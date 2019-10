Ist die Digitalisierung ein Job Killer? Mit diesen Skills schlagen sie jede Maschine

Die Digitalisierung ist ein wichtiges Instrument, wenn es um organisatorische Auswirkungen geht und als solche eine Herausforderung für die Belegschaft darstellen kann. Es verändert die Art und Weise, wie jedes Unternehmen arbeitet und wie jedes Unternehmen bei Innovationen auf sich achtet. Es war noch nie so wichtig zu sehen, wie Sie die Leistungsfähigkeit digitaler Technologien nutzen können, um Ihre Berufsaussichten zu verbessern, die Achtsamkeit der Marke zu unterstützen und Ihr Publikum weltweit so zu steigern/aufzubauen, dass Sie Ergebnisse erzielen können.

Und wenn wir das mit Fragen analysieren können wie: Ersetzen Maschinen den Menschen? Ist die Digitalisierung zum Vorteil oder zum Nachteil der Mitarbeiter? Ist die Digitalisierung ein Job Killer oder ein Jobgarant? Eine der ausstehenden Debatten in Bezug auf das Thema ist in der Regel, ob Maschinen unsere Freunde oder Feinde sind. Wenn wir das auf der einen Seite betrachten, haben wir die Optimisten, die fest davon überzeugt sind, dass Menschen und Maschinen, die durch digitale Innovation existieren, sich perfekt ergänzen. Und auf der anderen Seite haben wir die Skeptiker, die der Meinung sind, dass die Digitalisierung eine Bedrohung für die Erwerbsbevölkerung darstellt und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen in der heutigen Zeit beeinflusst.

Jobs in Wut?

Oftmals machen sich die Menschen Sorgen, dass neue digitale Werkzeuge, Roboter und künstliche Intelligenz Einstiegs- und Mittelklassejobs ersetzen werden. Die allgemeine Wahrnehmung in unserer Gesellschaft ist, dass wir eine Gesellschaft mit ein paar reichen Programmierern und einer großen Anzahl unfähiger Individuen werden, die keine Chance auf eine sinnvolle Beschäftigung haben.

Unter den Gefahren, die die Digitalisierung auf die Wiege der Rate der Arbeitskräfte führen kann, werden wir verschiedene prüfen, die sich als Bedrohung für die Belegschaft und die Mitarbeiter im Allgemeinen herausstellen.

Die Digitalisierung kann eine Bedrohung für den Verlust ihres Arbeitsplatzes darstellen

Mit der Digitalisierung kommt die Angst, seinen Job zu verlieren. Dr. Holger Schmidt ist gefragter Speaker zu allen Themen der Digitalisierung der Wirtschaft und der Arbeit und Wirtschaftsjournalist. Er bekräftigte im Dezember 2017:

Technisch gesehen ist diese Angst sehr berechtigt.

Nun fragen Sie sich vielleicht, warum viele Unternehmen Mitarbeiter schnell ausbilden; damit sie zumindest kurzfristig mithalten können. Für die Generation der „Digital Natives“ lohnt es sich, sich bereits während des Studiums auf den digitalen Wandel zu konzentrieren und digital verwandte Kurse zu studieren, um sich in diesem stetig wachsenden Technologieangebot auf dem Laufenden zu halten.

Ein renommierter Forscher namens Parris sagte: „Der einzige Weg, den Verlust von Arbeitsplätzen zu bekämpfen, ist, die Talente auszubilden, die wir haben. Denn in Zukunft müssen wir die Robotik offen akzeptieren. Es ermöglicht uns, Kosten zu senken. Wenn die Kosten gesenkt werden, habe ich mehr Geld zur Verfügung, das ich für Innovation verwenden kann. Mit mehr Geld in meinen Händen, kann ich verschiedene neue Produkte erstellen. Je mehr Produkte ich erstelle, desto mehr Arbeitskräfte kann ich einstellen“. Allein diese Aussage klingt für die Ohren eines Ökonomen gut, mag aber für eine große Anzahl von Arbeitnehmern, deren Arbeitsplätze leicht durch Maschinen ersetzt werden können, zu bedrohlich erscheinen.

Die Digitalisierung verändert das Universum der Arbeit und verändert die Arbeitsmärkte und wie die Dinge gemacht werden. In diesem Unterabschnitt konzentrieren wir uns explizit auf die Auswirkungen von Digitalisierung, IKT-fähigen Maschinen, brillanten Gadgets und klugen Strategien auf Beschäftigungsmöglichkeiten. Es gibt ein hohes Maß an Ansätzen, um diese Auswirkungen auf die Beschäftigung zu gestalten, und wie die IKT selbst einen Teil dieser Regelungen beeinflussen werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von Möglichkeiten, durch die Idee und die Kompetenzen im Zusammenhang mit der Digitalisierung mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern.

Im digitalen Bereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten mit einem breiteren Einsatz digitaler Instrumente. Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen können heute von neuen „digitalen Arbeitsplätzen“ und dem Einsatz digitaler Instrumente profitieren. Die Technologie birgt aber auch Risiken. Einige Arbeitsplätze können auch in unterschiedlichem Umfang digitalisiert werden, wobei einige Arbeitnehmer oder ein Teil ihrer Funktionen durch Technologie ersetzt werden.

Die Fähigkeit, Chancen zu nutzen, wird auch von Person zu Person unterschiedlich sein; Arbeitnehmer mit höheren Qualifikationen profitieren eher, während Arbeitnehmer mit niedrigeren Qualifikationen die Chancen verlieren und daher stärker den Risiken einer schlechteren Arbeitsplatzqualität und des Verlusts ihrer Arbeitsplätze ausgesetzt wären. Technologie würde auch die Art der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und seinem Chef ändern. Daher werden die Risiken, denen der Einzelne ausgesetzt ist, auch zunehmen. Hinzu kommt die viel größere Gefahr, im Großen und Ganzen zurückgelassen zu werden.

Die Art der Beschäftigung selbst verändert sich und verschiebt mehr Risiken für den Einzelnen

Die Digitalisierung verändert die Arbeitsidee umso umfassender. Diese Progressionen haben Vorschläge, nicht nur für die Berufsqualität und das Einkommen, sondern auch für die Art der Risiken, die Menschen tragen.

Die Verbindung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern schwindet bereits schnell. Microtasks und viel Online-Arbeit umfassen transiente Arbeit. Arbeitnehmer können mehrere Aufgaben für Arbeitgeber erfüllen, die sie nie erfüllen. Verträge, sofern vorhanden, sind kurz. Die Arbeiter haben Anpassungsfähigkeit in den Stunden, die sie arbeiten, aber keine Zusicherungen, dass die langfristige Verfügbarkeit von Arbeit dort sein wird. Arbeitgeber, die Einzelpersonen suchen, um eine Aufgabe für sie zu erfüllen, können jeden Betrag für die Aufgabe anbieten. Manchmal gibt es jedoch keinen „Mindestlohn“ und wenig Versicherung für Arbeitnehmer aufgrund von Streitigkeiten. Darüber hinaus haben Arbeitnehmer nicht die Freiheit, sich zu sortieren, um zu sortieren oder sicherzustellen, dass ihre Rechte erfüllt werden, da diese Art von Plattformen in der Regel anonymer Natur sind und es ein soziales Stigma geben kann, sich auf einigen dieser Plattformen zu identifizieren.

Angst, zurückgelassen zu werden: abnehmendes Selbstwertgefühl

Wenn die Digitalisierung in so modernen Zeiten wie der unseren immer weiter wächst, verlieren Mitarbeiter, die sich nicht an den erwarteten Standard am Arbeitsplatz halten, irgendwann ihr Selbstvertrauen. Abgesehen von der Angst, seinen Job zu verlieren. Die Tatsache, dass Sie nur versuchen, den erwarteten Standard zu erfüllen, ist entleerend und kann sich herausstellen, um die Moral der betroffenen Mitarbeiter zu zerstören. Daher ist die Notwendigkeit, eine digitale Fertigkeit zu erwerben, notwendig, da die weltweiten Herausforderungen zunehmen und digitale Lösungen am ehesten als tiefgreifende Antworten dienen.

Darüber hinaus gibt es ein ganzes zusätzliches Kostenniveau, wenn Einzelpersonen nicht einmal Zugang zu den Möglichkeiten der Technologie haben. Die digitale Technologie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, revolutioniert – aber viele kleinere Unternehmen, denen es an digitalen Kompetenzen mangelt, die digitale Kluft wächst, besteht die große Sorge, dass es für sie schwieriger werden würde, aufzuholen, anstatt einfacher zu werden, da das unterstützende Umfeld für eine erfolgreiche Technologieeinführung anspruchsvoller wird. Der Internetzugang ist von Land zu Land unterschiedlich. Laut McKinsey Corporation „wird geschätzt, dass irgendwo zwischen 1,1 Milliarden und 2,8 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Mobilfunknetz haben, da sie außerhalb des Mobilfunkbereichs leben.“ Darüber hinaus wird geschätzt, dass es mehr als 4,4 Milliarden Menschen gibt, die weltweit nicht im Internet präsent sind, 75 Prozent dieser Personen leben in zwanzig Ländern.

Dies impliziert eine Kluft in der Fähigkeit der Arbeitnehmer, Zugang zu digitalen Werkzeugen zu erhalten. Nicht verbundene Arbeitnehmer haben keinen Zugang zu den verschiedenen E-Payment-Systemen, Online-Arbeitsplattformen oder sogar E-Commerce-Diensten, die Arbeitnehmer (und Unternehmen) in verbundenen Bereichen für selbstverständlich halten könnten. Dies birgt die Gefahr, dass sich die Auswirkungen früherer Gräben verschlimmern.

DIE DIGITALISIERUNG WIRD MEHR ARBEITSPLÄTZE SCHAFFEN, ALS SIE ZERSTÖREN: WIE DER STAAT DIE DIGITALISIERUNG ZUM WOHLE DER ARBEITER UND DER GESAMTEN MASSEN NUTZEN KANN

Digitale Arbeitsplätze, zu denen sowohl die direkt technologischen Arbeitsplätze als auch die Arbeitsplätze gehören, bei denen Technologie ein Schlüsselinstrument für Arbeitnehmer ist, haben eine Reihe positiver Eigenschaften, die die Regierung für ihre Bevölkerung nutzen kann. Auch wenn diese Arbeitsplätze relativ klein sind, sind sie von entscheidender Bedeutung, da sie eine Plattform für technologische Innovation und Akzeptanz in einer Wirtschaft schaffen. Keine Wirtschaft kann mit der Welt konkurrieren, wenn keine nennenswerten Anstrengungen in die Entwicklung dieser Arbeitskräfte investiert werden.

Regierungen können mehr digitale Arbeitsplätze schaffen, indem sie:

Schaffung eines förderlichen politischen und regulatorischen Umfelds für Unternehmertum und Innovation

Angemessene Finanzierung zur Unterstützung innovativer Start-ups und Unternehmen

Investitionen in die nationale Innovationsinfrastruktur, einschließlich Telekommunikation und Cybersicherheit , und die Gewährleistung, dass Dienste verfügbar und angemessen verteuert werden, um einen breiten Zugang zu gewährleisten;

Positionierung des öffentlichen Sektors als Nachfragetreiber oder „Ankermieter“ bei der Einführung von Technologien zur Förderung privater Investitionen und Innovationen;

Investitionen in die ergänzenden Infrastrukturen, um eine zuverlässige Stromversorgung, effiziente Logistik und sicheren Transport für die Arbeitnehmer zu gewährleisten;

Vernetzung von Lehrkräften mit Arbeitgebern, um die Verzögerung bei den Programmen zur Entwicklung von Bildungssystemen und Qualifikationsprogrammen zu verringern, um die Anforderungen der Branche auf sich ändernde Industrieanforderungen zu reagieren, um sicherzustellen, dass diese digitalen Stellen besetzt werden.

Die verschiedenen digitalen Instrumente, die es jetzt gibt, schaffen eine Möglichkeit für Arbeitnehmer, Technologie auf eine Weise zu nutzen, die sich ergänzen, effiziente Transaktionen ermöglichen und sie mit Märkten und Ressourcen verknüpfen. Angesichts der sich abzeichnenden Bedenken, ob und wie Regierungen diese Instrumente, insbesondere Die Anpassungsinstrumente, regulieren sollten, könnte eine solche Regulierung so kalibriert werden, dass die Rechte der Arbeitnehmer geschützt werden, aber neue Möglichkeiten nicht ausgeschlossen werden.

Erschwinglicher und zuverlässiger Internetzugang

Damit die Arbeitnehmer von diesen Instrumenten profitieren können, benötigen sie jedoch unweigerlich zumindest einen zuverlässigen und erschwinglichen Zugang zum Internet. Die Ausweitung des Zugangs zum Internet ist für die meisten G20-Mitgliedstaaten zu einer Priorität geworden, und einige der Mitglieder gehören zu den führenden Internet-Volkswirtschaften der Welt. Dennoch gibt es Lücken, und es ist von größter Bedeutung, dass man diese Reformen und strategischen, zielgerichteten Investitionen identifizieren muss, die dazu beitragen können, mehr Menschen mit diesen digitalen Instrumenten und den damit verbundenen Arbeitsmöglichkeiten zu verbinden.

Zugang zu elektronischen Zahlungssystemen.

Solche Systeme sind für die Arbeitnehmer unerlässlich, um ressourcenzubezahlen und für ihre Arbeit bezahlt zu werden. Zahlungssysteme, die global sind und kostengünstige und sichere Transaktionen ermöglichen und gleichzeitig die Einhaltung internationaler Standards gewährleisten, sind für Online-Mitarbeiter und diejenigen, die digitale Tools in ihrem Unternehmen nutzen, von entscheidender Bedeutung. Auch hier waren die meisten G20-Mitgliedstaaten führend bei der Innovation und Einführung dieser Systeme, wobei sie sich der Notwendigkeit, den Schutz und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten und beispielsweise die Risiken durch Geldwäsche zu minimieren, gegenüberden Menschen gekannt haben.

Stärkung der Belegschaft

Wenn die Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, sowohl gut qualifiziert als auch sich ihrer Rechte und Pflichten bewusst zu sein, werden die Arbeitnehmer darauf vorbereitet, dass die Technologie zu einer Ergänzung zu ihnen wird und nicht zu einem Ersatz für sie. Dazu müssen die Länder ihr Humankapital entwickeln, sicherstellen, dass sich soziale Sicherheitsnetze entwickeln, und sie müssen auch die Mechanismen in Betracht ziehen, durch die die Rechte von Arbeitnehmern mit mehreren Aufgaben in ähnlicher Weise wie Einzelarbeitnehmer geschützt werden können.

Entwicklung des Humankapitals

Die vielleicht wichtigsten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kompetenzen. Weltweit gibt es zahlreiche Programme, die sich darauf konzentrieren, die Lücken zwischen formaler Bildung und erwerbsfähigen Fähigkeiten und Kompetenzen zu überbrücken. Solche Überbrückungsprogramme umfassen in der Regel die technischen Fähigkeiten, die Arbeitgeber anstreben, und die „weichen“ Fähigkeiten, die Arbeitnehmern helfen, kreativer und besser zu kommunizieren, Manager und Teammitglieder.

Die effektivsten Programme, um sich auf die Entwicklung von Fähigkeiten zu konzentrieren, die auf die Anforderungen der Branche abgestimmt sind. Zu diesen Fähigkeiten gehören technologie- oder branchenspezifische Fähigkeiten, aber auch umfassendere Fähigkeiten, z. B. Management, Kommunikation, Sprache, kritisches Denken und kreative Fähigkeiten. In Anerkennung des globalen Charakters digitaler Arbeitsplätze und des Einsatzes digitaler Tools ist ein wichtiger Teil einiger Programme das Sprachtraining. Weit verbreitete digitale Alphabetisierungsprogramme, einschließlich einiger Programme, die auf die am stärksten gefährdeten Programme für rückfallgefährdete Personen im digitalen Zeitalter ausgerichtet sind, werden auch sicherstellen, dass eine größere Gruppe von Menschen digitale Tools nutzen kann.

Entwicklung sozialer Sicherheitsnetze

Da die Arbeitnehmer vor der Möglichkeit stehen, keine traditionelle Arbeit zu haben, sondern eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen, müssen sich möglicherweise auch die Mechanismen der sozialen Sicherheitsnetze ändern. Programme wie Krankenversicherungen, Rentenprogramme oder andere Leistungen (z. B. bezahlter Mutterschaftsurlaub, vorübergehende Invaliditätsleistungen) wurden häufig mit einem Arbeitsplatz verknüpft.

Es könnte notwendig sein, neue Mechanismen in Betracht zu ziehen, die arbeitnehmern den Zugang zu ähnlichen Arten von Programmen und Vorteilen ermöglichen, auch wenn sie nicht mehr in einer traditionellen Umgebung arbeiten. Beispiele für solche Programme könnten aus dem privaten Sektor erscheinen. Praktisch, Online-Arbeitsmarkt wie oDesk hat sowohl ein Krankenversicherungsprogramm und Ruhestandsplan für nordamerikanische Freiberufler arbeiten auf seiner Website für mindestens 30 Stunden pro Woche für einen Monat.

Selbst in Entwicklungsländern, die über weniger umfangreiche soziale Sicherheitsnetze verfügen, ist es für die Regierungen immer noch von entscheidender Bedeutung, darüber nachzudenken, wie Programme entwickelt werden können, die sich nicht auf ein traditionelles Beschäftigungsverhältnis für die Förderfähigkeit oder Finanzierungkonzentrieren.

Schutz der Arbeitnehmerrechte

Angesichts der relativ jüngsten Erfahrungen mit Online-Plattformen ist es noch unklar, welche Mechanismen die Arbeitnehmer ihnen zur Verfügung stellen, die ihnen sowohl eine Stimme als auch Mittel zum Schutz ihrer Rechte gegenüber ihren Arbeitgebern oder Endkunden bieten könnten.

In vielen Fällen bieten diese Plattformen einige alternative Streitbeilegungsmechanismen und -instrumente, aber für den Fall, dass Arbeitnehmer mit einer großen Anzahl von Aufgaben geringe Geldbeträge verdienen, könnte es sich für sie nicht lohnen, Ansprüche geltend zu machen. Diese Angelegenheit wird durch den universellen Charakter dieser Aufgaben, d. h., dass ein Arbeitnehmer (oder Arbeitgeber) einen Anspruch gegen jemanden haben kann, der in einem anderen Land anwesend ist und mit ihm über eine Plattform verbunden ist, die von einem Drittland aus arbeitet, sehr kompliziert. Irgendwann könnten die Kosten dieser Ansprüche erheblich sein. Die Diskussion wird notwendig sein, um zu ermitteln, wie sich der Schutz auf diese Arbeitnehmer ausdehnen kann und ob und wie sie sich von den Schutzmaßnahmen für andere informelle Arbeitnehmer unterscheiden können.

Unterstützung der Arbeitnehmer während des Übergangs

Einige Arbeitnehmer sind aus verschiedenen Gründen möglicherweise nicht in der Lage, sich schnell genug an den technologischen Wandel anzupassen. Spezifische Programme zur Unterstützung dieser Arbeitnehmer bei diesem Übergang könnten notwendig sein, um sicherzustellen, dass sie keine unangemessene Last tragen, auch wenn die Gesellschaft insgesamt gedeiht. Dies könnte einen umfassenden Dialog darüber erforderlich machen, wie die Vorteile des technologischen Fortschritts in der gesamten Gesellschaft geteilt werden können.

Erstellen von gezielten Hilfsprogrammen

Einige Arbeitnehmer verfügen möglicherweise nicht über die Mittel, um neue Fähigkeiten zu erlernen, die verhindern, dass sie in Bezug auf ihr Einkommen oder ihre Arbeitsplatzqualität abrutschen. Beispielsweise könnten ältere Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer mit Behinderungen mit spezifischen sozialen, technischen oder physischen Hindernissen konfrontiert sein, um sich an neue Systeme oder Techniken anpassen zu können, und tragen daher eine zusätzliche Belastung. Die Regierungen könnten eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Ausbildungsorganisationen in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass diese Arbeitnehmer bei diesem Übergang unterstützt werden können.

Es könnten spezifische Schulungsprogramme für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in Betracht gezogen werden. Solche Programme müssten mögliche Möglichkeiten identifizieren, um sicherzustellen, dass diese Arbeitnehmer für eine Arbeit ausgebildet werden, die ein geringeres Risiko der Digitalisierung hat, um längerfristige Risiken zu reduzieren. Für Arbeitnehmer mit Behinderungen oder ältere Arbeitnehmer können spezifische Hilfstechnologien oder Unterkünfte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu digitalen Werkzeugen sowie zu dem Wissen haben, sie zu nutzen.

Sicherheitsnetze, d. h. Einkommensbeihilfen bei einer solchen Änderung, könnten ebenfalls in Betracht gezogen werden. In diesen Fällen sollten jedoch Anreize strukturiert werden, um sicherzustellen, dass diese Arbeitnehmer in kürzester Zeit wieder arbeiten. Ein besserer Schutz könnte mehr Menschen in die Lage versetzen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, was das Potenzial für bessere Ergebnisse stärkt.

Förderung eines integrativen Dialogs

Angesichts der Besorgnis über die Gefahr der Konzentration der Vorteile des technologischen Fortschritts in den Händen einiger weniger, die durch den sinkenden Anteil der Arbeit am Einkommen belegt werden, könnte es notwendig sein, sich sinnvoll in der Zivilgesellschaft, in den Regierungen und Unternehmen, um sicherzustellen, dass Arbeitnehmer und Unternehmen von der Fülle profitieren, die durch höhere Produktivität und das daraus resultierende Wachstum der Digitalisierung entsteht.

Warum der Erwerb digitaler Kompetenzen für Mitarbeiter am Arbeitsplatz ein zusätzlicher Vorteil ist

Die meisten Unternehmen erkennen inzwischen die Notwendigkeit einer starken Online-Präsenz, um den Umsatz zu steigern. Traditionelle Vertriebs- und Marketingformen sind inzwischen überholt, da sich die Verbraucher jetzt den digitalen Kanälen zuwenden, um diesen endgültigen Kauf zu tätigen. Die meisten Käufer konsumieren jetzt Online-Inhalte wie Blog-Artikel oder kurze Videos, um ihre Kaufentscheidungen zu treffen. Wenn Unternehmen hoffen, ihren Umsatz zu steigern, müssen sie dort präsent sein, wo ihre Kunden sind, indem sie eine Reihe digitaler Fähigkeiten nutzen, um die Nachfrage über ihre bevorzugten Online-Kanäle zu engagieren, zu überzeugen und zu steigern.

Digitale Kompetenzen ermöglichen es Unternehmen, Kundenbeziehungen aufzubauen

Die Verbraucher verbringen heutzutage mehr Zeit mit digitalen Kanälen, und die Nachfrage nach einem verbesserten Online-Erlebnis ist hoch. Unternehmen müssen positiv auf die sich ändernden Erwartungen reagieren, sie müssen mit ihren Kunden interagieren und Beziehungen über eine Vielzahl von Kanälen aufbauen – dazu könnten E-Mail, soziale Medien, mobile Apps und mehr gehören. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten und „Netiquette“ verfügen, um sicherzustellen, dass das Online-Kundenerlebnis positiv ist.

Digital Skills kann die Rentabilität des Unternehmens steigern

Mit der entsprechenden Schulung können die Mitarbeiter die digitale Technologie voll ausschöpfen, um sich als zunehmend erwerbstätig zu erweisen. Beispielsweise können digitale Datensätze effektiver gemacht, gespeichert und abgerufen werden als gedruckte Versionen, aber nur, wenn Arbeitnehmer wissen, wie sie zu finden sind, sie verwenden und sie zweifelsfrei anbieten. Wenn sie damit kämpfen, hat dies einen großen Einfluss darauf, wie viel solche Mitarbeiter im Arbeitsumfeld eingesetzt werden, insbesondere wenn die Rentabilität der Unternehmen in jeder Organisation von entscheidender Bedeutung ist.

Fortgeschrittene Fähigkeiten können einen Wettbewerbsvorteil aufbauen

Laut Microsoft werden 90 % der Beschäftigung in den nächsten Jahrzehnten eine Art digitaler Fähigkeiten erfordern, und es wird ein höheres Interesse für spezialisierte Fähigkeiten geben, um Organisationen einen aggressiven Vorsprung innerhalb ihres Marktes zu verschaffen. Indem sie Ressourcen in die richtige Reihenfolge für Ihre Mitarbeiter stellen, sind sie verpflichtet, ihre Kollegen in konkurrierenden Organisationen zu übertreffen – und Helfen, Dass Ihr Unternehmen der Konkurrenz voraus zu sein.

Digitale Kompetenzen können bessere Ansätze für die

Der technologische Fortschritt wird weiterhin neue Arbeitsweisen bieten. Unternehmen, die diese Veränderungen annehmen, werden von den Vorteilen einer hochzufriedenen Belegschaft profitieren, die gerne zusammenarbeiten, kommunizieren oder neue Tools entwickeln, die es ihnen ermöglichen, ihre Arbeit effizienter zu erledigen. Dies könnte einen besseren Kontakt zu Remote-Working, germane Software und Cloud-basierten Anwendungen oder die Erweiterung der Verfügbarkeit von Online-Schulungen umfassen.