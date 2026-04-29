Claude Opus 4.7 im Praxistest: Was die Qualitätsprobleme für Entwickler bedeuten

Letzte Woche hat mein Claude Code angefangen, mich zu vergessen. Nicht metaphorisch – buchstäblich. Session für Session verschwand der Kontext, als hätte jemand den RAM-Stecker gezogen. Die KI, die laut Ankündigung eine Million Token Kontext verarbeiten können soll, hat glatt vergessen, dass wir überhaupt jemals zusammen gearbeitet haben. Willkommen im April 2026.

Claude Opus 4.7 verspricht das beste Coding-KI-Modell aller Zeiten zu sein. Doch hinter den Kulissen hat Anthropic im April 2026 eine ganze Bugparade erlebt: Reasoning-Effort-Revert, Memory-Lecks, ein gelöschtes Session-Thinking – und eine Veracode-Analyse, die bei 52 Prozent der Coding-Tasks neue Sicherheitslücken gefunden hat. Wir haben uns die Pannen, die Kompensation und das Resultat für Entwickler genauer angeschaut.

Was ist passiert? Eine Zeitreise durch den April-Chaos

Der April 2026 war für alle, die beruflich auf Claude Code und Claude Opus 4.7 setzen, ungefähr so entspannt wie ein Slalom-Kurs mit verbundenen Augen. Werfen wir einen Blick auf die Timeline – der Übersicht halber:

7. April: Anthropic ändert den Default Reasoning Effort von „high“ auf „medium“. Der Gedanke dahinter war vermutlich, Entwicklern Rechenkosten zu sparen. Das Resultat: deutlich schlechtere Codequalität bei komplexen Aufgaben. Die Community schreit auf. Anthropic revertet innerhalb von Stunden.

10. April: Ein Bug sorgt dafür, dass das Session Thinking – also die interne Gedächtnisfunktion von Claude Code – komplett gelöscht wird. Die KI wird zum vergesslichen Kollegen, der morgens nicht mehr weiß, was er nachmittags programmiert hat. Fix wird ausgerollt.

20. April: Eine System-Prompt-Änderung reduziert die Verbosity – sprich: Claude wird wortkarger, gibt weniger Erklärungen, weniger Kontext, weniger Hilfestellung. Weniger Output, aber nicht im positiven Sinne. Erneut ein Revert.

23. April: Als wäre das alles nicht genug, setzt Anthropic die Usage Limits für alle Subscriber zurück – eine Art Goodie-Bag nach der Bug-Schleuderwoche. Das ist teils Kundenbindung, teils stilles Eingeständnis: Hier ist etwas ordentlich schiefgelaufen.

Zwei Wochen, vier Pannen. Das ist nicht das Bild eines ausgereiften Produkts. Aber es ist das ehrliche Bild – und ehrlich finde ich besser als eine polierte Fassade, die spätestens beim ersten Production-Debugging in sich zusammenfällt.

Die Veracode-Analyse: 52 Prozent Vulnerabilities

Doch die Qualitätsprobleme gehen tiefer als die April-Panne. Eine Analyse von Veracode – einem der führenden Anbieter für statische Code-Analyse – hat Ende April 2026 veröffentlicht, dass Claude Opus 4.7 bei 52 Prozent der Coding-Tasks neue Vulnerabilities einführt. Zum Vergleich: Bei OpenAI-Modellen liegt diese Rate bei etwa 30 Prozent.

Das ist eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Mehr als die Hälfte der generierten Code-Änderungen enthielten Sicherheitslücken. Das bedeutet nicht, dass die KI absichtlich Probleme einbaut – aber es bedeutet, dass Entwickelnde, die blind vertrauen, möglicherweise den nächsten Datenleck oder die nächste Injection-Lücke mitproduzieren.

Die häufigsten Probleme, die Veracode gefunden hat:

SQL Injections – vor allem bei dynamischen Datenbankabfragen, wo Input nicht ausreichend sanitized wird

– vor allem bei dynamischen Datenbankabfragen, wo Input nicht ausreichend sanitized wird CWE-79 (Cross-Site Scripting) – häufig in Web-Applications, wo User-Input ohne Escape zurückgegeben wird

– häufig in Web-Applications, wo User-Input ohne Escape zurückgegeben wird Insecure Deserialization – ein Klassiker, der auch 2026 noch regelmäßig aufpoppt

– ein Klassiker, der auch 2026 noch regelmäßig aufpoppt Hardcoded Credentials – API-Keys und Passwörter direkt im Quellcode, statt in Umgebungsvariablen

– API-Keys und Passwörter direkt im Quellcode, statt in Umgebungsvariablen Unvalidated Redirects – Weiterleitungen, die parametrisiertem Input vertrauen, ohne den Zielort zu prüfen

Die traurige Wahrheit: KI-generierter Code ist nur so sicher wie das Modell, das ihn ausspuckt – und das Modell ist nur so gut wie seine Trainingsdaten. Security-Patterns, die in älteren Codebasen omnipräsent sind, werden reproduziert, statt vermieden. Das ist einer der Gründe, warum wir bei digital-magazin.de immer wieder vor blindem KI-Vertrauen warnen – auch wenn die Tools selbst beeindruckend sind.

Claude Code v2.1.121: Stabilität als neues Feature

Parallel zu den Qualitätsproblemen hat Anthropic Ende April ein Update ausgerollt, das genau diese Stabilitätsprobleme adressieren sollte. Claude Code v2.1.121 bringt:

Für alle, die Claude Code noch nicht kennen: Wir haben einen vollständigen Guide zu Claude Code auf digital-magazin.de veröffentlicht, der alle Grundlagen abdeckt – von der Installation bis zu den ersten eigenen Projekten.

Schnellere MCP/Plugin-Workflows

Das Model Context Protocol – kurz MCP – ist das Bindeglied zwischen Claude Code und externen Tools. In v2.1.121 wurde die Startup-Latenz für MCP-Server drastisch reduziert. Wartezeiten von 5-10 Sekunden beim Verbindungsaufbau gehören der Vergangenheit an. Das klingt nach einem kleinen Detail, macht aber einen enormen Unterschied im Entwicklungsalltag, wenn man hunderte Male am Tag Tools togglet.

Wer tiefer in das Thema MCP einsteigen möchte, findet bei uns einen ausführlichen Artikel zum Model Context Protocol – inklusive praktischer Einsatzszenarien.

Neue Skill-Search

Skill-Search ist eine der Funktionen, die ich selbst am meisten nutze – und die gleichzeitig die steilste Lernkurve hat. In v2.1.121 hat Anthropic die Suche über eigene und importierte Skills verbessert. Die KI findet jetzt relevantere Treffer, wenn man mit / einen Skill startet. Kein „Skill nicht gefunden“-Frust mehr, wenn man weiß, dass man ihn hat, aber nicht mehr weiß, wie er heißt.

Verbessertes Terminal

Das eingebaute Terminal hat ein Facelift bekommen – und vor allem: weniger Artefakte. In früheren Versionen konnte es vorkommen, dass die Ausgabe von git diff oder npm test falsch formatiert wurde. Das Terminal zeigt jetzt sauberere Outputs, auch bei farbigen ANSI-Escape-Sequenzen.

Wenn Sie sich fragen, wie sich Claude Code insgesamt im Vergleich zu anderen KI-IDEs schlägt – wir haben Cursor, GitHub Copilot und Claude Code ausführlich verglichen. Spoiler: Es gibt kein „bestes“ Tool, nur das richtige für Ihren Workflow.

Memory Leak Fixes

Der Name ist Programm. Frühere Versionen von Claude Code hatten das Problem, dass bei langen Sessions der Speicherverbrauch stetig stieg. Irgendwann wurde die App träge, unresponsive, und man musste sie zwangsweise neu starten. v2.1.121 adressiert genau dieses Memory Leak – endlich. (Ja, ich habe „endlich“ gesagt, weil es wirklich an der Zeit war.)

Ultrareview: Der Bug-Hunting Agent Fleet

Eine der spannendsten Ankündigungen im April 2026 war Claude Code Ultrareview – ein Feature, das aktuell als Public Preview verfügbar ist. Der Grundgedanke: Statt einen einzelnen Review-Durchlauf zu machen, startet Claude Code einen regelrechten Agent-Fleet, der parallel verschiedene Hypothesen über potenzielle Bugs testet.

Das Konzept ist elegant: Mehrere Instanzen von Claude Code untersuchen gleichzeitig verschiedene Aspekte des Codes – Security, Performance, Logikfehler, Edge Cases. Die Ergebnisse werden am Ende aggregiert. Das erinnert an die Agent-Teams, die wir bereits ausführlich beschrieben haben, mit dem Unterschied, dass hier der Fokus ausschließlich auf Bug-Hunting liegt.

In der Praxis funktioniert das so: Sie starten /ultrareview , und Claude Code verteilt die Arbeit auf 4-8 parallele Agenten. Jeder Agent hat einen dedizierten Fokus – sagen wir: „Findet SQL-Injection-Lücken“, „Findet XSS-Schwachstellen“, „Findet Race Conditions“. Nach ein paar Minuten erhalten Sie einen strukturierten Report mit Funden, sortiert nach Kritikalität.

Das klingt nach dem Heilmittel gegen alle Security-Probleme. Ist es nicht. Aber es ist ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung – und ein Zeichen, dass Anthropic das Security-Problem ernst nimmt. Oder zumindest erkannt hat, dass es ein Problem gibt.

Passend zum Thema:

Was das für Entwickler bedeutet

Lassen Sie mich ehrlich sein, bevor wir hier in Optimismus verfallen: Die Zahlen sind nicht gut. 52 Prozent Vulnerabilities sind keine Randerscheinung, sondern ein strukturelles Problem. KI-Modelle, die auf Code trainiert wurden, der Security-Schwächen enthält – und das ist letztlich ein Großteil des öffentlichen Codes im Internet –, werden diese Schwächen reproduzieren, bis sie aktiv dagegen trainiert werden.

Was bedeutet das konkret für Sie?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Pflicht

Wenn Sie Claude Code produktiv einsetzen – und ich gehe davon aus, dass Sie das tun, sonst hätten Sie bis hierhin nicht gelesen –, dann ist Code-Review nicht optional. Jede KI-generierte Änderung muss durch jemanden mit Security-Know-how. Das ist keine Schikane, das ist Basic.

Security-Tools einbinden

Nutzen Sie SAST-Tools (Static Application Security Testing) als Teil Ihres CI/CD-Workflows. Tools wie Veracode, Snyk, SonarQube oder Semgrep können KI-generierten Code automatisiert scannen. Wenn ein Scan rot wird, ist das kein Versagen – es ist Information.

Knowledge Base aufbauen

Führen Sie eine interne Wissensdatenbank über KI-generierte Vulnerabilities. Wenn Claude Code regelmäßig bestimmte Fehler macht – sagen wir: Es kapselt API-Keys nie richtig – dann dokumentieren Sie das. Beim nächsten Mal erkennt Ihr Team das Muster schneller.

Die richtigen Tasks auslagern

Nicht jede Aufgabe ist gleich riskant. Boilerplate-Code, Testfälle, Dokumentation – da ist KI-Risiko überschaubar. Bei sicherheitsrelevantem Code – Auth-Systeme, Payment-Integrationen, Datenbankzugriffe – gilt: Finger weg von blindem KI-Trust. Entweder: Mensch drüber. Oder: Ultrareview mit extrem kritischen Augen.

Warum das alles trotzdem noch einen Versuch wert ist

Jetzt könnte man meinen: „52 Prozent? Dann ist Claude Code unbrauchbar.“ Das wäre aber zu früh geschlossen. Erstens: Die Rate bezieht sich auf Tasks, bei denen Vulnerabilities eingeführt wurden – nicht auf alle generierten Codezeilen. Zweitens: Die Alternative – alles per Hand schreiben – ist auch nicht fehlerfrei. Menschliche Entwickelnde machen im Schnitt bei 25-30 Prozent ihrer Commits Security-Fehler. Die 52 Prozent von Veracode sind schlecht, aber nicht unvorstellbar schlechter als menschliche Baseline.

Was Claude Code gut kann, kann es richtig gut. Komplexe Refactoring-Aufgaben, die Stunden dauern würden, sind in Minuten erledigt. Legacy-Code-Migration, die niemand anfassen wollte, wird plötzlich angepackt. Testabdeckung, die seit Jahren bei 40 Prozent dümpelt, springt auf 75 Prozent.

Die Kunst liegt darin, die richtigen Tasks zu wählen und die richtigen Sicherheitsnetze einzuziehen.

Mein ehrliches Fazit nach einem Monat Bug-Chaos

Ich habe im April 2026 mehr Zeit mit Bug-Fixes von Claude Code verbracht als mir lieb war. Mein Session-Thinking hat geschwankt, meine Usage-Limits wurden zurückgesetzt, meine Code-Review-Schleifen haben sich verlängert. Das ist frustrierend, wenn man sich auf ein Tool verlässt.

Aber: Die Richtung stimmt. v2.1.121 fühlt sich stabiler an als alles, was ich vorher hatte. Ultrareview ist ein Feature, das ich mir seit Monaten gewünscht habe. Und dass Anthropic die April-Pannen nicht versteckt hat – sondern öffentlich kommuniziert und kompensiert hat –, zeigt, dass das Unternehmen lernfähig ist.

Mein Rat: Nutzen Sie Claude Code, aber behalten Sie die Security-Laterne in der Hand. Die 52 Prozent sind ein Weckruf – nicht ein Aus.

Sie haben selbst Erfahrungen mit Qualitätsproblemen bei KI-Coding-Tools gemacht? Schreiben Sie uns – wir sammeln Fail-Stories für einen separaten Artikel.

Quellen: Veracode · Anthropic · Claude Code Dokumentation

KI-generierter Code braucht menschliche Kontrolle – der beste Entwickler-Copilot ist trotzdem kein Ersatz für Erfahrung. (Symbolbild)



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