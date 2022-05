Proof of Stake (PoS) – Eine Definition

Was ist Proof of Stake?

Das Proof of Stake (PoS) Konzept besagt, dass eine Person Blocktransaktionen minen oder validieren kann, je nachdem, wie viele Coins sie besitzt. Das bedeutet, je mehr Bitcoin oder Altcoin ein Miner besitzt, desto mehr Miningpower hat er oder sie.

Wichtige Stichpunkte:

Mit Proof of Stake (PoS) können Bitcoin-Miner Blocktransaktionen basierend auf der Menge an Bitcoin, die ein Miner besitzt, abbauen oder validieren.

Der Proof of Stake (PoS) wurde als Alternative zum Proof of Work (PoW) erstellt, dem ursprünglichen Konsensverfahren in der Blockchain-Technologie, mit dem Transaktionen bestätigt und neue Blöcke in die Kette aufgenommen werden.

Proof of Work (POW) benötigt große Mengen an Energie, wobei die Miner ihre Münzen verkaufen müssen, um letztendlich die Rechnung zu begleichen; Proof of Stake (PoS) gibt die Mining-Leistung basierend auf dem Prozentsatz der von einem Miner gehaltenen Münzen.

Der Nachweis des Einsatzes (POS) wird als weniger riskant im Hinblick auf das Angriffspotenzial für Miner auf das Netzwerk angesehen, da er die Kompensation so strukturiert, dass ein Angriff für den Miner weniger vorteilhaft ist.

Proof of Stake (PoS) verstehen

Der Nachweis der Beteiligung wurde als Alternative zum Proof of Work (PoW) geschaffen, um die damit verbundenen Probleme anzugehen. Beim Einleiten einer Transaktion werden die Transaktionsdaten in einen Block mit einer maximalen Kapazität von 1 Megabyte eingepasst und dann auf mehrere Computer oder Knoten im Netzwerk dupliziert. Die Knoten sind das Verwaltungsorgan der Blockchain und überprüfen die Rechtmäßigkeit der Transaktionen in jedem Block.

Um den Verifizierungsschritt durchzuführen, müssten die Knoten oder Miner ein computergestütztes Rätsel lösen, das als Proof of Work bekannt ist. Der erste Miner, der jedes Blocktransaktionsproblem entschlüsselt, wird mit Tokens belohnt. Sobald ein Transaktionsblock verifiziert wurde, wird er der Blockchain, einem öffentlich transparenten Konto, hinzugefügt.

Mining benötigt viel Rechenleistung, um verschiedene kryptographische Berechnungen durchzuführen, um die rechnerischen Herausforderungen zu bewältigen. Die Rechenleistung führt zu einem hohen Strom- und Leistungsbedarf für den Nachweis der Arbeit. Im Jahr 2015 wurde geschätzt, dass eine Bitcoin-Transaktion die Strommenge benötigt, welche 1,57 amerikanische Haushalte einen Tag mit Strom versorgen könnte. Um die Stromrechnung zu finanzieren, verkaufen die Miner ihre gewonnenen Münzen in der Regel für Fiat-Geld, was zu einer Abwärtsbewegung des Preises der Kryptowährung führt.

Der Beweis des Einsatzes (Proof of Stake, PoS) versucht, dieses Problem zu lösen, indem er die Miningpower auf den Anteil der von einem Miner gehaltenen Münzen zurückführt. Auf diese Weise nutzt ein PoS-Miner nicht Energie, um PoW-Rätsel zu beantworten, sondern beschränkt sich auf die Gewinnung eines Prozentsatzes von Transaktionen, der seine Eigentumsbeteiligung widerspiegelt. Zum Beispiel kann ein Miner, der 3% der verfügbaren Bitcoin-Menge besitzt, theoretisch nur 3% der Blöcke abbauen.

Risiko eines Netzwerkangriffs

Bitcoin verwendet ein PoW-System und ist als solches anfällig für eine mögliche Gefahr einer „Tragedy of Commons“. Tragedy of Commons bezieht sich auf einen zukünftigen Zeitpunkt, an dem es weniger Bitcoin-Miner geben wird, da wenig bis gar keine Blockbelohnung durch das Mining zur Verfügung steht. Die einzigen Gebühren, die verdient werden, sind Transaktionsgebühren, die ebenfalls mit der Zeit abnehmen werden, da die Nutzer sich dafür entscheiden werden, nur noch niedrigere Gebühren für ihre Transaktionen zu zahlen.

Mit weniger Minern, als für das Minen von Coins erforderlich sind, wird das Netzwerk anfälliger für eine 51%-Attacke. Ein Angriff von 51% ist, wenn ein Miner oder Mining-Pool 51% der Rechenleistung des Netzwerks kontrolliert und betrügerische Transaktionsblöcke für sich selbst erstellt, während er die Transaktionen anderer im Netzwerk ungültig macht.

Bei PoS müsste der Angreifer 51% der Kryptowährung erhalten, um einen 51%igen Angriff durchzuführen. Der Nachweis der Beteiligung vermeidet diese „Tragödie“, indem er es für einen Miner mit 51% Anteil an einer Kryptowährung nachteilig macht, das Netzwerk anzugreifen. Obwohl es schwierig und teuer wäre, 51% einer seriösen digitalen Münze anzuhäufen, wäre es nicht im Interesse eines Miners mit 51% Anteil an der Münze, ein Netzwerk anzugreifen, an dem er die Mehrheit hält. Weder nn der Wert der Kryptowährung fällt, bedeutet dies, dass auch der Wert seiner Bestände sinkt, und so wäre Mehrheitseigentümer stärker motiviert, ein sicheres Netzwerk zu unterhalten.

Neben Bitcoin verwendet Litecoin (LTC) auch die PoW-Methode. Nxt (NXT) ist ein Beispiel für ein Kryptocoin, das die PoS-Methode verwendet. Einige Coins wie Peercoin (PPC) verwenden ein gemischtes System, bei dem beide Methoden integriert sind. Derzeit befindet sich Ethereum (ETH) im Prozess der Umstellung auf ein PoS-System.

Video Tipp