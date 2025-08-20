Forrester-Report über Privileged Identity Management

BeyondTrust-Auszeichnung für „herausragende Vision“ und „Identity-First-Sicherheitsstrategie“.

BeyondTrust, Identity-Security-Anbieter beim Schutz privilegierter Zugriffs- und Berechtigungspfade, wird in der Forrester-Studie “ The Forrester Wave™: Privileged Identity Management Solutions, Q3 2025“ als Leader eingestuft. In 13 Bewertungskriterien erhält das Security-Unternehmen die höchstmögliche Punktzahl.

Die vom unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester durchgeführte Untersuchung analysiert die zehn wichtigsten Anbieter aus dem Software-, Hardware- oder Dienstleistungsumfeld. Nach Auswertung von insgesamt 22 Kategorien wird BeyondTrust als Leader für Privileged Identity Management anhand von Kriterien wie Produktangebot, Strategie und Kunden-Feedback sowie erhobenen Marktdaten eingestuft. Dem Bericht zufolge „zeigt sich BeyondTrusts herausragende Vision in einer Identity-First-Sicherheitsstrategie, die Unternehmen bei der Vorhersage, Erkennung, Vermeidung und Begegnung von Identitätsrisiken in Echtzeit unterstützt.“

Forrester gibt an, dass „Organisationen, die Transparenz und Kontrolle über privilegierte Identitäten, Berechtigungen und Zugriffe erreichen wollen – und zugleich ihren Schwerpunkt auf Erkennung und Beseitigung von Identitätsbedrohungen legen – BeyondTrust berücksichtigen sollten.“

Neben der zweithöchsten Punktzahl in der Kategorie „Strategie“ unter allen Teilnehmern erreicht BeyondTrust im Forrester-Wave-Bericht die höchstmögliche Punktzahl in den folgenden 13 Kriterien:

Vision

Innovation

Partner-Ökosystem

Erfassung privilegierter Identitäten

IT-Governance und Verwaltung privilegierter Identitäten

Least Privilege Access Management

Just-in-Time-Privilegienzuteilung

Endpoint Privilege Management

Cloud Entitlement Management

Secure Remote Access

Identity Threat Detection and Response (ITDR)

Analyse und Reporting

Skalierbarkeit

„Unternehmen sehen sich einer nicht nachlassenden Welle identitätsbasierter Angriffe ausgesetzt und sind mit wachsender, betrieblicher Komplexität konfrontiert“

, sagte Sam Elliott, Senior Vice President of Products bei BeyondTrust.

„Mit dieser Auszeichnung durch Forrester bestätigt sich unsere Strategie, die Kontrolle von Privilegien und die Echtzeit-Erkennung von Identitätsbedrohungen zu kombinieren, damit Organisationen sich ganz gezielt schützen können. Als unabhängiger Identity-Security-Anbieter behalten wir unseren Fokus auf Innovation, Kundenorientierung und Plattformentwicklung zur Reduzierung von Risiken bei gleichzeitig hoher Business-Agilität.“

Ein kostenfreies Exemplar des Reports „2025 Forrester Wave™: Privileged Identity Management Solutions, Q3 2025“ ist unter https://www.beyondtrust.com/resources/research/forrester-wave-privileged-identity-management abrufbar.

Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen beruhen auf den besten verfügbaren Quellen. Die darin geäußerten Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

BeyondTrust ist marktführender Identity Security-Anbieter und schützt privilegierte Zugriffs- und Berechtigungspfade (Paths to Privilege™). Unser identitätsbasierter Ansatz geht über die Sicherung von Privilegien und Zugriffen hinaus und bietet Organisationen die effektivste Lösung, um die gesamte Angriffsfläche digitaler Identitäten umfassend zu verwalten sowie externe und interne Bedrohungen abzuwehren.

BeyondTrust setzt neue Maßstäbe in der Weiterentwicklung der Identitätssicherheit, verhindert Sicherheitsverletzungen, begrenzt das Schadensrisiko von Angriffen und schafft eine erstklassige Nutzerfreundlichkeit sowie hohe Betriebseffizienz. Wir arbeiten in unserem globalen Partnernetzwerk mit über 20.000 Kunden zusammen, zu denen 75 Prozent der Fortune-100-Unternehmen zählen.

