Lean Management – Detox für Unternehmen

Lean Management, also schlankes Management – was genau ist das? Durch Lean Management sollen Prozesse und Aktivitäten optimiert werden und dadurch jegliche Verschwendungen aller Art vermieden werden. Doch wie genau wird dieser Ansatz in Unternehmen umgesetzt und gestaltet? Alles wichtige dazu jetzt hier in diesem Artikel.

Lean Management – Vorteile und Definition

Das Lean Management ist ein Ansatz zur kontinuierlichen Prozessoptimierung. Es ist also eine Herangehensweise in Unternehmen, die dauerhaft umgesetzt wird. Diese ist auch nicht auf einen Bereich beschränkt, sondern kann auf jegliches Unternehmens-Gebiet angewendet werden. Das Hauptziel ist es dabei die gesamte Wertschöpfungskette möglichst effizient zu gestalten. Hierbei sind die zentralen Aspekte die Kundenorientierung und Kostensenkung. Durch Eliminieren von Verschwendungen jeglicher Art sollen Werte gänzliche ohne Vergeudung geschaffen werden.

Hierfür müssen alle Prozesse und Aktivitäten so aufeinander abgestimmt werden, dass alle Verschwendungen in der Wertschöpfungskette vermieden werden. Das Personal sollte dabei stets mit einbezogen werden, da dadurch die Mitarbeitermotivation gestärkt werden kann. Auch Vorteile für den Kunden ergeben sich. Durch die optimierten Prozesse wird Zeit gespart und es ergeben sich geringere Produktionskosten. Dadurch kann wiederum der Angebotspreis gesenkt werden, was eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zur Folge hat.

Video: Lean Management einfach erklärt – Definition, Produktion, Personal, Kunden, Pro & Contra

Der Weg ist das Ziel

Mit am wichtigsten bei der Implementierung des Lean Managements in Unternehmen ist das grundlegende Verständnis der Mitarbeiter für dieses. Es kann nämlich nur funktionieren, wenn jeder Mitarbeiter verinnerlicht, dass es sich bei Lean Management nicht um ein Projekt handelt, welches ein bestimmtes Endziel hat und irgendwann abgeschlossen ist. Viel mehr stellt es eine grundsätzliche Unternehmensphilosophie dar. Fehler müssen zugelassen und Probleme offen dargelegt werden. Nur dadurch können sich Unternehmen im Lean Management weiterentwickeln. Wie sagt man so schön? Aus Fehlern lernt man und genau das ist hierbei der richtige Ansatz.

Es soll also eine Art Routine entstehen, bei der man sich ständig verbessern möchte. Fehler sind nichts Schlechtes. Der Weg zur Perfektion ist das Ziel beim Lean Management. Bei richtiger Integrierung kann dies zu einer wichtigen Säule in Unternehmen wachsen. Firmen können sich hierdurch auf die ständig wechselnden Martkanforderungen einstellen und intern sowie extern flexibel, schnell und effektiv darauf reagieren.

Lean Management in den unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens

Wie bereits erklärt ist Lean Management immer auf alle Bereiche von Unternehmen anzuwenden. Es ist ein ganzheitliches Modell und betrifft jeden einzelnen Mitarbeiter. Deshalb soll im nun Folgenden aufgezeigt werden wie Lean Management in den unterschiedlichen Bereichen angewendet werden kann.

Lean Management im Büro

Wo fängt Lean Management an? Im Büro eines jeden Unternehmens. Dabei müssen die Wahrnehmung und die Umsetzung stimmen. Es fängt also im Kopf der Mitarbeiter an, dass hier eine grundlegende Veränderung vonstattengeht. Hier findet es Anwendung durch verschiedene Konzepte, deren Kombination in einer bestmöglichen Wertschöpfung resultieren soll. Beispielhafte Konzepte sind etwa Lean Administration oder Kaizen.

Kaizen kommt aus dem japanischen und ist ein Verfahren in der Fertigungstechnik, bei der Innovationsmanagement und Verbesserung zentrale Rollen spielen. Es gilt als wichtiger Pfeiler in der langfristigen Wettbewerbsstrategie von Unternehmen.

Im Büro kommt es häufig zu vielen Problemen wie Schnittstellenprobleme, Zeitfresser, Rückfragen oder Unklarheiten, die die Effektivität negativ beeinflussen. Diese sollen durch Lean Management eliminiert werden. Dafür ist jedoch eine Basis nötig, die geschaffen werden muss und vor allem eine hohe Produktivität und Flexibilität als Zielsetzung haben sollten. Die 5S-Methode ist hierfür ein bewährtes Mittel. Dabei geht es darum den Arbeitsplatz ordentlich und aufgeräumt zu halten. Sozusagen eine Grundlage schaffen. Durch diese wird auch im Kopf des Mitarbeiters aufgeräumt und klare Strukturen geschaffen. Das Ziel ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der durch klare und transparente Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern in Gang gesetzt wird.

Lean Management in der Produktion

Das Produktionssystem von Toyota gilt als effizientestes der Welt. Doch was macht der Automobil-Hersteller so gut? Jegliche Verschwendung im Betrieb wurde ausgeräumt. Dafür gibt es unterschiedliche Methoden als Ansätze. Beispielsweise wird durch Total Productive Maintenance (TPM) die Effizienz der Arbeitsabläufe gesteigert und die Rentabilität der Firma verbessert. Ebenso müssen die Kosten der Produktion gesenkt werden. Eine Automatisierung an vielen nötigen und sinnvollen Stellen im Arbeitsablauf ist dafür gut geeignet. Zum Lean Management gehört auch die Lean Production. Zu den umfassenden und konjunkturresistenten Erfolgsrezepten im Rahmen einer Lean Production gehören stabile Prozesse, gleichmäßige Produktion, Erkennung von Verschwendungen sowie zuverlässige Mitarbeiter. Optimale Teamarbeit und kundenorientiertes Handeln spielen dabei eine sehr große Rolle.

Video: Was ist Total Productive Maintenance?

Lean Management in der Logistik

Durch die Vielzahl an Arbeitsprozessen in der Logistik-Kette kommt es oft zu Verzögerungen. Aufgrund dessen gewinnt Lean Management auch in der Logistik immer mehr an Bedeutung, um diese Prozesse zu optimieren. Hier möglichst verschwendungsfrei und kundenorientiert zu handeln, fördert die Unternehmensleistung. Lieferketten verkürzen und das Just-in-Time-Prinzip sind hier zwei Ansätze zur Optimierung und Eliminierung von Verschwendung.

Lean Management ist für Unternehmen jeglicher Art gedacht. Es ist eine nachhaltige Unternehmensführung, durch die flexibel und schnell auf Marktveränderungen reagiert werden kann. Hierbei muss jedoch verstanden werden, dass es sich dabei nicht um ein einmaliges Projekt handelt, welches abgeschlossen werden kann, sondern ein grundlegendes Unternehmens-Prinzip darstellt. Ebenso wichtig ist, dass jegliche Bereiche in Unternehmen involviert sind. Vom Büro über die Produktion bis hin zur Logistik. Überall ist das Hauptziel die Eliminierung von Verschwendung und ein dauerhafter Drang nach Verbesserung. Wird das erfolgreich durchgeführt, können Unternehmen dadurch Marktvorteile erwirtschaften und sich im Vergleich zur Konkurrenz besser platzieren.