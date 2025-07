Cloud-Strategie bei Banken: Warum PaaS vor SaaS oft der klügere Weg ist

Die Cloud-Strategie für Banken steht an einem Wendepunkt: Während der direkte Sprung zu Software as a Service (SaaS) verlockend erscheint, empfehlen Experten für komplexe Finanzinstitute einen schrittweisen Ansatz über Platform as a Service (PaaS). Mit der neuen DORA-Verordnung und steigenden Compliance-Anforderungen müssen Banken ihre Migrationsstrategie überdenken – nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern um regulatorische Fallstricke zu vermeiden.