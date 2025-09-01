Rednerliste für den World Quantum Readiness Day 2025

Virtuelles Event führender Quanten- und Kryptographie-Experten – Nominierungen für die Quantum Readiness Awards.

DigiCert, Inc., etablierter Anbieter für Digital-Trust-Lösungen, hat die Rednerliste für den World Quantum Readiness Day am 10. September 2025 veröffentlicht. Das virtuelle Event weist auf den wachsenden Bedarf zur Anpassung aktueller Sicherheitsinfrastrukturen an die Herausforderungen des Quantencomputing-Zeitalters hin. Die Veranstaltung versammelt führende Experten für Quantencomputing, Kryptographie und Cybersicherheit, um konkrete Leitlinien zur Vorbereitung auf das Quantenzeitalter zu entwickeln.

Rechenstarke Quantencomputer verfügen über das technische Potenzial, viele der derzeit verwendeten kryptografischen Algorithmen zu knacken. Der World Quantum Readiness Day greift Strategien auf, mit denen sich Organisationen schützen und auf das Quantenzeitalter vorbereiten können. Die Veranstaltung hilft Unternehmen bei der Vorbereitung auf das Quantum-Computing-Zeitalter, um die Einführung von Post-Quanten-Kryptographie (PQC) beschleunigen und ihre digitale Infrastruktur absichern zu können. Teilnehmer erhalten wertvolles Wissen zur Erstellung einer Roadmap um quantenbereit zu werden.

„Quantencomputing verändert die Anforderungen an digitale Sicherheitsstrukturen. Wir unterstützen Unternehmen aktiv dabei, sich auf die Sicherheitsherausforderungen des heranbrechenden Quantenzeitalters vorzubereiten“

, sagte Amit Sinha, CEO bei DigiCert.

„Es ist überaus erfreulich, dass eine einflussreiche Gruppe renommierter Experten zusammenfindet, die mit ihren Erkenntnissen maßgeblich dazu beiträgt, unsere Branche in eine sicherere Quantenzukunft zu führen.“

Die hochkarätige Rednerliste beim World Quantum Readiness Day 2025 besteht aus den folgenden Personen:

Dr. Taher Elgamal, Kryptologe, Unternehmer, Erfinder von SSL, Partner bei Evolution Equity Partners

Dr. Lily Chen, Mathematikerin und NIST-Stipendiatin, NIST

Panos Kampanakis, Leitender Sicherheitsingenieur von Amazon Web Services (AWS)

Richard Kisley, Leitender Ingenieur bei IBM HSM

Jeff Stapleton, PQC-Forscher bei Wells Fargo und Lehrstuhlinhaber für X9F4 Cybersicherheit und Kryptographie

William Whyte, Senior Director Technical Standards von Qualcomm

Tom Patterson, Geschäftsführer Emerging Technology Security bei Accenture

Colin Soutar, Global Quantum Cyber Readiness Leader bei Deloitte

Martin Reilly, Digital Identity Offering Manager, DXC Technologies

Dr. Jim Goodman, Kryptographie-Experte, Mitgründer und CTO von Crypto4A

Konstantinos Karagiannis, Director of Quantum Computing Services bei Protiviti; Gastgeber des Podcasts „The Post-Quantum World“

Blair Canavan, Director Alliances – PKI & PQC Portfolio bei Thales

Luke Valenta, Research Engineer bei Cloudflare

Moderiert wird die Veranstaltung von John Furrier, Mitgründer und CEO von SiliconANGLE – mit Unterstützung weiterer DigiCert-Moderatoren und Referenten wie Dr. Amit Sinha (CEO), Lakshmi Hanspal (CTrO), Deepika Chauhan (CPO), Jeremy Rowley (SVP und Digital Trust Strategist), Tim Hollebeek (VP of Industry Standards), Kevin Hilscher (Senior Director of Product Management), Corey Bonnell (Industry Development Strategist) und Shane Kelly (Principal Crypto Architect).

Bei der virtuellen Veranstaltung werden auch die Finalisten der Quantum Readiness Awards 2025 vorgestellt. Die Preisverleihung würdigt Organisationen für ihre beispielhafte Quantenvorbereitung. Mit ihrer Pionierarbeit setzen die Preisträger neue Standards für Quantenresilienz, passen sich an die Post-Quanten-Realitäten an und demonstrieren damit ein umfassendes Verständnis der Herausforderungen im Quantencomputing-Zeitalter. Die Gewinner werden am 25. September 2025 bekannt gegeben.

Als weltweit führender Anbieter für Digital-Trust-Lösungen schützt DigiCert digitale Interaktionen von Unternehmen und Anwendern. DigiCert® ONE, die Plattform für digitale Vertrauensdienste, verschafft Organisationen zentrale Visibilität und Kontrolle über vertrauliche Kommunikationsprozesse in öffentlichen und privaten Anwendungsbereichen sowie Website-Schutz und sicheren Zugriff auf Unternehmenssysteme, Softwareprogramme, digitale Identitäten, Inhalte und Geräte. Aufgrund preisgekrönter Softwarelösungen und seiner branchenweiten Führungsposition bei der Erfüllung technischer Standards und Betriebsanforderungen ist DigiCert der bevorzugte Digital-Trust-Anbieter bei Unternehmen rund um die Welt.

