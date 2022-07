Smart Money: Begriff, Definition & Erklärung

Immer wieder liest man den Begriff „Smart Money“, wenn man in der Welt der Finanzen unterwegs ist. Besonders im Bereich der Investitionen fällt „Smart Money“ als Definition besonders „schlauen“ Geldes relativ oft. Wir möchten in diesem kurzen Artikel erklären was Smart Money bedeutet.

Definition: Was ist Smart Money?

Smart Money ist das Kapital, das von institutionellen Anlegern, Marktkennern, Zentralbanken, Fonds und anderen Finanzexperten kontrolliert wird. Ursprünglich war Smart Money ein Begriff aus dem Glücksspiel, der sich auf die Einsätze von Spielern mit einer gewissen Erfolgsbilanz bezog.

Zusammenfassung:



Smart Money …

… ist Kapital, das von institutionellen Anlegern, Marktkennern, Zentralbanken, Fonds und Finanzexperten auf dem Markt platziert wird.

… bezieht sich auch auf die Kraft, die die Finanzmärkte beeinflusst und bewegt, oft geleitet von den Aktionen der Zentralbanken.

… wird in viel größerem Umfang investiert als Einzelhandelsinvestitionen.

Begriffserklärung: Smart Money

Smart Money ist Geld, das von denjenigen investiert oder eingesetzt wird, die als erfahren, gut informiert und/oder „eingeweiht“ gelten. Es ist also das Geld der professionellen Finanzinvestoren. Es gibt nur wenige Belege dafür, dass Smart Money-Investitionen besser abschneiden als Nicht-Smart-Money-Investitionen („Dumb Money“ – Geld, das unerfahrene und meist impulsive Kleinanleger investieren.) , allerdings beeinflussen solche Geldströme die Spekulationen auf diverse Investments.

Der Begriff „Smart Money“ stammt ursprünglich von Glücksspielern, die ein tiefes Wissen über den Sport hatten, auf den sie wetteten, oder über Insiderwissen, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. In der Welt des Investierens ist es ähnlich. Menschen sind der Meinung, dass Smart Money von denjenigen angelegt wird, die ein umfassenderes Verständnis des Marktes haben oder über Informationen verfügen, die einem normalen Anleger nicht zugänglich sind – Insiderwissen. Daher wird davon ausgegangen, dass diese Investitionen viel größere Erfolgschancen haben, wenn die Handelsmuster institutioneller Anleger von denen der Kleinanleger abweichen.

Dieses „schlaue Geld“ bezieht sich auch auf die kollektive Kraft des großen Geldes, das die Märkte bewegen kann. In diesem Zusammenhang sind die Zentralbanken die treibenden Kräfte hinter Smart Money.

Im Zusammenhang mit Glücksspielen bezieht sich Smart Money auf diejenigen, die mit ihren Wetten ihren Lebensunterhalt verdienen; viele Glücksspieler verwenden historische mathematische Algorithmen, um zu entscheiden, wie viel und worauf sie wetten.

Identifizierung von Smart Money

Da Insider und informierte Spekulanten in der Regel mehr investieren, sollte es naheliegend sein, dass Smart Money manchmal an einem überdurchschnittlich hohen Handelsvolumen zu erkennen ist, insbesondere wenn nur wenige oder gar keine öffentlichen Daten vorliegen, die dieses Volumen rechtfertigen. Es gibt jedoch nur sehr wenige Beweise dafür, die diesen Verdacht bestätigen.

Eine gute Informationsquelle, die fast ausschließlich von besser informierten Marktteilnehmern generiert wird, sind die Preise von Aktien- und Indexoptionen. Solche Informationen sind komplex und verwirrend für ungeschulte Anleger und Händler, so dass sie natürlich von einer besser informierten Gruppe von Marktteilnehmern genutzt werden. Zu wissen, wer Smart Money wo investiert, kann für Kleinanleger, die auf den Spuren der großen Investoren wandeln wollen, von großem Nutzen sein.

Einige Datenanbieter verwenden verschiedene Methoden und Datenquellen, um Transaktionsdaten von kommerziellen und nicht kommerziellen Händlern zusammenzufassen. Eine dieser Quellen ist der so genannte Commitment of Traders (COT)-Bericht. Diese Daten werden wöchentlich von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht. Analysten nutzen diese Informationen, um die Futures-Handelsaktivitäten in Aktionen von besser informierten Anlegern zu unterteilen. Jede derartige Chartstudie zum Thema „Smart Money versus Dumb Money“ sollte die erkennbaren Unterschiede in der Positionierung der beiden Gruppen auf dem Markt hervorheben.

Allerdings sollten sich Chart-Leser darüber im Klaren sein, dass eine Chart-Studie, die das Kursgeschehen als Smart Money oder Dumb Money einstuft, für ungültige Charakterisierungen anfällig ist. Nicht jede Investitionsmaßnahme kann die Absicht des Anlegers allein durch die Kursentwicklung wiedergeben. Darüber hinaus sind die Renditen einer Person und der meisten professionellen Portfoliomanager oft nicht in der Lage, die Renditen mechanischer Indexinvestitionen zu erreichen.

Video-Tipp: Smart Money Trading – Wie traden die Banken?!

Der Umfang von Smart Money

Investoren mit einer großen Anhängerschaft wie Warren Buffett gelten als Smart Money-Investoren, doch der Umfang ihrer Aktivitäten wird nicht immer berücksichtigt. Wenn sich die Barreserven von Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway anhäufen und nicht investiert werden, ist dies definitiv ein Zeichen dafür, dass Buffett nicht viele Wertmöglichkeiten auf dem Markt sieht. Buffett arbeitet jedoch in einem anderen Maßstab. Eine Investition von 25.000 Dollar ist in einem Milliarden-Dollar-Portfolio nicht allzu bedeutend.

Buffetts Smart Money kauft eher Unternehmen, als dass es eine Position eingeht. Anleger seiner Größe brauchen eine gewisse Größe, um das gesamte Portfolio zu beeinflussen. Selbst wenn das Smart Money unter den aktuellen Marktbedingungen keine Value Picks mehr findet, bedeutet das nicht, dass es keine Gelegenheiten gibt – vor allem nicht für Aktien von bescheidener Größe.