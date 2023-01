Workshop-Ratgeber: Wie schulen, ohne Fragen zu hinterlassen?

Workshops dienen im Software-Kontext hauptsächlich dazu, die angebotene Lösung Kundenindividuell anzupassen oder den Kund:innen bzw. den Mitarbeiter:innen den Umgang mit neuen Software-Tools zu vereinfachen. Es kommt jedoch leider nicht selten vor, dass die Fragen nach dem Workshop eher zu- als abnehmen. Wie beugt man diesem Problem vor? Und noch viel wichtiger: Wie lässt sich vermeiden, dass die Teilnehmer:innen mit dem Onboarding am Ende unzufrieden sind?

Alles beginnt mit der Auswahl der richtigen Moderationstechnik, denn sie ist der relevanteste Erfolgsgarant. Zum Glück gibt es dabei erprobte Techniken für jede Gruppengröße: Eine “Open Space”-Methode ist beispielsweise eher für große Projekte mit über 50 teilnehmenden Personen gedacht. Brainstorming und Mindmapping eignen sich hingegen bei kleineren Gruppen gut. Doch egal, welche Methode am Ende angewendet wird, das Ziel ist stets die Erarbeitung einer einheitlichen Arbeits- und Sichtweise unter den Teilnehmer:innen. Das befähigt sie, andere Mitarbeiter:innen des Unternehmens in Zukunft auch eigenständig unterstützen zu können. Ein gutes Onboarding ist schließlich eine essentielle Grundvoraussetzung, damit sich Anwender:innen später selbst helfen können.

Vorbereitung ist das halbe Leben

Eine klare Recherche und eine grundlegende Definition der Rahmenbedingungen bereits im Projektauftrag erleichtern den gesamten Prozess des Kunden-Onboardings. So ist von Anfang an geregelt, welche zielgerichteten Lösungen geliefert werden müssen, damit die Kund:innen am Ende zufrieden sind und nach der Schulung die Software eigenständig bedienen können.

Damit Workshopleiter:innen auch auf die Sichtweisen der letztlichen Anwender:innen und deren Fragen eingehen können, sollten diese vorher schon eine Art Hausaufgabe erledigen. Die Hausaufgabe kann, als Vorbereitung des Workshops, dabei von der ersten Nutzung der Software, über das Anlegen einer Kundendatei bis hin zu einem Step-by-Step-Guide für das Bearbeiten eines besonderen Falles reichen. Die Anwender:innen sollen dabei in jedem Fall aufkommende Fragen direkt notieren, um sie dann im Workshop zu stellen.

Wichtig ist es auch, eine mögliche Hierarchie zu berücksichtigen, da Entscheider:innen die Software anders angehen als, zum Beispiel, Teammitglieder:innen. In einem eher prozessbezogenen Umfeld ist es daher notwendig, möglichst vielfältige Sichtweisen in das Onboarding mit einzubeziehen. Dazu kann der Vermittelnde zum Beispiel vor oder auch während des Workshops eine Methode wie die sechs Denkhüte nach Edward de Bono anwenden.

Ruhig ein wenig Pfiff, damit niemand einschläft

Workshops sollten abwechslungsreich sein, ohne dass man die Agenda aus den Augen verliert. Damit alles einem roten Faden folgt und trotzdem unterhaltsam ist, empfiehlt es sich, neben einem definierten Ablauf des Onboardings, auch auf passende, interaktive Methoden zu setzen. Wichtig dabei ist stets nur, dass die Vermittlung der Inhalte in kleinen, aber umso effektiveren Disziplinen geschehen sollte.

Workshops vermitteln Learnings also bestenfalls eher kurz und knapp, ohne Wichtiges unter den Tisch fallen zu lassen. Humor kann dabei ebenfalls Wunder wirken, da die Teilnehmer:innen sich durch Sympathie die Inhalte besser merken können. Beispielsweise könnte man einen Fall mit allen Teilnehmer:innen durchspielen, bei dem wirklich alles Erdenkliche schief geht – das würde nebenbei noch dabei helfen.

Workshop-Veranstalter:innen sollten die Teilnehmer:innen zudem ermutigen, ihre Ideen in den neuen, digitalen Prozess mit einzubringen und ihn so mitzugestalten. Aus eigener Erfahrung lässt sich sagen, dass so oft Situationen entstehen, in denen von Teilnehmer:innen vorgeschlagene Prozessoptimierungen zu einer guten Veränderung des Ablaufs für das ganze Unternehmen geführt haben.

Zu guter Letzt: Hands-on und Handout

Praxisbezug ist immer gut. Doch damit das Onboarding auf die Anwender:innen zugeschnitten ist, muss es auch persönlich sein. Im Workshop sollte der Inhalt also auf Grundlage einer individuellen Alltagssituation des/der Kund:in durchgeführt werden. Die praxisnahen Anwendungsbeispiele helfen dabei auch dem Verständnis, da die Anwender:innen sich persönlich angesprochen fühlen. Nach der Demonstration einiger weniger Beispielszenariensollten die Teilnehmer:innen eigene Fälle durchspielen. Spätestens dabei kommen weitere Fragen und Ideen auf, die die Vermittelnden direkt klären können.

Alle guten Workshops münden abschließend in einer kundenindividuellen Dokumentation. Das Handout dient dabei ebenfalls als Instrument, mit dem die Teilnehmer:innen gezielt Anwender:innen anderer Fachbereiche, Heavy-User:innen und Administrator:innen der Lösung ausstatten können. Die Erfahrungen, die alle Teilnehmer:innen im Workshop gemacht haben, dienen mitsamt des Handouts dann als Basis für künftige interne Anlernprozesse. Denn nur so erfüllen die neuen, digitalisierten Prozesse letztendlich ihr Hauptziel: Weniger Kosten und weniger Aufwand für das gesamte Unternehmen.