Stretchfolie oder Palettenwickel: hochelastische Kunststofffolie wickelt sich um jede Ware

Nennen Sie es, wie Sie es wollen – Stretchfolie, Umreifungsfolie, Schrumpffolie oder Palettenwickel – hochelastische Kunststofffolien wickelt sich um fast alle Lasten, um Stabilität während des Transports zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten solche Folien ein Höchstmaß an Manipulationssicherheit, Schutz vor Witterungseinflüssen und lassen sich bestens etikettieren. Mit ihrer hohen Transparenz und Klarheit bietet z.B. die Schrumpffolie eine weitere Schutz- und Verkaufsförderungsschicht für Ihr Produkt. Wir stellen hier drei Folien-Typen vor.

Für das Bündeln von Versandstücken, das Umreifen von Produkten auf einer Palette für den internen Transport oder das Umhüllen von Rohren und Holz; um Schäden durch Klebebandrückstände zu vermeiden, bietet gute Umreifungsfolie genügend Haft- und Durchstoßfestigkeit. Möchte man Ware auf Paletten Umhüllen und stabilisieren, sind Stretchmaschinen eine große Hilfe:

(PE-)Dehnfolie

Dehnfolie ist eine hochelastische Kunststofffolie, die als Stretchfolie oder Palettenwickel bekannt ist. Sie wird um Lasten gewickelt, um Stabilität während des Transports zu gewährleisten. Die elastische Rückstellung der Folie hält die Waren fest miteinander verbunden. Darüber hinaus bietet die Stretchfolie Ihren Lasten eine gewisse Sicherheit und Schutz vor Manipulationen. Stretchfolie wird durch Zugabe verschiedener chemischer Mischungen zu den grundlegenden Eigenschaften des Polyethylenmaterials (deshalb auch manchmal PE-Folie genannt) hergestellt, die zu Elastizität, Festigkeit und Haftung führen. Stretchfolien gibt es für verschiedene Anwendungen und Branchen. Stretchfolien können Sie von Hand oder mit einer Stretchfolienmaschine auftragen.

transparent

innen haftend außen glatt

Maschinengeeignet

Schrumpffolie

Schrumpffolie, wie sie in der Verpackungsindustrie häufig genannt wird, ist eine aus einem kunststoffbasierten Material hergestellte Dünnfolie. Aufgrund ihrer hohen Transparenz und Klarheit wird sie in der Regel zum Verpacken einer Vielzahl von Produkten mit unterschiedlichsten Formen, Größen und Gewichten verwendet. Die Schrumpffolie verleiht Ihren Produkten eine verkaufsfördernde Wirkung. Der Schrumpffolienverpackungsprozess beinhaltet in der Regel die Verwendung einer Schrumpffolienrolle in Kombination mit einer Schrumpffolienanlage.

Legt sich sanft an das Produkt an

Glasklare, verkaufsfördernde Verpackung

Für Lebensmittelkontakt geeignet

Maschinengeeignet

Banderolierfolie

Banderolierfolie bietet eine hervorragende Haft- und Durchstoßfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Bündelungsartikel, Banderolierprodukte auf einer Palette für den internen Transport und die Verpackung von Rohren und Holz, während sie Klebeband ersetzt, um Schäden durch klebrige Rückstände zu vermeiden.

verschiedenfarbige transparente Folien visualisieren Präge- und Lieferprioritäten

Adressen auf den Verpackungen bleiben mit transparenter Folie gut lesbar

schwere Produkte können gebündelt werden, ohne die Kanten zu beschädigen

Etikettierbarkeit der Folien

Die Etikettierbarkeit Ihrer zu transportierenden Waren ist ebenso wichtig, wie die Transportsicherheit und der Schutz ihrer Waren und Produkte. Grundsätzlich sind alle drei hier vorgestellten Folientypen auch etikettierbar.

Palettenetikettierer helfen im professionellen Bereich

Die Etikettiertechnik ist heute „Up2Date“ und nutzt auch gängige Technologien wie RFID. Paletten-Etikettierautomaten sind die schnelle Art Etiketten für Paletten zu erstellen.

Eine Nummer kleiner geht es auch. Es gibt zwei Arten von industriellen Etikettendruckern, die auch professionell sind: Thermotransfer-Etikettendrucker und RFID-Etikettendrucker.