Eines für alles: KI-Tool „Performance Suite“ will Online- Marketing revolutionieren

Online Solutions Group: „Die SEO-Blackbox mit KI endlich für alle öffnen“

München, 31.05.2022 – Die auf Performance Marketing und SEO spezialisierte Online Solutions Group (OSG) wird zum technologischen Tool-Anbieter. Die bis dato nur Agentur-Kunden vorbehaltene, KI-getriebene „Performance Suite“ steht ab sofort branchenübergreifend allen Unternehmen für ein optimales SEO und Online-Marketing zur Verfügung. Sie ist so konzipiert, dass sie Unternehmen als eine Art digitaler Berater bei allen Online-Marketing-Maßnahmen hilft. So unterstützt sie über viele einfache Dashboards (Desktop + App) beispielweise mit Live-Tipps bei der Planung, Erstellung und Erfolgsauswertung von Inhalten. Insgesamt umfasst die Performance Suite schon jetzt über 4000 Tipps und Erklärungstexte und ist in über 20 Sprachen verfügbar, optimal für internationales SEO.

Die Leistungen der „Performance Suite“ sind weitestgehend automatisiert und decken das gesamte Online-Marketing ab, sind aber auch modular einsetzbar. So können Unternehmen u. a. selbst SEO-optimierte Texte erstellen. Etwa 100 SEO-Checks prüfen den Text in Echtzeit, geben dem Anwender wertvolle Tipps und helfen Fehler zu vermeiden. Parallel dazu gibt es eine umfangreiche Backlink-Suite, die den häufig vernachlässigten Linkaufbau vereinfacht. Neben diesen beiden Bereichen umfasst die „Performance Suite“ auch Brand Protection, Security, sowie über 15 APIs, z. B. zu Google My Business, Google Search Console, Google Ads, und vieles mehr.

„In der ‚Performance Suite‘ haben wir unser Geschäftsmodell als klassische Online-Marketing-Agentur, unser Wissen sowie jahrelangen Erfahrungen zusammengeführt und digitalisiert“, sagt Florian Müller, Gründer und Geschäftsführer der OSG. Er weiß: “Die meisten Unternehmen beschäftigen sich seit Jahren mit SEO für die eigene

Website und haben dafür mehrere Tools im Einsatz. Zumeist gute Lösungen, denen jedoch die Vernetzung und somit letztlich auch der Nutzen fehlen.“ Auch klage heute nahezu jedes Unternehmen über schlechte Erfahrungen mit SEO-Agenturen und Intransparenz. „Damit ist jetzt Schluss“, verspricht Müller. „Mit der Performance Suite

vereinen wir nicht nur zahlreiche Tools in einem und schaffen Effizienz, wir öffnen auch die SEO-Blackbox für alle.“

Klare Wettbewerbsvorteile und höhere Qualität

Trotz einfacher, übersichtlicher und teamübergreifender Bedienbarkeit bietet die OSG auch in Zukunft Beratung und Unterstützung für Nutzer des Tools an. „Als Agentur wissen wir, dass selbst das beste Tool häufig allein nicht reicht. Deshalb stellen wir auch weiterhin unser Agentur-Team optional zur Verfügung und helfen Kunden bei der Umsetzung, bieten Workshops, Webinare und vieles mehr an“, so Müller. „Durch die Kombination aus Tool, Agentur und einem Inhouse-Team beim Kunden selbst ermöglichen wir wichtige Wettbewerbsvorteile.“ So habe es die agentureigene Website „onlinesolutionsgroup.de“ laut Müller zu einer der höchsten SEO-Sichtbarkeiten der Branche geschafft.

Infos zur Performance Suite unter www.performance-suite.io/ (Tool) sowie www.onlinesolutionsgroup.de

Kostenloser Free Account via https://www.performance-suite.io/free-account/

Über die Online Solutions Group (OSG)

Die 2008 gegründete Online Solutions Group GmbH (OSG) ist ein innovativer Online-Marketing-Anbieter mit Sitz in München. Zu den Leistungen gehören unter anderem SEO, SEA, Social Advertising, Display Marketing sowie weitere performanceorientierte Online-Marketing-Lösungen. Seit 2012 entwickelt die OSG die KI-basierte „Performance Suite“, ein All-in-One Online-Marketing-Tool, das so gut wie alle Online-Marketing-Daten sammelt, aufbereitet und zahlreiche Vorgänge automatisiert. Damit können Unternehmen auch selbst im SEO und Online-Marketing aktiv werden. Die OSG ist somit eine der ersten Agenturen in Deutschland, die ihr Geschäftsmodell digitalisiert hat. Ziel ist es Online- Marketing einfacher, schneller und performanter zu gestalten. Mehr unter www.onlinesolutionsgroup.de/ und www.performance-suite.io

Über Florian Müller

Florian Müller (37) ist Gründer und Geschäftsführer der 2008 gegründeten Online Solutions Group GmbH (OSG), einem Online-Marketing-Anbieter aus München. Die OSG bietet Services und eigene Technologien. Zu den Leistungen gehören unter anderem SEO, SEA, Social Advertising, Display Marketing sowie weitere performanceorientierte Leistungen. Müller ist seit über 15 Jahren im Online-Marketing aktiv und hat weit über 500 Unternehmen bei der Einführung und Optimierung des Online-Marketings geholfen, darunter internationale Konzerne sowie KMUs. Seit 2012 entwickelt Müller mit seiner Agentur das eigene Tool „Performance Suite“.

Damit soll Online-Marketing durch KI automatisiert und so Wettbewerbsvorteile erzielt werden. linkedin.com/in/florian-müller-834362236

Medienkontakt​

Petra Rulsch PR / Strategische Kommunikation+​

c/o Hogarth Worldwide

Große Bleichen 34

20453 Hamburg

Mobil: +49 160 944 944 23​

E-Mail: pr@petra-rulsch.com

www.petra-rulsch.com