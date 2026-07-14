Südkorea setzt seit dem 7. Juli ein neues Fake-News-Gesetz durch. Der Beitrag erklärt, welche Strafen drohen, warum Plattformen unter Druck geraten und weshalb der Fall für Europa wichtig ist.

Südkorea hat eine einfache Antwort auf ein kompliziertes Problem gewählt: Wer falsche oder manipulierte Inhalte verbreitet, kann teuer zur Kasse gebeten werden. Sehr teuer. Seit dem 7. Juli gilt dort ein neues Fake-News-Gesetz, das Medien, große YouTube-Kanäle und Plattformen unter Druck setzt. Klingt nach Ordnung im Informationschaos. Der Haken: Genau dort, wo Desinformation bekämpft werden soll, entsteht eine neue Machtfrage.

Denn das Fake-News-Gesetz trifft nicht nur offensichtliche Betrugsmaschen oder plumpe Deepfakes. Es berührt den Kern digitaler Öffentlichkeit: Wer entscheidet, ob eine Aussage falsch, manipuliert, schädlich oder schlicht unbequem ist? Gerichte? Regulierungsbehörden? Plattformen wie YouTube, Naver, Kakao, Google und Meta? Oder am Ende ein Moderationsteam, das lieber zu viel löscht als zu wenig?

Wir bei digital-magazin.de haben uns den neuen südkoreanischen Ansatz genauer angeschaut. Nicht, weil Deutschland morgen exakt dasselbe Gesetz bekommt. Sondern weil Südkorea gerade im Livebetrieb testet, worüber Europa, die USA und viele Demokratien seit Jahren streiten: Wie geht ein Staat gegen Desinformation vor, ohne Pressefreiheit und freie Debatte mit einzufrieren?

Fake-News-Gesetz in Südkorea: Was jetzt gilt

Das Gesetz ist keine lose politische Idee mehr. Südkorea begann am 7. Juli mit der Durchsetzung der neuen Regeln. Laut Bericht der Associated Press über ABC News erlaubt die Regelung hohe Schadenersatzforderungen gegen Nachrichtenorganisationen und große Social-Media-Kanäle, wenn diese falsche oder manipulierte Informationen verbreiten, um Schaden anzurichten oder Profit zu erzielen.

Der zentrale Hebel ist punitiver Schadenersatz. Gerichte können bis zum Fünffachen des nachgewiesenen Schadens zusprechen. Für wiederholte Verbreitung von Inhalten, die ein Gericht bereits als falsch oder manipuliert bestätigt hat, stehen zusätzlich Geldbußen von bis zu einer Milliarde Won im Raum. Das entspricht grob 656.000 US-Dollar beziehungsweise rund 573.000 Euro, je nach Umrechnung.

Treffen kann das klassische Medienhäuser, große Online-Kanäle und reichweitenstarke Creator. Genau das macht den Fall so spannend. Südkorea reguliert nicht nur anonyme Kommentarspalten oder Botnetze, sondern die kommerzielle Informationsökonomie: Kanäle mit großer Reichweite, Werbeeinnahmen, politischem Einfluss und der Fähigkeit, Gerüchte in wenigen Stunden landesweit zu verteilen.

Große Plattformen mit mehr als einer Million täglichen Nutzenden müssen zudem Systeme für Meldungen einrichten und auf gemeldete falsche oder manipulierte Inhalte reagieren. In der Praxis kann das bedeuten: Inhalte entfernen, Konten einschränken, Transparenzberichte schreiben. Die Zusammenfassung von ASIS International nennt außerdem halbjährliche Transparenzberichte über Beschwerden und Maßnahmen.

Damit rückt Südkorea in eine Linie mit Ländern, die Plattformen stärker in die Pflicht nehmen. Der Unterschied: Die Sanktionen sind hoch, und sie greifen mitten in einem politisch aufgeladenen Umfeld.

Warum das Fake-News-Gesetz gerade jetzt kommt

Das Timing ist kein Zufall. Südkorea hat eine heftige politische Krise hinter sich. Die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts durch den damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol im Dezember 2024, dessen spätere Amtsenthebung und die danach weitergekochten Wahlbetrugserzählungen haben das Vertrauen in öffentliche Kommunikation beschädigt. Online-Videos, parteinahe Kanäle und Gerüchteküchen spielten dabei eine sichtbare Rolle.

Die liberale Demokratische Partei von Präsident Lee Jae Myung argumentiert deshalb: Desinformation gefährde Demokratie, befeuere Hass und spalte die Gesellschaft. Wer jemals gesehen hat, wie sich ein manipulierter Clip schneller verbreitet als die spätere Korrektur, kann diesen Impuls verstehen.

Aber ein nachvollziehbares Problem macht noch kein gutes Gesetz. Genau da beginnt die Debatte.

Schon bei der Verabschiedung im Dezember hatte der Gesetzentwurf massiven Widerstand ausgelöst. Die Nationalversammlung stimmte laut Associated Press im Dezemberbericht mit 170 zu 3 Stimmen für die Vorlage, während Teile der konservativen Opposition die Abstimmung boykottierten. Medienverbände und Bürgerrechtsgruppen forderten damals ein Veto.

Der Vorwurf: Die Definitionen seien zu unklar. Wer bestimmt, wann eine Information „falsch“ oder „manipuliert“ ist? Reicht ein Fehler in einem längeren Bericht? Was ist mit investigativen Veröffentlichungen, die zunächst unvollständig sind, später aber den richtigen Kern treffen? Was ist mit Satire, Kommentaren, Zuspitzungen, Prognosen?

Die Befürwortenden verweisen auf Schutzklauseln. Öffentliche Kritik, Satire, Parodie und legitime Berichterstattung sollen nicht getroffen werden. Das klingt beruhigend. Nur: Pressefreiheit hängt nicht allein daran, was am Ende vor Gericht passiert. Sie hängt auch daran, ob Redaktionen, Creator und Plattformen schon vorher Angst vor Verfahren, Kosten und Sperrungen bekommen.

Desinformation trifft auf Plattformlogik

Der kritische Punkt ist nicht nur die Strafe. Es ist die Vorentscheidung. Große Plattformen müssen auf Meldungen reagieren. Das heißt: Sie müssen bewerten, ob ein Inhalt problematisch ist, bevor Gerichte endgültig entschieden haben. Genau hier wird aus einem Gesetz gegen Desinformation ein Moderationsrisiko.

Plattformen sind keine Gerichte. Sie arbeiten mit internen Regeln, automatischen Filtern, Dienstleistern, Eskalationslisten und Zeitdruck. Wenn eine Plattform für zu wenig Reaktion politische oder rechtliche Risiken fürchtet, wird sie eher löschen als stehen lassen. Das ist betriebswirtschaftlich logisch. Gesellschaftlich ist es gefährlich.

In Europa kennen wir diese Spannung bereits aus Debatten über den Digital Services Act, KI-Kennzeichnung und Plattformmoderation. Wer digitale Räume reguliert, muss Fehlanreize ernst nehmen. Wenn der sicherste Weg für Plattformen darin besteht, strittige Inhalte vorsorglich zu entfernen, verschiebt sich die Grenze des Sagbaren leise in Richtung Vorsicht.

Das ist keine theoretische Spielerei. Wir haben bei digital-magazin.de in Analysen zu KI-Moderation in Social Apps bereits beschrieben, wie schwierig Plattformen zwischen Schutz, Reichweite und Meinungsfreiheit balancieren. Südkorea dreht diese Schraube nun deutlich fester.

Ein Blick auf die operative Seite zeigt das Problem: Falschinformation ist selten sauber schwarz oder weiß. Ein gefälschtes Audio, das eine Person mit einer erfundenen Aussage zeigt, ist klarer. Ein politischer Post, der mehrere wahre Fakten in irreführender Reihenfolge mischt, ist schwieriger. Ein journalistischer Bericht mit einem Fehler in einem Nebensatz? Noch schwieriger.

Und KI macht diese Grauzonen breiter.

KI verschärft das Problem, löst es aber nicht

Deepfakes, synthetische Stimmen, automatisch erzeugte Nachrichtenclips und massenhaft personalisierte Posts passen perfekt in die Logik des neuen Gesetzes. Sie sind manipulierbar, billig, schnell und für viele Nutzende kaum noch zuverlässig zu prüfen. Besonders gefährlich sind nicht die albernen Fakes, die nach drei Sekunden auffliegen. Gefährlich sind Inhalte, die knapp glaubwürdig wirken.

Der südkoreanische Fall steht deshalb nicht isoliert. Das Land hat bereits eine breite KI-Regulierung auf den Weg gebracht. Der Guardian berichtete im Januar über Südkoreas AI Basic Act, der unter anderem Kennzeichnungspflichten für KI-generierte Inhalte und sichtbare Labels für realistische Deepfakes vorsieht. Das Fake-News-Gesetz ergänzt diese Linie: nicht nur kennzeichnen, sondern sanktionieren.

Das klingt konsequent, ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn KI-Systeme werden auch zur Erkennung eingesetzt. Plattformen können Meldungen nicht allein mit Menschen bearbeiten, wenn täglich Millionen Inhalte hochgeladen werden. Also kommen Klassifikatoren, Hash-Datenbanken, Ähnlichkeitssuchen und automatische Vorfilter ins Spiel.

Damit entsteht ein Kreislauf: KI erzeugt manipulative Inhalte. KI filtert manipulative Inhalte. Menschen streiten darüber, ob der Filter zu hart oder zu weich ist. Und der Staat setzt den Rahmen, in dem Fehler teuer werden.

Bei Desinformation und Deepfakes geraten Fact-Checking, Plattformmoderation und rechtliche Prüfung enger zusammen. (Symbolbild)

Bei KI-Kennzeichnung und Watermarking auf Plattformen zeigt sich dasselbe Dilemma: Technische Markierungen helfen, aber sie lösen keine Wahrheitsfrage. Ein Wasserzeichen sagt, dass ein Inhalt synthetisch ist. Es sagt nicht automatisch, ob die Aussage politisch relevant, satirisch, falsch oder schädlich ist.

Ein Deepfake eines Ministers mit erfundener Aussage ist ein klarer Kandidat für Entfernung. Ein echter Clip, aus dem zehn Sekunden geschnitten und in einen neuen Kontext gesetzt wurden, ist schon komplizierter. Ein Meme mit überzeichneter Kritik? Noch einmal anders. Genau solche Fälle landen später nicht in technischen Handbüchern, sondern in Moderationsentscheidungen.

Die fünf größten Risiken für Medien und Creator

Für Medienhäuser und große Creator geht es nicht nur um einzelne Bußgelder. Es geht um Risikomanagement. Wer Reichweite hat, wird sich künftig genauer überlegen, welche Aussagen er veröffentlicht, welche Quellen er nutzt und wie schnell er auf Korrekturen reagiert.

Das kann positiv sein. Schlechte YouTube-Kanäle, die mit erfundenen Skandalen Geld verdienen, brauchen keinen Mitleidsbonus. Wer bewusst Lügen verbreitet, um Klicks, Spenden oder politische Macht zu gewinnen, soll haften können. Punkt.

Problematisch wird es bei den Randbereichen. Fünf Risiken stechen heraus:

Selbstzensur: Redaktionen könnten kritische Recherchen zu Politik, Unternehmen oder Behörden entschärfen, weil selbst ein später gewonnener Prozess teuer und nervenaufreibend wäre.

Redaktionen könnten kritische Recherchen zu Politik, Unternehmen oder Behörden entschärfen, weil selbst ein später gewonnener Prozess teuer und nervenaufreibend wäre. Overblocking: Plattformen könnten gemeldete Inhalte schneller entfernen, als es demokratisch gesund ist. Nicht aus Bosheit, sondern aus Angst vor Haftung.

Plattformen könnten gemeldete Inhalte schneller entfernen, als es demokratisch gesund ist. Nicht aus Bosheit, sondern aus Angst vor Haftung. Missbrauch durch Mächtige: Wer kritische Berichte loswerden will, kann Meldesysteme und Klagedrohungen strategisch nutzen. Besonders kleinere Redaktionen wären anfällig.

Wer kritische Berichte loswerden will, kann Meldesysteme und Klagedrohungen strategisch nutzen. Besonders kleinere Redaktionen wären anfällig. Unklare Definitionen: „Falsch“, „manipuliert“, „schädlich“ und „profitgetrieben“ klingen eindeutig, werden im Alltag aber oft erst im Streit präzise.

„Falsch“, „manipuliert“, „schädlich“ und „profitgetrieben“ klingen eindeutig, werden im Alltag aber oft erst im Streit präzise. Internationale Plattformkonflikte: Globale Dienste wie YouTube oder Meta müssen lokale Regeln umsetzen, ohne ihre weltweiten Moderationssysteme jedes Mal neu zu erfinden.

Die Korea Media and Communications Commission weist Zensurvorwürfe zurück. Nach Darstellung der Behörde sollen private Plattformbetreiber entscheiden, nicht der Staat; zudem soll Berichterstattung im öffentlichen Interesse geschützt sein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Nur nimmt er die Sorge nicht weg. Wenn private Plattformen aus Angst vor Regulierung strenger löschen, fühlt sich das für Betroffene trotzdem wie Zensur an.

Die Korea Times fasste die Kritik südkoreanischer Medienorganisationen bereits nach der Verabschiedung so zusammen: Strafschadenersatz könne exzessive Klagen provozieren und die Kontrollfunktion der Presse schwächen. Das ist kein Randargument. Es ist der Kern.

Was Unternehmen aus Südkorea lernen sollten

Auf den ersten Blick betrifft das Gesetz Medien, Creator und Plattformen. Unternehmen sollten trotzdem hinsehen. Denn jedes größere Unternehmen ist heute Teil öffentlicher Informationsketten: über Pressearbeit, LinkedIn-Posts, interne Kommunikationsrichtlinien, Krisenstatements, Influencer-Kampagnen und Kundenservice-Kanäle.

Wenn Staaten stärker gegen Desinformation vorgehen, steigen die Anforderungen an Belege, Freigabeprozesse und Dokumentation. Das gilt besonders für Branchen mit hohem öffentlichen Risiko: Finanzen, Gesundheit, Mobilität, Energie, Bildung, kritische Infrastruktur.

Praktisch heißt das: Kommunikationsabteilungen brauchen nicht nur gute Texte, sondern nachvollziehbare Quellenketten. Wer eine Zahl veröffentlicht, sollte wissen, woher sie kommt. Wer eine Grafik postet, sollte Rohdaten und Kontext sichern. Wer KI-generierte Bilder oder Videos nutzt, sollte Kennzeichnung, Rechte und Archivierung klären.

Das Team von digital-magazin.de sieht hier einen Trend, der über Südkorea hinausgeht: Die Grenze zwischen PR, Plattform-Compliance, Cybersecurity und Rechtsabteilung wird dünner. Eine gefälschte Pressemitteilung kann Aktienkurse bewegen. Ein Deepfake-Anruf kann Zahlungen auslösen. Eine manipulierte Kampagne kann Marken beschädigen. Desinformation ist kein reines Medienthema mehr.

Wer bereits Prozesse gegen KI-Phishing und gefälschte Kommunikation aufgebaut hat, ist im Vorteil. Denn viele Schutzmechanismen ähneln sich: verifizierte Kanäle, Vier-Augen-Prinzip, schnelle Korrekturpfade, Monitoring und klare Zuständigkeiten.

Europa schaut nicht zufällig nach Seoul

Südkorea ist für Europa interessant, weil es zwei politische Linien verbindet: strenge Regeln gegen manipulative Online-Inhalte und eine aktive KI-Industriepolitik. Das Land will nicht nur regulieren, sondern auch technologisch vorne mitspielen. Genau diese Doppelrolle kennen wir aus Europa ebenfalls, nur mit anderer Tonlage.

Auch interessant Künstliche Intelligenz KI-Propaganda-Benchmark: 7 harte Lektionen

International IDEA ordnete die südkoreanische Entwicklung schon im Dezember als demokratiepolitisch heiklen Vorgang ein. Der Democracy Tracker von International IDEA verwies auf härtere Sanktionen, aber auch auf die Sorge, dass Plattformen und Regulierer faktisch über Wahrheit entscheiden könnten.

Für die EU ist das eine vertraute Debatte. Der Digital Services Act verlangt Risikomanagement und Transparenz von großen Plattformen. Der AI Act bringt Kennzeichnungspflichten für bestimmte KI-Inhalte. Nationale Medien- und Strafrechtsregeln ergänzen das. Doch Europa versucht stärker, zwischen illegalen Inhalten, systemischen Risiken und Meinungsfreiheit zu trennen.

Südkorea geht nun sichtbarer über Geldstrafen und Schadenersatz. Das kann abschrecken. Es kann aber auch dazu führen, dass Plattformen politische Inhalte härter anfassen als Betrug, Spam oder Malware, weil politische Inhalte öffentlich lauter eskalieren.

Und genau hier liegt der Unterschied zwischen „gegen Desinformation“ und „für eine gesunde Öffentlichkeit“. Das eine kann man mit Löschknöpfen versuchen. Das andere braucht Medienkompetenz, schnelle Korrekturen, vertrauenswürdige Institutionen, transparente Plattformen und eine Öffentlichkeit, die nicht jeden Clip sofort als Wahrheit behandelt.

Der Punkt ist: Wahrheit lässt sich nicht outsourcen

Ich halte Südkoreas Gesetz für verständlich, aber riskant. Verständlich, weil Demokratien nicht tatenlos zusehen können, wenn profitable Desinformationsmaschinen öffentliche Debatten vergiften. Riskant, weil hohe Strafen und unklare Begriffe in politisch aufgeheizten Ländern schnell eine Nebenwirkung haben: Menschen sagen weniger, Plattformen löschen mehr, und Mächtige lernen, das System zu bedienen.

Ein gutes Fake-News-Gesetz müsste drei Dinge schaffen. Erstens: klare Kriterien, die absichtliche, schädliche Täuschung von Irrtum, Satire und legitimer Kritik trennen. Zweitens: unabhängige Verfahren, die nicht Plattformen allein zum Wahrheitsgericht machen. Drittens: wirksame Rechtsmittel für Betroffene, deren Inhalte zu Unrecht gelöscht oder deren Berichte durch Klagedrohungen erstickt werden.

Südkorea hat jetzt den Praxistest eröffnet. Die nächsten Monate werden zeigen, ob das Gesetz vor allem Desinformation bremst oder ob es die Debatte vorsichtiger, enger und abhängiger von Plattformentscheidungen macht.

Für Europa ist das eine Warnung mit Nutzwert. Regulierung gegen Desinformation darf nicht so gebaut werden, dass sie am Ende nur neue Gatekeeper schafft. Denn die schlimmste Lösung wäre ein Netz, in dem Lügen professioneller werden, Wahrheit langsamer wird und alle anderen lieber schweigen.