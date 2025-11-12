Hitachi Vantara bringt No-Code-Plattform für industrielle KI-Agenten

Hitachi iQ Studio soll Unternehmen ohne KI-Experten helfen, in Tagen statt Monaten produktive KI-Lösungen zu bauen.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, stellt mit Hitachi iQ Studio eine Software vor, die es Unternehmen ohne spezialisierte KI-Teams ermöglicht, KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen. Das Tool kombiniert einen No-Code-Builder mit vorgefertigten Templates für typische Industrie-Anwendungen – von vorausschauender Wartung bis zur Flottenoptimierung.

Das Problem: 74 Prozent aller Unternehmen scheitern laut Boston Consulting Group daran, AI vom Experimentierstadium in die tatsächliche Nutzung zu überführen. Hauptgründe sind Fachkräftemangel, fragmentierte Daten und fehlende Governance-Strukturen.

Die Lösung: Hitachi iQ Studio basiert auf der NVIDIA AI Data Platform und bietet einen visuellen Baukasten, mit dem auch nicht-technische Teams KI-Anwendungen zusammenstellen können. Kernfunktionen:

No-Code-Interface für schnelles Prototyping

Fertige Blueprints für industrielle Anwendungsfälle

RAG-Pipelines (Retrieval-Augmented Generation) für strukturierte und unstrukturierte Daten

On-Premises-Betrieb für regulierte Branchen

Integriertes Modell-Management für lokalen Betrieb von Large Language Models

„KI hat sich über die Experimentierphase hinaus entwickelt, aber viele Unternehmen brauchen noch die richtige Grundlage, um sie effektiv zu skalieren“, sagt Jason Hardy, Chief Technology Officer für KI bei Hitachi Vantara. „Mit iQ Studio kombinieren wir zugängliche Werkzeuge mit unternehmenstauglicher Governance. Das Ergebnis: schnellere Innovation, bessere Übersicht und ein Weg in Richtung skalierbarer, verantwortungsvoller KI.“

Im Unterschied zu Cloud-Lösungen bleiben alle Daten in der eigenen Infrastruktur – entscheidend für Branchen mit strengen Compliance-Anforderungen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen oder kritische Infrastrukturen.

Zusätzlich hat Hitachi die NVIDIA Enterprise Storage Certification und NVIDIA Cloud Partner (NCP)-Zertifizierung für seine Hitachi Content Software for File (HCSF) erhalten. Diese Validierungen bestätigen, dass die Infrastruktur die Anforderungen großskaliger AI-Workloads erfüllt.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

