Das Olympiastadion Berlin setzt beim Gastspiel der NFL auf die Konnektivität von Extreme Networks für moderne Fan-Erlebnisse

Extreme wird dazu beitragen, den Fans beim NFL-Spiel in Berlin ein besonderes Erlebnis zu bieten und die Anforderungen für einen nahtlosen Stadionbetrieb zu erfüllen.

FRANKFURT A.M., 05. November 2025 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für Netzwerke, wird für das NFL-Game am 9. November 2025 ein erweitertes Netzwerk für das Olympiastadion Berlin bereitstellen. Im Stadion kommen die branchenführenden Netzwerklösungen des Anbieters zum Einsatz, die speziell für Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurden. Diese sorgen für eine nahtlose und sichere Konnektivität während des mit Spannung erwarteten NFL-Gastspiels zwischen den Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons.

Extreme Networks hat bereits eine langjährige Partnerschaft mit dem Olympiastadion Berlin, einer der bekanntesten Veranstaltungsstätten Europas. Seit 2012 ist das Unternehmen außerdem offizieller Anbieter von WLAN-Netzwerklösungen und von WLAN-Analytics der NFL und stellt für 30 der NFL-Teams Lösungen wie WLAN, LAN-Konnektivität und WLAN-Analytics bereit.

Das Wichtigste in Kürze:

Nahtlose Konnektivität für Fans aus aller Welt: Extreme erweitert und optimiert das bestehende Netzwerk im Olympiastadion Berlin, um den hohen Anforderungen eines NFL-Spiels gerecht zu werden. Hinzu kommen 35 weitere Wireless Access Points, die für hohe Effizienz und Leistung in Außenbereichen ausgelegt sind, sowie mehrere Extreme 5320 Switches, um die Leistungsfähigkeit in Bereichen mit hohem Datenverkehr zu erhöhen. So wird sichergestellt, dass sowohl Fans als auch Personal im gesamten Stadion über eine zuverlässige, sichere und schnelle Netzwerkverbindung verfügen.

Sicherer, zuverlässiger Stadionbetrieb: Das erweiterte Netzwerk wird dazu beitragen, einen nahtlosen Stadionbetrieb während des NFL-Spiels zu ermöglichen. Es unterstützt mobiles Ticketing, beschleunigt die Abwicklung von Transaktionen an Verkaufs- und Merchandising-Standorten und erlaubt eine Bestandskontrolle in Echtzeit, um Verzögerungen im Service zu vermeiden. Angestellte, Verkaufsmitarbeitende, Medien-Teams und Sicherheitspersonal werden über eine zuverlässige, sichere Konnektivität verfügen – selbst wenn 74.000 Fans ebenso das Netzwerk nutzen.

Umfassende, handlungsorientierte Netzwerkinformationen: Die innovativen Lösungen von Extreme für Netzwerk-Analytics bieten Echtzeit-Einblicke in das Fanverhalten und die Netzwerknutzung und liefern handlungsorientierte Erkenntnisse, die es der NFL und den Stadionbetreibern ermöglichen, ihr Angebot an jedem internationalen Veranstaltungsort individuell anzupassen. In Berlin können diese Informationen als Grundlage für deutschsprachige Inhalte, lokalisierte Werbeaktionen und Merchandising-Angebote sowie für eine optimierte Bereitstellung von Inhalten im Stadion dienen, sodass jedes Spiel für die Fans vor Ort vom Kickoff bis zum Schlusspfiff spannend und individuell gestaltet ist.

Timo Rohwedder, CEO, Olympiastadion Berlin GmbH:

„Die Partnerschaft mit Extreme hat das Olympiastadion Berlin bereits verändert und unserem geschichtsreichen Stadion eine erstklassige Konnektivität verschafft, die den täglichen Betrieb unterstützt und das Fanerlebnis verbessert. In der Vorbereitung auf das NFL-Spiel und auf Tausende internationale Fans, die ihre Erlebnisse mit Freunden und Familie teilen möchten, helfen uns die Lösungen von Extreme dabei, das Stadion entsprechend zu optimieren, um die NFL bei uns zu begrüßen. So wird jede Interaktion schneller, jeder Service nahtloser und jeder Moment spannender.“

Thomas Mehrfort, Head of Sports & Venues EMEA, Extreme Networks

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaften mit der NFL und dem Olympiastadion Berlin zu vertiefen, um dieses mit Spannung erwartete internationale NFL-Game zu unterstützen. Dank des erweiterten Netzwerks von Extreme profitieren Fans von einer nahtlosen Highspeed-Konnektivität vom Kickoff bis zum Schlusspfiff – und der Stadionbetrieb läuft hinter den Kulissen genauso reibungslos. Bei den größten Events der Welt kommt es auf einwandfreie Performance an. Deshalb vertrauen die Veranstalter auf Extreme.“

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Cloud-Netzwerken, der sich auf die Bereitstellung einfacher und sicherer Lösungen konzentriert. Diese unterstützen Unternehmen bei ihren Herausforderungen und verbinden Geräte, Anwendungen und Benutzer miteinander. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, Analytics und Automatisierung erweitert die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen zehntausende Kunden auf die KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen und den branchenführenden Support von Extreme Networks, die es Unternehmen ermöglichen, Werte zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und extreme Herausforderungen zu meistern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf LinkedIn, YouTube, X, Xing, Facebook und Instagram

Extreme Networks, Extreme Platform ONE und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Blair Donald

– –

– –

(603) 952-5662



https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Extreme Networks

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89 –

81675 München

0049 89 417761-10



https://de.extremenetworks.com/