Manus AI: Der KI-Agent, der selbstständig arbeitet

Manus AI ist der KI-Agent, der Aufgaben selbstständig plant und ausführt — ohne dass Sie jeden Schritt vorgeben müssen. Was wie Science-Fiction klingt, ist seit März 2025 Realität und wurde inzwischen von Meta für mehrere Milliarden Dollar übernommen.

Ich hab letzte Woche eine Kollegin gefragt, wie sie ihren Arbeitsalltag beschreibt. Ihre Antwort: „Ich manage hauptsächlich Tabs.“

Kenn ich. Fünfzehn Browser-Tabs, drei Tools, zwei Spreadsheets — und am Ende des Tages das Gefühl, viel gemacht und wenig bewegt zu haben.

Manus AI verspricht genau das zu ändern. Und ehrlich gesagt — ein bisschen schafft es das tatsächlich.

Was ist Manus AI?

Manus AI ist ein autonomer KI-Agent. Entwickelt von Butterfly Effect Pte. Ltd., gegründet von Xiao Hong — einem chinesischen Unternehmer mit Hintergrund in KI-gestützten Produktivitätstools.

Offizieller Launch: 6. März 2025. Genau ein Jahr, bevor Sie diesen Artikel lesen.

Das Besondere an Manus: Es ist kein Chatbot, der auf Fragen antwortet. Es ist ein Agent, der Aufgaben eigenständig plant, Schritte sequenziert und ausführt — ohne dass Sie jeden Einzelschritt vorgeben müssen.

VentureBeat nannte es damals einen „zweiten DeepSeek-Moment“. Klingt nach Übertreibung. Ist es halb und halb.

Wie funktioniert ein KI-Agent?

Der Unterschied zwischen einem KI-Chatbot und einem KI-Agenten ist fundamental.

Ein Chatbot antwortet. Ein Agent handelt.

Wenn Sie ChatGPT fragen: „Erstell mir eine Marktanalyse für X“ — bekommen Sie einen Text. Manus hingegen würde das Web durchsuchen, Daten sammeln, eine Struktur entwickeln, Quellen auswerten und Ihnen ein vollständiges Dokument liefern. Ohne dass Sie zwischendrin noch mal eingreifen müssen.

Das klingt nach Magie. Ist es nicht — aber es ist ein ziemlicher Sprung gegenüber dem, was wir bisher gewohnt waren.

Mehr über die technischen Grundlagen autonomer KI-Systeme gibt’s hier: Technologien der Künstlichen Intelligenz.

Die Meta-Übernahme: Was das bedeutet

Im Dezember 2025 wurde bekannt: Meta kauft Manus.

Preis: zwischen 2 und 3 Milliarden US-Dollar, laut Reuters. Einer der größten KI-Deals des Jahres.

Warum kauft Meta ein chinesisches KI-Startup? Weil Manus etwas kann, das Metas eigene KI-Infrastruktur (noch) nicht hat: echte Agentic AI. Die Fähigkeit, komplexe Aufgaben über mehrere Schritte hinweg autonom zu erledigen.

Laut Ankündigung will Meta den Manus-Service weiter betreiben und seine Technologie in Meta AI integrieren. Manus bleibt als eigenständiges Produkt erhalten, behält seinen Sitz in Singapur.

Für Nutzende heißt das: kurzfristig ändert sich wenig. Langfristig wird Manus-Technologie wohl in Facebook, WhatsApp und Instagram auftauchen.

Was Manus AI konkret kann

Das beeindruckt mich am meisten: die Bandbreite.

Manus kann:

Recherchen durchführen und strukturierte Berichte erstellen

Code schreiben, testen und deployen

Tabellen und Daten analysieren

Formulare ausfüllen, Webseiten navigieren

Reisepläne organisieren

E-Mails verfassen und Kalender managen

Komplexe Workflows über mehrere Dienste hinweg koordinieren

Moment mal. Code schreiben und deployen? Eigenständig?

Ja, genau. Das ist der Punkt, an dem viele Entwickelnde heiß werden — oder leicht nervös.

Für alle, die KI-Agenten in Unternehmensumgebungen einsetzen wollen: KI-Agenten in der Industrie zeigt, wie das in der Praxis aussehen kann.

Multi-Agenten-System: Wie Manus intern arbeitet

Manus ist kein einzelner KI-Prozess. Es ist ein Multi-Agenten-System.

Das bedeutet: Verschiedene KI-Module arbeiten parallel an verschiedenen Teilaufgaben. Ein Modul recherchiert, ein anderes strukturiert, ein drittes schreibt Code. Sie koordinieren sich gegenseitig.

Das klingt nach Sci-Fi, ist aber der Stand der Technik. Und erklärt, warum Manus bei komplexen Aufgaben deutlich besser performt als einfache KI-Chatbots.

Laut Gartner werden bis 2028 rund 15 Prozent aller Arbeitsentscheidungen in Unternehmen von autonomen KI-Agenten getroffen. Ob das gut oder schlecht ist — darüber kann man streiten. Aber die Richtung ist klar.

Manus vs. andere KI-Agenten: Der Vergleich

Manus ist nicht der einzige KI-Agent auf dem Markt. Es gibt Konkurrenz von OpenAI (Operator), Anthropic (Computer Use), Google (Project Mariner) und anderen.

Was macht Manus anders?

Autonomiegrad: Manus ist für selbstständiges Handeln gebaut. Andere Agenten brauchen mehr menschliche Zwischenschritte.

Task-Komplexität: Für lange, mehrstufige Aufgaben ist Manus stark. Für einfache Einzel-Anfragen oft overkill.

Code-Fähigkeiten: Besonders bei Entwicklungs-Tasks hat Manus Stärken, die andere noch nicht ganz erreicht haben.

Schwäche: Manus ist (noch) nicht open source. Und die Preise für Enterprise-Pläne sind happig.

Sicherheit und Kontrolle: Die wichtige Frage

Ein KI-Agent, der selbstständig handelt — das klingt nach Kontrollverlust.

Berechtigt. Das ist eine echte Frage.

Manus hat Sicherheitsmechanismen eingebaut: Bestätigungsabfragen bei kritischen Aktionen, Audit-Logs, Möglichkeit zum Eingreifen. Aber: Es bleibt ein System, dem Sie im Prinzip vertrauen müssen.

Für sensible Unternehmensaufgaben gilt: genau definieren, was der Agent darf und was nicht. Klare Grenzen setzen. Aktionen überwachen.

Das ist nicht anders als bei jedem anderen externen Dienst, dem Sie Zugang zu Ihren Systemen geben. Nur eben mit einer neuen Dimension: Der Agent handelt eigenständig.

Was KI-Transformation in deutschen Unternehmen tatsächlich bedeutet und wo die Stolpersteine liegen — dazu gibt’s gute Daten im Guide to Next 2026.

Regulatorik: China, Meta und offene Fragen

Die Meta-Übernahme von Manus hat auch regulatorische Fragen aufgeworfen.

Anfang 2026 starteten chinesische Behörden eine erste Prüfung: Fallen KI-Technologien, die Manus während seiner Zeit in China entwickelt hat, unter nationale Sicherheits- oder Technologieexportregulierungen?

Offen. Noch keine finale Entscheidung.

Das zeigt, wie komplex die geopolitische Dimension von KI-Technologien geworden ist. Ein chinesisches Startup, von einem US-Konzern gekauft, reguliert in der EU über die KI-Verordnung — das ist die neue Normalität.

Die EU-KI-Verordnung klassifiziert autonome Agenten je nach Risiko — Hochrisiko-Systeme brauchen Konformitätsbewertungen. Ob Manus in diese Kategorie fällt, hängt vom konkreten Einsatzbereich ab.

Wer sollte Manus AI jetzt ausprobieren?

Ehrliche Antwort: nicht jede und jeder.

Manus ist heute stark für:

Entwickelnde, die komplexe Code-Tasks automatisieren wollen

Researcher und Analysten, die tiefe Recherchearbeiten haben

Unternehmen, die repetitive, mehrstufige Workflows automatisieren wollen

Tech-affine Nutzende, die Agenten in eigene Pipelines integrieren möchten

Für Standard-Alltagsaufgaben — E-Mails schreiben, schnelle Texte, einfache Fragen — ist ChatGPT oder Perplexity AI praktisch.

Manus ist das Spezialwerkzeug. Nicht die Allzweckwaffe.

Manus AI testen: So starten Sie

Manus ist über manus.im zugänglich. Der Zugang war anfangs invite-only — inzwischen ist er breiter verfügbar.

Einfach anmelden, eine komplexe Aufgabe eingeben und schauen, wie der Agent arbeitet. Mein Tipp: Geben Sie eine Recherche-Aufgabe ein, die Sie normalerweise selbst eine Stunde kosten würde. Dann sehen Sie am schnellsten, ob Manus für Ihren Use Case geeignet ist.

Wer tiefer in die Welt der KI-Agenten einsteigen will: KI-Agenten 2025 gibt einen guten Überblick, was autonome AI-Assistenten heute schon können.

Manus AI ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Aber es zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht: weg vom Chatbot, hin zum Agenten. Weg von „Ich tippe, die KI antwortet“ — hin zu „Ich gebe das Ziel vor, die KI arbeitet“.

Das verändert etwas. Tatsächlich ziemlich viel.

Haben Sie Manus AI schon ausprobiert? Und bei welchen Aufgaben würden Sie einem KI-Agenten vertrauen?

Manus AI im Praxistest: Was wirklich klappt

Ich hab Manus mit einer konkreten Aufgabe getestet: „Erstelle eine Übersicht der fünf größten KI-Startups in Deutschland mit Gründungsjahr, Fokusbereich und letzter Finanzierungsrunde.“

Das Ergebnis nach etwa vier Minuten: eine strukturierte Tabelle mit allen gefragten Infos, Quellenverweisen, und einem kurzen Erklärtext zu jedem Unternehmen.

Hätte ich selbst gemacht: mindestens 45 Minuten. (ja, wirklich)

Zweiter Test: „Schreibe ein Python-Script, das eine CSV-Datei einliest und eine HTML-Tabelle daraus generiert.“ Manus hat das Script geschrieben, erklärt, und auf potenzielle Fehler hingewiesen. Ohne dass ich Entwicklerin bin, hätte ich das nutzen können.

Wo es hakelt: Sehr kreative oder stark kontextabhängige Aufgaben. Wenn Sie eine Aufgabe brauchen, die Ihr spezifisches Unternehmens-Knowhow erfordert — das kann Manus (noch) nicht liefern.

Agentic AI: Der Trend hinter Manus

Manus ist kein Einzelfall. Es steht für eine ganze Bewegung: Agentic AI.

Gemeint sind KI-Systeme, die nicht nur reagieren, sondern eigenständig planen und handeln. Die Unterscheidung zwischen „KI als Tool“ und „KI als Agent“ ist dabei fundamental.

Tool: Sie bedienen es. Agent: Es arbeitet für Sie.

Für viele Nutzende ist das eine neue Denkweise. Man muss lernen, Aufgaben anders zu formulieren — weniger „wie mache ich X?“ und mehr „erledige X unter Berücksichtigung von Y und Z“.

Das ist ein Lernkurve. Aber eine, die sich lohnt.

KI-Agenten wie Manus AI können komplexe Workflows eigenständig koordinieren.

Manus AI und die Zukunft der Arbeit

Die ehrliche Frage: Nimmt Manus Jobschulen weg?

Ich denke: nein. Zumindest nicht so, wie viele befürchten.

Was Manus verändert: die Art, wie Wissensarbeit funktioniert. Recherche, Datenaufbereitung, erste Entwürfe, Code-Gerüste — das kann zunehmend delegiert werden. Die eigentliche Wertschöpfung — Urteilen, Entscheiden, Kommunizieren, kreativ sein — bleibt menschlich.

Was tatsächlich passiert: Einzelpersonen und kleine Teams werden produktiver. Wer die Tools kennt und nutzt, schafft mehr. Das verändert Wettbewerbsdynamiken — in Unternehmen und auf dem Arbeitsmarkt.

Wer sich für die größeren Zusammenhänge interessiert, findet im Guide to Next 2026 gute Daten dazu, wie Unternehmen tatsächlich mit KI-Transformation umgehen.

Manus AI Preise und Verfügbarkeit

Manus ist derzeit in mehreren Plänen verfügbar:

Starter: Begrenzte Tasks pro Monat, gut für erste Tests. Kostenlos oder günstig.

Pro: Mehr Task-Kontingent, Zugang zu erweiterten Agenten-Fähigkeiten. Monatliche Gebühr.

Enterprise: Individuelle Preisgestaltung, API-Zugang, eigene Datenquellen integrierbar.

Genaue Preise ändern sich regelmäßig — am besten direkt auf manus.im nachschauen. Nach der Meta-Übernahme sind weitere Änderungen im Pricing zu erwarten.

Was Manus von anderen KI-Tools unterscheidet

Zusammenfassend — okay, ich sag’s trotzdem mal klar: Manus ist kein besserer Chatbot. Es ist eine andere Kategorie.

Der Unterschied: Manus kann Schritt für Schritt vorgehen, Zwischenergebnisse bewerten und seine eigene Strategie anpassen — ohne dass Sie eingreifen müssen. Das klingt nach Details. Ist es aber nicht.

Das ist so, als würden Sie einer Mitarbeiterin ein Projekt übergeben statt einer einzelnen Aufgabe. Der Qualitätssprung im Ergebnis kann erheblich sein.

Wer die Grundlagen von KI-Agenten und autonomen Systemen besser verstehen will, findet bei uns eine gute Einführung: Technologien der Künstlichen Intelligenz.

Manus AI ist noch jung. Es wird sich weiterentwickeln — jetzt mit den Ressourcen von Meta im Rücken noch schneller. Was dabei herauskommt, wird die nächsten Jahre der KI-Entwicklung mitprägen.

Krass. Und tatsächlich ziemlich aufregend. Die nächsten Monate bei Manus AI werden interessant — das ist sicher.