Zweites Gehirn mit KI: So nutzen Sie Obsidian und Claude Code als Wissensmanager

Was wäre, wenn Ihre KI nicht nur Chats beantwortet, sondern Ihr gesamtes Wissen kennt — Artikel, Bücher, Notizen, eigene Texte — und daraus eigenständig Verbindungen herstellt? Mit Obsidian und einem Coding-Agenten wie Claude Code oder Codex bauen Sie sich ein „zweites Gehirn“, das weit über eine Notizen-App hinausgeht. Wir zeigen, wie das System funktioniert und warum es das Potenzial hat, Ihr Wissensmanagement grundlegend zu verändern.

Blick von oben auf den Schreibtisch — das physische Gegenstück zum digitalen Wissensarchiv

Das Grundproblem beim klassischen Wissensmanagement ist simpel: Wir lesen viel, speichern wenig und vergessen das meiste. Notizen versickern in Apps, Artikel verschwinden in Lesezeichen-Ordnern und gute Ideen gehen verloren, weil kein System sie verknüpft. Genau hier setzt ein Konzept an, das derzeit in der KI-Szene für Aufsehen sorgt: die Kombination aus Obsidian als Wissensbasis und einem KI-Coding-Agenten als „Gehirnmanager“.

Was ist das „zweite Gehirn“ mit KI?

Die Idee eines „Second Brain“ — also eines zweiten Gehirns — ist nicht neu. Tiago Forte hat sie mit seiner Methode „Building a Second Brain“ populär gemacht: Alles, was man lernt, wird systematisch erfasst, organisiert und für spätere Nutzung aufbewahrt. Was neu ist: KI-Agenten können diese Aufgabe mittlerweile übernehmen — nicht nur als Suchmaschine für Ihre Notizen, sondern als aktiver Denkpartner, der Zusammenhänge erkennt und eigenständig Verknüpfungen herstellt.

Die aktuelle Variante, die Entwickler und Content Creator begeistert, kombiniert dabei drei Komponenten:

Obsidian als lokales Wissensarchiv auf Ihrem Rechner

als lokales Wissensarchiv auf Ihrem Rechner Claude Code, Codex oder einen anderen Coding-Agenten als „Denkschicht“, die mit Ihren Dateien arbeitet

als „Denkschicht“, die mit Ihren Dateien arbeitet Git für Versionskontrolle — damit kein Wissen verloren geht

Der entscheidende Unterschied zu ChatGPT oder anderen KI-Chats: Ihre Daten liegen nicht in einer Cloud, die jemand abschalten kann. Alles sitzt lokal auf Ihrer Maschine in Markdown-Dateien — also in einem offenen, zukunftssicheren Format, das Sie jederzeit lesen, exportieren und weitergeben können.

Warum Obsidian und nicht Notion oder Confluence?

Obsidian ist im Kern ein Markdown-Editor — aber mit einem entscheidenden Feature: Es verknüpft Notizen automatisch über Backlinks. Schreiben Sie in einer Notiz über „KI-Regulierung“ und verlinken Sie auf eine andere Notiz über „EU AI Act“, entsteht eine bidirektionale Verbindung. Über die Zeit bildet sich so ein Netz aus Wissen, das Sie in der sogenannten „Graph-Ansicht“ als visuelles Netzwerk sehen können.

Der Grund, warum dieses spezifische Setup Obsidian bevorzugt:

Lokale Speicherung: Ihre Daten liegen als einfache Dateien auf Ihrem Computer — nicht in einer Cloud

Ihre Daten liegen als einfache Dateien auf Ihrem Computer — nicht in einer Cloud Markdown-Format: Jede Notiz ist eine .md-Datei, die Sie mit jedem Texteditor öffnen können

Jede Notiz ist eine .md-Datei, die Sie mit jedem Texteditor öffnen können Backlinks: Automatische Verknüpfung verwandter Inhalte — ähnlich wie bei Wikipedia

Automatische Verknüpfung verwandter Inhalte — ähnlich wie bei Wikipedia Plugin-Ökosystem: Über 1.000 Community-Plugins für fast jeden Anwendungsfall

Über 1.000 Community-Plugins für fast jeden Anwendungsfall Keine Vendor-Lock-in: Falls Obsidian jemals eingestellt wird, bleiben Ihre Dateien lesbar

Der Aufbau: So funktioniert das System Schritt für Schritt

Die Grundidee ist überraschend simpel. Sie erstellen einen Obsidian-Vault — also einen Ordner auf Ihrem Desktop — und verbinden ihn mit einem Coding-Agenten. Der Agent liest Ihre Dateien, versteht den Kontext und kann darauf aufbauend Aufgaben erledigen: Tweets schreiben, Fragen beantworten, neue Inhalte strukturieren oder Zusammenfassungen erstellen.

Schritt 1: Obsidian installieren und Vault erstellen

Laden Sie Obsidian von obsidian.md — im Vergleich zu Notion herunter und erstellen Sie einen neuen „Vault“ — das ist nichts anderes als ein Ordner auf Ihrem Rechner. Legen Sie den Ordner dort ab, wo Sie mit Ihren anderen Projekten arbeiten. Obsidian öffnet den Vault sofort und zeigt Ihnen die Struktur.

Schritt 2: Die Ordnerstruktur aufbauen

Eine bewährte Struktur für das Wissensarchiv orientiert sich am sogenannten „Karpin-Modell“ — benannt nach Andrew Karpin, dessen Post zur Wissensverwaltung über 15 Millionen Aufrufe erzielte:

RAW: Hier landet alles, was Sie einspeisen — Artikel, PDFs, Screenshots, Tweets. Unsortiert und ohne Bearbeitung.

Hier landet alles, was Sie einspeisen — Artikel, PDFs, Screenshots, Tweets. Unsortiert und ohne Bearbeitung. Wiki: Der strukturierte Teil. Hier wird das Rohmaterial aufbereitet, in Konzepte zerlegt und verknüpft.

Der strukturierte Teil. Hier wird das Rohmaterial aufbereitet, in Konzepte zerlegt und verknüpft. Index: Ein Inhaltsverzeichnis, das Ihnen den Überblick gibt.

Ein Inhaltsverzeichnis, das Ihnen den Überblick gibt. Log: Chronologischer Verlauf — wann wurde was hinzugefügt?

Chronologischer Verlauf — wann wurde was hinzugefügt? Sources: Quellenangaben — woher stammt ein bestimmtes Wissen?

Quellenangaben — woher stammt ein bestimmtes Wissen? Entities: Personen, Unternehmen, Organisationen, die in Ihrem Wissensnetz vorkommen.

Personen, Unternehmen, Organisationen, die in Ihrem Wissensnetz vorkommen. Concepts: Fachkonzepte, die aus den Quellen extrahiert wurden.

Diese Struktur können Sie natürlich an Ihre Bedürfnisse anpassen. Freelancer könnten einen Ordner für Kundenprojekte hinzufügen, Studenten einen für Kursmaterialien, Unternehmen einen für interne Richtlinien.

Schritt 3: Den KI-Agenten verbinden

Hier wird es interessant. Öffnen Sie ein Terminal im Vault-Ordner und starten Sie Claude Code, OpenAI Codex oder einen anderen Coding-Agenten. Der Agent hat dann Zugriff auf alle Ihre Dateien und kann:

Neue Inhalte analysieren und einordnen

Verbindungen zwischen bestehendem Wissen herstellen

Fragen zu Ihrem gesamten Wissensarchiv beantworten

In Ihrem persönlichen Schreibstil Texte verfassen

Aufgaben und Projekte verwalten

Wichtig: Der Agent läuft lokal oder verbindet sich nur für die Verarbeitung mit einer API — Ihre Dateien verlassen nie Ihren Rechner. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Cloud-basierten Lösungen wie Notion AI oder ChatGPT, wo Ihre Daten auf Servern eines Anbieters liegen.

Inhalte einspeisen: So füttern Sie Ihr zweites Gehirn

Die Stärke des Systems liegt darin, dass Sie verschiedenste Arten von Wissen einspeisen können:

Web-Artikel mit dem Obsidian Web Clipper

Die Browser-Erweiterung „Obsidian Web Clipper“ speichert komplette Webseiten als Markdown-Datei direkt in Ihrem Vault. Lesen Sie einen interessanten Artikel über Quantencomputer? Ein Klick, Ordner auswählen (z.B. RAW), fertig. Der Artikel ist sofort Teil Ihres Wissensarchivs.

Anschließend sagen Sie dem Agenten: „Injiziere den neuen Artikel.“ Der Agent liest den Artikel, extrahiert die wichtigsten Konzepte, erstellt Verknüpfungen zu bestehendem Wissen und ordnet alles in die richtige Struktur ein. Aus einem einzelnen Web-Artikel werden mehrere verknüpfte Wissensbausteine.

PDFs und Bücher

Sie können ganze Bücher als PDF in den Vault legen. Der Agent kann daraus Kernkonzepte extrahieren, Zusammenfassungen erstellen oder spezifische Fragen beantworten. Statt ein 400-seitiges Buch nochmal lesen zu müssen, fragen Sie einfach: „Was sind die 15 wichtigsten Punkte von Philip Fisher?“

Eigene Texte und Schreibstil

Legen Sie Beispiel-Texte ab — Tweets, Blogposts, E-Mails — und der Agent lernt Ihren Schreibstil. Wenn Sie später einen Tweet zu einem Thema schreiben lassen, klingt er tatsächlich wie von Ihnen und nicht wie eine generische KI-Antwort.

Versionskontrolle: Warum Git entscheidend ist

Ein oft übersehener, aber kritischer Aspekt: Git-Integration. Git speichert jeden Änderungsschritt als sogenannten „Commit“ — wie ein Screenshot Ihres Wissensstands zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das hat mehrere Vorteile:

Rollback: Haben Sie etwas injiziert, das sich als irrelevant herausstellt? Sie können zu einem früheren Stand zurückkehren.

Haben Sie etwas injiziert, das sich als irrelevant herausstellt? Sie können zu einem früheren Stand zurückkehren. Backup: Ihr gesamtes Wissen ist versioniert gespeichert — versehentliches Löschen ist kein Problem mehr.

Ihr gesamtes Wissen ist versioniert gespeichert — versehentliches Löschen ist kein Problem mehr. Synchronisation: Über GitHub können Sie Ihr Wissen zwischen mehreren Geräten synchronisieren.

Über GitHub können Sie Ihr Wissen zwischen mehreren Geräten synchronisieren. Zusammenarbeit: Teams können gemeinsam an einem Wissensarchiv arbeiten.

https://git-scm.com/doc

Mit der GitHub CLI lässt sich ein privates Repository in wenigen Sekunden erstellen. Jedes Mal, wenn der Agent neue Inhalte hinzufügt, wird automatisch ein Commit erzeugt und zum Repository gepusht. So haben Sie immer eine Remote-Sicherungskopie.

Projekt- und Aufgabenmanagement integriert

Das System kann weit über reines Wissensmanagement hinausgehen. Durch einfache Markdown-Dateien für Todos und Projekte entsteht ein integriertes Aufgabenmanagement, das mit Ihrem Wissen verknüpft ist:

Der Agent erinnert Sie an offene Aufgaben

Er kann automatisch Projekt-Status tracken

Über Loops — also wiederkehrende Checks — prüft er regelmäßig, ob Aufgaben erledigt wurden

Fällige Deadlines werden erkannt und gemeldet

Kombinieren Sie das mit MCP-Servern (Model Context Protocol), kann der Agent sogar auf Ihre E-Mails zugreifen, in Slack posten oder Kalendereinträge erstellen.

Eine persönliche Wikipedia als Bonus

Ein besonders elegantes Feature: Aus Ihrem Obsidian-Vault lässt sich eine HTML-Webseite generieren, die wie eine persönliche Wikipedia aussieht. Jede Notiz wird zu einem Artikel, Backlinks werden zu internen Links und die Graph-Ansicht zeigt die Verbindungen. Diese Seite kann lokal laufen oder über GitHub Pages sogar online erreichbar sein.

Das klingt zunächst nach Spielerei, hat aber einen praktischen Nutzen: Sie können Ihr gesamtes Wissen durchsuchen und durchklicken, ohne Obsidian geöffnet haben zu müssen. Für Präsentationen, Teambriefings oder einfach zum Wiederentdecken von altem Wissen ist das extrem praktisch.

Was das System nicht kann

So beeindruckend das Setup ist — es hat Grenzen, die man kennen sollte:

Einrichtungsaufwand: Die initiale Einrichtung dauert 30-60 Minuten, je nach Erfahrung mit Terminal-Befehlen

Die initiale Einrichtung dauert 30-60 Minuten, je nach Erfahrung mit Terminal-Befehlen Kosten: Obsidian ist kostenlos, aber Claude Code oder Codex benötigen API-Credits oder Abonnements

Obsidian ist kostenlos, aber Claude Code oder Codex benötigen API-Credits oder Abonnements Lernkurve: Wer noch nie mit Terminal, Git oder Markdown gearbeitet hat, braucht eine Einarbeitungszeit

Wer noch nie mit Terminal, Git oder Markdown gearbeitet hat, braucht eine Einarbeitungszeit Keine Multimodalität: Das System arbeitet primär mit Text — Bilder und Videos werden nicht direkt analysiert

Das System arbeitet primär mit Text — Bilder und Videos werden nicht direkt analysiert Kontextfenster: Je größer Ihr Wissensarchiv, desto mehr Kontext muss der Agent verarbeiten — das kann bei sehr großen Vaults zu Grenzen führen

Fazit: Ein System, das mit Ihnen wächst

Die Kombination aus Obsidian und einem KI-Coding-Agenten ist mehr als ein Produktivitäts-Trick — es ist ein Paradigmenwechsel beim Wissensmanagement. Statt Ihre Notizen passiv zu speichern, werden sie zu einem aktiven Wissensnetz, das mit jeder neuen Information wertvoller wird. Jede Session macht das System klüger, jede injizierte Quelle erweitert Ihren Kontext.

Der wichtigste Vorteil gegenüber Cloud-Lösungen: Ihr Wissen bleibt bei Ihnen. Kein Anbieter kann es abschalten, kein Abo kann ablaufen, kein Datenleck kann es kompromittieren. Es sitzt als einfache Markdown-Dateien auf Ihrer Festplatte — zukunftssicher, portabel und unter Ihrer Kontrolle.

Wer regelmäßig recherchiert, schreibt oder komplexes Wissen verwaltet — ob als Journalist, Entwickler, Unternehmensberater oder Student — sollte sich dieses System zumindest einmal ansehen. Der Einstieg ist kostenlos, die Vorteile sind langfristig spürbar.