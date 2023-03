German Stevie Awards: BIOvative ist bester Onlineshop des Jahres 2023

Beste E-Commerce-Website 2023: BIOvative und JDKRUEGER&CO gewinnen den Golden Stevie Award

* Der Onlineshop von BIOvative ( https://biovative.de/) hat den Golden Stevie Award 2023 in der Kategorie „Beste eCommerce Website“ gewonnen

* Verantwortlich für die Erstellung des Onlineshops ist die E-Commerce-Beratung JDKRUEGER&CO

* Die German Stevie Awards sind ein internationaler Wettbewerb, der jedes Jahr für die besten Leistungen in der deutschen Unternehmenswelt auf nationaler und internationaler Ebene vergeben wird

* Damit wurde JDKRUEGER&CO das dritte Jahr in Folge bei den German Stevie Awards mit der Golden Trophäe ausgezeichnet

JDKRUEGER&CO ist stolz darauf, mit BIOvative den Golden Stevie Award 2023 in der Kategorie „Beste eCommerce Website“ gewonnen zu haben. Die Auszeichnung wurde für die Erstellung des Onlineshops von BIOvative verliehen, einem deutschen Unternehmen, das nachhaltige Bio-Müllbeutel herstellt, die vollständig im heimischen Kompost kompostiert werden können.

Die German Stevie Awards würdigen vorbildliche Leistungen in der Unternehmenswelt auf nationaler und internationaler Ebene. Unternehmen oder Einzelpersonen können ihre preisgekrönte Arbeit in verschiedenen Kategorien wie Management, Kundenservice, Kreativität, Vertrieb & Marketing, Technologie und Personalwesen vorstellen.

„Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Auszeichnung“, sagt Jörg Dennis Krüger, CEO von JDKRUEGER&CO. „Es ist eine Ehre, für unsere harte Arbeit an der Entwicklung einer innovativen und erfolgreichen E-Commerce-Website für BIOvative anerkannt zu werden. Die Produkte von BIOvative liegen uns besonders am Herzen: ökologisch, nachhaltig, Made in Germany und wirklich praktisch.“

Der Onlineshop von BIOvative wurde mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Website verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit einfachen Navigationswerkzeugen, die es den Kunden leicht machen, schnell das zu finden, was sie brauchen. Sie enthält außerdem detaillierte Produktbeschreibungen und Bilder, damit die Kunden vor dem Kauf mehr über jeden Artikel erfahren können. Weiterhin bietet die Website eine Reihe von Zahlungsoptionen, darunter Kreditkartenzahlungen und PayPal-Kasse.

Die Jury war insbesondere davon begeistert, dass ein so unemotionales Produkt wie Biobeutel von JDKRUEGER&CO so eindringlich und emotional dargestellt wurde. Dies wurde auch durch die Zusammenarbeit mit dem Kreativ-Team rund um Projektleiter Karsten Schröder ermöglicht, der selbst die Kamera geführt hat, um die eindrucksvollen Film- und Fotoaufnahmen zu realisieren, die im Onlineshop verwendet wurden.

„Wir sind sehr stolz auf unser Team, das diesen Preis gewonnen hat“, sagt Janine Friebel, Geschäftsführerin der BIOvative GmbH. „Es ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement von JDKRUEGER&CO, sowie ein Zeichen, wie wichtig nachhaltige Produkte auch im Onlinehandel sind.“

Zusätzlich zum Goldenen Stevie Award hat JDKRUEGER&CO auch einen Silbernen Stevie Award für das neue Produkt „eCommerce X-Ray“ verliehen bekommen ( https://jdk.de/pages/ecommerce-x-ray-2023/). Für nur 9,95 Euro analysiert das Team um Jörg Dennis Krüger das Conversion-Potenzial von Onlineshops. Hierbei kommt das Heuristik-Modell des Unternehmens sowie eine Eyetracking-AI zum Einsatz. Onlineshop erhalten so einen schnellen Überblick über das Wachstums- und Optimierungspotenzial sowie detaillierte Handlungsempfehlungen.

Die Preisverleihung der German Stevie Awards 2023 findet gemeinsam mit den 20. International Business Awards am 13. Oktober 2023 in Rom statt.

Über BIOvative

BIOvative ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das sich leidenschaftlich der Entwicklung und Produktion von nachhaltigen, biologisch abbaubaren Kunststoffen verschrieben hat. Vor allem mit ihren kompostierbaren Müllbeuteln haben sie erste Erfolge gefeiert und überzeugen damit sowohl Verbraucher als auch Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Mit einem starken Fokus auf echte Nachhaltigkeit setzt BIOvative bei der Herstellung auf nachwachsende Rohstoffe aus Europa und eine regionale Produktion in Deutschland. Damit bieten sie überzeugende Alternativen zu herkömmlichen Plastikprodukten. Mit ihrer Mission „Echte Nachhaltigkeit zur neuen Normalität zu machen“ arbeiten sie an innovativen und umweltfreundlichen Lösungen für eine lebenswertere Zukunft. Dabei arbeiten sie eng mit Partnern aus verschiedenen Branchen zusammen, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln.

Ansprechpartner: Uwe Friebel

Telefon: +49 163 7295358

E-Mail: info@biovative.de

Website: www.biovative.de

Über JDKRUEGER&CO

JDKRUEGER&CO sorgt dafür, dass Onlineshops mehr Umsatz machen – als digitales Coaching, Training und Consulting. Gegründet 2019 von Jörg Dennis Krüger, Deutschlands Conversion-Experten #1 und Autor des Bestsellers „Conversion Boosting mit Website-Testing“. JDKRUEGER&CO nutzt eine Kombination aus Best-Practices/Heuristiken und datengetriebener Optimierung (A/B-Testing), um hervorragende Resultate zu erzielen. Die thinkCONVERSION-Methode ist zertifiziert vom TÜV Nord nach ISO 29993:2017.

Ansprechpartner: Jörg Dennis Krüger

E-Mail: jdk@jdk.de

Telefon: +49 (030) 692 033 130

Website: https://jdk.de

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: Den Asia-Pacific Stevie Awards, den German Stevie Awards, den American Business Awards®, den International Business Awards®, den Stevie Awards for Great Employers, den Stevie Awards for Women in Business, den Stevie Awards for Sales & Customer Service und den the Middle East & North Africa Stevie Awards. Die Stevie Awards Programme erhalten jedes Jahr insgesamt weit über 12.000 Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 70 Ländern. Durch die Auszeichnung von Unternehmen und Organisationen aller Größen und Arten sowie den Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, erkennen die Stevies herausragende Leistungen in der Arbeitswelt weltweit an. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter: www.StevieAwards.com

