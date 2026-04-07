Was wäre, wenn Ihre KI nicht nur Chats beantwortet, sondern Ihr gesamtes Wissen kennt — Artikel, Bücher, Notizen, eigene Texte — und daraus eigenständig Verbindungen herstellt? Mit Obsidian und einem Coding-Agenten wie Claude Code oder Codex bauen Sie sich ein „zweites Gehirn“, das weit über eine Notizen-App hinausgeht. Wir zeigen, wie das System funktioniert und warum es das Potenzial hat, Ihr Wissensmanagement grundlegend zu verändern.
Das Grundproblem beim klassischen Wissensmanagement ist simpel: Wir lesen viel, speichern wenig und vergessen das meiste. Notizen versickern in Apps, Artikel verschwinden in Lesezeichen-Ordnern und gute Ideen gehen verloren, weil kein System sie verknüpft. Genau hier setzt ein Konzept an, das derzeit in der KI-Szene für Aufsehen sorgt: die Kombination aus Obsidian als Wissensbasis und einem KI-Coding-Agenten als „Gehirnmanager“.
Die Idee eines „Second Brain“ — also eines zweiten Gehirns — ist nicht neu. Tiago Forte hat sie mit seiner Methode „Building a Second Brain“ populär gemacht: Alles, was man lernt, wird systematisch erfasst, organisiert und für spätere Nutzung aufbewahrt. Was neu ist: KI-Agenten können diese Aufgabe mittlerweile übernehmen — nicht nur als Suchmaschine für Ihre Notizen, sondern als aktiver Denkpartner, der Zusammenhänge erkennt und eigenständig Verknüpfungen herstellt.
Die aktuelle Variante, die Entwickler und Content Creator begeistert, kombiniert dabei drei Komponenten:
Der entscheidende Unterschied zu ChatGPT oder anderen KI-Chats: Ihre Daten liegen nicht in einer Cloud, die jemand abschalten kann. Alles sitzt lokal auf Ihrer Maschine in Markdown-Dateien — also in einem offenen, zukunftssicheren Format, das Sie jederzeit lesen, exportieren und weitergeben können.
Obsidian ist im Kern ein Markdown-Editor — aber mit einem entscheidenden Feature: Es verknüpft Notizen automatisch über Backlinks. Schreiben Sie in einer Notiz über „KI-Regulierung“ und verlinken Sie auf eine andere Notiz über „EU AI Act“, entsteht eine bidirektionale Verbindung. Über die Zeit bildet sich so ein Netz aus Wissen, das Sie in der sogenannten „Graph-Ansicht“ als visuelles Netzwerk sehen können.
Der Grund, warum dieses spezifische Setup Obsidian bevorzugt:
Die Grundidee ist überraschend simpel. Sie erstellen einen Obsidian-Vault — also einen Ordner auf Ihrem Desktop — und verbinden ihn mit einem Coding-Agenten. Der Agent liest Ihre Dateien, versteht den Kontext und kann darauf aufbauend Aufgaben erledigen: Tweets schreiben, Fragen beantworten, neue Inhalte strukturieren oder Zusammenfassungen erstellen.
Laden Sie Obsidian von obsidian.md — im Vergleich zu Notion herunter und erstellen Sie einen neuen „Vault“ — das ist nichts anderes als ein Ordner auf Ihrem Rechner. Legen Sie den Ordner dort ab, wo Sie mit Ihren anderen Projekten arbeiten. Obsidian öffnet den Vault sofort und zeigt Ihnen die Struktur.
Eine bewährte Struktur für das Wissensarchiv orientiert sich am sogenannten „Karpin-Modell“ — benannt nach Andrew Karpin, dessen Post zur Wissensverwaltung über 15 Millionen Aufrufe erzielte:
Diese Struktur können Sie natürlich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Freelancer könnten einen Ordner für Kundenprojekte hinzufügen, Studenten einen für Kursmaterialien, Unternehmen einen für interne Richtlinien.
Hier wird es interessant. Öffnen Sie ein Terminal im Vault-Ordner und starten Sie Claude Code, OpenAI Codex oder einen anderen Coding-Agenten. Der Agent hat dann Zugriff auf alle Ihre Dateien und kann:
Wichtig: Der Agent läuft lokal oder verbindet sich nur für die Verarbeitung mit einer API — Ihre Dateien verlassen nie Ihren Rechner. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Cloud-basierten Lösungen wie Notion AI oder ChatGPT, wo Ihre Daten auf Servern eines Anbieters liegen.
Die Stärke des Systems liegt darin, dass Sie verschiedenste Arten von Wissen einspeisen können:
Die Browser-Erweiterung „Obsidian Web Clipper“ speichert komplette Webseiten als Markdown-Datei direkt in Ihrem Vault. Lesen Sie einen interessanten Artikel über Quantencomputer? Ein Klick, Ordner auswählen (z.B. RAW), fertig. Der Artikel ist sofort Teil Ihres Wissensarchivs.
Anschließend sagen Sie dem Agenten: „Injiziere den neuen Artikel.“ Der Agent liest den Artikel, extrahiert die wichtigsten Konzepte, erstellt Verknüpfungen zu bestehendem Wissen und ordnet alles in die richtige Struktur ein. Aus einem einzelnen Web-Artikel werden mehrere verknüpfte Wissensbausteine.
Sie können ganze Bücher als PDF in den Vault legen. Der Agent kann daraus Kernkonzepte extrahieren, Zusammenfassungen erstellen oder spezifische Fragen beantworten. Statt ein 400-seitiges Buch nochmal lesen zu müssen, fragen Sie einfach: „Was sind die 15 wichtigsten Punkte von Philip Fisher?“
Legen Sie Beispiel-Texte ab — Tweets, Blogposts, E-Mails — und der Agent lernt Ihren Schreibstil. Wenn Sie später einen Tweet zu einem Thema schreiben lassen, klingt er tatsächlich wie von Ihnen und nicht wie eine generische KI-Antwort.
Ein oft übersehener, aber kritischer Aspekt: Git-Integration. Git speichert jeden Änderungsschritt als sogenannten „Commit“ — wie ein Screenshot Ihres Wissensstands zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das hat mehrere Vorteile:
https://git-scm.com/doc
Mit der GitHub CLI lässt sich ein privates Repository in wenigen Sekunden erstellen. Jedes Mal, wenn der Agent neue Inhalte hinzufügt, wird automatisch ein Commit erzeugt und zum Repository gepusht. So haben Sie immer eine Remote-Sicherungskopie.
Das System kann weit über reines Wissensmanagement hinausgehen. Durch einfache Markdown-Dateien für Todos und Projekte entsteht ein integriertes Aufgabenmanagement, das mit Ihrem Wissen verknüpft ist:
Kombinieren Sie das mit MCP-Servern (Model Context Protocol), kann der Agent sogar auf Ihre E-Mails zugreifen, in Slack posten oder Kalendereinträge erstellen.
Ein besonders elegantes Feature: Aus Ihrem Obsidian-Vault lässt sich eine HTML-Webseite generieren, die wie eine persönliche Wikipedia aussieht. Jede Notiz wird zu einem Artikel, Backlinks werden zu internen Links und die Graph-Ansicht zeigt die Verbindungen. Diese Seite kann lokal laufen oder über GitHub Pages sogar online erreichbar sein.
Das klingt zunächst nach Spielerei, hat aber einen praktischen Nutzen: Sie können Ihr gesamtes Wissen durchsuchen und durchklicken, ohne Obsidian geöffnet haben zu müssen. Für Präsentationen, Teambriefings oder einfach zum Wiederentdecken von altem Wissen ist das extrem praktisch.
So beeindruckend das Setup ist — es hat Grenzen, die man kennen sollte:
Die Kombination aus Obsidian und einem KI-Coding-Agenten ist mehr als ein Produktivitäts-Trick — es ist ein Paradigmenwechsel beim Wissensmanagement. Statt Ihre Notizen passiv zu speichern, werden sie zu einem aktiven Wissensnetz, das mit jeder neuen Information wertvoller wird. Jede Session macht das System klüger, jede injizierte Quelle erweitert Ihren Kontext.
Der wichtigste Vorteil gegenüber Cloud-Lösungen: Ihr Wissen bleibt bei Ihnen. Kein Anbieter kann es abschalten, kein Abo kann ablaufen, kein Datenleck kann es kompromittieren. Es sitzt als einfache Markdown-Dateien auf Ihrer Festplatte — zukunftssicher, portabel und unter Ihrer Kontrolle.
Wer regelmäßig recherchiert, schreibt oder komplexes Wissen verwaltet — ob als Journalist, Entwickler, Unternehmensberater oder Student — sollte sich dieses System zumindest einmal ansehen. Der Einstieg ist kostenlos, die Vorteile sind langfristig spürbar.