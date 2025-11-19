Neue VSP One Block High End bietet fortschrittlichen Datenschutz und Cyber-Resilienz, sorgt für kontinuierliche Verfügbarkeit und erfüllt die neuesten NIST-zertifizierten Sicherheits- und Authentifizierungsstandards.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, hat die neue Virtual Storage Platform One (VSP One) Block High End vorgestellt. Diese All-Flash-NVMe-Blockspeicherlösung der nächsten Generation wurde entwickelt, um den Anforderungen geschäftskritischer Anwendungen und wachsender KI-Workloads gerecht zu werden.

Die VSP One Block High End vervollständigt die VSP One-Datenplattformstrategie und vereint Leistung, Skalierbarkeit, Cybersicherheit und Datenresilienz. Durch die nahtlose Konsolidierung von Workloads über offene Systeme und Mainframes hinweg vereinfacht die VSP One die Datenverwaltung und bietet gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit auf Unternehmensniveau.

Die Herausforderung

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, ihren digitalen Kern zu modernisieren. Veraltete Infrastrukturen sind zunehmend nicht mehr in der Lage, mit der Leistung, Ausfallsicherheit und Effizienz Schritt zu halten, die zur Unterstützung geschäftskritischer und KI-Workloads erforderlich sind.

Laut aktuellen Studien gaben über 70 Prozent der Befragten an, dass ihre IT-Infrastruktur nicht ausreichend auf künftige ML- und KI-Anforderungen vorbereitet sei. Gleichzeitig speichern 57 Prozent der IT-Führungskräfte Daten über lokale, private, hybride, souveräne und öffentliche Clouds verteilt.

Von der Reduzierung der Latenz in Hochleistungsdatenbanken bis zur Gewährleistung eines unterbrechungsfreien Zugriffs auf Patientenakten im Gesundheitswesen – Unternehmen benötigen eine Dateninfrastruktur, auf die sie sich verlassen können.

Die Lösung

Die VSP One Block High End ermöglicht schnellere Transaktionsverarbeitung, intelligente Skalierung, schnelle Wiederherstellung und beschleunigte Data-Science-Ergebnisse bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung von Sicherheit, Compliance und Betriebskontinuität.

„Wir beobachten in allen Branchen einen Wendepunkt, an dem sich die Dateninfrastruktur weiterentwickeln muss, um Innovationen nicht zu behindern“, so Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. „Die VSP One Block High End liefert mehr als nur mehr Leistung; sie ist ein strategischer Wegbereiter, der es Unternehmen ermöglicht, die Erfassung, Verwaltung, Sicherung und Skalierung von Daten im Zeitalter der KI zu überdenken.“

VSP One basiert auf drei Grundpfeilern:

Hohe Ausfallsicherheit: Integrierter FIPS 140-3 Level 2-zertifizierter Schutz mit einer Verfügbarkeit von acht Nines (99,999999 Prozent). Die Cyber Resilience Guarantee von Hitachi ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung.

Einfache Leistung und Verwaltung: All-Flash-NVMe-Architektur mit 50 Millionen IOPS, Hardware-Komprimierungsbeschleunigung und Unterstützung für bis zu 120 TB pro Rack Unit. VSP 360 bietet einheitliche Datenverwaltung mit zentralisiertem Flottenmanagement, geführten Automatisierungsworkflows und mobiler Beobachtbarkeit.

Nachhaltige Skalierbarkeit: Zukunftssichere Dateninfrastruktur mit 4:1-Datenreduktionsgarantie. CPUs schalten automatisch in den Eco-Modus bei geringer Auslastung, wodurch Energieverbrauch und CO-Fußabdruck erheblich reduziert werden.

Cybersicherheit auf Unternehmensniveau

Die VSP One Block High End bietet unveränderliche Snapshots, automatisierte Wiederherstellung und Anomalieerkennung mit CyberSense. Die 100-Prozent-Datenverfügbarkeits- und Cyber-Resilienz-Garantien ermöglichen eine saubere Datenwiederherstellung in Sekundenschnelle für Unternehmen, die von einem Ransomware-Angriff betroffen sind.

VSP One erfüllt das Secure Software Development Framework der US-Regierung, validiert von einer dritten Partei und bestätigt von der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Die Plattform konsolidiert Open Systems (Block, File und Object) und Mainframe-Workloads und skaliert auf bis zu 12 Controller und 288 x 60 TB SSDs. Sie bietet erweiterte Konnektivität, einschließlich 100G NVMe über TCP und 64G Fibre Channel.

Kundenstimme

„Da unser Unternehmen seine KI-Initiativen vorantreibt, ist der Druck auf unsere bestehende Infrastruktur so groß wie nie zuvor“, sagte Mauro Guzelotto, Vice President of Cloud Services bei T-Systems Nordamerika. „Die Einführung von VSP One High End kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Hitachi Vantara hat verstanden, dass Unternehmen mehr als nur inkrementelle Verbesserungen benötigen. Wir brauchen Plattformen, die mit exponentiellem Datenwachstum umgehen können, Echtzeit-Einblicke liefern und Resilienz in großem Maßstab gewährleisten.

Einheitliche Datenverwaltung mit VSP 360

VSP 360 optimiert die einheitliche Datenverwaltung und bietet integriertes flottenweites Management, einfache Installation, geführte Workflows und mobilen Zugriff. AIOps-gestützte Analysen und Beobachtbarkeit ermöglichen schnellere Entscheidungsfindung und vereinfachte Verwaltungsabläufe. VSP One ist als Speicherplattform cloudfähig und wird von führenden Public Clouds wie Microsoft Azure, AWS und Google Cloud unterstützt.

Die VSP One Block High End wird Anfang 2026 weltweit über Hitachi Vantara und sein Partnernetzwerk erhältlich sein. Weitere Informationen: www.hitachivantara.com

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

