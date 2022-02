Der Swoosh App Token – Eine Revolution für Streamer und Influencer?

Millionen von Menschen finden Gefallen daran, anderen dabei zuzusehen, wie sie kreative Ideen verwirklichen. Sei es im Gamingbereich oder bei anderen künstlerischen Aktivitäten, die online stattfinden. Plattformen wie Youtube,Twitch, Instagram, Facebook uvm. Sie sind aus dem Alltag der aktuellen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken.

Im letzten Jahrzehnt haben kreative Menschen mit ihren Inhalten auf diesen Plattformen den Fokus auch auf das neue Hauptmedium der Gegenwart Internet gelegt. Durch eigen produzierte Inhalte, entstand so ein komplett neuer Austausch mit den Konsumenten. Welche durch die vielen Entwicklungen und Nutzungen von Social-Media ihren individuellen Informationsfluss autark gewählt haben. Dieser gegenseitige Erfolgsgewinn sorgte für mehr Nähe zum Konsumenten als durch frühere Medien wie Fernsehen, Zeitung etc. und lösen diese zu sehend ab. Jeder kann Unterhalter werden und die Nutzer können wählen, wer ihnen was vermittelt.

Gleichzeitig ist auch der Kryptomarkt so schnell wie kein anderer gewachsen. Das Jahr 2021 brachte für die Kryptowährungsmärkte einen noch nie dagewesenen Höhenflug mit sich. Investoren, Erfinder und kreative Köpfe treiben mit neuen Innovationen die populären Kryptowährungen immer weiter nach vorne. Die dezentralen Netzwerke bieten eine Vielfalt von Chancen und Optionen auf dem digitalen Markt.

Aus unserer Sicht gibt es noch zahlreiche Branchen, die sich nicht genug in den stark anwachsenden und zukunftsorientierten Kryptomarkt integriert haben. Wie auch der Streaming/Creator Markt. Viele Streamer oder Content Creator sind selbst in Kryptowährungen investiert und thematisieren Kryptowährungen in ihrem selbst erstellten Videos oder Podcasts. Die Vision, dass man Creatordonations und den Kryptomarkt verbindet, wollen wir mit unserer Swoosh App verwirklichen! Die technischen und innovativen Tools der Kryptowelt bieten dem Bereich in dem sich Influencer, YouTuber oder Streamer aufhalten neue Möglichkeiten.

Warum also diese beiden Märkte nicht einfach kombinieren und schauen was passiert …

