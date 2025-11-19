Datadobi führt Advanced Storage Optimizer ein und transformiert damit Datentransparenz und Kostenmanagement bei der Datenspeicherung

Mit datengestützten Entscheidungsprozessen können Unternehmen ihre Speicherkosten besser kontrollieren.

LÖWEN, Belgien, 18. November 2025 – Datadobi, führender Anbieter von Lösungen für das Management unstrukturierter Daten, hat heute seinen Advanced Storage Optimizer vorgestellt. Dieser erlaubt das präzise Management von Speicherkapazitäten in Unternehmen. Er hilft Unternehmen, Möglichkeiten zur Kostensenkung zu erkennen, ihre Effizienz zu maximieren und so ihre Speicherausgaben zu reduzieren.

Advanced Storage Optimizer ist in StorageMAP 7.4 verfügbar, der neuesten Version der Datenmanagement-Plattform von Datadobi. Mit der Lösung können Unternehmen Kosteneinsparungspotenziale aufdecken, indem sie identifizieren, ob ihre Datenspeichersysteme suboptimal genutzt werden. Vor einer Datenmigration können Nutzer verschiedene Szenarien modellieren. Die Lösung ermittelt zudem alternde oder ungenutzte Daten und präsentiert Vorschläge zur Kostensenkung – etwa welche Daten archiviert werden können. Außerdem stellt sie Berichte bereit, die sich mit relevanten Stakeholdern teilen lassen. Durch das Entfernen irrelevanter Daten vor einer Datenmigration und die kontinuierliche Überwachung der Speicherumgebungen stellt Storage Optimizer sicher, dass Speichersysteme langfristig effizient und kosteneffektiv bleiben.

Das neueste Release von StorageMAP umfasst darüber hinaus erweiterte Unterstützung für Microsoft Azure Blob Storage-basierte Archivierung sowie automatisierte Reporting-Funktionen, die Abläufe optimieren und eine nahtlose Integration in Unternehmenssysteme ermöglichen. Mit diesen Erweiterungen können Unternehmen ihr Datenmanagement straffen, ihre Daten-Governance stärken und größeren geschäftlichen Nutzen aus ihren Speicherumgebungen ziehen.

Mit StorageMAP 7.4 stehen jetzt noch intelligentere und flexiblere Reporting-Funktionen zur Verfügung. Teams können Reports in benutzerdefinierten Intervallen generieren und automatisch je nach Anforderung in passenden Formaten abrufen – etwa als PowerPoint-Dateien für die Geschäftsführung oder im Tabellenformat für programmbezogene Analysen. Die Ergebnisse lassen sich automatisch per E-Mail bereitstellen. Teams können so Erkenntnisse nach dem Prinzip „Set-and-Forget“ austauschen und StorageMAP-Daten nahtlos in andere Unternehmens-Workflows einbinden.

„Unternehmen haben mit explosionsartigem Datenwachstum, steigenden Kosten und zunehmendem Druck hinsichtlich ihres Datenmanagements zu kämpfen“, sagt Simon Robinson, Principal Analyst bei Omdia. „StorageMAP 7.4 mit dem Advanced Storage Optimizer von Datadobi geht diese Herausforderungen direkt an, indem IT-Verantwortliche verwertbare Einblicke in ihre Speicherumgebungen erhalten. Durch die Möglichkeit, Ineffizienzen zu identifizieren, Szenarien zur Kosteneinsparung zu modellieren und das Reporting zu automatisieren, wird sichergestellt, dass technische Teams und die Geschäftsleitung konsistent Einblicke erhalten können. Dies macht die Plattform zu einem äußerst wirkungsvollen Instrument für Unternehmen, die unstrukturierte Daten als strategischen Vorteil nutzen möchten, anstatt sie als Problem zu begreifen.“

„Unternehmen stehen unter dem ständigen Druck, mehr mit ihren Daten zu machen. Aber der Umfang und die Komplexität unstrukturierter Informationen stellen viele Unternehmen noch immer vor große Herausforderungen“, erklärt Sascha Hempe, Regional Sales Manager DACH & Nordics. „Mit StorageMAP 7.4 werden unsere Kunden in die Lage versetzt, die Kontrolle über ihre Daten wiederzuerlangen und die Daten so zu nutzen, dass sie die Umsetzung von Unternehmenszielen direkt unterstützen.“

Über Datadobi

Datadobi, ein weltweit führender Anbieter im Bereich des Managements unstrukturierter Daten, revolutioniert mit seiner StorageMAP-Plattform das Management unstrukturierter Daten. Unternehmen können datengesteuerte Entscheidungen treffen, die unstrukturierte Daten von einem Kostenfaktor und Risiko in einen Wettbewerbsvorteil und Umsatz verwandeln. Datadobi wurde 2010 gegründet und ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Löwen, Belgien und Niederlassungen in New York, Melbourne, Düsseldorf und London. Für weitere Informationen besuchen Sie https://datadobi.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

