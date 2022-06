Das FileMaker-Fachportal gofilemaker.de hat seine anpassbare ERP-Software, die auf macOS, Windows und Apple iOS lauffähig ist, in aktualisierter Version 6.0 veröffentlicht.

gFM-Business ist eine auf der Claris FileMaker-Plattform basierende ERP-Software mit CRM, Warenwirtschaft und Faktura, die auch als anpassbare Customizing und vollständig offene Lizenz erhältlich ist. Dadurch ist der Nutzer in der Lage, die Software selbst oder mit einem FileMaker-Entwickler individuell an eigene Betriebsprozesse anzupassen und entsprechend zu erweitern.

Die neue Version des Warenwirtschaftssystems wurde intern stark optimiert, ist ca. 30% kompakter und 50% schneller als die Vorgängerversionen, was sich vor allem beim Zugriff mit geringen Bandbreiten bemerkbar macht. Für Nutzer einer anpassbaren Customizing- oder offenen Lizenz wurde das Administrationsmodul überarbeitet, um die Anpassung und Erweiterung der Software an eigene Betriebsprozesse weiter zu vereinfachen.

Neue Auswahllisten sparen Zeit im Alltag

Die Benutzeroberfläche wurde in gFM-Business 6.0 um neue Auswahllisten erweitert, mit denen der Nutzer alle häufig genutzten Daten immer im Blick hat und jederzeit aufrufen kann. Mit den neuen Auswahllisten wird die Navigation innerhalb der Softwaremodule deutlich verringert, was im Alltag viel Zeit spart.

Produktvarianten in der Faktura

Mit gFM-Business 6.0 können Artikelattribute als Produktvarianten in allen Belegpositionen verwendet werden. Für jede Variante kann dabei ein Mehr- oder Minderpreis sowie ein Mehr- oder Mindergewicht angegeben werden. Produktvarianten enthalten eine eigene Bestandsverwaltung für alle Lagerstandorte. Bei Wandlung eines Belegs in eine andere Belegart werden Produktvarianten automatisch in die Positionen des neuen Belegs übertragen.

Lieferanfragen und Retourenmanagement

gFM-Business 6.0 verfügt im Faktura-Modul über ein neues Modul für Anfragen, mit dem Lieferanfragen an Lieferanten gestellt werden können. Nach positiver Lieferzusage des Lieferanten kann die Anfrage in einer Bestellung umgewandelt werden.

Mit dem integrierten Retourenmanagement können alle Produktretouren und Reklamationen verwaltet werden. Eine Retoure kann aus einem Auftrag oder einer Rechnung heraus erzeugt werden und übernimmt dabei die Positionen des Auftrags oder der Rechnung. Nach Bearbeitung der Retoure kann diese in eine Gutschrift gewandelt werden.

Google Adress-Suche spart Zeit und vermeidet Fehler

In allen Adressfeldern von gFM-Business Professional wurde eine Google Adress-Suche integriert, mit der Adressen einfach durch Eingabe eines Teils der Adresse gefunden und ausgewählt werden können. Alle Daten werden dann automatisch von Google in die Adressfelder eingetragen, was im Alltag Zeit spart und Fehleingaben vermeidet.

Erweitertes Projektmanagement-Modul

Das Modul für Projektmanagement wurde in gFM-Business 6.0 um weitere Daten erweitert, die mit einem Projekt verbunden werden können. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, Artikel, Aufgaben, Lieferscheine und Anfragen bei Lieferanten mit einem Projekt zu verknüpfen.

Viele weitere neue Funktionen in gFM-Business 6.0

Die neue Version enthält viele weitere neue Funktionen wie die Berücksichtigung von Stücklistenartikeln in der Lagerverwaltung, einen Rich-Text-Editor zur bequemen Erstellung grafischer HTML-basierter E-Mails ohne Programmierkenntnisse oder eine integrierte Geburtstagsliste für Kontaktpersonen im CRM-Modul [Kunden].

Für Nutzer einer anpassbaren Customizing oder offenen Lizenz wurde das Administrationsmodul erweitert. Mit dem Entwickler-Modus kann automatisch ein Entwicklungsprotokoll über alle Anpassungen erzeugt werden. Die Verwaltung von Sprachen, des Hauptmenüs und der Navigation wurden vereinfacht.

Mehr Informationen zur gFM-Business 6.0 ERP-Software:

https://gofilemaker.de/2022/06/speed-up-gfm-business-6-0-erp-software-veroeffentlicht/

Preise und Verfügbarkeit

gFM-Business Light ist die Einzelplatzversion von gFM-Business Professional und als App-Lösung und zum Preis von 499 Euro* erhältlich. Die Einzelplatzversion der mandantenfähigen Datenbank-Lösung gFM-Business Professional ist zum Preis von 799 Euro** erhältlich. Die Mehrplatzlizenz von gFM-Business Professional ist zu Preisen ab 1.299 Euro** erhältlich. Alle Preise ggf. zzgl. FileMaker-Lizenzen.

gFM-Business Custom enthält ein Benutzerkonto zur Bearbeitung aller Bildschirmmasken und Listenansichten mit FileMaker. Neben allen Drucklayouts können mit gFM-Business Custom auch alle Bildschirmmasken mit FileMaker Pro im Layoutmodus bearbeitet werden.gFM-Business Custom Professionalist als Einzelplatzversion zum Preis ab1.799 Euro** erhältlich, als Mehrplatzlizenz ab 2.499Euro**.

Als offene Lizenz enthält gFM-Business ein Administrator-Benutzerkonto für die Anpassung und Erweiterung der gesamten Software. Die offene Lizenz von gFM-Business Basic ist als Mehrplatzlizenz zum Preis von 2.999 Euro** erhältlich, von gFM-Business Professional ab 6.999 Euro**. Auf Anfrage ist die offene Lizenz auch als Unlimited-Lizenz mit unbegrenzter Anzahl an Benutzern erhältlich.

*Alle Preise zzgl. 19% MwSt.** Alle Preise zzgl. 19% MwSt., inklusive 5-User-Lizenz des MBS FileMaker Plugin (Vollversion, kann mit eigenen Lösungen verwendet werden), exklusive FileMaker Pro.

Fachportal zur Entwicklung von Business-Apps für Mac OS X, Windows und iOS. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

