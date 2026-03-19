Keeper Security stellt KeeperDB™ vor: Zero-Trust-Datenbankzugriff in KeeperPAM®

Keeper Security, eine führende Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Plattform für Identitätssicherheit und Privileged Access Management (PAM), stellt heute KeeperDB vor – eine neue, in den Keeper Vault integrierte Funktion für den Datenbankzugriff, die sichere, richtliniengesteuerte Datenbankinteraktionen direkt aus dem Keeper Vault heraus ermöglicht. KeeperDB erlaubt Entwicklern, Datenbankadministratoren und Sicherheitsteams, mit sensiblen Daten über eine einheitliche Schnittstelle zu arbeiten, die Workflows vereinfacht und gleichzeitig strenge Zugriffskontrollen gewährleistet.

Die offizielle Vorstellung von KeeperDB erfolgt auf der RSA Conference 2026.

Das Problem: Unkontrollierter Datenbankzugriff als Sicherheitsrisiko

Datenbanken in Unternehmen gehören zu den sensibelsten Ressourcen einer Organisation, doch der Zugriff darauf wird häufig über eine Mischung aus Desktop-Tools, gemeinsam genutzten Anmeldedaten und Netzwerktunneln verwaltet, was nur begrenzte Transparenz und Kontrolle bietet. Datenbanken sind häufig Ziel von Cyberangriffen und Missbrauch durch Insider. Darüber hinaus erhöhen uneinheitliche Tools zusätzlich das Risiko von Zugangsdatenlecks, Datenexfiltration und Lücken bei Audits erheblich, während sie gleichzeitig den Zugriff nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungen behindern.

KeeperDB: Vault-nativer Zero-Trust-Datenbankzugriff

KeeperDB erweitert KeeperPAM um eine benutzerfreundliche, Vault-native Schnittstelle, die die Sitzungsverwaltung von Datenbanken in der Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Plattform zentralisiert. Der Zugriff wird durch zentrale Richtlinien gesteuert und vollständig für Audit- und Compliance-Zwecke protokolliert. Durch die direkte Einbettung des Datenbankzugriffs in den Vault hilft KeeperDB, die Verbreitung von Anmeldedaten zu reduzieren, Datenbankzugriffs-Workflows zu standardisieren und die Audit-Bereitschaft in Cloud- und On-Premises-Umgebungen zu stärken.

„Der Datenbankzugriff war historisch gesehen ein Bereich, in dem Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit im Konflikt standen. Entwickler und DBAs brauchten Flexibilität, Sicherheitsteams brauchten Kontrolle. KeeperDB schließt diese Lücke, indem es eine nahtlose, sichere Umgebung für den Datenbankzugriff direkt im Vault bereitstellt, sodass Teams produktiver und sicherer arbeiten können.“ — Craig Lurey, CTO und Mitbegründer von Keeper Security

Wichtige Funktionen von KeeperDB

Vault-nativer Datenbankzugriff: Verbindet und interagiert mit Datenbanken direkt im Keeper Vault ohne externe Tools

Verbindet und interagiert mit Datenbanken direkt im Keeper Vault ohne externe Tools Umfassende Datenbankunterstützung: Kompatibel mit MySQL, MariaDB, PostgreSQL und Microsoft SQL Server mit geplanter Unterstützung für weitere Datenbanktypen

Kompatibel mit MySQL, MariaDB, PostgreSQL und Microsoft SQL Server mit geplanter Unterstützung für weitere Datenbanktypen Sicheres Protokoll-Tunneling: Leitet Datenbankverbindungen über den KeeperPAM Gateway sicher um und eliminiert die Notwendigkeit direkter Netzwerkexponierung

Leitet Datenbankverbindungen über den KeeperPAM Gateway sicher um und eliminiert die Notwendigkeit direkter Netzwerkexponierung Zero-Knowledge-Sicherheit: Stellt sicher, dass Anmeldedaten im Vault verschlüsselt bleiben und niemals im Klartext über die Infrastruktur von Keeper übertragen werden

Stellt sicher, dass Anmeldedaten im Vault verschlüsselt bleiben und niemals im Klartext über die Infrastruktur von Keeper übertragen werden Vollständige Audit-Protokollierung: Alle Datenbankverbindungen und -aktionen werden protokolliert und an SIEM-Lösungen weitergeleitet

Alle Datenbankverbindungen und -aktionen werden protokolliert und an SIEM-Lösungen weitergeleitet Granulare Zugriffskontrolle: Administratoren können Datenbankberechtigungen pro Benutzer, Team oder Rolle durchsetzen

KeeperDB ist ab sofort als Teil von KeeperPAM verfügbar.

Über Keeper Security

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersicherheitsplattform von Keeper basiert auf einem Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheitsrahmen und ist für jeden Benutzer und jedes Gerät vertrauenswürdig. Keeper ist SOC2-zertifiziert, ISO 27001-zertifiziert und DSGVO-konform.

Pressekontakt

Keeper Security

Thilo Christ

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