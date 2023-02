Daten in der Bitcoin-Blockchain

Werbung

Die Bitcoin-Blockchain speichert viele geheimnisvolle Daten, die oft als „Transaktionen“ bezeichnet werden. Jede Transaktion, die in der Bitcoin-Blockchain erfasst wird, enthält Informationen über die beteiligten Parteien, den Betrag, den sie übertragen, und andere relevante Daten. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bitcoin-Blockchain nicht nur Bitcoin-Transaktionen durchführt, sondern auch andere Arten von Daten speichern kann, wie Smart Contracts, die auf der Blockchain ausgeführt werden. Diese Daten werden dann in einem Block gespeichert, der an die Blockchain angehängt wird.

Jeder Block enthält einen Hash, der eindeutig für diesen Block ist und es anderen Nodes ermöglicht, alle Blöcke in der Blockchain zu identifizieren. Wenn ein Block erfolgreich validiert wurde, wird er an die vorhandene Blockchain angehängt und veröffentlicht. Dadurch werden die Bitcoin-Transaktionen und andere Daten, die in der Blockchain gespeichert sind, für alle sichtbar. Darüber hinaus können die Nodes die Blockchain auf ihren eigenen Computern speichern, so dass sie jederzeit Zugriff auf die Bitcoin-Transaktionen und andere Daten haben, die in der Blockchain gespeichert sind.