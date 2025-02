Digitale Visitenkarten – Wie Unternehmen davon profitieren

Digitale Visitenkarten bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Kontaktdaten mit Geschäftspartnern und Kunden in Sekundenschnelle zu teilen – sowohl als E-Mail-Signatur als auch als QR-Code. Empfänger sind dadurch in der Lage, die wichtigsten Angaben zu Ansprechpersonen oder Informationen zum Unternehmen mit nur einem Klick oder Scan einzusehen – egal, ob auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop.

Mit digitalen Visitenkarten können Unternehmen nicht nur Zeit sparen, sondern auch ihre Professionalität unter Beweis stellen. So lassen sich Visitenkarten im digitalen Format etwa an das Corporate Design anpassen, wodurch der Markenauftritt gestärkt wird. Gleichzeitig gehen Unternehmen damit einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, weil sie sich gegen den Ressourcenverbrauch entscheiden, der mit der Herstellung von klassischen Papiervisitenkarten verbunden ist.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über diese und weitere Vorteile von digitalen Visitenkarten für Unternehmen und was bei der Erstellung zu beachten ist.

Was sind digitale Visitenkarten?

Die Digitalisierung macht auch vor der Geschäftswelt nicht halt. Das zeigt sich unter anderem in digitalen Visitenkarten, die die elektronische Alternative zu klassischen Papiervisitenkarten sind und auf verschiedenen digitalen Endgeräten wie am Smartphone aufgerufen werden können. Wie Visitenkarten im Papierformat enthalten auch digitale Visitenkarten die wichtigsten Informationen zu einer Kontaktperson – darunter der Name, die Berufsbezeichnung, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Oftmals ist auch ein Link zum Social-Media-Profil oder ein Lebenslauf inkludiert.

Technisch gesehen ist eine digitale Visitenkarte nichts anderes als eine Landingpage, die sich mittels eines Klicks oder Scans vom ausgewählten Endgerät abrufen lässt. Weitere Ressourcen wie eine Wegbeschreibung auf Google Maps oder ein Video, das einen tieferen Einblick in das Unternehmen gewährt, können problemlos eingebunden werden.

Digitale Visitenkarten können auf unterschiedliche Art und Weise mit den gewünschten Empfängern geteilt werden:

NFC-Karte : Diese Karten machen Gebrauch von der Near Field Communication-Technologie. Hierbei werden Daten durch Vorhalten oder eine Berührung übertragen. Der Großteil aller Smartphones, Tablets und Laptops ist heute NFC-fähig.

: Diese Karten machen Gebrauch von der Near Field Communication-Technologie. Hierbei werden Daten durch Vorhalten oder eine Berührung übertragen. Der Großteil aller Smartphones, Tablets und Laptops ist heute NFC-fähig. Link : Ein Link zur digitalen Visitenkarte lässt sich in E-Mail-Signaturen einbinden oder auf Social Media teilen. Die Empfänger können die Visitenkarte somit selbstständig aufrufen, ohne dass sie direkt an sie ausgehändigt werden muss.

: Ein Link zur digitalen Visitenkarte lässt sich in E-Mail-Signaturen einbinden oder auf Social Media teilen. Die Empfänger können die Visitenkarte somit selbstständig aufrufen, ohne dass sie direkt an sie ausgehändigt werden muss. QR-Code: Ein weiterer schneller und unkomplizierter Weg, um Kontaktdaten zu teilen, ist mittels QR-Code. Geschäftspartner und Kunden müssen nur den QR-Code scannen, um die digitale Visitenkarte auf ihrem ausgewählten Endgerät angezeigt zu bekommen.

Welche Vorteile die digitalen Visitenkarten für Unternehmen haben

Im Vergleich zu klassischen Visitenkarten in Papierform bieten digitale Visitenkarten zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Wenn Sie sich für den Einsatz von digitalen Visitenkarten entscheiden, profitieren Sie von den folgenden 6 Vorteilen.

1. Einfacher Kontaktaustausch

Im Gegensatz zu Papiervisitenkarten ist der Austausch von Kontaktdaten mit digitalen Visitenkarten deutlich einfacher. Egal, wie der Kontaktaustausch stattfindet: Die Informationen, die Sie Ihren Empfängern übermitteln möchten, gelangen schnell und unkompliziert an Ihr Ziel – in der Regel nur mithilfe eines Klicks oder Scans.

Die Nutzung moderner Technologien minimiert dabei das Risiko von Fehlern, die beim manuellen Eintippen von Informationen auftreten können. Zudem entfällt das Hin- und Herreichen von Papiervisitenkarten, was besonders in digitalen oder hybriden Meetings von Vorteil ist. Ihre Geschäftspartner und Kunden können also Ihre Kontaktdaten direkt, etwa im vCard-Format, speichern – das macht den Kontaktaustausch bedeutend effizienter.

2. Problemlose Aktualisierung

Eines ist sicher: Kontaktdaten können sich im Laufe der Zeit ändern – egal, ob Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Position im Unternehmen. Während herkömmliche Papiervisitenkarten in diesem Fall neu gedruckt werden müssen, lassen sich digitale Visitenkarten nur mit ein paar Klicks aktualisieren. Der Clou: Geschäftspartner und Kunden müssen darüber nicht extra informiert werden – die Änderungen sind sofort sichtbar, wenn einer Ihrer Empfänger Ihre digitale Visitenkarte aufruft.

Auf diese Weise vermeiden Sie den immensen Zeit- und Kostenaufwand, der durch den Druck neuer Visitenkarten entsteht. Änderungen sind somit keine Zusatzbelastung mehr, sondern können innerhalb kürzester Zeit vorgenommen werden. Der zusätzliche Vorteil dabei: Wenn Ihre Kontaktdaten immer auf dem neuesten Stand sind, hinterlässt das bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden einen professionellen Eindruck.

3. Gestärktes Branding

Digitale Visitenkarten bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Corporate Design Ihres Unternehmens in Szene zu setzen. Nutzen Sie Ihre personalisierten Designs, um Ihre Marke wiedererkennbar zu machen. So können Sie Ihre digitale Visitenkarte als erfolgreiches Marketinginstrument nutzen:

Logo : Platzieren Sie Ihr Firmenlogo prominent, damit Ihre Marke auf einen Blick sichtbar ist.

: Platzieren Sie Ihr Firmenlogo prominent, damit Ihre Marke auf einen Blick sichtbar ist. Farbgestaltung : Verwenden Sie die Farben Ihres Unternehmens, um ein einheitliches Design zu gewährleisten.

: Verwenden Sie die Farben Ihres Unternehmens, um ein einheitliches Design zu gewährleisten. Typografie : Verwenden Sie die Schriftarten, die Sie auch sonst in Ihrem Unternehmen nutzen.

: Verwenden Sie die Schriftarten, die Sie auch sonst in Ihrem Unternehmen nutzen. Individuelle Icons: Setzen Sie auf benutzerdefinierte Icons, die zu Ihrem Unternehmensstil passen – etwa für Social-Media-Profile.

4. Umweltschonende Visitenkarten

Ein weiterer großer Vorteil digitaler Visitenkarten ist, dass sie ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit sind – das hat mehrere Gründe. Zum einen müssen sie – im Gegensatz zu Papiervisitenkarten – weder gedruckt noch entsorgt werden. Das spart wertvolle Ressourcen wie Wasser und Energie, die für die Papierherstellung erforderlich sind. Infolgedessen kann die CO₂-Bilanz von Unternehmen deutlich verbessert werden.

Zum anderen reduzieren digitale Visitenkarten den logistischen Aufwand. Neben der Koordination mit Druckereien entfallen auch der Transport, die Lagerung und die Verteilung großer Mengen an Papiervisitenkarten.

Besonders in Branchen, die viel Wert auf Umweltbewusstsein legen, hinterlassen die Visitenkarten im digitalen Format einen positiven Eindruck und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit.

5. Multimediale Inhalte

Anders als Papiervisitenkarten bieten digitale Visitenkarten die Möglichkeit, multimediale Inhalte einzubinden, die das Unternehmen anschaulich präsentieren. Diese Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl:

Produktvideos : Zeigen Sie kurze Clips, die etwa Ihre Produkte oder Dienstleistungen darstellen – so bieten Sie Ihren Kontakten einen Mehrwert.

: Zeigen Sie kurze Clips, die etwa Ihre Produkte oder Dienstleistungen darstellen – so bieten Sie Ihren Kontakten einen Mehrwert. Bildergalerien : Integrieren Sie hochwertige Bilder – beispielsweise von Ihrem Team, Unternehmensräumlichkeiten oder Veranstaltungen, um Ihre Professionalität zu unterstreichen.

: Integrieren Sie hochwertige Bilder – beispielsweise von Ihrem Team, Unternehmensräumlichkeiten oder Veranstaltungen, um Ihre Professionalität zu unterstreichen. Videobotschaften : Binden Sie persönliche Begrüßungen oder Erklärungen zum Anhören ein – diese sorgen für einen individuellen Touch.

: Binden Sie persönliche Begrüßungen oder Erklärungen zum Anhören ein – diese sorgen für einen individuellen Touch. Live-Chat-Funktion: Integrieren Sie eine Live-Chat-Funktion, sodass Ihre Empfänger gleich direkt nach Aufrufen Ihrer digitalen Visitenkarte mit Ihnen in Kontakt treten können.

6. Verwendung im internationalen Kontext

Wenn Sie Teil eines internationalen Unternehmens sind und Ihre Kontakte verschiedene Sprachen sprechen, profitieren Sie ebenfalls von digitalen Visitenkarten. Schließlich können Sie verschiedene Sprachversionen erstellen und somit gewährleisten, dass Ihre Kontakte auf der ganzen Welt Ihre Inhalte verstehen. Somit zeigen Sie nicht nur ein hohes Maß an Flexibilität, sondern auch Professionalität im internationalen Geschäftsverkehr.

Zusätzlich zur Sprachanpassung können Sie länderspezifische Informationen hinzufügen und/oder die Kontaktdaten einer Ansprechperson angeben, die als Experte für Kontakte im jeweiligen Land fungiert.

Was sollte man bei der Erstellung von digitalen Visitenkarten beachten?

Um das volle Potenzial digitaler Visitenkarten auszuschöpfen, sollten Sie einige wichtige Punkte bei der Erstellung beachten:

Klares und ansprechendes Design : Das Layout Ihrer Visitenkarte sollte übersichtlich und optisch ansprechend sein, um einen professionellen Eindruck bei Ihren Partnern und Kunden zu hinterlassen.

: Das Layout Ihrer Visitenkarte sollte übersichtlich und optisch ansprechend sein, um einen professionellen Eindruck bei Ihren Partnern und Kunden zu hinterlassen. Relevante Inhalte : Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Informationen wie Kontaktdaten, Position im Unternehmen oder weiterführende Links zu relevanten Ressourcen.

: Beschränken Sie sich auf die wichtigsten Informationen wie Kontaktdaten, Position im Unternehmen oder weiterführende Links zu relevanten Ressourcen. Mobile Optimierung : Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Visitenkarte auf verschiedenen Endgeräten problemlos dargestellt werden kann.

: Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Visitenkarte auf verschiedenen Endgeräten problemlos dargestellt werden kann. Regelmäßiges Update : Halten Sie Ihre digitalen Visitenkarten immer auf dem aktuellen Stand – insbesondere dann, wenn sich Ihre Kontaktdaten geändert haben.

: Halten Sie Ihre digitalen Visitenkarten immer auf dem aktuellen Stand – insbesondere dann, wenn sich Ihre Kontaktdaten geändert haben. Einfache Navigation: Nutzen Sie gut sichtbare Buttons oder Links, damit Empfänger problemlos auf die einzelnen Inhalte zugreifen können.

Chancen und Herausforderungen

Natürlich bringen digitale Visitenkarten auch Herausforderungen mit sich. So erfordert die Einführung jede Menge Zeit und Ressourcen, um die Karten professionell zu gestalten und in bestehende Systeme zu integrieren. Außerdem kann es in traditionelleren Branchen zu Akzeptanzproblemen kommen, da nicht jeder Geschäftspartner oder Kunde digitale Formate bevorzugt.

Gleichzeitig bieten digitale Visitenkarten jedoch eine Vielzahl an Möglichkeiten, die traditionelle Papiervisitenkarten weit übertreffen. So können die Visitenkarten im digitalen Format einfach aktualisiert werden, multimedialen Content integrieren, das Unternehmensbranding stärken und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.