über Googles erklärten Anspruch, das aufkommende Zeitalter der Agentic AI zu dominieren.

Die Strategie ist offensiv. Google kombiniert die Stärke von Gemini – in der Pro-Version mit erweiterter Kontextverarbeitung – mit einem Ökosystem aus Partnerschaften. Die Kooperation mit Salesforce etwa zielt auf Cross-Platform-Collaboration ab: Ein Agentic-AI-System, das in Google Workspace Informationen verarbeitet, kann Aktionen direkt in Salesforce-Workflows anstoßen. Ohne manuellen Datentransfer, ohne Umwege.

Multi-Agenten-Systeme spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein Research-Agent analysiert Kundendaten, ein Action-Agent schreibt in CRM-Felder zurück, ein Monitoring-Agent überprüft, ob die Aktion das gewünschte Ergebnis erzielt hat. Das ist kein Chatbot-Upgrade. Das ist Enterprise Automation auf Architektur-Ebene.

Google investiert dabei massiv in Hardware: TPUs (Tensor Processing Units) für Mega-Scale-Networking der Agenten. Die Infrastruktur soll sicherstellen, dass auch große Agenten-Netzwerke ohne Latenzprobleme operieren können. Skalierung ist die Voraussetzung, keine Nachbetrachtung.

Der Gartner-Datenpunkt: 15 Prozent bis 2028

Seien wir ehrlich mit Prognosen: Sie sind Modelle, keine Prophezeiungen. Aber manchmal sind Modelle erhellend. Die Gartner-Prognose, dass bis 2028 rund 15 Prozent der täglichen Geschäftsentscheidungen autonom durch KI-Agenten getroffen werden könnten, ist ein solcher Erhellungsmoment – nicht weil die Zahl präzise ist, sondern weil sie den Richtungswechsel beschreibt.

15 Prozent klingt zunächst bescheiden. Überlegen Sie aber kurz: Wie viele der täglichen Entscheidungen in Ihrer Logistik, Ihrem Support, Ihrer Finanzabteilung sind wirklich strategisch komplex – und wie viele sind regelbasierte, datengetriebene Routineentscheidungen? Bestandsauffüllung, Priorisierung von Support-Tickets, Zahlungsfreigaben unter bestimmten Schwellenwerten, Terminplanung. Der Anteil solcher Entscheidungen liegt in den meisten Unternehmen deutlich höher als 15 Prozent. Agentic AI kann genau da ansetzen.

Gartner unterscheidet dabei explizit zwischen Agentic AI und klassischer kognitiver Automatisierung: Der entscheidende Unterschied liegt im Kontextverständnis und der Tool-Nutzung. Ein klassisches RPA-System führt vordefinierte Regeln aus. Ein autonomer KI-Agent versteht den Kontext einer Situation, wählt das passende Werkzeug und passt seine Strategie an, wenn die Situation sich ändert. Das ist keine Gradationsfrage. Das ist ein Kategorienwechsel.

McKinsey und die Shift/CX-Woche: Der Paradigmenwechsel auf der Bühne

Die Shift/CX-Konferenzwoche im Mai 2026 hat das Thema aus den Whitepapers in die Konferenzsäle gebracht. McKinsey-Analysen, die dort präsentiert wurden, unterstreichen einen klaren Befund: Der Übergang von generativer KI als passivem Werkzeug zu autonomen Agenten als planenden Akteuren ist nicht mehr Theorie. Pilotprojekte laufen, erste skalierte Deployments existieren, erste Erkenntnisse liegen vor.

Der Begriff „digitaler Mitarbeiter“ taucht dabei nicht zufällig auf. Er beschreibt einen Wandel in der Wahrnehmung: Agenten, die in Designprozessen eigenständig Iterationen generieren, testen und bewerten. Agenten, die in der Logistik Routen optimieren, Störungen antizipieren und alternative Pläne aktivieren. Agenten, die in der Lieferkette Beschaffungsentscheidungen treffen, weil sie Marktdaten, Lagerbestände und Vertragskonditionen gleichzeitig verarbeiten können – und das in Echtzeit.

Klartext: „Digitaler Mitarbeiter“ ist natürlich ein Marketing-Begriff. Aber er transportiert etwas Reales: Agentic AI übernimmt nicht Aufgaben, die Menschen delegieren. Sie übernimmt Rollen. Das ist ein anderes Verhältnis zur Technologie – und es verlangt eine andere Art der Governance.

Was die Shift/CX-Analysen auch zeigen: KI-Effizienz und Serviceexzellenz schließen sich nicht mehr gegenseitig aus – autonome Agenten ermöglichen erstmals beides gleichzeitig, weil sie Routineeffizienz liefern, ohne die Qualität menschlicher Interaktion zu kannibalisieren, sondern sie freizusetzen.

Multi-Agenten-Systeme koordinieren spezialisierte KI-Einheiten über eine zentrale Orchestrierungsschicht. (Symbolbild)

Multi-Agenten-Systeme: Wenn Agenten sich selbst organisieren

Einzelne autonome Agenten sind beeindruckend. Multi-Agenten-Systeme sind der eigentliche Gamechanger. Der Gedanke dahinter ist so simpel wie seine technische Umsetzung komplex ist: Spezialisierte Agenten, die jeweils eine begrenzte Aufgabe beherrschen, werden durch einen Orchestrierungsagenten koordiniert. Das Ergebnis ist ein System, das kollektiv mehr kann als die Summe seiner Teile.

Ein konkretes Szenario: Ein Unternehmen betreibt ein globales Lieferketten-Netzwerk. Agent A überwacht Echtzeit-Sensordaten von Lagerhäusern. Agent B analysiert externe Nachfragesignale aus Marktdaten und Social-Listening. Agent C prüft Vertragskonditionen mit Lieferanten. Der Orchestrierungsagent integriert diese Informationen, erkennt einen drohenden Engpass, löst eine Notbestellung aus, informiert den zuständigen Einkaufsmanager und dokumentiert die Entscheidung im ERP-System – alles innerhalb von Minuten, nicht Tagen.

Multi-Agenten-Systeme verändern auch die Anforderungen an Governance. Jeder Agent braucht eine definierte Identität, definierte Berechtigungen und einen definierten Eskalationspfad. Das klingt nach bürokratischem Overhead – ist aber schlicht notwendig, wenn autonome Systeme in unternehmenskritischen Prozessen agieren. Sicherheit bei Agentic AI bedeutet nicht, die Autonomie zu drosseln. Es bedeutet, sie präzise zu definieren. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Agentic AI: Wie autonome Geschäftsprozesse Unternehmen 2026 verändern.

Sicherheit und Governance: Die unbequeme Pflichtlektüre

Wer Agentic AI ausrollt, ohne Sicherheit und Governance als erste Priorität zu behandeln, bastelt an einer tickenden Zeitbombe. Das klingt dramatisch. Es ist aber die harte Wahrheit, die aus der Praxis kommt.

Autonome Agenten agieren im Namen von Unternehmen. Sie schreiben in Datenbanken, lösen Zahlungen aus, kommunizieren mit externen Systemen. Das macht sie zu hochattraktiven Angriffsvektoren. Prompt Injection – der Versuch, einen Agenten durch manipulierte Eingaben zu falschen Aktionen zu verleiten – ist keine theoretische Bedrohung, sondern ein aktives Forschungsfeld der Sicherheitsgemeinschaft.

Seriöse Enterprise-Implementierungen behandeln Agenten wie Mitarbeiter – mit entsprechender Identitätsverwaltung. Das bedeutet: separate Credentials für jeden Agenten, granulare Berechtigungen, vollständige Audit-Trails, Rollback-Mechanismen. Amazon und Google bauen diese Strukturen in ihre Plattformen ein. Wer eigene Agenten auf Open-Source-Frameworks aufbaut, muss sie selbst implementieren.

Ein weiterer Governance-Aspekt, der oft unterschätzt wird: Erklärbarkeit. Wenn ein autonomer Agent eine Entscheidung trifft, die später hinterfragt wird, muss das Unternehmen erklären können, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Das ist nicht nur eine regulatorische Anforderung – es ist eine grundlegende Voraussetzung für Vertrauen in autonome Systeme. Schwarzbox-Agenten mögen im Labor funktionieren. Im Enterprise-Betrieb funktionieren sie nicht nachhaltig. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Agentic AI im Unternehmen: Wie autonome Workflows wirklich funktionieren.

Enterprise Automation: Was RPA-Veteranen jetzt wissen müssen

Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren erheblich in Robotic Process Automation investiert. RPA-Bots führen regelbasierte Aufgaben aus, klicken durch Formulare, kopieren Daten zwischen Systemen. Solide Technologie für gut definierte, stabile Prozesse.

Und jetzt? Agentic AI macht RPA nicht sofort obsolet – aber sie verschiebt die Grenze dessen, was automatisiert werden kann, erheblich. RPA scheitert typischerweise bei Ausnahmen, unstrukturierten Daten und veränderten Prozessschritten. Agentic AI ist genau dort stark: sie versteht Kontext, erkennt Ausnahmen und adaptiert. Enterprise Automation mit autonomen Agenten ersetzt nicht die gesamte RPA-Infrastruktur – sie erweitert sie um eine Intelligenzschicht.

Praktisch bedeutet das: Prüfen Sie Ihre RPA-Implementierungen auf Fehlerquoten und Ausnahmebehandlungs-Kosten. Genau diese Schwachstellen sind die besten Einstiegspunkte für Agentic AI. Die Projekte, bei denen RPA-Teams am meisten Zeit mit manuellen Korrekturen verbringen, sind die Kandidaten für die erste Agentic-AI-Erweiterung.

Manche RPA-Anbieter reagieren bereits – durch Integration von LLM-Schichten in ihre Plattformen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber kein vollständiges Äquivalent zu echten autonomen Agenten mit Planungsfähigkeiten. Lassen Sie sich von Marketing-Versprechungen nicht blenden: Eine regelbasierte Automatisierung mit KI-Layer ist noch kein Agentic-AI-System.

Konkrete Anwendungsfelder: Wo Agentic AI heute bereits wirkt

Theorie genug. Schauen wir auf Felder, in denen autonome KI-Agenten nachweislich operieren.

Logistik und Lieferkette: Amazons eigene Lieferkette ist ein natürliches Experimentierfeld für Agentic AI. Routenoptimierung, Lagerbestandsmanagement, Lieferantenkoordination – diese Prozesse laufen teilweise bereits mit agentischer Unterstützung. Der RL-Gym-Ansatz (Reinforcement-Learning-basierte Trainingsumgebungen) erlaubt es, Agenten auf realistische Szenarien vorzubereiten, bevor sie in echten Systemen operieren.

Kundenservice: Die Shift/CX-Konferenzwoche hat explizit das Potenzial autonomer Agenten im Servicebereich diskutiert. Nicht als Chatbot-Ersatz für erste Kontakte, sondern als Systeme, die komplexe Anfragen end-to-end bearbeiten: Bestellung prüfen, Rückerstattung berechnen, Kundenkonto aktualisieren, Entschuldigungs-E-Mail formulieren und versenden – alles in einem Zug. Enterprise Automation im Kundenservice bedeutet nicht, Menschen zu ersetzen. Es bedeutet, menschliche Mitarbeiter für die Fälle freizusetzen, in denen Empathie und Urteilsvermögen tatsächlich gefragt sind.

Finanzen und Compliance: Regulatorische Berichte, Anomalieerkennung in Transaktionsdaten, automatisierte Abstimmungsprozesse. Agentic AI kann hier erhebliche Kapazität freisetzen – unter der Voraussetzung, dass Audit-Trails vollständig und Eskalationspunkte klar definiert sind.

Softwareentwicklung: AI-Agenten, die selbstständig Code schreiben, testen, debuggen und in CI/CD-Pipelines integrieren, sind keine Zukunftsfiktion mehr. Mehrere Unternehmen experimentierten bereits 2025 mit solchen Systemen; 2026 sehen wir erste produktive Implementierungen. Agentic AI in der Entwicklung verändert nicht die Rolle des Software-Ingenieurs – sie verändert, womit diese Zeit verbringen.

Was Unternehmen jetzt konkret tun sollten: Eine ehrliche Checkliste

Schluss mit abstrakten Handlungsempfehlungen. Hier ist, was Sie tatsächlich tun können – mit realistischen Erwartungen.

Schritt 1: Prozessinventur mit Ausnahmefokus. Identifizieren Sie die drei bis fünf Prozesse in Ihrem Unternehmen, bei denen RPA, manuelle Arbeit oder einfache Automatisierung am häufigsten aufgrund von Ausnahmen scheitert. Diese sind Ihre ersten Kandidaten für Agentic AI.

Schritt 2: Datenlage prüfen. Autonome Agenten brauchen Daten. Nicht als einmaligen Dump, sondern als zugängliche, strukturierte Informationsquelle in Echtzeit. Schlechte Datenqualität ist der häufigste Grund, warum Agentic-AI-Projekte scheitern – bevor sie überhaupt starten.

Schritt 3: Governance-Rahmen definieren. Welche Entscheidungen darf ein Agent autonom treffen? Welche Schwellenwerte lösen menschliche Überprüfung aus? Welche Systeme darf der Agent schreibend erreichen? Diese Fragen müssen vor dem Deployment beantwortet sein, nicht danach.

Schritt 4: Kleine Schritte, echter Betrieb. Starten Sie mit einem klar begrenzten Piloten im echten Betrieb, nicht in einer isolierten Sandbox. Nur im echten Betrieb zeigen sich die tatsächlichen Herausforderungen. Isolierte Tests liefern isolierte Erkenntnisse.

Schritt 5: Plattformstrategie wählen. Wollen Sie auf AWS Bedrock AgentCore setzen? Auf Google Gemini Enterprise? Auf ein Open-Source-Framework? Die Wahl hat langfristige Konsequenzen für Kosten, Kontrolle und Abhängigkeiten. Treffen Sie diese Entscheidung bewusst, nicht durch Default.

Schritt 6: Mitarbeiter einbeziehen, nicht überrumpeln. Agentic AI verändert Rollenbilder. Wer das belegschaftspolitisch ignoriert, erntet Widerstand. Nicht weil Menschen irrational sind, sondern weil sie berechtigte Fragen über ihre Zukunft im Unternehmen haben. Antworten Sie auf diese Fragen, bevor die Fragen laut werden.

Die Mythen, die jetzt sterben müssen

Mythos 1: „Agentic AI ersetzt Menschen vollständig.“ Falsch. Aktuelle Implementierungen behalten menschliche Oversight-Punkte bei – aus regulatorischen Gründen, aus Haftungsgründen und schlicht weil es klug ist. Vollständige Autonomie bei komplexen Entscheidungen bleibt ein Randbereich. Der Mainstream ist menschliche Aufsicht mit drastisch reduziertem operativem Aufwand.

Mythos 2: „Das ist einfach ein besserer Chatbot.“ Nein. Agentic AI braucht Reinforcement-Learning-Training, Tool-Integration, Planungskapazität und definierte Aktionsspielräume. Das ist architektonisch etwas völlig anderes als ein promptgesteuertes Sprachmodell. Wer beides gleichsetzt, versteht keines von beiden.

Mythos 3: „Agentic AI ist nur für Tech-Giganten.“ Falsch, aber mit Einschränkung. Heute sind die Pionerimplementierungen bei Amazon, Google, Microsoft und vergleichbaren Unternehmen. Aber AWS Bedrock AgentCore und ähnliche Plattformen sind explizit darauf ausgelegt, Enterprise Automation auch für mittelständische Unternehmen zugänglich zu machen. Die Einstiegshürde sinkt schnell.

Mythos 4: „Die Sicherheitsrisiken sind beherrschbar, wenn man erst einmal live ist.“ Nein. Sicherheit muss in die Architektur eingebaut werden, nicht nachgerüstet. Wer ein Agentic-AI-System produktiv setzt, ohne Prompt-Injection-Schutz, granulare Berechtigungen und vollständige Audit-Trails, hat kein Sicherheitsproblem – er hat ein Sicherheitsdesaster in Zeitlupe.

Mythos 5: „Wir warten, bis der Markt reifer ist.“ Das ist die teuerste Option. Nicht weil Warten generell falsch ist, sondern weil jedes Quartal Inaktivität ein Quartal Kompetenzaufbau-Rückstand bedeutet. Agentic AI braucht intern verankerte Expertise: Architekten, die Agenten-Systeme entwerfen können, Compliance-Teams, die die Governance verstehen, Operations-Teams, die Agenten-Netzwerke betreiben können. Diese Expertise wächst nicht über Nacht.

OpenAI, DeepMind und die Plattformkämpfe um Enterprise Automation

Amazon und Google stehen nicht allein. OpenAI baut ebenfalls aktiv an Agenten-Architekturen – Projekte wie Operator zeigen, wohin die Reise geht: Agenten, die selbstständig Web-Interfaces bedienen, Formulare ausfüllen und Buchungsprozesse abschließen können. Die Abgrenzung zwischen Plattformanbietern wird härter, weil jeder die zentrale Control-Plane für Enterprise-Agentic-AI sein will.

Die Partnerschaften, die gerade entstehen, sind aufschlussreich. Google mit Salesforce: Das ist kein zufälliger Deal. Es ist ein Signal, dass agentische Enterprise Automation nicht in einer Plattform-Silo stattfindet, sondern plattformübergreifend. Wer nur innerhalb eines Ökosystems denkt, verschenkt den größten Teil des Potenzials.

Snowflake positioniert sich als „einheitliche Control Plane“ für Agentic-Enterprise-Systeme. Das ist eine interessante Wette: Wenn Agenten in verschiedenen Cloud-Umgebungen und verschiedenen Applikationen operieren, brauchen Unternehmen eine zentrale Steuerungsinstanz. Wer diese Position besetzt, hat strukturelle Macht über den gesamten Agenten-Stack.

Seien wir ehrlich: In diesen Plattformkämpfen werden auch Fehler gemacht, wird Vendor-Lock-in als Feature verkauft und werden Interoperabilitätsversprechen nicht immer gehalten. Die Geschichte der Cloud ist da lehrreich. Wer jetzt in Agenten-Infrastruktur investiert, sollte Portabilität und offene Standards als explizites Evaluierungskriterium setzen.

Was bleibt – und was als nächstes kommt

Agentic AI ist kein Sprint. Es ist eine Architekturfrage, eine Kulturfrage und eine strategische Grundsatzentscheidung. Die Technologie ist real, die Implementierungen sind live, die Ergebnisse sind messbar. Amazon heilt Legacy-Systeme, die niemand anfassen wollte. Google baut Enterprise-Agenten-Plattformen, die Ökosysteme verbinden. McKinsey-Analysen und die Shift/CX-Konferenzwoche 2026 haben gezeigt: Das ist kein kommendes Phänomen. Es ist ein laufendes.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob Ihr Unternehmen auf Agentic AI setzt. Die entscheidende Frage ist, ob Sie mit der Architektur, der Governance und der internen Expertise rechtzeitig bereit sind – oder ob Sie in zwei Jahren aufholen müssen, was Mitbewerber jetzt aufbauen.

Autonome KI-Agenten als planende Mitarbeiter: Das ist keine Metapher mehr. Was machen Sie als nächstes damit?