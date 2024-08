Die Zukunft der Mobilität muss digitaler und nachhaltiger gestaltet werden. Dafür sind smarte digitale IT-Lösungen nötig, denn innovative digitale Plattformen stellen die Weichen für eine nachhaltige und effiziente Mobilitätswende.

Wie kann die digitale Transformation des Vertriebssystems hin zu einer zukunftsorientierten, cloudbasierten Lösung gelingen? Was ist dafür notwendig und wie sieht die Zukunft einer nachhaltigen und digitale Mobilität aus? Dieser Artikel gibt Einblick in das größte Inhouse-IT- Projekt Europas, Vendo/ Movas, und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Umstellung auf eine agile und flexible Arbeitsweise verbunden sind. Dabei wird nicht nur die gesamte Vertriebslandschaft erneuert, sondern auch ein optimiertes Kundenerlebnis geschaffen.

Die neue digitale Vertriebsplattform der Deutschen Bahn wurde im Herbst 2023 in Betrieb genommen und bietet eine einheitliche Kundenschnittstelle für bahn.de und DB Navigator und ersetzt damit die veralteten Systemstrukturen. Die Vertriebsplattform wurde im Hintergrund komplett neu aufgestellt, um nicht nur ein verbessertes Nutzererlebnis zu bieten, sondern auch um die technologische Basis für zukünftige Innovationen zu schaffen.

Vendo erneuert nicht nur die gesamte Vertriebslandschaft, sondern schafft ein optimiertes Kundenerlebnis

Als Programmleiter des größten Inhouse-IT-Projekts in Europa, Vendo/ Movas, und Verantwortlicher für die Personenverkehr-Vertriebsplattform der Deutschen Bahn stehe ich, Ralf Gernhold, täglich vor spannenden Herausforderungen. Das Ziel unseres Teams ist klar: Wir transformieren das Vertriebssystem der Deutschen Bahn mit einer bahnbrechenden, cloudbasierten Lösung. Diese Mammutaufgabe ist nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für unsere Fahrgäste in Deutschland ein wesentlicher Meilenstein in der Digitalisierung und nachhaltigen Mobilität.

Die Umstellung auf eine cloudbasierte Plattform

Das Projekt war für mich sowie das ganze Team eine aufregende und spannende Reise. Nach für mich fünfjähriger intensiver Zusammenarbeit haben wir die neue Vertriebsplattform – den neuen DB Navigator und das neue bahn.de inkl. den für den Kunden nicht sichtbaren Hintergrundsystemen – im Herbst 2023 in Betrieb genommen. Das ist enorm, der DB Navigator und bahn.de gelten mit bis zu 700 Reiseauskünften pro Sekunde und bis zu 1 Million Tickets pro Tag als eine der erfolgreichsten Mobilitätsplattformen Deutschlands.

Das Vertriebssystem von Grund auf neu zu konzeptionieren und zu entwickeln und damit die Grundlage für zukunftsfähige digitale Service-, Informations- und Buchungskanäle zu schaffen, stellt eine sehr große Herausforderung dar. Seit 2016 haben mehr als 400 Teammitglieder und Fachexperten und Fachexpertinnen daran gearbeitet, was das Projekt zu einem der größten Inhouse-IT-Vorhaben in Europa macht.

Im Vergleich zur vorherigen Plattform können wir ein einheitliches Nutzungserlebnis mit flexibleren, schnelleren und dynamischeren Lösungen bieten. Die Umstellung auf Cloud- Technologie hat uns zudem eine erhebliche Steigerung der Rechenkapazitäten ermöglicht, was den Nutzern und Nutzerinnen eine optimale User Experience garantiert.

Agilität durch SAFe

Das Programm ist auf Basis von SAFe aufgestellt. Agilität und Flexibilität sind sicherlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Methode hat nachhaltig sichergestellt, dass das Programm auf Änderungen der Rahmenbedingungen und Anforderungen flexibel, sowohl in fachlicher als auch in funktionaler Sicht, reagieren konnte.

Nutzer:innen im Mittelpunkt: Die Rolle der Beta-Community

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor war und ist auch weiterhin die frühzeitige Einbindung unser Betatest-Community, die zu einer der größten Deutschlands gehört. Seit 2020 haben wir die kontinuierlich um mehr Funktionen angereicherten Plattformen bahn.de und DB Navigator in unserer Beta-Community verprobt. Bis zu 50.000 aktive Mitglieder gaben Feedback zum Produkt, welches uns wesentlich geholfen hat, unsere Touchpoints in Richtung Funktionalität und Usability weiterzuentwickeln. Das Feedback unserer Kunden und Kundinnen bleibt auch weiterhin von großer Bedeutung, und durch die Einführung der neuen Plattform sind wir nun in der Lage, dieses schneller und flexibler umzusetzen.

Anpassung an neue Arbeitsweisen

Die Arbeitswelt hat sich seit der Pandemie fundamental gewandelt. Remote und Hybrid Work sind zur Norm geworden, was uns vor neue Herausforderungen stellt. Die Zusammenarbeit zwischen Business und IT ist jetzt wichtiger denn je, um digitale Lösungen erfolgreich zu implementieren. Es muss ein agiles Alignment zwischen Business und IT geben und Projekte müssen in einem gemeinsamen Team umgesetzt werden. Die Pandemie hat hier zusätzliche Aspekte, Chancen und Herausforderungen initiiert – wir können in sehr großen Teams und weltweit zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es dabei, Begegnungsräume in einer virtuellen Arbeitswelt zu schaffen und gleichzeitig zunehmend Lösungen in Präsenz zu finden, um unsere Kreativität, aber besonders unsere Loyalität und Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Skalierbarkeit und Effizienz

Die Umstellung auf die Cloud-Infrastruktur bei Amazon Web Services war ein Meilenstein. Sie ermöglicht es uns, skalierbare und flexible Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Unsere IT-Strategie fokussiert sich darauf, Systeme zu entwickeln, die wenig bis gar keine Neuprogrammierung für neue Produkte benötigen und stellt somit einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Effizienz dar.

Technologie ist jedoch nur ein Teil der Gleichung. Das Herzstück unserer Arbeit sind die Menschen. Wir legen großen Wert auf die Ausbildung junger Talente und die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um sicherzustellen, dass unser Team immer auf dem neuesten Stand bleibt.

Die Zukunft der digitalen Mobilität: Was kommt als Nächstes?

Die Inbetriebnahme unserer neuen Plattform ist nach persönlicher Einschätzung nicht das Ende, sondern markiert vielmehr den Anfang unserer digitalen Reise. Wir haben auf einer top modernen cloudbasierten Plattform ein Vertriebssystem geschaffen, welches den heutigen und zukünftigen digitalen Anforderungen gerecht werden kann. Das ermöglicht uns, unseren Fahrgästen kontinuierlich neue Funktionalitäten auszuliefern. Seit dem Launch konnten wir bereits zahlreiche kleine und große Verbesserungen an den Start bringen. Gleichzeitig können wir den Erfolg in unserer Kundenzufriedenheit mit dem Produkt messen.

Dabei betrachten wir den DB Navigator längst nicht mehr nur als eine App, sondern als eine Mobilitätsplattform. Unser Anspruch ist es, diese digitale Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln und sie als zentralen Einstiegspunkt für Reise- und Alltagsmobilität zu etablieren. Dazu gehört auch die vollständige Digitalisierung unserer Produkte, sowie die Integration von Alltagsmobilität, einschließlich Shared Economy und Demand Mobility.

Langfristig haben wir die Plattform geschaffen, um auch im Sinne der Mobilitätswende weitere spannende und wichtige Innovationen an den Start zu bringen. Während sich Technologie und Gesellschaft rasant weiterentwickeln, bleibt eines konstant: unsere Verpflichtung, innovative und nachhaltige Lösungen für eine bessere Zukunft zu schaffen.