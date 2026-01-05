EaseUS 20.1.0: SSR-Technologie setzt neuen Maßstab für Dateifragment-Wiederherstellung

EaseUS präsentiert Data Recovery Wizard 20.1.0 mit bahnbrechender SSR-Technologie: Neuer Standard für die Wiederherstellung fragmentierter Dateien.

EaseUS, ein weltweit führender Anbieter von Datenwiederherstellungslösungen, kündigt die baldige Veröffentlichung des EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0 an. Die Neuvorstellung stellt die bahnbrechende SmartSector Rebuild (SSR) Engine dar. Es handelt sich hierbei um die erste intelligente Wiederherstellungstechnologie, die speziell für fragmentierte Dateien auf lange genutzten externen Speichergeräten entwickelt wurde. SSR löst eines der hartnäckigsten Probleme, mit dem Milliarden von Anwendern konfrontiert sind: Die erfolgreiche Wiederherstellung von Daten von intensiv genutzten USB-Laufwerken, SD-Karten und externen Festplatten, bei denen herkömmliche Werkzeuge typischerweise versagen.

Was ist die SSR Engine?

Das Herzstück dieser Version ist die SmartSector Rebuild (SSR) Engine. Sie stellt eine intelligente Plattform dar, die darauf ausgelegt ist, fragmentierte Dateien mit bisher unerreichter Genauigkeit zu lokalisieren, neu aufzubauen und wiederherzustellen. Der SSR-Algorithmus nutzt interne Datensignaturen, verbliebene Metadaten und die physische Nähe von Speicherblöcken, um Dateien wiederherzustellen, die bisher als nicht rettbar galten.

Die verarbeiteten Dateien können vor dem Abschluss des Wiederherstellungsprozesses in einer Vorschau geprüft werden. Diese Technologie begegnet effektiv dem weit verbreiteten Problem traditioneller Software, die oft nur beschädigte oder unvollständige Dateien liefert.

30 % bessere Wiederherstellungsrate, besonders bei lang genutzten USB-/SD-Speichern und externen Festplatten

Angetrieben durch die SSR Engine konnte EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0 seine Erfolgsquote bei der Datenrettung auf FAT32-, exFAT- und anderen externen sowie internen Geräten um 30 % steigern. Dies gilt insbesondere für Speichermedien, die über einen langen Zeitraum intensiv genutzt wurden.

Ob von SD-Karten mit häufigen Löschvorgängen, alternden USB-Sticks oder formatierten externen HDDs – die neue Engine rekonstruiert intelligent fragmentierte Fotos, Videos, Office-Dokumente, PDFs und mehr.

Das Ergebnis ist eine definitive Lösung für das „kann nicht wiederhergestellt werden“- oder „Datei beschädigt“-Dilemma, mit dem Millionen von Nutzern bei abgenutzten Speichermedien konfrontiert sind.

Die erste Wahl für Kreative und Alltagsnutzer

Der EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0 bietet branchenführende Datenwiederherstellungsfunktionen für das breiteste Anwendungsspektrum:

Fotografen & Video-Content-Creator: Wiederherstellung wertvoller Fotos und Videos von lang genutzten oder formatierten SD-Karten (FAT32/exFAT) – mit nutzbaren, vollständigen Dateien, wo andere Tools versagen oder nur beschädigte Medien liefern.

Studierende & Büroangestellte: Vollständige Wiederherstellung von Office-Dokumenten, Forschungsdateien und Projektarbeiten von alten USB-Laufwerken, selbst nach versehentlicher Formatierung, durch präzisen Neuaufbau fragmentierter Dateistrukturen.

Content-Manager & Archivare: Retrieval kritischer Videoaufnahmen von häufig gelöschten oder formatierten externen Speichergeräten. Die Technologie überwindet starke Fragmentierung und stellt vollständig abspielbare Mediendateien wieder her.

EaseUS Data Recovery Wizard 20.1.0 führt die fortschrittlichsten Wiederherstellungsfähigkeiten ein, die je veröffentlicht wurden. EaseUS betont ein einfaches Versprechen: „Ihr lang genutztes USB-Laufwerk oder Ihre SD-Karte hat endlich einen Retter.“ Alle Wiederherstellungsvorgänge erfolgen lokal, was vollständige Datenschutz gewährleistet – keine Dateien werden jemals auf externe Server hochgeladen.

Um mehr über die SSR-Technologie zu erfahren und die neue Version zu erkunden, besuchen Sie die offizielle EaseUS-Website. Entdecken Sie, wie der neue Algorithmus zur Wiederherstellung fragmentierter Dateien Ihre herausforderndsten Datenverlust-Situationen lösen kann.

https://www.easeus.de/datenrettung-software/easeus-data-recovery-wizard-20-1-ssr-technologie.html

