Krypto-Konto ohne eigene Banklizenz? White-Label-APIs machen es möglich. Wir rechnen nach, was Broker wirklich zahlen und riskieren.

Ein Broker ohne eigene Banklizenz, der trotzdem Krypto-Karten ausgibt, Fiat-Konten führt und Kunden staken lässt – klingt nach einem regulatorischen Widerspruch. Ist es aber nicht. Am 10. Juli 2026 kursierten erneut Produktlaunch-Hinweise zu White-Label-Krypto-Banking-Plattformen, die genau das versprechen: den kompletten Banking- und Krypto-Stack per API mieten, statt ihn selbst zu bauen. Treiber sind laut Branchenberichten vor allem zwei Faktoren: mehr regulatorische Klarheit in Europa und die Erwartung sinkender US-Zinsen, die Kapital wieder in Richtung Digitalassets lenkt. Rechnen wir das Modell einmal in Ruhe durch.

Was hinter White-Label-Krypto-Neobanken steckt

Die Idee ist unter dem Strich simpel. Ein lizenzierter Anbieter betreibt Core-Banking, Krypto-Custody, KYC/KYB und Compliance-Infrastruktur. FinTechs, Broker oder Marken binden diesen Stack per Schnittstelle ein und packen ihre eigene Marke, App und Kundenerfahrung darüber. Am Ende steht eine vollwertig wirkende Neobank – ohne dass der Betreiber selbst eine Vollbanklizenz beantragt hätte.

Genau das ist der Kern von White-Label-Banking: Die regulatorische und technische Schwerarbeit übernimmt ein Dritter, das Frontend gehört dem Broker. Für Krypto-Anbieter kommt eine zusätzliche Ebene hinzu, weil neben klassischem Fiat-Banking auch Wallet-Infrastruktur, Multi-Chain-Support und Verwahrung als Service organisiert werden müssen. Eine Krypto-Neobank unterscheidet sich von einer klassischen Neobank also vor allem dadurch, dass Fiat- und Kryptowelten in einem einzigen Kontofluss zusammenlaufen.

Historisch betrachtet ist dieses Modell eine direkte Antwort auf die hohen Hürden, die noch vor wenigen Jahren jeden Markteintritt bremsten. Wer 2019 oder 2020 als Broker ein Krypto-Angebot aufbauen wollte, musste entweder eine eigene Lizenz durchdrücken oder sich mit unzureichenden Custody-Lösungen behelfen. Die heutige Generation an API-basierten Banking-Infrastrukturen hat diese Binärentscheidung aufgelöst: Man muss weder Vollbank noch Bastellösung sein, sondern kann als lizenzierter Vermittler auf professioneller Infrastruktur aufsetzen. Das erklärt auch, warum gerade etablierte Broker den Einstieg suchen – sie haben bereits Kundenbeziehungen, aber bislang keine Banking-Funktionen im Angebot.

Die API als Lizenz-Ersatz: So funktioniert der Stack

Konkret liefert der White-Label-Partner in der Regel drei Bausteine: Core-Banking mit SEPA-Anbindung und Kartenausgabe, Krypto-Custody mit Key-Management für mehrere Blockchains, und Compliance-Schienen für KYC, AML und Reporting. Der Anbieter Treezor etwa bewirbt sein API-basiertes Core-Banking damit, dass FinTechs bei „geringen Investitionen und Risiken“ eigene Finanzprodukte entwickeln können, ohne sich in Legacy-Banksysteme einzuarbeiten – nachzulesen in der White-Label-Neobank-Lösung von Treezor.

Im Krypto-Segment übernehmen Anbieter wie Crassula die technisch heikleren Teile: Multi-Chain-Infrastruktur, Wallet-SDKs, Admin-Backoffice und Compliance-Rails, während der Kunde Marke, Onboarding-Flow und die eigene lizenzierte Rechtseinheit beisteuert. Nach Angaben von Crassula lässt sich eine gebrandete Wallet damit „in Wochen statt Jahren“ starten – ein Zeitversprechen, das man als Marketingaussage lesen sollte, nicht als Garantie. Details dazu liefert die Crassula-Dokumentation zu White-Label-Krypto-Wallets.

FinTech-APIs sind also nicht nur technische Spielerei, sondern der eigentliche Geschäftsmodell-Kern. Wer die richtige API-Schicht wählt, entscheidet damit gleichzeitig über Time-to-Market, Kostenstruktur und regulatorische Abhängigkeit.

Technische Integration: Was Broker regelmäßig unterschätzen

Die Dokumentation eines API-Anbieters liest sich meist elegant: REST-Endpoints, Webhooks, Sandbox-Umgebung, Go-live in wenigen Wochen. Die Realität in der Integrationsphase sieht oft anders aus. Broker, die erstmals eine Krypto-Neobank aufbauen, treffen auf Herausforderungen, die in keinem Sales-Deck stehen.

Erstens: Die Synchronisation zwischen Fiat- und Krypto-Ledger. Wenn ein Kunde Euro einzahlt und diese in Bitcoin tauschen möchte, müssen zwei grundverschiedene Buchhaltungssysteme in Echtzeit konsistent bleiben. Ein abgebrochener Swap bei gleichzeitig gebuchtem Fiat-Abfluss erzeugt Support-Tickets, die kein Chatbot löst. Zweitens: Die Handhabung unterschiedlicher Wallet-Architekturen und Token-Standards über mehrere Blockchains hinweg erfordert mehr Abstimmung mit dem API-Partner, als die öffentliche Dokumentation vermuten lässt. Drittens: Das Testing regulatorischerEdge Cases – etwa was passiert, wenn ein Kunde während eines laufenden Staking-Vorgangs eine Auszahlung anfordert – erfordert eigene Testzyklen, die leicht Wochen statt Tage verschlingen.

Praxiserfahrungen zeigen: Broker, die drei Monate für den Go-live einplanen, landen bei realistischer Betrachtung eher bei fünf bis sechs Monaten, bis alle kritischen Pfade stabil laufen und die Compliance-Abteilung des Partners sämtliche Freigaben erteilt hat. Das ist kein Scheitern, sondern schlicht die Komplexität eines Systems, das Bankwelt und Blockchain verbindet.

Modellrechnung: Eigene Lizenz versus API-Miete

Rechnen wir ein einfaches, bewusst vereinfachtes Modell durch. Ein europäischer Broker möchte Krypto-Karten und Fiat-Konten anbieten. Variante eins: eigene E-Geld- oder Banklizenz beantragen. Das bedeutet Kapitalanforderungen, ein mehrjähriges Zulassungsverfahren bei der Aufsicht, den Aufbau eigener Compliance-Teams und eine komplette Core-Banking-Architektur. Variante zwei: White-Label-Vertrag mit einem lizenzierten Partner, API-Integration, laufende Lizenzgebühr pro Nutzer oder Transaktion.

Unter dem Strich verschiebt sich bei Variante zwei ein hoher, einmaliger Fixkostenblock in eine planbare, variable Gebühr. Bitpanda etwa nennt für seine White-Label-Plattform einen möglichen Go-live „innerhalb von drei Monaten“ – ein Zeitrahmen, der bei einer eigenen Volllizenz kaum realistisch wäre. Wer als Broker mit tausend zahlenden Nutzern im ersten Jahr kalkuliert und pro Kopf einige Euro API-Kosten im Monat einplant, landet bei einem überschaubaren fünfstelligen Betrag – gegen einen Lizenzprozess, der allein an Beratungs- und Kapitalkosten leicht ein Vielfaches verschlingt. Der Haken an dieser Rendite-Rechnung: Sie gilt nur, solange der API-Partner stabil, compliant und wirtschaftlich gesund bleibt.

Bitpanda, Treezor, Crassula: Wer liefert was

Ein Blick auf real existierende Beispiele lohnt sich. Bitpanda Technology Solutions startete Mitte 2021 als White-Label-Angebot und wird nach Unternehmensangaben unter anderem von N26, der FinTech-Super-App Lydia und der Challengerbank Plum für deren Krypto-Angebote genutzt. Die Plattform bedient laut eigener Aussage bereits mehr als 20 Millionen Endkund:innen und wurde zu einer modularen SaaS-Plattform ausgebaut, über die Partner Zugriff auf sämtliche europäischen Lizenzen von Bitpanda erhalten und bis zu 2.500 Assets – von Aktien über ETFs bis Krypto und Edelmetalle – einbinden können. Diese Zahlen stammen aus einem Bericht des Magazins brutkasten zu Bitpanda Technology Solutions und sind als Unternehmensangaben zu lesen, nicht als unabhängig geprüfte Marktstudie.

Treezor positioniert sich stärker im klassischen Core-Banking-Segment mit SEPA, Karten und KYC/KYB, weniger krypto-spezifisch. Crassula wiederum wirbt explizit mit MiCAR-Fähigkeit seiner Krypto-Bank-Plattform und zielt auf robuste Sicherheit und Skalierbarkeit für Banken, Börsen und Marken. Auch Branchenanbieter wie Antier beschreiben in ihren Marktübersichten eine wachsende Zahl an Krypto-Neobank-Baukästen, die speziell auf schnelle Skalierung und regulatorische Einhaltung ausgelegt sind – nachzulesen in der Antier-Analyse zu US-Zinssenkungen und Krypto-Neobanken.

Auffällig: Alle drei Anbieter argumentieren mit Geschwindigkeit. Wochen statt Jahre, drei Monate statt langwieriger Zulassungsverfahren. Meine Einschätzung dazu: Diese Zeitversprechen sind im Kern realistisch für die technische Integration, blenden aber die Zeit für Compliance-Abstimmung, UX-Feinschliff und regulatorisches Testing gerne aus. Wer eine Krypto-Neobank in drei Monaten launcht, hat selten schon alle aufsichtsrechtlichen Fragen final geklärt.

Am Ende steht eine App mit Fiat-Konto, Karte und Krypto-Wallet – gebaut auf einem gemieteten API-Stack. (Symbolbild)

Der Haken: Regulierung verschwindet nicht, sie verschiebt sich

Ein weit verbreiteter Irrtum lautet: White-Label heißt keine Regulierung mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Die Anbieter selbst betonen ihre Lizenzen als Verkaufsargument – Bitpanda etwa wirbt damit, dass Partner Zugang zu „allen unseren europäischen Lizenzen“ erhalten. Das bedeutet im Umkehrschluss: Ohne diese Lizenzbasis des Infrastruktur-Partners gäbe es das Geschäftsmodell gar nicht.

Für den Broker selbst bleibt trotzdem eine eigene regulatorische Rolle offen. Je nach Ausgestaltung braucht er eine Zulassung als vertraglich gebundener Vermittler, als E-Geld-Partner oder als registrierter Krypto-Dienstleister nach der EU-Verordnung MiCA. Wer glaubt, sich mit einem White-Label-Vertrag komplett aus der Aufsichtspflicht herauskaufen zu können, irrt – und riskiert genau das Problem, das die BaFin in ihren Orientierungshilfen zum Risikomanagement im Finanzsektor immer wieder adressiert: Verantwortung lässt sich outsourcen, Haftung nur begrenzt.

MiCA-fähig ist kein Freifahrschein

Krypto-Anbieter schmücken ihre White-Label-Plattformen gerne mit dem Label „MiCA-fähig“ oder „MiCAR-ready“. Das klingt beruhigend, ist aber kein binärer Status. MiCA regelt unterschiedliche Dienstleistungen – Handel, Verwahrung, Beratung – jeweils mit eigenen Zulassungsvoraussetzungen. Eine Plattform kann technisch MiCA-kompatibel gebaut sein, ohne dass jeder Partner, der sie nutzt, automatisch alle notwendigen Registrierungen besitzt.

Für Leser:innen, die selbst mit einem White-Label-Anbieter ins Geschäft gehen wollen, heißt das konkret: nachfragen, welche Gesellschaft tatsächlich als Krypto-Dienstleister registriert ist, in welchem EU-Land die Zulassung liegt und ob sie auch für das eigene Zielland gilt. Ein Marketing-Satz wie „MiCA-fähig“ ersetzt keine Prüfung des tatsächlichen Zulassungsstatus. Wer hier zu wenig nachbohrt, zahlt später womöglich mit Bußgeldern oder einem abrupten Produktstopp.

Was das für europäische Broker konkret bedeutet

Für Broker ohne eigene Bankenlizenz eröffnet sich damit ein Weg, der vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war: Fiat-Konto, Krypto-Wallet, Kartenintegration und Staking-Funktion aus einer Hand, ohne jahrelange Zulassungsverfahren. Das verändert die Wettbewerbslandschaft. Kleinere Broker, die bislang nur Orderausführung anbieten konnten, werden über Nacht zu Anbietern vollwertiger Finanz-Apps – zumindest auf den ersten Blick.

Die Erwartung sinkender US-Zinsen spielt dabei eine unterschätzte Rolle. Fallende Zinsen erhöhen historisch betrachtet die Attraktivität risikoreicherer Anlagen wie Kryptowährungen, was wiederum mehr Kundengelder in Richtung Krypto-Neobank-Angebote lenken könnte. Kombiniert mit klareren europäischen Regeln entsteht ein Umfeld, in dem sich der Ausbau von White-Label-Infrastruktur für Anbieter wirtschaftlich stärker lohnt als noch vor zwei, drei Jahren. Ob dieser Rückenwind anhält, ist eine andere Frage – Zinserwartungen sind bekanntlich volatil.

Für europäische Broker bedeutet das eine echte Geschäftsmodell-Transformation: weg vom reinen Ausführungsdienstleister, hin zum Anbieter einer eigenen Finanz-App-Marke. Wer diesen Schritt geht, sollte allerdings realistisch kalkulieren, welche Marge nach Abzug der laufenden API- und Lizenzgebühren tatsächlich übrig bleibt. Die Rendite eines White-Label-Modells hängt stark von Nutzerzahlen ab – bei wenigen tausend Kunden rechnet sich der Aufwand oft kaum.

Risiken: Vendor-Lock-in, Reputation und Sicherheit

Wo Licht ist, gibt es Schatten. Der offensichtlichste Haken bei White-Label-Modellen ist die Abhängigkeit von einem einzigen technischen und regulatorischen Partner. Fällt dieser aus, gerät auch das eigene Angebot ins Wanken – ein klassisches Vendor-Lock-in-Risiko, über das in Werbematerialien selten gesprochen wird. Ein Wechsel zu einem anderen Anbieter oder zur eigenen Infrastruktur ist technisch möglich, aber aufwendig: Kundendaten, Wallet-Guthaben und Lizenzverhältnisse müssen migriert werden, während der Betrieb weiterläuft.

Zweites Risiko: Reputationsschäden. Kommt es beim White-Label-Partner zu einem Sicherheitsvorfall oder einer aufsichtsrechtlichen Beanstandung, trifft das öffentliche Bild häufig zuerst die sichtbare Marke – also den Broker, nicht den unsichtbaren Infrastrukturanbieter im Hintergrund. Wer seine Kunden über eine White-Label-Krypto-App an ein fremdes Backend bindet, übernimmt damit auch ein Stück fremdes Risiko, ohne es vollständig kontrollieren zu können. Gerade bei Themen wie Phishing-Angriffen und Betrugsversuchen zeigt sich: Der Endkunde differenziert nicht zwischen Frontend-Marke und Backend-Infrastruktur – er sieht nur die App, der er sein Geld anvertraut hat.

Drittens: Skalierungsdruck. Wer über eine API-Plattform in wenigen Monaten wächst, muss Support, Betrugsprävention und Streitfälle genauso schnell mitwachsen lassen. Ein Rechenbeispiel dafür: Steigt die Nutzerzahl von tausend auf zehntausend, steigen Supportanfragen erfahrungsgemäß nicht linear, sondern deutlich überproportional – ein Punkt, den viele Broker in ihrer Anfangseuphorie unterschätzen.

Drei Handlungsschritte für Broker vor dem Einstieg

Wer als Broker ernsthaft den Aufbau einer White-Label-Krypto-Neobank prüft, sollte drei konkrete Schritte gehen, bevor ein Vertrag unterschrieben wird. Erstens: Die eigene regulatorische Position klären. Braucht es eine Registrierung als Krypto-Dienstleister, reicht die Rolle als vertraglich gebundener Vermittler, oder verlangt das Zielland eine spezifische Zulassung? Diese Frage muss vor der technischen Planung beantwortet sein, nicht danach.

Zweitens: Den API-Partner nicht nur technisch, sondern wirtschaftlich und aufsichtsrechtlich prüfen. Wie lange existiert das Unternehmen? Gab es Beanstandungen durch Aufsichtsbehörden? Wie transparent ist die Eigentümerstruktur? Ein Anbieter, der selbst unter verschärfter Beobachtung steht, ist ein wackeliges Fundament für das eigene Geschäftsmodell.

Drittens: Die Exit-Strategie vor dem Einstieg denken. Was passiert, wenn der Partner die Preise erhöht, die Lizenz verliert oder insolvent geht? Gibt es vertragliche Regelungen zur Datenportabilität? Können Wallet-Keys im Notfall migriert werden? Wer diese Fragen erst stellt, wenn der Ernstfall eintritt, hat bereits verloren.

Was bleibt?

White-Label-Krypto-Neobanken senken die Einstiegshürde für Broker und FinTechs erheblich, das lässt sich kaum bestreiten. Ob das automatisch bessere Angebote für Verbraucher:innen bedeutet, ist eine andere Frage – schließlich bleibt die eigentliche Wertschöpfung und Haftung oft bei einem Infrastrukturanbieter, den die meisten Endkunden nie zu Gesicht bekommen. Wer als Broker jetzt über einen Einstieg in dieses Modell nachdenkt, sollte weniger auf Marketing-Versprechen wie „MiCA-fähig“ oder „Launch in drei Monaten“ schauen als auf die harte Frage: Wer haftet, wenn etwas schiefgeht – und wie realistisch sind die eigenen Nutzerzahlen tatsächlich? Die Antwort entscheidet, ob aus der schnellen API-Integration eine tragfähige Krypto-Neobank wird oder nur eine teure Miet-Fassade.