Wenn Sie der große Boss werden wollen, müssen Sie nicht unbedingt nach Harvard oder die University of Pennsylvania, oder nach Frankreich an die École Centrale Paris zu gehen. Auch andere Universitäten und Hochschulen haben sehr erfolgreiche CEOs herausgebracht.

Harvard University (Cambridge, United States) École Centrale Paris (Châtenay-Malabry, France) University of Pennsylvania (Philadelphia, United States) Stanford University (Stanford, United States) University of California (Los Angeles, United States) Columbia University (New York City, United States) Northwestern University (Evanston, United States) INSEAD Business School (Fontainebleau, France) Seoul National University (Seoul, South Korea) New York University (New York City, United States)

Darüber hinaus untersuchte Preply, was die 1.000 besten CEOs studiert haben, welche Abschlüsse sie haben und vieles mehr:

12% studierten Wirtschaftswissenschaften

8% studierten Betriebswirtschaftslehre

5% haben Ingenieurwissenschaften studiert

35% haben einen Master oder Doktortitel

22% haben einen MBA

5% sind Frauen

Wenn diese Studiengänge jedoch nichts für Sie sind, sollten Sie sich nicht aufhalten lassen: Die CEOs auf der Forbes-Liste haben auch unter anderem auch Philosophie, Zoologie und Theologie studiert. Howard Schultz zum Beispiel, Chairman des Board of Directors beim Kaffeeunternehmen Starbucks, das er weltweit entscheidend entwickelt hatte, hat seinen Bachelor-Abschluss in Kommunikation an der Northern Michigan University gemacht.

Top-100 der Universitäten mit den meisten erfolgreichen CEOs der Welt

Platz Universität Land CEOs (#) Absolvent:in 1 Harvard University United States 69 Mark Zuckerberg – Facebook 2 Ecole Centrale de Paris France 30 Jean-Laurent Bonnafé – BNP Paribas 3 University of Pennsylvania United States 27 Warren Buffett – Berkshire Hathaway 4 Stanford University United States 22 Sundar Pichai – Alphabet 5 University of California United States 22 Laurence D. Fink – BlackRock 6 Columbia University United States 19 Julie Sweet – Accenture 7 Northwestern University United States 18 Robert M. Davis – Merck & Co. 8 INSEAD Business School France 14 Charlie Nunn – Lloyds Banking Group 9 Seoul National University South Korea 13 Hur Yin – KB Financial Group 10 New York University United States 11 Charles W. Scharf – Wells Fargo 11 Tsinghua University China 10 Sun Hongbin – Sunac China Holdings 12 University of Tokyo Japan 10 Tetsuro Tomita – East Japan Railway 13 University of Texas United States 10 Michael Dell – Dell Technologies 14 Renmin University China 10 Yuan Linjiang – China Reinsurance Group 15 Indian Institute of Technology India 10 Arvind Krishna – IBM 16 Massachusetts Institute of Technology United States 9 Jane Fraser – Citigroup 17 University of Chicago United States 9 Satya Nadella – Microsoft 18 Cornell University United States 8 Tsuneo Murata – Murata Manufacturing 19 University of Michigan United States 8 William S. Demchak – PNC Financial Services 20 Georgetown University United States 8 Ming Chung Daniel – Fubon Financial 21 Cambridge University United Kingdom 7 Kwok Ping-Luen 22 University of Wisconsin United States 7 Jeffrey C. Sprecher – IntercontinentalExchange 23 Michigan State University United States 7 Craig Menear – Home Depot 24 Erasmus University Netherlands 7 Steven van Rijswijk – ING Group 25 Texas A&M University United States 7 David Cordani – Cigna 26 Boston College United States 7 Karen S. Lynch – CVS Health 27 Waseda University Japan 7 Osamu Masuko – Mitsubishi 28 Swiss Federal Institute of Technology Switzerland 6 Frank Appel – Deutsche Post 29 Johns Hopkins University United States 6 Thomas Polen – Becton Dickinson 30 University of Munich Germany 6 Herbert Diess – Volkswagen Group 31 Ohio University United States 6 Liu Jun – Bank of Communications 32 Indiana University United States 6 David A. Ricks – Eli Lilly 33 Wuhan University China 6 Lei Jun – Xiaomi 34 Indian Institute of Management India 6 Piyush Gupta – DBS 35 Stockholm University Sweden 6 Ola Källenius – Daimler 36 Oxford University United Kingdom 5 Emma Walmsley – GlaxoSmithKline 37 Princeton University United States 5 Charles F. Lowrey – Prudential 38 University of Toronto Canada 5 Victor G. Dodig – Canadian Imperial Bank 39 Georgia Institute of Technology United States 5 Thomas A. Fanning – Southern Company 40 Rutgers University United States 5 Doyle Mitchell, Jr. – Industrial Bank 41 National Taiwan University Taiwan 5 Rick Tsai – MediaTek 42 University of Southern California United States 5 Fu Chengyu – Sinopec 43 Duke University United States 5 Tim Cook – Apple 44 Iowa State University United States 5 Brian P. Hannasch – Couche Tard 45 Stanford Graduate School of Business United States 5 Bernard Looney – BP 46 University of Illinois United States 5 James M. Foote – CSX 47 University of Missouri United States 5 Jim Fitterling – Dow 48 University of North Carolina United States 5 Chuck Robbins – Cisco Systems 49 Villanova University United States 5 Billy Gifford – Altria Group 50 Boston University United States 4 Toshiaki Higashihara – Hitachi 51 KTH Royal Institute of Technology Sweden 4 Börje Ekholm – Ericsson 52 Tokyo University Japan 4 Masahiro Okafuji – Itochu 53 University of New South Wales Australia 4 Matt Comyn – Commonwealth Bank 54 University of Cologne Germany 4 Oliver Bäte – Allianz 55 University of Colorado United States 4 Michael Wirth – Chevron 56 Syracuse University United States 4 Michel A. Khalaf – MetLife 57 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 4 Li Yue – China Mobile 58 Chulalongkorn University Thailand 4 Auttapol Rerkpiboon – PTT 59 University of St. Gallen Switzerland 4 Ulf Mark Schneider – Nestlé 60 Hitotsubashi University Japan 4 Hirotaka Sugiyama – Mitsubishi Estate 61 Miami University United States 4 Lynn Good – Duke Energy 62 California State University United States 4 Tom Rutledge – Charter Communications 63 Bucknell University United States 4 Lance M. Fritz – Union Pacific 64 Claremont McKenna College United States 4 Rick Beckwitt – Lennar 65 Copenhagen Business College Denmark 4 Søren Skou – Møller-Maersk 66 Dongbei University China 4 Gu Shu – Agricultural Bank of China 67 HEC Paris France 4 Stéphane Richard – Orange 68 Korea University South Korea 4 Jae Hoon Chang – Hyundai Motor 69 University of Helsinki Finland 4 Markus Rauramo – Fortum 70 Zhongnan University China 4 Ma Mingzhe – Ping An Insurance Group 71 California Institute of Technology United States 3 Pedro J. Pizarro – Edison International 72 Yale University United States 3 Frederick W. Smith – FedEx 73 Korea Advanced Institute of Science & Technology South Korea 3 Jung-Suk Koh – Samsung C&T 74 Brown University United States 3 Brian Moynihan – Bank of America 75 McGill University Canada 3 Mirko Bibic – BCE 76 Tufts University United States 3 Jamie Dimon – JPMorgan Chase 77 University of Zurich Switzerland 3 Thomas Gottstein – Credit Suisse Group 78 Vanderbilt University United States 3 Sean Connolly – Conagra Brands 79 National University of Singapore Singapore 3 Yu Tao – China State Construction Engineering 80 University of British Columbia Canada 3 Mike Henry – BHP Group 81 Dartmouth College United States 3 Gail Koziara Boudreaux – Anthem 82 George Washington University United States 3 Kathy Warden – Northrop Grumman 83 Aarhus University Denmark 3 Lars Fruergaard Jørgensen –Novo Nordisk 84 Pennsylvania State University United States 3 Geoffrey S. Martha – Medtronic 85 Reading University United Kingdom 3 Mats Rahmström – Atlas Copco 86 Cardiff University United Kingdom 3 John Pettigrew – National Grid 87 Sung Kyun Kwan University South Korea 3 Koh Dong-Jin – Samsung Electronics 88 University of the Witwatersrand South Africa 3 Gary Nagle – Glencore International 89 American University United States 3 Wee Ee Cheong – United Overseas Bank 90 University of Waterloo Canada 3 David I. McKay – RBC 91 Arizona State University United States 3 Ramon Laguarta – PepsiCo 92 Lehigh University United States 3 Tom Bartlett – American Tower 93 Keio University Japan 3 Akio Toyoda – Toyota Motor 94 University of Houston United States 3 Richard A. Gonzalez – AbbVie 95 Middle East Technical University Turkey 3 Hakan Aran – Isbank 96 University of Rome Italy 3 Mario Greco – Zurich Insurance Group 97 Babson College United States 3 Akio Toyod – Toyota Motor 98 Beijing University of Posts & Telecommunications China 3 Jie Yang – China Telecom 99 Bocconi University Italy 3 Simone Rossi – EDF 100 China Europe International Business School China 3 Liu Qiangdong – JD.com

Quelle: Preply.com – Die besten Universitäten der Welt für angehende CEOs