DM: Freut mich, dass Ihr Zeit für ein kleines Interview gefunden habt. Wollt Ihr Euch beide kurz vorstellen?

Mirko, danke für die Einladung zum Interview. Klar, machen wir gerne. Wir sind Stefan und Florian von Guschtel&Lenz. Unsere Vision ist es, jedem Zugang zu einer gescheiten Lederhose für einen fairen Preis zu geben. Dieses Ziel verfolgen wir seit Anfang 2019.

DM: Ihr gründet neben dem Beruf, wie bekommt Ihr Gründung, Job, Familie und Freunde unter einen Hut?

Das Lederhosengeschäft ist relativ saisonal, weshalb die Belastung sehr schwankend ist. Unsere Familien sowie Freunde unterstützen uns tatkräftig, wo sie können. Es ist nicht immer einfach, aber es gibt ja das alte Sprichwort: Von nichts, kommt nichts.

DM: Nun zu Eurem Unternehmen, Guschtel & Lenz, Ihr macht und vertreibt Lederhosen, da gibt es ja schon einige auf dem Markt, was ist Euer USP?

Korrekt, der Markt ist hart umkämpft. Doch bislang musste sich der Kunde immer entscheiden. Möchte ich eine gescheite Lederhose und dafür gefühlt ein Vermögen ausgeben oder möchte ich wenig zahlen und dafür eine qualitativ schlechte Leder-/Stoffhose bekommen? Wir haben uns gefragt, ob das wirklich sein muss. Und die Antwort lautet: Nein. Wir kaufen direkt beim Hersteller und haben sämtliche Zwischenhändler übersprungen. Weiterhin unterhalten wir keinen eigenen brick&mortar Store. Stattdessen fokussieren wir uns auf den deutlich kosten-effizienteren eCommerce und bieten unseren Kunden in Zusammenarbeit mit ausgewählten Showroom-Partnern die Möglichkeit, unsere Produkte trotzdem live erleben zu können. Das alles spart enorm Kosten. Aus diesem Grund können wir eine moderne, qualitativ hochwertige Lederhose mit einer eingestickten Bretzel für 169€ anbieten.

DM: Wir haben gesehen Ihr habt auch eine Social Media Kooperation mit „Bavarian Beauty“ gemacht. Wie waren hier Eure Erfahrungen oder kurz gefragt, Influencer Marketing als Gründer – lohnt sich das noch?

Wir kennen die Jungs von Bavarian Beauties nun schon länger. Sie mochten unsere Idee und wir denken, dass sie genau unsere Zielgruppe bedienen. Deshalb wurden wir uns relativ schnell einig, dass wir gemeinsam ein Gewinnspiel durchführen sollten. Wir würden es jederzeit wieder tun!

DM: Was sind Eure nächsten Ziele mit Guschtel & Lenz, was dürfen wir in nächster Zeit von Euch erwarten?

Zunächst heißt es für uns die Rewards für unsere Kickstarter zu versenden. Sie waren es schließlich, die unsere Idee initial finanziert haben. Anschließend launchen wir unseren Webshop und gehen für unsere Wiesn-Saison an den Start. Läuft alles nach Plan, werden wir auch nächstes Jahr wieder am Start sein. Ggf. sogar mit neuen Produkten. Lass Dich überraschen 😉

DM: Ihr habt schon eine erfolgreiche Kickstarter Kampagne hinter Euch. Mögt Ihr ein wenig darüber erzählen?

Unser erster Rat: Unterschätzt es nicht. Anfangs dachten wir, dass wir dadurch relativ schnell die Idee testen können und bei Erfolg eine Finanzierung haben. Der Aufwand, der jedoch hinter solch einer Kampagne steckt, ist enorm. Es fängt bei Inhalten, wie dem Video, an, geht über die Firmengründung bis hin zur Mobilisierung von Unterstützern.

Zusammenfassend war es aber eine super Erfahrung, da wir viel über unser Produkt sowie unsere potenziellen Kunden gelernt haben.

DM: Wie ist Euer Eindruck von München als Gründerstadt?

München bietet alles, was es zum Gründen braucht. Du hast viele Anlaufstellen, die Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch die Community von Gründern wächst kontinuierlich und es ist einfach sich auszutauschen. Und für unser Produkt, die Lederhose, ist München mit der Wiesn natürlich der perfekte Match!

DM: Die letzten Worte gehören Euch was wollt Ihr unseren Lesern noch sagen?

Wir sind sehr froh darüber, wie weit wir gekommen sind. Es ist noch lange nicht vorbei und wir freuen uns über wirklich jeden, der uns bei unserer Idee unterstützt. Checkt unsere Website www.guschtel-lenz.com und überzeugt Euch von unserem Produkt. Dieses könnt Ihr auch im Forum Schwanthalerhöhe im Concept Store (Isar Kollektiv) anprobieren. Danke an alle Unterstützer und habt eine schöne Wiesn 😊