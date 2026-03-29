VPN: Wann lohnt es sich und welcher Anbieter ist der beste?

Ein VPN schützt Ihre Verbindung, verschleiert Ihre IP-Adresse und verschlüsselt Ihren Datenverkehr – aber nicht jeder Dienst hält, was er verspricht. Ob kostenlos oder bezahlt, NordVPN oder Mullvad: Der Markt ist unübersichtlich, die Unterschiede sind erheblich. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wann sich ein VPN wirklich lohnt, worauf Sie bei der Wahl achten müssen – und welche Anbieter aktuell die Nase vorn haben.

Was ist ein VPN – und wie funktioniert es?

VPN steht für Virtual Private Network. Im Kern handelt es sich um einen verschlüsselten Tunnel zwischen Ihrem Gerät und einem Server des VPN-Anbieters. Ihr gesamter Internetverkehr läuft durch diesen Tunnel, bevor er das offene Internet erreicht. Für Webseiten, Dienste und potenzielle Angreifer sieht es so aus, als käme die Verbindung vom VPN-Server – nicht von Ihrem Gerät. Besonders für Nutzer, die konsequenten Datenschutz ohne Kompromisse suchen, ist das der entscheidende Mechanismus.

Das hat drei unmittelbare Effekte:

Verschlüsselung: Dritte – ob Ihr Internetanbieter, Behörden oder Hacker im gleichen WLAN – können Ihre Daten nicht mitlesen.

Dritte – ob Ihr Internetanbieter, Behörden oder Hacker im gleichen WLAN – können Ihre Daten nicht mitlesen. IP-Maskierung: Ihre echte IP-Adresse bleibt verborgen. Websites sehen nur die IP des VPN-Servers.

Ihre echte IP-Adresse bleibt verborgen. Websites sehen nur die IP des VPN-Servers. Standortwechsel: Verbinden Sie sich mit einem Server in einem anderen Land, erscheinen Sie dort digital – nützlich für Geo-Sperren bei Streaming-Diensten.

Technisch gesehen gibt es dabei verschiedene sogenannte Protokolle, die festlegen, wie die Verschlüsselung und die Kommunikation ablaufen. Dazu gleich mehr.

Wann lohnt sich ein VPN wirklich?

Ein VPN ist kein Allheilmittel, aber in bestimmten Situationen ist es kaum zu ersetzen. Die wichtigsten Anwendungsfälle:

Öffentliche WLANs – das größte Risiko im Alltag

Im Café, am Bahnhof oder im Hotel: Offene WLAN-Netzwerke sind technisch leicht angreifbar. Mit relativ einfachen Mitteln können Angreifer im gleichen Netz den unverschlüsselten Datenverkehr mitlesen – Passwörter, Login-Daten, E-Mails. Ein VPN verschlüsselt diesen Verkehr vollständig. Das macht öffentliche WLANs erheblich sicherer.

Datenschutz gegenüber Ihrem Internetanbieter

Auch zuhause protokolliert Ihr Internetanbieter Ihr Surfverhalten – teils zur Pflicht (Vorratsdatenspeicherung, je nach Land), teils für eigene Zwecke. Mit einem VPN sieht Ihr Anbieter nur, dass Sie mit einem VPN-Server verbunden sind, aber nicht welche Seiten Sie besuchen.

Streaming und Geo-Sperren

Netflix USA hat ein anderes Angebot als Netflix Deutschland. Wer einen US-amerikanischen VPN-Server nutzt, kann auf diese Bibliothek zugreifen. Gleiches gilt für BBC iPlayer, Hulu oder regionale Sportangebote. Allerdings: Viele Dienste haben gelernt, bekannte VPN-IP-Adressen zu blockieren. Nicht jeder Anbieter schafft es, Streaming-Sperren dauerhaft zu umgehen.

Homeoffice und Unternehmens-VPN

Für die sichere Anbindung ans Firmennetzwerk von unterwegs ist ein VPN seit Jahren Standard. Hier geht es meist um spezielle Business-Lösungen, nicht um die kommerziellen Verbraucher-VPNs, die in diesem Artikel im Mittelpunkt stehen.

Reisen in Länder mit Internetzensur

In China, Iran oder Russland sind viele Dienste gesperrt – Google, WhatsApp, Instagram. Ein VPN kann diese Sperren umgehen. Wichtig: Die Rechtslage variiert. In manchen Ländern ist die VPN-Nutzung eingeschränkt oder verboten. Informieren Sie sich vorher.

Wann kein VPN nötig ist

Wer nur zuhause surft, hauptsächlich HTTPS-Seiten besucht und keine sensitiven Daten über öffentliche Netze überträgt, braucht kein dauerhaft aktives VPN. HTTPS verschlüsselt die Verbindung zwischen Browser und Webserver bereits – ein VPN fügt eine zusätzliche Schicht hinzu, die nicht immer notwendig ist.

VPN-Protokolle: WireGuard schlägt OpenVPN

Die technische Grundlage jedes VPNs ist das verwendete Protokoll. Es bestimmt Geschwindigkeit, Sicherheit und Kompatibilität.

WireGuard ist das modernste Protokoll und mittlerweile bei fast allen namhaften Anbietern verfügbar. Es ist schlank, schnell und sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand. Der Quellcode umfasst etwa 4.000 Zeilen – OpenVPN kommt auf über 600.000. Weniger Code bedeutet weniger potenzielle Angriffspunkte. WireGuard gilt als de facto Standard für schnelle und sichere VPN-Verbindungen und ist für die meisten Nutzer die beste Wahl.

OpenVPN ist der bewährte Standard und seit Jahrzehnten im Einsatz. Es ist extrem gut getestet und gilt als sehr sicher – aber langsamer und ressourcenhungriger als WireGuard. Für ältere Geräte oder spezifische Unternehmensanforderungen weiterhin relevant.

IKEv2/IPSec ist besonders gut für mobile Geräte geeignet, da es stabile Verbindungen bei Netzwerkwechseln (z.B. WLAN zu Mobilfunk) hält. Viele Anbieter bieten es als Alternative zu WireGuard an.

Empfehlung: Wenn Ihr VPN-Anbieter WireGuard unterstützt, nutzen Sie es als Standard. Die meisten modernen Apps stellen das automatisch ein.

VPN kostenlos vs. bezahlt: Der entscheidende Unterschied

Es gibt kostenlose VPN-Anbieter – aber die wenigsten davon sind empfehlenswert. Das klingt hart, hat aber einen einfachen Grund: Ein VPN-Betrieb kostet Geld. Server, Bandbreite, Entwickler, Support. Wenn Sie nichts bezahlen, bezahlen Sie mit etwas anderem – meistens mit Ihren Daten.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass kostenlose VPN-Apps teils Nutzerdaten verkauft, Werbung injiziert oder sogar Malware mitgeliefert haben. Das ist nicht die Ausnahme, sondern ein strukturelles Problem des Geschäftsmodells. Wer wirklich sicher surfen will, kommt an einem geprüften Anbieter mit transparenter No-Log-Policy kaum vorbei.

Es gibt Ausnahmen:

Proton VPN Free: Keine Datenlimits, keine Werbung, eingeschränkte Serverwahl (drei Länder, langsamere Server). Finanziert durch zahlende Nutzer. Das einzige kostenlose VPN, das Datenschutz-Versprechen ernst nimmt – verifiziert durch unabhängige Audits.

Keine Datenlimits, keine Werbung, eingeschränkte Serverwahl (drei Länder, langsamere Server). Finanziert durch zahlende Nutzer. Das einzige kostenlose VPN, das Datenschutz-Versprechen ernst nimmt – verifiziert durch unabhängige Audits. Windscribe Free: 10 GB Datenvolumen pro Monat, ca. 14 Serverstandorte. Solide, aber limitiert.

Wer ernsthaft ein VPN braucht, sollte ein bezahltes Abo in Betracht ziehen. Die Kosten liegen bei den meisten Anbietern zwischen 3 und 12 Euro pro Monat – bei jährlicher Zahlung oft deutlich günstiger.

Besonders in öffentlichen WLANs lohnt sich ein aktives VPN – zum Schutz vor Datendiebstahl.

Die besten VPN-Anbieter im Überblick

Der Markt für VPN-Dienste ist groß und unübersichtlich. Diese Anbieter haben sich in unabhängigen Tests und Sicherheitsaudits bewährt:

Mullvad VPN – Datenschutz über alles

Stärken: Kein Konto nötig (anonyme Account-Nummern), kein Logging nachgewiesen, WireGuard und OpenVPN, günstiger Festpreis (5 Euro/Monat, ohne Rabatt-Tricks), mehrfach auditiert.

Schwächen: Kein Streaming-Fokus, keine Apps für Router-Konfiguration, kleineres Servernetzwerk als die Konkurrenz.

Für wen: Wer maximale Anonymität will und auf Streaming verzichten kann.

ProtonVPN – Swiss Privacy mit Vollpaket

Stärken: Sitz in der Schweiz (außerhalb EU und Five-Eyes), No-Log-Policy durch unabhängige Audits bestätigt, kostenlose Stufe verfügbar, Netshield (Werbeblocker integriert), WireGuard, Open Source.

Schwächen: Teurer als Mullvad bei vergleichbaren Features, Streaming nicht immer zuverlässig.

Für wen: Datenschutzbewusste Nutzer, die Wert auf Transparenz und Open Source legen.

NordVPN – Marktführer mit breitem Angebot

Stärken: Großes Servernetzwerk (über 7.000 Server in 118 Ländern), zuverlässiger Streaming-Zugang, Threat Protection (Werbeblocker, Malware-Schutz), NordLynx (eigene WireGuard-Implementierung).

Schwächen: Sicherheitsvorfall 2018 (seitdem überarbeitet), aggressives Marketing, höherer Preis ohne Rabattaktionen.

Für wen: Nutzer, die eine einfache Rundum-Lösung für Streaming, Sicherheit und Datenschutz suchen.

Surfshark – günstig, funktionsreich

Stärken: Unbegrenzte Geräte pro Abo, günstiger Preis (ca. 2-3 Euro/Monat bei Jahresabo), CleanWeb-Adblocker, Camouflage-Modus (VPN-Traffic verschleiert).

Schwächen: Sitz auf den Britischen Jungferninseln (jetzt im Besitz von Nord Security), Datenschutzversprechen weniger rigoros als Mullvad/Proton.

Für wen: Familien oder WG-Haushalte mit vielen Geräten, budgetbewusste Nutzer.

ExpressVPN – schnell, aber teuer

Stärken: Sehr schnelle Verbindungen, Lightway-Protokoll (WireGuard-Alternative), zuverlässig für Streaming.

Schwächen: Teuerster Anbieter im Vergleich, Übernahme durch Kape Technologies wirft Fragen zur Datenschutzkultur auf.

Für wen: Wer vor allem Streaming und Geschwindigkeit priorisiert und kein Budget-Problem hat.

No-Log-Policy: Was das wirklich bedeutet

Praktisch jeder VPN-Anbieter wirbt mit „No-Logs“ – also damit, dass keine Verbindungsdaten gespeichert werden. Aber das Versprechen ist nur so gut wie die Überprüfung dahinter.

Mehrere Fälle in der Vergangenheit haben gezeigt, dass Anbieter trotz No-Log-Claims Daten an Behörden herausgegeben haben. Das passiert entweder, weil doch Logs existieren – oder weil die Infrastruktur kompromittiert wurde.

Aktuelle Sicherheitsreports zeigen, dass Deutschland Europas meistangegriffenes Land ist – ein weiteres Argument dafür, die eigene Verbindung ernster zu nehmen. Verlässliche Indikatoren für echte No-Log-Policies:

Unabhängige Audits: Externe Sicherheitsfirmen überprüfen die Server und den Code. Proton, Mullvad und NordVPN haben das durchgeführt.

Externe Sicherheitsfirmen überprüfen die Server und den Code. Proton, Mullvad und NordVPN haben das durchgeführt. Warrant Canary: Ein öffentliches Statement, das aktualisiert wird, solange noch keine staatliche Auskunft angeordnet wurde.

Ein öffentliches Statement, das aktualisiert wird, solange noch keine staatliche Auskunft angeordnet wurde. RAM-only Server: Keine Festplatten – alle Daten werden bei Neustart gelöscht. Angreifer oder Behörden finden beim Beschlagnahmen nichts. ExpressVPN und NordVPN nutzen dieses Konzept.

Ein VPN ist dann am vertrauenswürdigsten, wenn Sie ihm so wenig vertrauen müssen wie möglich – weil die Architektur es schwer macht, Daten zu speichern oder herauszugeben.

Grenzen von VPN: Was es nicht kann

Ein VPN ist ein Werkzeug, kein Schutzschild gegen alles. Diese Missverständnisse hören sich oft an:

„Mit VPN bin ich anonym.“ Falsch. Sie sind schwerer zu verfolgen, aber nicht anonym. Wer bei Google eingeloggt ist, kann trotz VPN getrackt werden. Browser-Fingerprinting funktioniert unabhängig von der IP.

Falsch. Sie sind schwerer zu verfolgen, aber nicht anonym. Wer bei Google eingeloggt ist, kann trotz VPN getrackt werden. Browser-Fingerprinting funktioniert unabhängig von der IP. „VPN schützt vor Malware.“ Ein VPN filtert keinen Schadcode. Manche Anbieter bieten DNS-basierte Blocker an (NordVPN Threat Protection, ProtonVPN Netshield) – das ist ein Zusatz, kein Ersatz für eine Antivirenlösung.

Ein VPN filtert keinen Schadcode. Manche Anbieter bieten DNS-basierte Blocker an (NordVPN Threat Protection, ProtonVPN Netshield) – das ist ein Zusatz, kein Ersatz für eine Antivirenlösung. „VPN macht Torrenting legal.“ Ein VPN verschleiert Ihre Aktivität, macht sie aber nicht rechtmäßig. Urheberrechtsverletzungen bleiben Urheberrechtsverletzungen.

Ein VPN verschleiert Ihre Aktivität, macht sie aber nicht rechtmäßig. Urheberrechtsverletzungen bleiben Urheberrechtsverletzungen. „Der VPN-Anbieter kann nichts über mich sehen.“ Doch – technisch schon. Sie verlagern das Vertrauen von Ihrem Internetanbieter auf den VPN-Anbieter. Deshalb ist die Wahl des Anbieters so entscheidend.

Übrigens: Das gilt auch für spezifischere Anwendungsfälle wie das Umgehen von Website-Sperren per VPN – technisch möglich, rechtlich je nach Kontext unterschiedlich zu bewerten.

VPN einrichten: So einfach geht es

Die gute Nachricht: Die meisten kommerziellen VPN-Dienste sind heute so nutzerfreundlich, dass die Einrichtung kaum mehr als fünf Minuten dauert.

Anbieter wählen und Abo abschließen. Nutzen Sie die Geld-zurück-Garantie (meist 30 Tage), um den Dienst zu testen. App herunterladen. Alle genannten Anbieter haben native Apps für Windows, macOS, Android und iOS. Einloggen und Serverstandort wählen. Für maximale Geschwindigkeit: nächstgelegener Server. Für Streaming: Server im Zielland. Kill Switch aktivieren. Diese Funktion trennt die Internetverbindung automatisch, wenn der VPN-Tunnel abbricht. So werden Ihre echten Daten nicht versehentlich ungeschützt übertragen. Auto-Connect für öffentliche WLANs einrichten. Viele Apps bieten die Option, sich automatisch zu verbinden, sobald ein öffentliches Netzwerk erkannt wird.

Auf mobilen Geräten lohnt sich ein Blick in unseren Artikel über VPN auf dem Smartphone und Tablet – dort gehen wir auf die Besonderheiten von iOS und Android ausführlicher ein.

Wer die technischen Hintergründe tiefer verstehen möchte, findet eine ausführliche Erklärung der Funktionsweise in unserem Grundlagenartikel: Was ist ein Virtual Private Network?

Welches VPN ist das richtige für Sie?

Ein VPN ist dann sinnvoll, wenn Sie konkrete Gründe haben – öffentliche WLANs, Datenschutz gegenüber Ihrem Provider, Streaming aus dem Ausland oder sicheres Homeoffice. Wer keinen dieser Anwendungsfälle hat, braucht kein dauerhaft aktives VPN.

Die Wahl des Anbieters ist entscheidend: Kostenlose Dienste (außer Proton VPN Free) sind in der Regel keine echte Wahl. Bei bezahlten Diensten haben Mullvad und ProtonVPN die transparenteste Datenschutzpolitik. NordVPN und Surfshark punkten bei Komfort und Streaming. ExpressVPN ist schnell, aber teuer.

Protokollseitig empfiehlt sich WireGuard als Standard – es ist schnell, sicher und mittlerweile weit verbreitet. Und: Achten Sie auf unabhängige Audits. Ein No-Log-Versprechen ohne Überprüfung ist nur Marketing.

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