Von Shopfloor-Daten zur intelligenten Fabrik – MEGLA und German Edge Cloud schließen Partnerschaft

Limburg, 10. April 2026 – MEGLA und German Edge Cloud (GEC) arbeiten künftig zusammen. Gemeinsam wollen sie Fabriken in die Lage versetzen, ihre Produktionsdaten nutzbar zu machen und darauf aufbauende Anwendungen für die digitale Produktion zu betreiben. Dafür verbinden die Partner das ONCITE Digital Production System (DPS) von GEC mit der Integrations- und Betriebskompetenz von MEGLA.

ONCITE DPS führt Produktionsdaten zusammen und stellt sie strukturiert für Anwendungen wie Traceability, Energiemanagement oder Industrial AI bereit. MEGLA integriert die Lösung in vorhandene Maschinen, Anlagen und Systeme und sorgt für einen stabilen Betrieb im laufenden Produktionsumfeld.

Produktionsdaten strukturiert verfügbar machen

Produktionsumgebungen sind geprägt von unterschiedlichen Maschinen, Systemen und Schnittstellen. Daten liegen häufig verteilt vor und lassen sich nur mit Aufwand zusammenführen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen, zum Beispiel durch Energie- und CO2-Transparenz oder regulatorische Vorgaben.

Mit dem ONCITE Digital Production System (DPS) stellt GEC eine Plattform bereit, die Daten aus Maschinen, Anlagen und bestehenden Systemen integriert und kontextualisiert. Dadurch entsteht eine einheitliche Datenbasis, die für operative Anwendungen und Analysen genutzt werden kann.

Integration und Betrieb im laufenden Produktionsumfeld

MEGLA übernimmt die Integration der Plattform in bestehende OT- und IT-Landschaften. Dazu gehören die Anbindung von Maschinen, die Entwicklung spezifischer Schnittstellen sowie die Einbindung in Systeme wie MES oder Leitsysteme. Darüber hinaus betreibt MEGLA die Lösungen als Managed Services und stellt sicher, dass sie im Produktionsalltag stabil und sicher funktionieren.

Durchgängige Digitalisierung für Fabriken

Durch die Zusammenarbeit entsteht für Fertigungsunternehmen ein durchgängiger Ansatz: von der Erfassung und Strukturierung von Produktionsdaten über die Integration in bestehende Systeme bis hin zum Betrieb der Lösungen im laufenden Umfeld.

„Unsere Kunden wollen keine Pilotprojekte, sondern Ergebnisse, die im Betrieb standhalten. Mit GEC als Plattformpartner können wir jetzt den kompletten Weg anbieten: Integration, KI-Enablement und Managed Services aus einer Hand“, erklärt Stefan Weskamp, Geschäftsführer der MEGLA GmbH.

„Viele Lösungen sehen im Demo-Case gut aus. Im Werk zählen andere Faktoren: Stabilität unter realen Bedingungen, Skalierbarkeit und ein Partner, der die Integration sicherstellt. GEC und MEGLA schließen genau diese Lücke“, ergänzt der GEC-CEO.

Über MEGLA

Die MEGLA GmbH ist ein IT-Dienstleister mit Fokus auf die Fertigungsindustrie. Das Unternehmen unterstützt bei der Digitalisierung von Produktionsprozessen, der Integration von Systemen und dem stabilen Betrieb von OT- und IT-Landschaften. Zu den Leistungen gehören IT-Security, Cloud-Beratung und Managed Services für produzierende Unternehmen. Weitere Informationen: www.megla.cloud

Über German Edge Cloud

German Edge Cloud (GEC) ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das Unternehmen sichere, cloudbasierte Plattformlösungen für die Produktion und das Internet of Things (IoT) anbietet. Die Daten bleiben dabei jederzeit in Deutschland. Weitere Informationen: www.germanedgecloud.com

Pressekontakt: MEGLA GmbH | Stefan Weskamp | www.megla.cloud