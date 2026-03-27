Office.eu: Europas souveräne Cloud-Office-Plattform

Office.eu startet als vollständig europäische Cloud-Office-Plattform — und zeigt, dass digitale Souveränität kein Wunschtraum mehr ist. Das Unternehmen aus Den Haag positioniert sich als ernsthafte Alternative zu Microsoft 365 und Google Workspace, komplett auf Open-Source-Basis und ausschließlich auf europäischen Servern.

Wenn ein neues Cloud-Produkt kommt, lautet die erste Frage meist: Noch ein Player? Brauchen wir das wirklich? Bei Office.eu fällt die Antwort anders aus als erwartet. Nicht weil die Suite technisch revolutionär wäre — sondern weil der Zeitpunkt stimmt, das Versprechen konkret ist, und die politische Großwetterlage gerade so günstig wie selten zuvor.

Am 4. März startete Office.eu offiziell aus Den Haag. Hinter der Plattform steckt die EUfforic Europe B.V., gegründet 2024 von CEO Maarten Roelfs. Das Ziel ist klar formuliert: eine vollständig europäische, auf Open-Source-Technologie aufbauende Alternative zu den dominierenden amerikanischen Produktivitätssuiten. Alle Daten bleiben auf europäischem Boden, das gesamte Unternehmen unterliegt europäischem Recht — kein Zugriff durch den US CLOUD Act, keine Datenweitergabe an Dritte.

Was Office.eu tatsächlich bietet

Die Suite ist kein Schnellschuss. Office.eu setzt auf bewährte Open-Source-Komponenten: Nextcloud Hub als Basis für Dateispeicherung und Kollaboration, Collabora Online als browserbasierte Office-Anwendung — ein Ableger von LibreOffice, der Microsoft-Formate wie DOCX, XLSX und PPTX vollständig unterstützt. Das bedeutet: Wer aus einer Microsoft- oder Google-Umgebung kommt, kann bestehende Dateien problemlos weiterverwenden.

Zur Plattform gehören sieben Kernmodule: EU Drive (Dateispeicherung), EU Docs (Textverarbeitung), EU Spreadsheet (Tabellenkalkulation), EU Presentation (Präsentationen), EU Calendar (Terminplanung), EU Talk (Videokonferenzen) und EU Email (verschlüsselte E-Mail). Damit deckt Office.eu den vollständigen Arbeitsalltag ab — von der internen Kommunikation bis zur gemeinsamen Dokumentenbearbeitung in Echtzeit.

Der Rollout erfolgt gestaffelt. Q2 2026 sollen alle Module vollständig verfügbar sein. KI-Funktionen sind ebenfalls geplant — ebenfalls noch in diesem Jahr, wie Roelfs in Interviews ankündigte. Was genau hinter dieser KI-Integration steckt, bleibt vorerst offen. Aber der Trend ist klar: Wer als Office-Plattform langfristig relevant bleiben will, kommt an intelligenter Textbearbeitung, automatischen Zusammenfassungen und smarten Vorschlägen nicht vorbei.

Europäische Datensouveränität als Verkaufsargument — und als echter Mehrwert

Maarten Roelfs formuliert es direkt: „Wir haben immer deutlicher gesehen, wie wichtig es ist, cloud-unabhängig zu werden und auf Software zu setzen, die um europäische Werte herum aufgebaut ist.“ Das klingt nach Marketing-Sprech — wäre da nicht der politische Kontext, der diese Aussage mit echter Substanz füllt.

Europa ist in einer historischen Situation. Das Vertrauen in amerikanische Cloud-Anbieter hat in den vergangenen Jahren erheblich gelitten — durch den US CLOUD Act, durch politische Unsicherheiten, durch Datenskandale. Frankreich hat bereits Microsoft Teams und Zoom aus staatlichen Behörden verbannt. Mehrere EU-Mitgliedstaaten prüfen aktiv, welche Dienste sie durch europäische Alternativen ersetzen können.

Der regulatorische Rahmen entwickelt sich parallel: Der EU Cloud and AI Development Act, die European Data Spaces und Gaia-X Season 2.0 schaffen Strukturen, die europäische Anbieter erstmals strukturell begünstigen. Gaia-X setzt dabei auf Interoperabilität statt auf eine eigene Infrastruktur — und vermeidet damit den nächsten technologischen Lock-in. Das ist klug. Office.eu kann sich in dieses Ökosystem einbinden, ohne von einer zentralen Infrastruktur abhängig zu sein.

Wer sich fragt, warum Europa sein digitales Potenzial so lange nicht ausgeschöpft hat, findet in der Geschichte der Cloud-Abhängigkeit eine der deutlichsten Antworten. Jahrelang wurden europäische Daten auf amerikanischen Servern verarbeitet, weil die heimische Alternative fehlte — oder zu schlecht war.

Europäische Server-Infrastruktur: Office.eu speichert alle Daten ausschließlich in EU-Rechenzentren und unterliegt vollständig europäischem Recht.

Open Source: Transparenz als Fundament

Das technische Herzstück von Office.eu ist vollständig quelloffen. Das hat praktische Konsequenzen, die weit über Idealismus hinausgehen. Wer den Code sehen kann, kann ihn prüfen. Sicherheitsaudits durch unabhängige Dritte sind möglich — und laut Office.eu auch geplant. Kein Backdoor, keine versteckten Datenabflüsse, keine proprietären Komponenten, die plötzlich kostenpflichtig werden.

Die Transparenz erstreckt sich auch auf die Preisgestaltung. Office.eu verspricht klare, nachvollziehbare Preismodelle ohne versteckte Kosten. Für Unternehmen, die Microsoft 365 kennen und immer wieder mit Lizenzkomplexität, steigenden Preisen und undurchsichtigen Enterprise-Agreements konfrontiert waren, ist das ein echter Unterschied.

Besonders relevant: der Schutz vor Vendor Lock-in. Wer Office.eu verlassen möchte, kann seine Daten jederzeit exportieren. Das entspricht nicht nur den Anforderungen der DSGVO, sondern auch einem grundlegenden Verständnis von digitalem Respekt gegenüber Nutzenden.

Für wen ist Office.eu gedacht?

Office.eu richtet sich explizit an drei Zielgruppen: kleine und mittlere Unternehmen, NGOs und datenschutzbewusste Einzelpersonen und Familien. Interessant ist, wen das Unternehmen nicht explizit anspricht: Großkonzerne und Regierungsbehörden. Das ist strategisch klug. Wer versucht, von Beginn an alle zu bedienen, bedient am Ende niemanden richtig.

Für mittelständische Unternehmen, die auf Cloud- und SaaS-Lösungen setzen, ist Office.eu besonders interessant. Viele Mittelständler tragen seit Jahren das ungute Gefühl mit sich, ihre Geschäftsdaten in amerikanischen Rechenzentren zu speichern — ohne echte Alternative gesehen zu haben. Diese Alternative gibt es jetzt.

NGOs und gemeinnützige Organisationen haben oft besonders sensible Daten: Kontakte von Aktivistinnen und Aktivisten, Kommunikation mit schutzbedürftigen Personen, vertrauliche Projektinformationen. Für diese Gruppen ist die vollständige europäische Rechtshoheit kein Nice-to-have, sondern eine Frage der Verantwortung.

Office.eu vs. openDesk: Zwei Wege zur digitalen Souveränität

Office.eu ist nicht die einzige europäische Antwort auf Microsoft und Google — und ein fairer Vergleich gehört dazu. openDesk ist das zweite große Projekt im Rennen, und es kommt aus einer völlig anderen Richtung.

Während Office.eu ein privatwirtschaftliches Unternehmen aus Den Haag ist, steht hinter openDesk der deutsche Staat. Seit Januar 2024 wird die Suite vom Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS GmbH) weiterentwickelt — einer GmbH des Bundes, die im Auftrag des Bundesministeriums des Innern handelt. Der Ursprung: die Initiative „Souveräner Arbeitsplatz“, ein Vorhaben, das auf Betreiben der Bundesregierung entstand. Das macht openDesk zur offiziellen deutschen Antwort auf die Cloud-Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung.

Die Zielgruppen unterscheiden sich fundamental. openDesk wurde von Grund auf für Behörden, Ämter und öffentliche Institutionen entwickelt — mit besonderen Anforderungen an Barrierefreiheit, Compliance und Verknüpfung mit behördenspezifischen Systemen. Office.eu dagegen adressiert ausdrücklich kleine und mittlere Unternehmen, NGOs und datenschutzbewusste Einzelpersonen. Kein direkter Konkurrenzkampf also — eher eine sinnvolle Aufgabenteilung.

Technisch verfolgen beide Projekte einen ähnlichen Ansatz: Open Source, modulare Architektur, betreiberunabhängig. openDesk setzt auf bewährte Werkzeuge wie Nextcloud, Collabora Online, Element (für Kommunikation) und weitere spezialisierte Komponenten, die zu einem kohärenten Verwaltungsarbeitsplatz zusammengeführt werden. Office.eu baut auf einem ähnlichen Stack — mit dem Unterschied, dass das private Unternehmen schneller iterieren kann und weniger von politischen Abstimmungsprozessen abhängt.

Der entscheidende Unterschied liegt im Reifegrad und in der Skalierung. openDesk ist bereits in der deutschen Bundesverwaltung im Einsatz und wurde in breiten Pilotprojekten erprobt. Office.eu rollt dagegen erst seit Q1 2026 schrittweise aus. Wer also morgen eine komplette Behörde migrieren will, ist bei openDesk besser aufgehoben. Wer als mittelständisches Unternehmen oder NGO einen unkomplizierten Einstieg sucht, findet bei Office.eu den niedrigschwelligeren Weg.

Für das Gesamtbild europäischer digitaler Souveränität sind beide Projekte kein Widerspruch — sie sind Puzzleteile. openDesk sichert die staatliche Infrastruktur ab, Office.eu bringt die Lösung in die Breite. Wir bei digital-magazin.de finden diese Parallelentwicklung vielversprechend: Wenn öffentliche und private Initiative gleichzeitig voranschreiten, entsteht ein Ökosystem statt einer Insellösung.

Der realistische Blick: Was noch fehlt

Offenheit gehört zum guten Journalismus. Und so lässt sich auch bei Office.eu nicht alles in Jubelton schreiben. Ein Forrester-Report vom Oktober 2025 hat es klar ausgesprochen: Großflächige Migrationen zu europäischen Anbietern sind kurzfristig schwierig. Das liegt nicht am fehlenden Willen, sondern an der Realität: Tausende von Nutzenden auf eine neue Plattform umzustellen, bestehende Workflows anzupassen, Schnittstellen zu tauschen — das kostet Zeit, Geld und Nerven.

Office.eu hat das offensichtlich verstanden. Der schrittweise Onboarding-Prozess ist darauf ausgelegt, genau diese Hürde zu senken. Schritt eins: Microsoft- oder Google-Konto verknüpfen. Schritt zwei: E-Mails, Kalender und Dateien importieren. Schritt drei: parallel weiterarbeiten, bis der Wechsel vollzogen ist. Kein erzwungener Cut, keine Ausfallzeiten, keine verlorenen Daten.

Trotzdem: Office.eu muss sich noch beweisen. Der gestaffelte Rollout bis Q2 zeigt, dass die Plattform noch nicht vollständig ausgereift ist. Und die KI-Integration — vage angekündigt für „noch 2026″ — bleibt ein Versprechen ohne konkreten Fahrplan. Hier wird sich zeigen, ob das Team aus Den Haag tatsächlich liefern kann.

Wer die Herausforderungen kennt, die Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor mit sich bringen, weiß: Selbst die beste Technologie scheitert an veralteten Prozessen und mangelndem Change Management. Office.eu ist gut beraten, nicht nur in Technik zu investieren, sondern auch in Onboarding-Support, Dokumentation und Community-Aufbau.

Der Markt sendet klare Signale

Die Zahlen sprechen für sich. Laut der Europäischen Zentralbank stieg der Einsatz von KI-Tools in Unternehmen von 26 Prozent in 2024 auf 40 Prozent in 2025. Produktivitätssoftware ist längst kein reines IT-Thema mehr — sie ist strategische Infrastruktur. Wer als Unternehmen entscheidet, welche Tools täglich genutzt werden, entscheidet auch, welche Anbieter Zugang zu den sensibelsten Geschäftsdaten bekommen.

Diese Erkenntnis setzt sich durch — und zwar nicht nur in Berlin, Paris oder Amsterdam, sondern quer durch Europa. Gaia-X hat genau hier angesetzt: Die Initiative schafft Standards für ein föderiertes europäisches Datennetz, in dem Anbieter wie Office.eu zertifiziert operieren können. Season 2.0, die aktuelle Phase des Projekts, fokussiert auf konkrete Use Cases statt auf abstrakte Architekturdebatten — das ist ein echter Reifeprozess.

Der EU Data Act, der EU AI Act und die European Data Spaces bauen gemeinsam eine Infrastruktur auf, die europäische Anbieter nicht mehr nur moralisch, sondern auch regulatorisch bevorzugt. Wer als Unternehmen in der EU tätig ist und Daten verarbeitet, wird früher oder später Antworten auf diese regulatorischen Anforderungen brauchen. Office.eu liefert eine solche Antwort — einfach, direkt und ohne Kompromisse bei der Datensouveränität.

Meine Einschätzung: Gut, aber kein Selbstläufer

Office.eu ist ein wichtiger Schritt. Nicht weil jede Behörde und jedes Unternehmen morgen wechseln wird — das wird nicht passieren. Sondern weil die Plattform zeigt, dass europäische Open-Source-Infrastruktur tatsächlich kompetitiv sein kann. Nextcloud und Collabora Online sind keine Behelfslösungen. Sie sind reife, produktiv einsetzbare Software, die in Tausenden von Organisationen weltweit läuft.

Was Office.eu besser macht als frühere europäische Versuche: Es versucht nicht, den einen großen Sprung zu erzwingen. Stattdessen setzt es auf einen graduellen Übergang, der Nutzende mitnimmt statt zu überfordern. Das ist pragmatisch und klug.

Gleichzeitig muss das Unternehmen liefern. Die KI-Integration, der vollständige Rollout, der Aufbau einer verlässlichen Support-Infrastruktur — das sind keine Kleinigkeiten. Europa hat in der Vergangenheit zu oft von digitaler Souveränität gesprochen, ohne die konkrete Arbeit dahinter zu leisten. Office.eu hat jetzt die Chance, das zu ändern. Die Community wird genau hinschauen.

Was der Wechsel in der Praxis bedeutet

Office.eu ist nicht der Messias der europäischen Cloud. Aber es ist das Konkreteste, was Europa in Sachen vollständig souveräner, quelloffener Office-Suite bisher zu bieten hat. Den Haag, nicht Silicon Valley. Europäisches Recht, nicht US CLOUD Act. Open Source, nicht proprietäre Black Box.

Für Organisationen, die ihre digitale Abhängigkeit von amerikanischen Anbietern reduzieren wollen, lohnt sich ein genauer Blick auf Office.eu — spätestens wenn Q2 abgeschlossen ist und die vollständige Suite zur Verfügung steht. Ein Parallel-Betrieb neben Microsoft 365 oder Google Workspace ist ausdrücklich unterstützt. Der Einstieg ist also risikoarm.

Wer die Diskussion um digitale Souveränität in Europa verfolgt, weiß: Es geht nicht nur um Datenschutz. Es geht um strategische Unabhängigkeit in einer Zeit, in der technologische Abhängigkeiten zu politischen Risiken geworden sind. Office.eu ist ein Baustein in diesem Puzzle — und derzeit einer der interessantesten.

Die technische Kompatibilität ist dabei kein Nebenschauplatz. Wer täglich mit DOCX-Dateien, XLSX-Tabellen und gemeinsamen Präsentationen arbeitet, braucht eine Lösung, die diese Formate nicht nur öffnet, sondern auch verlässlich bearbeitet und speichert. Collabora Online hat in diesem Bereich in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die Zeiten, in denen Open-Source-Office-Software als minderwertig galt, sind vorbei — das belegt der produktive Einsatz in Hunderten europäischer Behörden, die längst auf LibreOffice und vergleichbare Lösungen gesetzt haben.

Ein weiterer Aspekt, der oft unterschätzt wird: die Kostenfrage. Microsoft 365 und Google Workspace haben ihre Preise in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht. Für kleine Unternehmen und NGOs summieren sich diese Kosten schnell. Office.eu positioniert sich als transparent bepreiste Alternative — ohne jährliche Preisüberraschungen, ohne Enterprise-Lizenzlabyrinth. Konkrete Preispläne werden im Laufe des Rollouts erwartet.

Besonders für Organisationen im öffentlichen Dienst und in der Zivilgesellschaft stellt sich die Frage nach der Cloud-Souveränität nicht mehr nur theoretisch. Die Herausforderungen bei der Digitalisierung von Behördenprozessen zeigen, wie komplex und langwierig technologische Transformationen im öffentlichen Sektor sind — umso wichtiger, rechtzeitig auf nachhaltige, souveräne Plattformen zu setzen, statt nach einem politischen Kipppunkt unter Zeitdruck zu migrieren.

Office.eu hat die Gunst der Stunde genutzt. Die Plattform steht bereit. Die Frage ist jetzt, wie schnell Europas Organisationen die Gelegenheit ergreifen — und ob das Team aus Den Haag das Versprechen in der Praxis einlösen kann.