Hitachi Vantara Studie: Deutsche Unternehmen bei KI-Projekten erfolgreicher als der globale Durchschnitt

Weltweite Befragung zeigt: Fokus auf Datenkontrolle und Governance zahlt sich aus – Private-Cloud-Nutzung in Deutschland innerhalb eines Jahres verdoppelt.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat die Ergebnisse seiner „Data Infrastructure Study 2025“ veröffentlicht, für die weltweit 1.244 IT-Entscheider und Führungskräfte in 15 Ländern befragt wurden. Deutsche Unternehmen erzielen demnach bei Projekten mit künstlicher Intelligenz eine Erfolgsquote von 79 Prozent und liegen damit vier Prozentpunkte über dem weltweiten Durchschnitt.

Die Studie offenbart einen bemerkenswerten Wandel: Deutsche Unternehmen haben innerhalb eines Jahres ihre KI-Strategie grundlegend neu ausgerichtet – weg von der Euphorie, hin zur strukturierten Umsetzung.

Private Cloud: Die große Kehrtwende

Der auffälligste Befund betrifft die Datenspeicherung. Der Anteil deutscher Unternehmen, die sensible Daten in der Private Cloud speichern, ist von 38 Prozent im Vorjahr auf 74 Prozent gestiegen – ein Zuwachs von 36 Prozentpunkten. Gleichzeitig sank die Nutzung der Public Cloud für sensible Daten von 39 auf 21 Prozent.

„Die Studie zeigt: KI-Erfolg hängt nicht davon ab, wer die schnellste Cloud hat, sondern wer seine Daten im Griff hat“, sagt Petra-Maria Grohs, VP Sales & Managing Director Germany bei Hitachi Vantara. „Deutsche Unternehmen setzen auf Kontrolle und Datensouveränität und sind damit erfolgreicher. Das bestätigt unseren Ansatz, hybride Infrastrukturen anzubieten, die Leistung mit lokaler Datenhaltung verbinden.“

Governance als Erfolgsfaktor

Deutsche Unternehmen heben sich auch bei der Data Governance ab: 40 Prozent haben ihre Governance-Prozesse vollständig in alle Arbeitsabläufe integriert – im weltweiten Vergleich sind es nur 29 Prozent. Diese strukturierte Herangehensweise korreliert mit einem höheren Vertrauen in die eigene Cyber-Resilienz: 77 Prozent der deutschen Befragten sind überzeugt, nach einem Ransomware-Angriff alle Daten wiederherstellen zu können (global: 67 Prozent).

Weitere Kernergebnisse der Studie für Deutschland:

100 Prozent (!) der befragten deutschen Unternehmen nutzen bereits KI

55 Prozent nennen qualifizierte interne KI-Teams als wichtigsten Erfolgsfaktor (global: 49 Prozent)

22 Prozent sehen externe Partnerschaften als Erfolgsfaktor – deutlich weniger als der globale Durchschnitt von 37 Prozent

76 Prozent betrachten KI als langfristiges F&E-Projekt und erwarten den ROI erst mittelfristig

66 Prozent haben spezifische Anforderungen an die Datensouveränität, die ihre KI-Strategie beeinflussen

Von der Euphorie zur Substanz

Die Studie belegt eine produktive Ernüchterung: 2024 bezeichneten noch 47 Prozent der deutschen Befragten KI als „kritisch für unsere Funktion“, 2025 sind es 40 Prozent. Parallel dazu stieg jedoch der Fokus auf Datenqualität als Erfolgsfaktor von 20 auf 39 Prozent. Deutsche Unternehmen haben offenbar erkannt, dass nachhaltige KI-Erfolge eine solide Infrastruktur voraussetzen – und entsprechend investiert.

Die Studie steht unter https://www.hitachivantara.com/en-us/thank-you/state-of-data-2025 kostenlos zum Download zur Verfügung.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

