Amazon D2C: Was KMU wirklich wissen müssen – Fakten statt Hype

Amazon launcht angeblich einen dedizierten D2C-Bereich mit null Prozent Provision für drei Monate – 10.000 neue Seller in Europa sollen profitieren, Temu wird als Hauptmotiv genannt. Klingt gut. Das Problem dabei: Die belegbaren Fakten sehen anders aus. Was wirklich hinter dem Hype steckt, was Amazon tatsächlich für KMU im Angebot hat, und warum der Vergleich mit Temu trotzdem nicht falsch ist.

Was an der Meldung stimmt – und was nicht

Klartext vorweg: Es gibt keine verifizierte Ankündigung von Amazon, wonach ein eigenständiger „D2C-Marketplace“ mit dreimonatiger Provisionsfreiheit für KMU in Europa gestartet wäre. Weder auf press.aboutamazon.com noch auf sellercentral.amazon.de findet sich zum Stand Anfang Mai 2026 eine entsprechende Pressemitteilung oder ein Programmdetail. Die Quellen, die in der Berichterstattung zirkulieren, lassen sich nicht auf ein offizielles Amazon-Dokument zurückführen.

Das ist keine Kleinigkeit. Wer als Händler auf Basis dieser Meldung Entscheidungen trifft – etwa Lageraufbau, Personalplanung oder Budgetumschichtung – sitzt möglicherweise einem Gerücht auf. Die Marge verzeiht das nicht.

Trotzdem ist die Stoßrichtung der Meldung nicht vollständig aus der Luft gegriffen. Amazon arbeitet seit 2024 aktiv daran, seine Position gegenüber neuen Konkurrenten wie Temu zu festigen. Das Unternehmen testet externe D2C-Links in der App, baut Multi-Channel Fulfillment aus und justiert seine Gebührenmodelle für Neuseller. Der Rahmen stimmt – die konkreten Zahlen und Programm-Details in der Ursprungsmeldung sind es nicht.

Dieser Artikel trennt beides sauber: Was ist belegbar, was ist Spekulation, und was bedeutet das für KMU, die im Amazon D2C Umfeld arbeiten oder einsteigen wollen?

Amazon D2C: Was der Begriff eigentlich bedeutet

„Direct to Consumer“ – also der direkte Verkauf ohne Zwischenhändler – ist kein Amazon-Erfindung. Das Konzept beschreibt, dass eine Marke ihre Produkte direkt an den Endkunden verkauft, ohne Großhändler, Distributoren oder stationäre Retailer dazwischenzuschalten. Der Händler behält Kundenkontakt, Preishoheit und Datenkontrolle.

Das Problem dabei: Amazon ist strukturell kein reines D2C-Tool. Amazon ist primär ein Third-Party-Marktplatz, auf dem Seller ihre Produkte listen. Amazon kontrolliert das Kundenverhältnis, nicht der Händler. Kundendaten? Gehören Amazon. Pricing-Kontrolle? Eingeschränkt durch Algorithmen. Markenauftritt? Möglich, aber limitiert. Wer Amazon-D2C sagt, meint eigentlich: Amazon als Verkaufskanal neben dem eigenen Shop – nicht als Ersatz für ihn.

Der Direct-to-Consumer Marktplatz im reinen Sinne ist ein eigenständiger Markenshop, betrieben auf Plattformen wie Shopify oder WooCommerce, ergänzt durch Amazon als Traffic- und Logistikkanal. Das ist der Hybrid-Ansatz, den viele KMU heute fahren – und der tatsächlich funktioniert, wenn er richtig umgesetzt wird.

Amazon hat Ende 2024 begonnen, in seiner Shopping-App Beta-Features zu testen, bei denen Nutzer aus den Suchergebnissen direkt auf externe D2C-Websites weitergeleitet werden können. Shopifreaks berichtete über diesen Beta-Test, der organische Traffic zu Markenshops erlaubt – ohne direkten Amazon-Kauf, ohne Provision, aber auch ohne die Conversion-Sicherheit, die das Amazon-Checkout-System bietet. Das ist interessant. Es ist aber kein neuer Marketplace, sondern ein Traffic-Experiment.

Was Amazon wirklich für KMU anbietet – die belegbaren Programme

Wer die Angebote von Amazon für kleine und mittlere Unternehmen sortiert, findet ein durchaus dichtes Ökosystem. Es ist nur nicht das Ökosystem, das in der Ursprungsmeldung beschrieben wird.

Fulfillment by Amazon (FBA) und Multi-Channel Fulfillment (MCF)

FBA ist das älteste und bekannteste Angebot: Händler lagern ihre Waren bei Amazon, Amazon übernimmt Versand, Retouren und Kundenservice. Die Kosten bewegen sich je nach Produktgröße und -gewicht, liegen aber typischerweise im Bereich von Fulfillment-Gebühren plus Lagerkosten. Für den KMU-E-Commerce ist das oft günstiger als ein eigenes Logistiknetz aufzubauen, wenn das Volumen stimmt.

MCF – Multi-Channel Fulfillment – geht einen Schritt weiter. Hier lagert der Händler ebenfalls bei Amazon, verkauft aber auf beliebigen Kanälen: dem eigenen Shopify-Store, WooCommerce, eBay, oder einem anderen Direct-to-Consumer Marktplatz. Amazon liefert aus, egal wo die Bestellung eingegangen ist. Die Kosten lagen laut verfügbarer Marktrecherche 2024 bei rund drei bis fünf US-Dollar pro Order, je nach Volumen und Lieferziel. Für Europa gelten eigene Tarifstaffeln.

MCF ist damit tatsächlich eine D2C-Infrastruktur – Amazon übernimmt die Logistik, der Händler behält den Kundenkontakt auf seinem eigenen Kanal. Das ist ein sinnvolles Modell für KMU, die keine eigene Lagerhaltung aufbauen wollen, aber trotzdem eigenständig verkaufen möchten.

Seller University und Einsteiger-Programme

Amazon betreibt die Seller University als kostenloses Schulungsangebot für neue Marketplace-Teilnehmer. Es gibt Promo-Pakete für Neuseller, die in der Vergangenheit Vergünstigungen bei Werbeformaten oder Gebühren umfassten. Ob solche Programme aktuell in Europa mit den in der Meldung genannten Konditionen aktiv sind, ist nicht belegbar. Für konkrete und aktuelle Programmbedingungen gilt: sellercentral.amazon.de ist die einzige verlässliche Quelle.

Provisionen: Was tatsächlich gilt

Amazon erhebt Provisionen, die je nach Produktkategorie zwischen acht und fünfzehn Prozent des Verkaufspreises liegen – Stand 2026. Das ist der Standard. Es gibt keine bestätigte „null Prozent für drei Monate“-Regelung als allgemeines Programm. Wer das als Geschäftsgrundlage plant, riskiert eine böse Überraschung bei der nächsten Abrechnung.

Die Gesamtkosten auf Amazon sind für KMU oft erheblich komplexer: FBA-Gebühren, Storage-Fees, Advertising-Kosten und die eigentliche Provision summieren sich. Händler, die das nicht von Anfang an in ihre Kalkulation einbauen, erleben schnell, warum Amazon-Margen manchmal dünner aussehen als geplant.

Temu als Druckmittel: Der reale Competitive-Kontext

Dass Amazon unter Druck steht, ist kein Gerücht. Temu ist real, und der Preiskampf ist real. Aber das Bild muss richtig eingeordnet werden.

Temus EU-Umsatz lag 2024 bei schätzungsweise rund zwei Milliarden Euro. Das klingt groß – verglichen mit Amazons Gesamtumsatz in Europa ist es ein kleiner Bruchteil. Temu hat 2025 durch DSA-Regulierungen (Digital Services Act) und den Wegfall des Zoll-Schlupflochs bei Kleinsendungen unter 150 Euro erheblich an Fahrt verloren. Die EU hat die Zollbefreiung für Pakete unter diesem Wert gestrichen, was Temus Preismodell strukturell teurer macht.

Amazons Marktanteil im US-E-Commerce lag laut eMarketer für 2023 bei rund 37,6 Prozent – nicht bei den häufig zitierten 49 Prozent, die auf älteren Daten aus 2022 basieren. Für Europa sind die Zahlen strukturell anders, da der Markt fragmentierter ist. In Deutschland etwa konkurriert Amazon mit Otto, Zalando, MediaMarkt und zahlreichen Fachhandels-Plattformen.

Die Reaktion von Amazon auf Temu ist trotzdem strategisch lesbar: Das Unternehmen hat 2024 „Amazon Haul“ getestet, ein Preissegment mit Bundles unter zehn Dollar, das direkt gegen Temus Billigstrategie zielt. Das ist kein D2C-Programm – das ist Preispositionierung. Und es zeigt, dass Amazon den Niedrigpreisbereich als Bedrohung ernst nimmt, auch wenn Temu global gesehen noch deutlich unter zehn Prozent Marktanteil liegt.

Für KMU bedeutet das: Die Wettbewerbslandschaft im Amazon D2C Bereich wird rauer, nicht einfacher. Temu drückt Preiserwartungen bei Konsumenten nach unten. Das betrifft besonders Händler in Commodity-Kategorien wie Haushaltsartikel, Spielzeug oder einfache Bekleidung – Bereiche, in denen Temu am aggressivsten agiert.

Warum KMU Amazon als Direct-to-Consumer Kanal trotzdem ernst nehmen sollten

Meine persönliche Einschätzung: Amazon bleibt für KMU der Kanal mit der größten sofortigen Reichweite in Europa, auch wenn die Provisionen nerven und die Abhängigkeit ein echtes Risiko darstellt. Kein anderer Marketplace liefert vergleichbare Sichtbarkeit bei vergleichbarer Infrastruktur – das ist nun mal die Realität.

Der Hybrid-Ansatz – eigener Direct-to-Consumer Marktplatz plus Amazon als Vertriebskanal – ist für viele KMU nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Die Frage ist nicht entweder/oder, sondern wie der Mix aussehen soll. Und da zeigt die Praxis, dass erfolgreiche Händler Amazon aktiv für Neukundengewinnung nutzen, aber die Stammkundschaft über den eigenen Kanal binden.

Empire Flippers beschreibt in ihrem D2C-Guide, wie Händler Amazon FBA als Logistik-Backend nutzen können, während der Vertrieb über eigene Kanäle läuft. Der Kern: Amazons Infrastruktur ist schwer zu replizieren, aber das Kundenverhältnis muss der Händler selber aufbauen. Die Adoption dieses Hybrid-Modells hat laut Empire-Flippers-Daten zwischen 2024 und 2025 um rund 25 Prozent zugenommen – ein deutliches Signal, dass immer mehr Händler diesen Weg gehen.

Conversion-Logik auf Amazon vs. eigenem Shop

Wer auf Amazon listet, profitiert von einer extrem hohen Kaufbereitschaft: Nutzer kommen mit konkreter Kaufabsicht. Die Conversion-Rates auf Amazon sind strukturell höher als auf dem durchschnittlichen Neukundenshop. Das Problem dabei ist die Transparenz: Welche Produkte kauft wer, wann und warum? Diese Daten behält Amazon. Für D2C-Strategien, die auf Kundenbindung und Repeat-Purchase setzen, ist das ein fundamentales Problem.

Ein eigener Direct-to-Consumer Marktplatz liefert dagegen vollständige Kundendaten, erlaubt Retargeting, E-Mail-Marketing und Abo-Modelle. Die initiale Conversion ist schwerer zu erreichen – aber der Customer Lifetime Value ist deutlich besser steuerbar. Das ist die eigentliche D2C-Marge, nicht die Provision.

Das Provisionsmodell im Vergleich: Amazon gegen Alternativen

Weil Zahlen mehr sagen als Allgemeinplätze, hier ein direkter Vergleich der relevanten Kosten für KMU im E-Commerce:

Amazon Marketplace (Standard): 8–15 % Provision je nach Kategorie, plus FBA-Gebühren bei Nutzung, plus Advertising-Budget für Sichtbarkeit.

8–15 % Provision je nach Kategorie, plus FBA-Gebühren bei Nutzung, plus Advertising-Budget für Sichtbarkeit. eBay Deutschland: 6–12 % Provision (Kategorien-abhängig), günstigere Werbeoption, aber deutlich geringere Reichweite und schlechtere Conversion für Neuware.

6–12 % Provision (Kategorien-abhängig), günstigere Werbeoption, aber deutlich geringere Reichweite und schlechtere Conversion für Neuware. Otto Marketplace: Einladungsbasiert, Provision vergleichbar mit Amazon, aber kleinere Reichweite mit stärkerem Fokus auf DE-Markt und höherer Durchschnittskaufkraft.

Einladungsbasiert, Provision vergleichbar mit Amazon, aber kleinere Reichweite mit stärkerem Fokus auf DE-Markt und höherer Durchschnittskaufkraft. Shopify (eigener Shop): Monatliche Grundgebühr ab 29 USD (Basic), plus Payment-Fees, plus Marketing-Budget. Keine Provision an Plattform, aber Traffic muss selbst generiert werden.

Monatliche Grundgebühr ab 29 USD (Basic), plus Payment-Fees, plus Marketing-Budget. Keine Provision an Plattform, aber Traffic muss selbst generiert werden. Temu (als Seller): Noch keine breite Seller-Integration für europäische KMU verfügbar; Temus Modell basiert primär auf Direktimport aus China.

Der Vergleich zeigt: Amazon ist nicht billig – aber es ist das Paket aus Reichweite, Logistik und Conversion-Power, das die Provision rechtfertigt oder eben nicht, je nach Kategorie und Marge. Für Händler mit dünnen Margen in Commodity-Segmenten ist Amazon ein Risiko. Für Händler mit Markenprodukten und höherem ASP (Average Selling Price) ist die Rechnung oft positiv.

KMU-E-Commerce: Die fünf häufigsten Fehler beim Amazon-Start

Dieser Teil gehört zu den Abschnitten, die ich für praktisch wichtiger halte als jede Pressemitteilung. Denn die eigentliche Herausforderung ist nicht die Wahl des Kanals, sondern die Umsetzung.

Fehler 1: Provisionen nicht vollständig kalkulieren

Der häufigste Fehler bei KMU, die in den Amazon D2C Bereich einsteigen: Die Provision wird als einziger Kostenfaktor betrachtet. Tatsächlich addieren sich FBA-Gebühren, Lagerkosten für Langsamdreher, Retourenkosten und Advertising-Budget. Die effektive Gesamtbelastung liegt oft bei 25 bis 35 Prozent des Verkaufspreises, nicht bei den auf der Provisions-Seite genannten 8 bis 15 Prozent.

Fehler 2: Keine eigene D2C-Präsenz parallel aufbauen

Wer ausschließlich auf Amazon verkauft, ist vollständig von den Regeln und Algorithmen der Plattform abhängig. Das ist kein Direct-to-Consumer Marktplatz – das ist Subunternehmertum für Amazon. Ein eigener Shop, auch wenn er anfangs kaum Traffic hat, ist die Absicherung gegen Sperrungen, Regeländerungen oder Gebührenerhöhungen. Mehr Kontext liefert Amazon Commingling endet: So ändern sich Bestellungen ab März 2026.

Fehler 3: Listing-Qualität unterschätzen

Amazon-Suchalgorithmen bevorzugen Listings mit hoher Keyword-Relevanz, guten Bildern, vollständigen Produktbeschreibungen und positiven Bewertungen. KMU, die ihre Listings nicht professionell aufbauen, verschwinden in Seite 5 der Suchergebnisse. KI-gestützte Listing-Tools wie Helium 10 können die Sichtbarkeit laut Marktbeobachtungen um 30 bis 50 Prozent verbessern – aber sie kosten zusätzlich.

Fehler 4: Amazon Haul/Temu-Preisniveau imitieren wollen

KMU, die versuchen, im Preiswettbewerb mit Temu mitzumachen, machen in der Regel Verluste. Die Marge gibt das nicht her, wenn Produktion in Europa oder mit westlichen Qualitätsstandards stattfindet. Die richtige Reaktion auf Temu-Druck ist Differenzierung – nicht Preisanpassung nach unten.

Fehler 5: Datenstrategie ignorieren

Amazon liefert Seller-Reports mit wertvollen Daten – Klickraten, Conversion, Retourenquoten, Bewertungsanalysen. Händler, die diese Daten nicht systematisch auswerten, verzichten auf den einzigen echten Informationsvorteil, den sie auf der Plattform haben. Wer nicht weiß, warum ein Produkt nicht konvertiert, optimiert blind.

Amazons D2C-Link-Test: Was das Beta-Feature wirklich bedeutet

Der interessanteste real belegte Schritt von Amazon in Richtung D2C ist das Beta-Feature, das externe Markenshops in der Amazon-App verlinkt. Nutzer suchen nach einem Produkt, und Amazon zeigt – zusätzlich zu den eigenen Listings – einen Link zum Brand-eigenen D2C-Shop. Kein Amazon-Kauf, kein Amazon-Checkout, kein Amazon-Kundenprofil.

Das ist strategisch ambivalent. Auf der einen Seite erschließt Amazon damit Traffic für externe Shops, was auf den ersten Blick wie eine Hilfestellung für D2C-Marken aussieht. Auf der anderen Seite: Amazon sammelt Klickdaten, Suchverhalten und Conversion-Informationen. Das Unternehmen lernt, welche Brands Nachfrage erzeugen, ohne dass diese Brands Amazon dafür bezahlen müssen – vorläufig.

Die naheliegende Vermutung von Branchenbeobachtern: Diese organischen Links werden früher oder später in ein bezahltes Sponsored-Format überführt. Amazon weiß, dass die Daten wertvoll sind. Wer als KMU jetzt in dieses Beta-Programm einbezogen wird, sollte genau beobachten, wie sich die Konditionen entwickeln.

Für den Direct-to-Consumer Marktplatz-Gedanken ist das Feature trotzdem interessant: Es senkt die Hürde für KMU, ihre eigenen Shops als primären Verkaufskanal zu positionieren, während Amazon als Traffic-Quelle funktioniert. Das verändert die Logik des KMU-E-Commerce – zumindest in den Testmärkten.

Temu-Druck verändert die Preiserwartungen der Konsumenten – auch gegenüber Amazon-Sellern. (Symbolbild)

Die Temu-Reaktion von Amazon: Was wirklich passiert

Statt eines provisionfreien D2C-Marketplace – den es nicht gibt – hat Amazon konkret auf Temu reagiert: mit Amazon Haul. Das ist ein Niedrigpreissegment innerhalb von Amazon, das Bundles und Einzelprodukte unter zehn Dollar anbietet und damit Temus Kernpositionierung direkt angreift. Haul arbeitet mit längeren Lieferzeiten – ähnlich wie Temu –, was die Logistikkosten senkt und günstigere Preise ermöglicht.

Das ist kein Programm für KMU. Das ist eine Plattformstrategie, die Amazon als Gesamtanbieter positioniert. KMU profitieren davon nicht direkt – im Gegenteil, der Preisdruck im Niedrigpreissegment steigt dadurch weiter.

Was KMU im Kontext des Temu-Wettbewerbs tatsächlich tun können, ist überschaubar: Erstens, qualitative Differenzierung – Produkte anbieten, die Temu strukturell nicht kann (Personalisierung, schnelle Lieferung aus EU-Lager, Markenerlebnis). Zweitens, den eigenen Direct-to-Consumer Marktplatz als Hauptkanal stärken, um Kundenbindung aufzubauen, die auf Amazon nicht möglich ist. Drittens, Amazon MCF als Logistikpartner nutzen, ohne sich vollständig in die Plattform-Abhängigkeit zu begeben.

Temu hat durch die EU-Zollreform strukturelle Kostenprobleme bekommen. Das ist eine Gelegenheit für europäische KMU – aber nur, wenn sie bis dahin eigene Kanäle aufgebaut haben.

Amazon Seller-Konto: Was KMU vor dem Start wissen müssen

Ein Amazon Verkäuferkonto gibt es in zwei Varianten: Individual (ohne monatliche Grundgebühr, aber mit 0,99 Euro pro verkauftem Artikel) und Professional (derzeit rund 39 Euro pro Monat, ohne diese Per-Item-Fee). Für KMU, die ernsthaft im Amazon D2C Bereich arbeiten wollen, ist Professional der einzige sinnvolle Weg – die Per-Item-Fee des Individual-Kontos macht das Modell ab dem ersten Dutzend Bestellungen teurer.

Die Kontoeröffnung selbst ist transparent, aber aufwändig: Identitätsverifizierung, Bankverbindung, Steuer-ID, Handelsregistereintrag für gewerbliche Verkäufer. Amazon verifiziert Daten im Detail. Wer hier unpräzise vorgeht, riskiert Kontosperren schon vor dem ersten Verkauf. Das ist keine Schikane – das ist Anti-Fraud-Logik. Aber es kostet Zeit.

Für KMU aus dem EU-Ausland, die in Deutschland verkaufen wollen, kommt die umsatzsteuerliche Registrierung hinzu. Amazon akzeptiert keine Verkäufer, die nicht steuerlich korrekt registriert sind – das hat das Plattformsteuergesetz 2022 verbindlich geregelt. Die Pflicht zur DAC7-Meldung gilt seit 2023, Amazon übermittelt Umsatzdaten seiner Seller automatisch an die Finanzbehörden.

Checkliste: Vorbereitung auf den Amazon-Start für KMU

Gewerbeanmeldung oder Handelsregistereintrag vollständig und aktuell

Umsatzsteuer-ID vorhanden (für EU-Verkäufer: OSS-Registrierung prüfen)

IBAN und Bankverbindung auf den Namen des Unternehmens (keine privaten Konten)

Produktkategorien vorab recherchieren: Gibt es Gating (Freigabepflicht)? Welche Provisionen gelten?

Listing-Strategie vorbereiten: Bilder, Texte, Keywords

Preis-Kalkulation mit allen Kostenfaktoren: Provision + FBA + Advertising + Retouren

Entscheidung: FBA oder FBM (Fulfilled by Merchant)? MCF für andere Kanäle?

Eigener D2C-Shop parallel geplant? (Shopify, WooCommerce, oder anderer Direct-to-Consumer Marktplatz)

Der eigene Direct-to-Consumer Marktplatz: Setup und Kosten im Überblick

Wer einen eigenen D2C-Shop aufbaut, hat heute mehr Optionen als je zuvor. Die drei relevanten Plattformen für KMU in Europa sind Shopify, WooCommerce und Shopware.

Shopify ist der unkomplizierteste Einstieg: SaaS-Modell, keine Serveradministration, App-Ökosystem für alle Standard-Use-Cases. Der Basic-Plan kostet rund 29 USD pro Monat, der Grow-Plan rund 79 USD. Dazu kommen Payment-Fees von 0,5 bis 2 Prozent je nach Plan und Zahlungsanbieter. Für KMU mit unter einer Million Euro Jahresumsatz ist das eine überschaubare Investition – solange Traffic-Generierung funktioniert.

WooCommerce ist kostenfrei als Plugin für WordPress, aber der Aufwand für Hosting, Wartung, Security und Plugin-Management ist erheblich. Für KMU ohne technische Ressourcen ist das oft die schlechtere Wahl, auch wenn die laufenden Kosten niedriger erscheinen.

Shopware ist die deutsche Alternative: selbst gehostet oder als SaaS, stark im B2B-Bereich, aber auch für anspruchsvolle D2C-Setups geeignet. Kosten für die Enterprise-Version können fünfstellig im Jahr werden – für wachsende KMU aber durchaus sinnvoll, wenn Amazon MCF als Logistik-Backend angebunden wird. Eine vertiefende Einordnung bietet Drohnen-Logistik bei Otto: Was deutsche Retailer gegen Amazon wirklich tun können.

Die Anbindung von MCF an einen eigenen Shopify-Store ist technisch direkt möglich über eine native Amazon-Integration. Damit entsteht das Hybrid-Modell: Bestellungen aus dem eigenen Shop werden automatisch durch Amazons Logistik erfüllt, während der Händler die Kundendaten behält. Das ist der pragmatische Ansatz für KMU, die schnell skalieren wollen, ohne eine eigene Logistik aufzubauen. Wer tiefer einsteigen möchte, findet in Amazon Q1-Zahlen: Händler-Protest und die Zukunft des Online-Handels weiteren Hintergrund.

KI-Tools für Amazon-Listings: Effizienz statt Magie

2025 hat den Boom der KI-gestützten Listing-Tools auf Amazon weiter beschleunigt. Helium 10, Jungle Scout, DataHawk – alle bieten heute automatisierte Keyword-Recherche, A/B-Testing für Titles und Bullet Points sowie AI-generierte Produktbeschreibungen. Die Versprechen sind groß. Was ist realistisch?

Keyword-Recherche funktioniert gut. Das ist eine datengetriebene Aufgabe, die KI besser löst als manuelle Suche, weil sie Suchvolumina, Wettbewerbs-Scores und saisonale Schwankungen gleichzeitig verarbeitet. Listing-Tools können die Sichtbarkeit tatsächlich messbar verbessern – Steigerungen von 30 bis 50 Prozent bei relevanten Suchanfragen sind für schlecht optimierte Listings realistisch.

KI-generierte Texte sind dagegen mit Vorsicht zu genießen. Amazon filtert Listings auf Qualität. Generische KI-Texte, die keine echten Produktvorteile kommunizieren, konvertieren schlecht – egal wie gut das Keyword-Ranking ist. Die Conversion ist am Ende das Ziel, nicht die Platzierung.

Das Handelsblatt analysiert regelmäßig die Entwicklung im europäischen E-Commerce und zeigt, dass die Investition in professionelle Produktkommunikation für KMU einer der wenigen Hebel ist, die gegenüber großen Marken tatsächlich wirken – weil große Marken oft träge in der Listing-Optimierung sind.

Was die DSA-Regulierung für Amazon D2C bedeutet

Der Digital Services Act ist seit Anfang 2024 für alle sehr großen Online-Plattformen (VLOPs) in der EU bindend. Amazon fällt unter diese Kategorie. Das hat konkrete Auswirkungen auf den Amazon D2C Bereich und auf KMU-Seller.

Erstens: Mehr Transparenz bei Ranking-Algorithmen. Amazon muss offenlegen, nach welchen Kriterien Listings ranken. Das klingt gut – praktisch ändert sich für Händler wenig, weil die Offenlegungen auf hohem Abstraktionsniveau bleiben. Aber es ist ein erster Schritt zu mehr Rechenschaftspflicht.

Zweitens: Stärkere Pflichten bei illegalen Inhalten und gefälschten Produkten. Für seriöse KMU ist das positiv – es erhöht den Druck auf Fake-Seller, die legitime Händler in Listings verdrängen. Für Amazon selbst bedeutet es erhöhten Compliance-Aufwand.

Drittens: Mehr Rechte für Seller bei Kontosperrungen. Der DSA schreibt vor, dass Plattformen klare Beschwerdewege anbieten müssen. Für KMU, die bisher bei ungerechtfertigten Sperrungen kaum Rechtsmittel hatten, ist das ein echter Fortschritt.

Der DMA – Digital Markets Act – kommt zusätzlich hinzu und betrifft Amazons Position als Gatekeeper. Konkret: Amazon darf eigene Produkte (AmazonBasics, etc.) nicht bevorzugt in den Suchergebnissen ranken. Die Durchsetzung läuft, ist aber noch nicht abgeschlossen. Für Direct-to-Consumer Marktplatz-Strategen ist das ein relevanter Faktor: Wenn Amazon-eigene Produkte weniger bevorzugt werden, verbessern sich theoretisch die Chancen für KMU in stark kompetitiven Kategorien.

Logistik-Realität: Was MCF für KMU tatsächlich leistet

Ich habe mir angesehen, was Amazon MCF in der Praxis bedeutet – und das Bild ist differenzierter als die Marketing-Sprache vermuten lässt. MCF ist leistungsfähig, aber es hat Einschränkungen, die für bestimmte Händlertypen erheblich sind.

Erstens: Lieferzeiten. MCF für Non-Amazon-Kanäle ist in der Regel langsamer als FBA-Lieferungen auf Amazon selbst. Prime-Geschwindigkeit – oft ein Tag – gilt nicht automatisch für MCF-Bestellungen. Das ist für Direct-to-Consumer Marktplatz-Setups ein Problem, wenn der eigene Shop mit Schnelllieferung wirbt.

Zweitens: Branding. Amazon-MCF-Lieferungen kommen in Amazon-gebrandeter Verpackung – oder zumindest in Amazons Standard-Verpackung. Für Händler, die auf Unboxing-Erlebnis und Markenwahrnehmung setzen, ist das eine echte Einschränkung. Neutral-Verpackungen sind mittlerweile möglich, aber es gibt Aufpreise und nicht alle Produkte sind für Custom-Packaging freigegeben.

Drittens: Produktrestriktionen. Nicht alle Produktkategorien sind für MCF zugelassen. Gefahrgüter, bestimmte Chemikalien, Lebendmittel und temperaturkritische Waren sind ausgeschlossen oder stark reguliert. KMU in diesen Segmenten müssen alternative Logistikpartner einplanen.

Viertens: Die Kosten variieren erheblich je nach Produktgröße, Gewicht und Lieferziel. Eine sorgfältige Kalkulation ist Pflicht, bevor MCF als „günstig“ eingestuft wird. Für kleine, leichte Produkte ist MCF oft konkurrenzfähig. Für sperrige oder schwere Waren rechnet sich DHL oder ein regionaler Fulfillment-Dienstleister häufig besser.

Checkliste: D2C-Strategie für KMU im Amazon-Ökosystem – konkrete Handlungsschritte

Am Ende jeder strategischen Analyse sollte eine konkrete Handlungsoption stehen. Hier sind die wichtigsten Schritte für KMU, die heute mit einer D2C-Strategie im Amazon-Ökosystem starten wollen:

Margen-Analyse zuerst: Rechnen Sie durch, was Amazon-Provision plus FBA/MCF plus Advertising bei Ihrem Produkt bedeutet. Wenn die Netto-Marge unter 15 Prozent liegt, ist Amazon als Hauptkanal kritisch. Eigenen Shop parallel aufbauen: Shopify oder Shopware als Direct-to-Consumer Marktplatz, auch mit minimalem Sortiment, um Kundendaten zu sammeln. MCF als Logistik-Backbone evaluieren: Berechnen Sie MCF-Kosten gegen aktuelle Logistikkosten. Wenn MCF günstiger oder vergleichbar ist, macht die Integration über Shopify Sinn. Listing-Qualität professionell umsetzen: Professionelle Bilder, strukturierte Texte, Keyword-Recherche. Kein KI-Einheitsbrei. Amazon-Abhängigkeit messen: Wenn Amazon mehr als 60 Prozent Ihres Umsatzes ausmacht, ist das ein Risiko. Ziel: unter 50 Prozent, langfristig unter 40 Prozent. DSA/DMA-Entwicklungen beobachten: Beschwerderechte bei Kontosperrungen nutzen. Transparenzberichte lesen. Temu-Differenzierung aktiv kommunizieren: EU-Qualität, schnelle Lieferung, Kundennähe – das sind die Argumente, die Temu nicht replizieren kann. Kundendaten-Strategie auf eigenem Kanal aufbauen: E-Mail-Liste, Retargeting, Abo-Modelle. Das ist die eigentliche D2C-Dividende.

Was bleibt – und was offen ist

Der nicht belegte „Amazon D2C-Marketplace mit null Prozent Provision“ ist eine gute Geschichte. Zu gut, um ungeprüft wahr zu sein. Was tatsächlich passiert, ist komplexer, langsamer und strategisch interessanter: Amazon baut schrittweise Brücken zu externen D2C-Shops, testet Traffic-Features, und reagiert auf Temu nicht mit Nächstenliebe gegenüber KMU, sondern mit Plattformstrategie.

Für KMU im KMU-E-Commerce ändert das die Grundrechnung nicht. Amazon bleibt der wichtigste Kanal für sofortige Reichweite in Europa. Die Abhängigkeit davon bleibt das zentrale Risiko. Der eigene Direct-to-Consumer Marktplatz bleibt die einzige echte Absicherung.

Die interessante Frage für die nächsten zwölf Monate lautet: Wird Amazon die Beta-D2C-Links zu einem bezahlten Format machen – und wenn ja, zu welchem Preis? Retail-News berichtet kontinuierlich über diese Entwicklungen im Marktplatz-Umfeld und dürfte die ersten verlässlichen Zahlen liefern, wenn Amazon den Beta-Test ausrollt.

Bis dahin gilt: Provisionen kennen, Margen rechnen, eigene Kanäle aufbauen. Und Pressemeldungen zu null Prozent Provision erst glauben, wenn sie auf sellercentral.amazon.de stehen.