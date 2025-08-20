GigaOM zeichnet Hitachi Vantara für innovativen Object Storage aus

Die Virtual Storage Platform One Object ermöglicht schnellere Einblicke, vereinfacht Architektur und Data-Lakehouse-Bereitstellungen und bietet langfristige Flexibilität.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, wurde im aktuellen „GigaOm Radar for Object Storage“ als „Leader“ ausgezeichnet. Der Bericht würdigt die Objektspeicher-Innovationen von Hitachi Vantara, vorangetrieben durch die im November 2024 eingeführte Virtual Storage Platform One Object (VSP One Object).

Die Auszeichnung unterstreicht die Innovationen seit Einführung der VSP One Object, darunter die branchenweit erste native Unterstützung für Amazon S3 Tables und fortschrittliche Services für Datenintelligenz. Dadurch können Kunden unstrukturierte Daten in strukturierte Tabellen verschieben und hoch-performante, SQL-basierte Analysen direkt auf Daten im offenen Format ausführen, ohne komplexe Datenverschiebungen, Ladevorgänge oder Extraktionen.

Der „GigaOm Radar for Object Storage“ ist eine umfassende Bewertung von Objektspeicherlösungen für Unternehmen. Im aktuellen Bericht wurden 22 führende Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit bewertet, die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen moderner Datenumgebungen zu erfüllen. Angesichts des exponentiellen Wachstums unstrukturierter Daten – von Bildern und Videos bis hin zu IoT- und KI-Workloads – ist Objektspeicher zu einer grundlegenden Technologie für skalierbares, leistungsstarkes Datenmanagement geworden. Der diesjährige Radar hebt die zunehmende Bedeutung von Leistung, Sicherheit und Edge-Bereitschaft in Objektspeicherplattformen sowie ihren strategischen Wert für IT-Fachleute und Führungskräfte hervor, die Innovationen vorantreiben, Compliance sicherstellen und eine anpassungsfähige Dateninfrastruktur aufbauen möchten.

Hitachi Vantara wurde im Quadranten „Innovation/Platform Play“ vorgestellt und erhielt in mehreren Schlüsselbereichen hohe Bewertungen, darunter:

Reporting und Analyse: Erweiterte Berichte zu Nutzungsmustern, Kapazitätstrends und Leistungskennzahlen helfen Unternehmen dabei, zu verstehen, wer auf welche Daten zugreift, wie der Speicherbedarf im Laufe der Zeit steigt, und mögliche Nutzungstrends zu prognostizieren.

Speicheroptimierung: Hitachi Vantara unterstützt Unternehmen dabei, Daten nach Bedarf zu kategorisieren und veraltete oder redundante Daten zu identifizieren, die archiviert oder gelöscht werden können, um Kosten zu senken und Speicherplatz zu sparen.

Integration in die Public Cloud: Die erweiterte AWS-S3-API-Unterstützung, einschließlich der Unterstützung für S3 Object Lock und S3 Tables, verbessert die Sicherheit und Datenverwaltung.

Der GigaOm Radar unterstreicht die wachsende Bedeutung von Objektspeichern angesichts der explosionsartigen Datenzunahme, KI-gesteuerter Analysen und der Notwendigkeit einer widerstandsfähigen, skalierbaren Infrastruktur. Als Teil des VSP-One-Lösungsportfolios, das Block-, Datei-, SDS- und Objektspeicherdaten auf einer nahtlosen Plattform zusammenführt, wurde die VSP One Object speziell für diese Anforderungen entwickelt. Sie unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, von der Datensicherung über die langfristige Aufbewahrung bis hin zu Edge-Computing und Echtzeitanalysen. Offene Datenformate wie Apache Iceberg über S3 Tables machen sie zur idealen Grundlage für moderne Data-Lakehouse-Architekturen. S3 Tables automatisieren komplexe Aufgaben wie Komprimierung, Snapshot-Verwaltung und Metadatenbereinigung, für die bisher spezialisierte Teams erforderlich waren. Dadurch wird der Betriebsaufwand reduziert und Unternehmen können sich auf die Analyse statt auf die Infrastruktur konzentrieren.

„Durch die Möglichkeit, SQL-Abfragen direkt auf dem Objektspeicher auszuführen, entfallen komplexe Datenpipelines und der Infrastruktur-Overhead wird reduziert, sodass Sie die Einfachheit eines Data Lakes mit Leistung auf Unternehmensniveau erhalten“

, so Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara.

„Diese Verbesserungen des VSP-One-Portfolios spiegeln unsere umfassendere Vision für die Zukunft der Dateninfrastruktur wider: eine einheitliche Plattform mit VSP 360 als Steuerungsebene für Block-, Datei-, Objekt-, SDS- und Mainframe-Speicher. Durch die vollständig integrierte Ansicht der Daten in Ihren Cloud- und lokalen Umgebungen bieten wir Kunden die Flexibilität und Skalierbarkeit, um im Zeitalter der KI neue Höhen der Datenverfügbarkeit zu erreichen.“

Um Unternehmen dabei zu unterstützen, steigende Speicherkosten und Leistungsanforderungen besser zu bewältigen, erhält die kommende Version der VSP One Object außerdem Unterstützung für VSP One Block NVMe-QLC- und TLC-Flash-basierten Speicher. Dadurch können noch größere Preis- und Leistungsvorteile erzielt werden.

Weitere Informationen zur VSP One Object finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage/object-storage.html.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstraße 9

51375 Leverkusen

0177 3343484



https://www.public-footprint.de

Danke, dass Sie diesen Beitrag gelesen haben, und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren!